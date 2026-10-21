День белых журавлей - 22 октября

22 октября мы отмечаем День белых журавлей. Отмечаем уже 40 лет, с 1986 года, но многие даже не знают о нем. Как не знают о том, что в нем переплелись великий дагестанский поэт и маленькая японская школьница, песня «Журавли» и старинная легенда, война и мир, жизнь и смерть, гибель и бессмертие...
День светлой памяти всех солдат, погибших на полях сражений, день поэзии, духовности и мира.Праздник Белых журавлей появился в Дагестане в 1986-м. Его придумал советский поэт, народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. (100-летие со дня его рождения страна отмечала месяц назад.) Очень скоро День белых журавлей появился и в других регионах нашей необъятной Родины.
В название легли слова из знаменитого стихотворения Расула Гамзатова «Журавли», в котором поэт представил погибших солдат в виде белых журавлей. Этот образ он придумал, находясь в Японии. Вернее, придумывать не пришлось — всё показала сама Жизнь.
«Увидев в Хиросиме проект памятника простой японской девочке с журавлём в руках, узнав её историю, я испытал глубокое волнение, которое вылилось потом в стихи. Девочка лежала в госпитале и должна была вырезать из бумаги тысячу журавлей в надежде на выздоровление, но не успела – скончалась.
...я увидел впечатляющее зрелище – тысячи и тысячи женщин в белой одежде.
Дело в том, что в трауре японские женщины носят белое одеяние, а не черное, как у нас. ...ослепшие от атомного взрыва стучат по камням Хиросимы белыми посохами. Белых журавликов вырезала из бумаги маленькая японка, поверившая в сказку. Белой была телеграмма о кончине моей матери, которую я получил в Хиросиме, и там эту утрату почувствовал ещё острее.
...когда я стоял в толпе в центре человеческого горя, в небе появились вдруг настоящие журавли. Говорили, что они прилетели из Сибири. Журавли с нашей родины в японском небе, откуда в августе 1945 года американцы сбросили атомную бомбу!»
6 августа 1945 года, когда американская атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму, двухлетняя Садако Сасаки находилась дома, всего в полутора километрах от эпицентра. Взрывная волна вынесла её через окно. Девочка осталась жива. В ноябре 1954 года у Садако проявились первые признаки лучевой болезни, а в феврале 1955-го девочка была помещена в госпиталь с диагнозом лейкемия. По мнению докторов, ей оставалось жить не больше года.
3 августа от своей подруги она узнала о легенде: «Если с любовью и тщательностью свернуть тысячу бумажных журавликов, подарить их окружающим и получить в ответ тысячу улыбок – исполнятся все желания». Ослабевшая Садако начала складывать журавликов из любых попадавших в её худенькие руки кусочков бумаги. Она успела сложить лишь 644… Садако Сасаки умерла 25 октября 1955 года. Школьные друзья принесли на её похороны более 1000 бумажных журавликов.В журавлиной стае над Хиросимой Гамзатов увидел двух своих братьев, погибших в Великую Отечественную войну. Кем могли быть остальные птицы стаи, поэт точно не знал. Но это тоже были солдаты, отдавшие свои жизни за свободу Родины.
В 1965 году появилось стихотворение «Журавли». Оно начиналось словами:
Мне кажется порою, что джигиты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых журавлей.
Как понравились эти строки советскому актёру и певцу Марку Бернесу! В то время всенародно любимый артист уже был безнадёжно болен (онкология). Он сердцем почувствовал, что песня на слова «Журавлей» может стать его прощанием, его реквиемом. Несколько слов в тексте по его просьбе были изменены: «джигитов» заменили на «солдат», сделав этот образ вненациональным, общечеловеческим. Бессмертную музыку написал композитор Ян Френкель. Бернес не смог сдержать слëз, когда впервые еë услышал.В июне 1969 года тяжело больного Марка Бернеса привезли на студию. Песня «Журавли» была записана с одного дубля. Через месяц артиста не стало. А песня живёт до сих пор.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
После выхода песни на стелах и памятниках, посвящённых Великой Отечественной, всё чаще стали появляться образы журавлей. Первый такой монумент с изображением птиц был открыт в 1986 году в ауле Гуниб (Дагестан). В настоящее время насчитывается более двух десятков подобных мемориалов в России и за её пределами. Мы о них уже писали ЗДЕСЬ
Наверное, один из самых известных «журавлиных» памятников — это Советский солдат Ржевского мемориала. Здесь с порога нас встречают большие белые птицы — те самые, о которых писал Расул Гамзатов. Вокруг статуи Советского солдата — самой высокой статуи солдата в Европе — кружит стая из 35 журавлей....Почему всё-таки именно белый журавль стал символом 22 октября? В культуре разных народов эта птица много значит. В Японии она является символом долголетия, в Китае – бессмертия, в христианстве – добропорядочности и терпения, у африканских народов – это посланник богов. На Кавказе есть легенда о том, что души погибших в бою воинов превращаются в белоснежных журавлей и поднимаются ввысь.
Вот так Белые журавли получили в мировом календаре свой день. Закованные в тяжелую бронзу, эти птицы замерли на гранитных пьедесталах в разных уголках нашей страны и за ее пределами. Храня память о погибших и взывая к живым. А бумажные журавлики — маленькие, лёгкие, белые, как лучики добра и света — каждый день появляются то там, то здесь, напоминая людям, что они ...Люди. К сожалению, некоторые часто забывают об этом.
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22 октября - День белых журавлей
V ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ ПАВШИХ ВОИНОВ РОССИИ «ДНИ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Журавли Яна Френкеля
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Спасибо Большое! У меня нет слов Выразить свое Волнение!
К;акая отличная статья!!!
Жанночка, огромное спасибо !
Я не знала о связи этих стихов Расула с японской девочкой ...
Вечная память им и всем солдатам и народам, погибшим, умершим и пострадавшим от фашизма и терроризма Америки!!!