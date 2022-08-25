«Невиноватый» Казахстан и подтверждение поставок техники на Украину

🔻 Несколько дней назад хакерская группа «Берегини» выложила подтверждающие документы (https://t.me/hackberegini/991) о сотрудничестве казахского правительства с британским МИД по поводу поставок вооружения и боеприпасов советского производства на Украину через посредническую иорданскую фирму.
Мы написали (https://t.me/rybar/37010) об этом развёрнутый пост. После этого практически моментально последовала реакция от Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики Казахстан, которое является уполномоченным органом в сфере экспортного контроля.
Они опровергли наши данные, заявив, что указанная нами компания «Техноэкспорт» не обладает лицензией для проведения таких операций и не обращалась за получением разрешения на экспорт вооружения, боеприпасов и военной техники в министерство.
🔻 Однако мы решили проверить голословные заявления казахского министерства и немного покопались в документации «Техноэкспорт», выяснив пару интересных деталей.
Вышеуказанное предприятие ещё 16 августа 2013 года получило требуемую лицензию на «разработку, ремонт, переработку, приобретение и реализацию высвобождаемых боеприпасов, вооружения и военной техники, а также комплектующих и запасных частей».
Выдана она была комитетом промышленности министерства индустрии и новых технологий республики Казахстан.
🔻 При этом 21 июля 2022 года генеральный директор «Техноэкспорт» Кужыбаев Берик Кенжахметович направил прошение в республиканское государственное предприятие Қазарнаулыэкспорт (КазСпецЭкспорт), входящее в уже упомянутое выше министерство индустрии и инфраструктурного развития, о включении компании в ограниченный список участников закрытых торгов по реализации неиспользуемого военного имущества и военной техники.
А в качестве подтверждения в официальном запросе «Техноэкспорт» обозначены все требуемые лицензии. Причём одна из них одобрена комитетом национальной безопасности Казахстана.
Сам подведомственный МИИР орган был создан правительством Казахстана, и как раз-таки специализируется на импорте и экспорте вооружения и военной техники, а также неиспользуемого или находящегося на хранении военного имущества.
🔻 Так что, чтобы там не заявляли в своё оправдание официальные представители казахского правительства о том, что они не могут экспортировать советское вооружение без разрешения производителя, то есть России, они вовсю это делают за закрытыми дверьми.
Документы в большом разрешении: 15-08-1.jpg (4790×3340) (ibb.co)
В Казахстане всё отчётливее пахнет геноцидом русских
Всё это очень напоминает то, что творилось на Украине, и есть даже свои аналоги «миротворцев», а именно площадок в закрытых группах, где собираются списки пророссийски настроенных соотечественников. Есть в социальных сетях и видео словесных пока нападок и на россиян, проехавших казахстанскую границу со стороны националистов, вина которых состоит лишь в том, что они граждане ненавистной «империи».
Это показывает сознательное нагнетание уже не просто антироссийских, а именно русофобских настроений, так как объектами нападений становятся как раз этнические русские, не побоявшиеся выразить своё мнение. Подобная кампания призвана запугать также и тех многочисленных русскоязычных казахов, которые в целом положительно настроены в отношении России и даже поддерживают её политику.
Для этих целей не только прекращают вещание российских новостных телеканалов, но и проводят показательные процессы над теми, кто якобы выступал с сепаратистскими заявлениями. Так, неделю назад во многих изданиях прошла новость о том, что в Петропавловске осудили на пять лет заключения мужа и жену за то, что в социальных сетях они высказались за присоединение Северо-Казахстанской области к России.
«11 декабря 2021 года супруги П., в приложении «Чат Рулетка» открыто выражали иному лицу, не являющемуся сторонником присоединения Северо-Казахстанской области Республики Казахстан к Российской Федерации, социально-опасные высказывания, влекущие политические и социальные риски в части сохранения унитарности Республики Казахстан», – цитирует заявление суда сайт liter.kz.
Несмотря на то, что супруги отрицали сей факт, суд решил, что вина подсудимых доказана и приговорил их к пятилетней отсидке. Понятно, что данный процесс был необходим властям для устрашения русского и русскоязычного населения страны. Правда выяснилось, что сам суд прошёл в условиях секретности еще два месяца назад, а недавно министерство информации, во главе которого находится ярый русофоб Аскар Умаров, разослало всем СМИ и подконтрольным блогерам разнарядку о необходимости срочно растиражировать данную новость.
«Отмороженные» нацики, как и ожидалось, не заставили себя долго ждать, и теперь уже посыпались территориальные претензии в отношении самой России. Так, в социальных сетях стало популярным видео, где один из казахстанцев заявляет о том, что Москва якобы оккупировала и «внаглую забрала» столетия назад у казахов Астраханскую, Оренбургскую, Тюменскую, Курганскую и Омскую области – и теперь, проживающим в этих регионах, надо «успеть заскочить на поезд, который уходит», так как Россия уже прекращает своё существование, из-за проигрыша войны «незалежной».
Карта Великого Казахстана, опубликованная министром информации Аскаром Умаровым с “присоединенными” территориями России, Китая и Узбекистана
Естественно, что никто этого «активиста» не привлек в итоге к ответственности, оно и понятно, так как все эти деятели являются агентурой Комитета Национальной Безопасности (КНБ) и действуют строго по приказу своих хозяев. Их же активизация сейчас свидетельствует о том, что в отношении России развязана теперь и со стороны РК настоящая гибридная информационная война. И она полностью соответствует апробированным уже украинским технологиям, так как в Киеве также постоянно заявляли претензии на приграничные российские территории и даже на Кубань и Ставрополье.
Как известно, с таких же действий начиналась вся кампания по выдавливанию русского языка и на Украине, когда также запускался процесс закрытия русских школ и запрета языка сначала на частном, а потом и на правительственном уровне. Похоже, что власти Казахстана эволюционируют в том же направлении, хотя все объективнее обстоятельства выступают в противовес этой русофобской и антироссийской политике.
Так, в преддверии нового учебного года все школы в Казахстане оказались переполненными, что даже пришлось впервые открывать классы «Ю» и «Я», и особенно много желающих оказалось попасть именно в русские классы и школы, куда казахи родители отправляют своих детей в надежде дать им лучшее и качественное образование. Ведь, наоборот, по оценкам исследований казахстанской системы образования, проведенное экспертами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) со штаб-квартирой в Париже, выяснилось, что учащиеся казахских школ отстают от их сверстников из русских на два учебных года.
С учетом того, что министерство образования, возглавляемое соросовским выкормышем Асхатом Аймагамбетовым, вводит американскую систему обучения, запланировало приватизацию школ и передаёт местные вузы в управление университетам из США, вскоре многим казахским семьям начальное, среднее и высшее образование станет окончательно недоступным даже на казахском языке. Введение же латиницы окончательно добьёт и так деградирующую систему.
Но это еще не всё! Казахстанские власти усердно и кропотливо проводят работу по окончательному переименованию всех населенных пунктов и улиц, носящих советские и соответственно русские названия. Всё это прикрывается необходимостью проведения декоммунизации и проходит в рамках исполнения указа первого президента Нурсултана Назарбаева от 2018-го года о замене идеологически устаревших названий.
Так, 6 августа главный государственный телеканал «Хабар» сообщил о переименовании трёх сёл в Акмолинской (бывшей Целиноградской) области Красная поляна, Петраковка и Арбузинка. При этом указывается, что на смене названий настаивают всецело сами местные жители, среди которых большинство чеченцев и ингушей.
И призывают они якобы местные власти переименовать их не на чечено-ингушский лад, а дать им чисто казахские названия. Так, Красную поляну теперь будет называться Бирликом – единство, Петраковку решили Тумаром назвать – оберег, талисман, а Арбузинка будет Аккентом – священное место. Естественно, что оказывается все эти названия, спущенные акиматом сверху, все единогласно поддержали.
То есть на этом примере мы видим применение казахстанскими чиновниками новой изощренной технологии, когда массовые переименования в сельской местности теперь выдаются за волеизъявление самих жителей. А так как сельчане особенно уязвимы, забиты, бесправны и находятся под постоянным давлением акимов, то такая новая линия должна покатить как по маслу.
И самое смешное, что уничтожение исконных русских наименований происходит под видом борьбы с советским прошлым, хотя те же Красная поляна, Петраковка и Арбузинка были в области еще до революции. И власти не скрывают своих планов по «окончательному решению русского вопроса», так как заявляют, что в регионе 240 из почти 600 сел носят идеологически устаревшие названия, которые вскоре получат новые названия.
Магомад Умаров, житель с. Красная поляна:
Переименование должно было произойти еще 30 лет назад. Но никогда не поздно. Этот вопрос обсуждался, все хотели переименовать, чтобы казахские имена в селах и городах были. Этот вопрос поднимался, решался. Но теперь сдвиги есть, чувствуется. Очень приятно нам. Всего в регионе 240 из почти 600 сел носят идеологически устаревшие названия. За последние годы новые исторические наименования получат более 100 населённых пунктов.
https://inforuss.info/v-kazahstane-vsyo-otchyotlivee-pahnet-...
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