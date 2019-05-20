Александр Роджерс. Фашизация российской оппозиции

В России наблюдается фашизация. Вот только это не фашизация власти, как пытались утверждать некоторые оппозиционеры, а фашизация самой оппозиции.

Так называемая «внесистемная оппозиция» регулярно устраивает травлю людей, своими словами или действиями проявляющих поддержку власти.

Например, затравили семью девочки, написавшей в прошлом году письмо Путину. Да так, что им пришлось покупать новый дом в другом районе, а депутаты Мосгордумы помогали им с переездом (и заодно купили семье холодильник).

Теперь вот затравили подростков, которые прикалывались с Навального. Одному поступало столько угроз, что он удалил свой аккаунт в соцсетях.

Личные данные второго выложили в интернет, нарушая тем самым закон о конфиденциальности личной информации.

Для чего выложили? Естественно, для угроз и травли. Для внесудебных расправ над несогласными и инакомыслящими. Они пытаются силой заставить замолчать всех, кто не скачет. Это и называется «тактика запугивания», то есть самый настоящий терроризм (достижение политических целей с помощью угроз и запугивания).

Я сам и моя семья подверглись этому со стороны «правосеков» в 2014 году на Украине. Тогда нас угрожали похитить, пытать и убить. Громче всех призывали «силой заткнуть несогласного», кстати, неполживые журналисты из принадлежащего Порошенко медиа-холдинга «RIA».

Как мы помним, многих в результате похитили, бросили в тюрьмы, издевались или убили.

В Венесуэле сейчас сторонники Гуайдо также пытаются запугивать сторонников Мадуро – это стандартная тактика для американских марионеток в разных частях мира.

История показывает, что если где-то американские ставленники приходят к власти, то там сразу появляются карательные эскадроны смерти – начиная с Греции и Латинской Америки пятидесятых годов и заканчивая современной Украиной.

К счастью, в России либеро-фашисты к власти не пришли (и не придут). И законы в Российской Федерации продолжают работать. Так что я очень надеюсь, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована, а нарушители закона будут наказаны по всей строгости.

P.S.

Единственное, мне хотелось бы поинтересоваться у некоторых вместолевых: что у вас со зрением? Вы видите фашизм там, где его нет, и не видите там, где он есть. Может вам сходить к окулисту?

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