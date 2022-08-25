«Невиноватый» Казахстан и подтверждение поставок техники на Украину

🔻 Несколько дней назад хакерская группа «Берегини» выложила подтверждающие документы (https://t.me/hackberegini/991) о сотрудничестве казахского правительства с британским МИД по поводу поставок вооружения и боеприпасов советского производства на Украину через посредническую иорданскую фирму.

Мы написали (https://t.me/rybar/37010) об этом развёрнутый пост. После этого практически моментально последовала реакция от Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики Казахстан, которое является уполномоченным органом в сфере экспортного контроля.

Они опровергли наши данные, заявив, что указанная нами компания «Техноэкспорт» не обладает лицензией для проведения таких операций и не обращалась за получением разрешения на экспорт вооружения, боеприпасов и военной техники в министерство.

🔻 Однако мы решили проверить голословные заявления казахского министерства и немного покопались в документации «Техноэкспорт», выяснив пару интересных деталей.

Вышеуказанное предприятие ещё 16 августа 2013 года получило требуемую лицензию на «разработку, ремонт, переработку, приобретение и реализацию высвобождаемых боеприпасов, вооружения и военной техники, а также комплектующих и запасных частей».

Выдана она была комитетом промышленности министерства индустрии и новых технологий республики Казахстан.

🔻 При этом 21 июля 2022 года генеральный директор «Техноэкспорт» Кужыбаев Берик Кенжахметович направил прошение в республиканское государственное предприятие Қазарнаулыэкспорт (КазСпецЭкспорт), входящее в уже упомянутое выше министерство индустрии и инфраструктурного развития, о включении компании в ограниченный список участников закрытых торгов по реализации неиспользуемого военного имущества и военной техники.

А в качестве подтверждения в официальном запросе «Техноэкспорт» обозначены все требуемые лицензии. Причём одна из них одобрена комитетом национальной безопасности Казахстана.

Сам подведомственный МИИР орган был создан правительством Казахстана, и как раз-таки специализируется на импорте и экспорте вооружения и военной техники, а также неиспользуемого или находящегося на хранении военного имущества.

🔻 Так что, чтобы там не заявляли в своё оправдание официальные представители казахского правительства о том, что они не могут экспортировать советское вооружение без разрешения производителя, то есть России, они вовсю это делают за закрытыми дверьми.

Документы в большом разрешении: 15-08-1.jpg (4790×3340) (ibb.co)

В Казахстане всё отчётливее пахнет геноцидом русских

В Казахстане продолжается рост русофобии и насаждение антироссийских настроений, как и продолжается процесс тотальной дерусификации в виде массовой смены названий населенных пунктов под прикрытием борьбы с идеологически устаревшими названиями. Безнаказанные и Подконтрольные же спецслужбам нацики требуют передачи Казахстану даже целых российских регионов.