Историческая дореволюционная Москва

Снимков по Москве у меня очень и очень много. Но я не ставила их. Вот решила поставить пробную тему. Начну с такого момента из жизни города. Московское наводнение 1908 года, превратившее ее в Венецию В середине апреля 1908 года, накануне православной Пасхи, на Москву обрушилось одно из самых сильных наводнений в своей истории и самое сильное наводнение, которое город пережил в ХХ веке.

«Разлив Москвы-реки, произошедший в этом году очень поздно, принял чудовищные размеры, превзошедшие все ожидания … Особенно сильно пострадали пять микрорайонов на правом берегу Москвы-реки: второй Хамовнический (Дорогомилово), оба участка Пятницкого района и оба участка Якиманской. Всего в этом году наводнение охватило пятую часть города»

, — говорилось в сообщении Мосгордумы. Газета «Биржевые ведомости» писала:

«Ущерб, конечно, трудно подсчитать. На праздниках на это не было времени. Пока известно только, что в результате наводнения пострадало более 1500 домов, только в Замоскворецком районе затоплено около 4 миллионов квадратных саженей [почти 20 квадратных километров]». Позже выяснилось, что на самом деле было повреждено около 25 000 зданий, а площадь затопления составила 16 кв. км. Гостиница Националь и часовня Александра Невского. Москва. 1895-1905 гг.

Новодевичий монастырь, Москва. 1896г. Спасская башня Кремля, Москва, ок. 1870 г. Башня построена итальянским архитектором Пьетро Антонио Солари в 1491 году. Фото Генри Гуттмана (Henry Guttmann)Иван Герасимович Бабкин, подпрапорщик на должности фельдфебеля лейб-гвардии Петроградского полка. Георгиевский кавалер. Фото 1915-1917 гг. Рынок вдоль стены Китай-города в районе современной Новой площади, Москва, 1898 г. Биржевая площадь в Москве, 1864 г Большой театр, Москва. 1883 год. Обратите внимание на площадь перед театром. В Театральном проезде, Москва. 1890 г. Будущий Политехнический музей, точнее, его центральная часть, а пока Музей прикладных знаний на Лубянской площади, 1850-е Вербное воскресенье на Красной площади, 1913 г. Верхние городские ряды (вид средней части с Красной площади). Москва. 1886 год. Верхние городские ряды. Москва, 1886 г. Верхние торговые ряды до строительства ГУМа выглядели так, 1886г. Верхние торговые ряды на месте будущего ГУМа. Москва. Конец 19 века. Вид из Кремля на Замоскворечье. Москва. 1896 г. Вид на Московский Кремль. 1896 г. Вид с колокольни Иван Великий. Московский кремль, Москва. 1896 г. Вид с колокольни Иван Великий. Московский кремль. 1896 г. Вид с Колокольни Ивана Великого, Москва, 1903 г. Городская дума, Москва, 1896 г.

Дом купца Игумнова в Замоскворечье, Москва. 1896 г.

Дом московского генерал-губернатора. 1896 г. Дом Пашкова, 1910

Не фото. Жерар Делабарт, Вид Кремля с Москворецкой набережной, 1796. Но тут видно, что Кремль белокаменный

Здание городской думы. Москва, 1905 г.

Гостиница Националь и часовня Александра Невского. Москва. 1895-1905 гг. Часовню снесли к пятой годовщине Октябрьской революции. Часовня Александра Невского стала первым в Москве церковным зданием, снесённым советской властью

Иверские ворота, Москва. 1896-1900 гг. Исторический музей, Москва. 1896 г.

Зимняя Лубянская площадь, 1900 Красная площадь. Москва. 1896 г. Кремлевская набережная Москва-реки. 1880-е. Кремлёвская набережная. Вид из бойницы Беклемишевской (Москворецкой) башни. 1892-1894 гг. Кремлевский дворец. Москва. 1896 г. Кремль декорирован электрическими лампочками в честь коронации Николая II, 1896 год. Кремль с Софийской набережной, 1909 Лавки в Охотном ряду, 1890 Лобное место. Церковь Василия Блаженного. Красная площадь, Москва. 1896 г. Лубянская площадь, 1897 Лубянская площадь. Вид на Владимирские ворота Китай-города, 1900 Москва, вид на Красную площадь, 1910 Москва времён Николая I,1852 Москва времён Николая I,1852 Москва времён Николая I,1852 Москва времён Николая I,1852 Москва времён Николая I,1852 На сайте французского Музея фотографии этот снимок атрибутируется 1842 годом. На Театральной площади в дни празднования 100-летия Бородинского сражения, Москва. 1912 г. Одна из самых первых фотографий Москвы. Храм Христа Спасителя строится, а стены Кремля побелены. 1852 г. Одна из первых фотографий Большого театра. Фото сделано уже после пожара 1853 года и последующей реставрации. Одна из наиболее старых фотографий Москвы. Этому снимку более 165 лет. Одна из наиболее старых фотографий Москвы, 1857 г. Ориентировочно эта фотография была сделана в 1856 году. На ней можно заметить Большой Каменный мост. В 1858 году его заменили на 1-й в Москве 3-х пролетный металлический мост. А в 1938 году его перестроили и передвинули с Ленивки до Боровицкой пл. Палаты бояр Романовых. Москва. 1896 г. Палаты бояр Романовых, Москва. 1902-1910 гг. Палаты Романовых, ул. Варварка, Москва. 1913 г. Карл Фишер Памятник Минину и Пожарскому, Москва. 1888 г. Панорама Москвы со Вшивой горки, 1880-е годы. Покровский собор. Фото И. Барщевского. 1889–1890-е годы, фотограф русской старины. Политехнический музей, Москва. 1883 год. Рабочие прокладывают мостовую из камня на Арбате, 1890-1900 Сухарева башня, 1893 Сухарева башня. Москва. 1896 г. Разрушена 1936 Сухарева башня в Москве на дореволюционном фото Сухаревка Стены Кремля и собор Василия Блаженного. Москва. 1885 год. Торговые ряды в Москве. 1896 г. Торговые ряды на месте будущего здания ГУМ на Красной площади. Москва, 1886 г. Торговые ряды на Красной площади. Будущий ГУМ, Москва, 1890 г.

Ну и пожалуй достаточно.