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Главное преступление предателя Родины Михаила Горбачёва

Главное преступление предателя Родины Михаила ГорбачёваО деятельности Горбачёва и о его приходе во власть пишет в своей статье «Генеральный ликвидатор СССР М. Горбачёв» профессор, доктор политических наук Панарин Игорь Николаевич:

«Главную роль в развале СССР сыграл ставропольский Иуда М. Горбачёв, приведённый к власти в СССР с помощью внешних сил. За 6 лет его руководства СССР, внешний долг увеличился в 5,5 раз, а золотой запас уменьшился в 11 раз. СССР пошёл на односторонние военно-политические уступки. М. Горбачёв нанёс максимальный ущерб своему Отечеству в истории страны. Ни в одной стране мира никогда не было такого руководителя. Поэтому нужен Общественный трибунал над Иудой, для выявления причин, способствовавших его приходу к власти и разрушительной антигосударственной деятельности…»

Присоединившись в 1989 году к Вашингтонскому консенсусу, который подписал национальный предатель Михаил Горбачёв, СССР добровольно обменяла свой суверенитет на «встроенность» в альянс западной цивилизации. На деле это означало отказ СССР от социалистического, социального пути развития страны.

«Вашингтонский консенсус» включает набор из 10 рекомендаций:

Поддержание фискальной дисциплины (минимальный дефицит бюджета); Приоритетность здравоохранения, образования и инфраструктуры среди государственных расходов; Снижение предельных ставок налогов; Либерализация финансовых рынков для поддержания реальной ставки по кредитам на невысоком, но всё же положительном уровне; Свободный обменный курс национальной валюты; Либерализация внешней торговли (в основном за счет снижения ставок импортных пошлин); Снижение ограничений для прямых иностранных инвестиций; Приватизация; Дерегулирование экономики; Защита прав собственности.

Консенсус, то есть согласие, коллективный синхронный мыслительный акт, отрицающий необходимость государства и захватывающий общество, и есть революция. Проходит она бескровно и даже тихо, с мирным воодушевлением. Разруха начинается спустя некоторое время, когда лишенный идеального организующего начала — государства — его социальный организм превращается в материю разложения.

Что мы делали в 1989 году, в момент присоединения к Вашингтонскому консенсусу? В СССР в тот год не без помощи западных политтехнологов, экономистов и агентов спецслужб был свёрстан первый дефицитный бюджет. Он стал закономерным результатом выпадения бюджетных доходов от продажи алкоголя и других  мероприятий (отмена монополии внешней торговли, свободная конвертация безналичных рублей в наличные, разрешение кооперативам и малым предприятиям торговать чем угодно). Опустошенные полки магазинов публично показывались, как  доказательство вреда любого участия государства в экономике. В нередких случаев продукция отправлялась по команде «сверху» не в магазины, а прямо на свалки. И мы с легкостью вступили в этот самый консенсус. Условия для экспорта  революции в СССР были созданы. Тот факт, что мы выбрали эту судьбу сами, а она не была навязана нам завоевателями, ничего по существу не меняет. Азия, к примеру, в консенсус не поверила, а мы — вместе с бывшими латинскими колониями — поверили. Мы вошли в XXI век участниками мирового буржуазного революционного процесса, осуществляемого альянсом стран западной цивилизации под руководством ее англосаксонской ветви.  

Ослабление роли государства обернулось разгулом финансовых махинаций и коррупции, вторжением в экономику страны организованной преступности, непомерным возрастанием роли корпоративных лобби, имеющей колоссальные средства и рычаги влияния на политические процессы, которые имели тяжелые социальные последствия.

Экспорт революционного Вашингтонского консенсуса в Китай не удался. В том же 1989 году Китай ответил на Вашингтонский консенсус событиями на площади «Тяньаньмынь», без всяких жалости расстреляв «революционных студентов» и не только их. На площади после этих событий были сотни сгоревших танков, что говорило о масштабе этих событий.

Смысл Вашингтонского консенсуса, как полного экспортного пакета, была не просто буржуазная революция, а мировая буржуазная революция. Не экономика должна подчиняться государству, а государство — экономике. И чем его будет меньше, этого государства, тем лучше. Мы «клюнули» на эту удочку с помощью предателя Горбачёва, чем расплачиваемся за это по сегодняшний день.

Текущие события в мире, продолжительный кризис, конца которого не видно, всё-таки заставит мировую буржуазную революцию смениться на мировую социалистическую контрреволюцию. Она уже не будет иметь многих черт социализма, характерных для одной отдельно взятой страны, но это уж точно будет не буржуазное государство, которое и определит новых своих лидеров. В нашем случае, лидером России является В. В. Путин. Кроме того, наступает эпоха создания новых, доминирующих в мире империй, таких, например, как китайская и русская.

В сегодняшних условиях государство обязано взять на себя огромную ответственность за спасение экономики. Но нельзя допустить, чтобы огромные государственные средства расходовались бесконтрольно, оказывались в руках и карманах тех, кто действует по принципу "приватизация прибыли и национализация убытков". 

Одно из главных преступлений Михаила Горбачёва.

политикаВалерий Ворожищевдорога в никуда
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