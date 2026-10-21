День белых журавлей - 22 октября

22 октября мы отмечаем День белых журавлей. Отмечаем уже 40 лет, с 1986 года, но многие даже не знают о нем. Как не знают о том, что в нем переплелись великий дагестанский поэт и маленькая японская школьница, песня «Журавли» и старинная легенда, война и мир, жизнь и смерть, гибель и бессмертие...

День светлой памяти всех солдат, погибших на полях сражений, день поэзии, духовности и мира. Праздник Белых журавлей появился в Дагестане в 1986-м. Его придумал советский поэт, народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. (100-летие со дня его рождения страна отмечала месяц назад.) Очень скоро День белых журавлей появился и в других регионах нашей необъятной Родины.

В название легли слова из знаменитого стихотворения Расула Гамзатова «Журавли», в котором поэт представил погибших солдат в виде белых журавлей. Этот образ он придумал, находясь в Японии. Вернее, придумывать не пришлось — всё показала сама Жизнь.

«Увидев в Хиросиме проект памятника простой японской девочке с журавлём в руках, узнав её историю, я испытал глубокое волнение, которое вылилось потом в стихи. Девочка лежала в госпитале и должна была вырезать из бумаги тысячу журавлей в надежде на выздоровление, но не успела – скончалась. ...я увидел впечатляющее зрелище – тысячи и тысячи женщин в белой одежде. Дело в том, что в трауре японские женщины носят белое одеяние, а не черное, как у нас. ...ослепшие от атомного взрыва стучат по камням Хиросимы белыми посохами. Белых журавликов вырезала из бумаги маленькая японка, поверившая в сказку. Белой была телеграмма о кончине моей матери, которую я получил в Хиросиме, и там эту утрату почувствовал ещё острее. ...когда я стоял в толпе в центре человеческого горя, в небе появились вдруг настоящие журавли. Говорили, что они прилетели из Сибири. Журавли с нашей родины в японском небе, откуда в августе 1945 года американцы сбросили атомную бомбу!»

6 августа 1945 года, когда американская атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму, двухлетняя Садако Сасаки находилась дома, всего в полутора километрах от эпицентра. Взрывная волна вынесла её через окно. Девочка осталась жива. В ноябре 1954 года у Садако проявились первые признаки лучевой болезни, а в феврале 1955-го девочка была помещена в госпиталь с диагнозом лейкемия. По мнению докторов, ей оставалось жить не больше года.

3 августа от своей подруги она узнала о легенде: «Если с любовью и тщательностью свернуть тысячу бумажных журавликов, подарить их окружающим и получить в ответ тысячу улыбок – исполнятся все желания». Ослабевшая Садако начала складывать журавликов из любых попадавших в её худенькие руки кусочков бумаги. Она успела сложить лишь 644… Садако Сасаки умерла 25 октября 1955 года. Школьные друзья принесли на её похороны более 1000 бумажных журавликов. В журавлиной стае над Хиросимой Гамзатов увидел двух своих братьев, погибших в Великую Отечественную войну. Кем могли быть остальные птицы стаи, поэт точно не знал. Но это тоже были солдаты, отдавшие свои жизни за свободу Родины.

В 1965 году появилось стихотворение «Журавли». Оно начиналось словами:

Мне кажется порою, что джигиты,

С кровавых не пришедшие полей,

В могилах братских не были зарыты,

А превратились в белых журавлей.

Как понравились эти строки советскому актёру и певцу Марку Бернесу! В то время всенародно любимый артист уже был безнадёжно болен (онкология). Он сердцем почувствовал, что песня на слова «Журавлей» может стать его прощанием, его реквиемом. Несколько слов в тексте по его просьбе были изменены: «джигитов» заменили на «солдат», сделав этот образ вненациональным, общечеловеческим. Бессмертную музыку написал композитор Ян Френкель. Бернес не смог сдержать слëз, когда впервые еë услышал. В июне 1969 года тяжело больного Марка Бернеса привезли на студию. Песня «Журавли» была записана с одного дубля. Через месяц артиста не стало. А песня живёт до сих пор.

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

После выхода песни на стелах и памятниках, посвящённых Великой Отечественной, всё чаще стали появляться образы журавлей. Первый такой монумент с изображением птиц был открыт в 1986 году в ауле Гуниб (Дагестан). В настоящее время насчитывается более двух десятков подобных мемориалов в России и за её пределами. Мы о них уже писали ЗДЕСЬ

Наверное, один из самых известных «журавлиных» памятников — это Советский солдат Ржевского мемориала. Здесь с порога нас встречают большие белые птицы — те самые, о которых писал Расул Гамзатов. Вокруг статуи Советского солдата — самой высокой статуи солдата в Европе — кружит стая из 35 журавлей. ...Почему всё-таки именно белый журавль стал символом 22 октября? В культуре разных народов эта птица много значит. В Японии она является символом долголетия, в Китае – бессмертия, в христианстве – добропорядочности и терпения, у африканских народов – это посланник богов. На Кавказе есть легенда о том, что души погибших в бою воинов превращаются в белоснежных журавлей и поднимаются ввысь.

Вот так Белые журавли получили в мировом календаре свой день. Закованные в тяжелую бронзу, эти птицы замерли на гранитных пьедесталах в разных уголках нашей страны и за ее пределами. Храня память о погибших и взывая к живым. А бумажные журавлики — маленькие, лёгкие, белые, как лучики добра и света — каждый день появляются то там, то здесь, напоминая людям, что они ...Люди. К сожалению, некоторые часто забывают об этом.

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