Акербатский котел

Как штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» зачищали укрепрайон ИГ

К лету 2017 года война в Сирийской Арабской Республике постепенно приближалась к своей кульминации. После того, как силы «Исламского государства»* были выбиты из Пальмиры, а конгломерат группировок во главе с «Джебхат ан-Нусрой»* («Джебхат Фатх аш-Шам»*, «Хайят Тахрир аш-Шам»*) потерпел поражение в битве за Алеппо, союзным подразделениям Сирии, России, Ирана и ливанского движения «Хезболла» удалось добиться перелома в войне.

Вместе с тем, вскоре выяснилось, что боевики ИГ, потерпев поражение в Центральной Сирии и на пороге пустыни Бадия, сохраняют значительные силы и боеспособность и могут наносить крайне болезненные удары по территории, подконтрольной правительству САР. Отход основных сил боевиков с юга Пальмиры вскрыл крайне опасную ситуацию на северном фланге пальмирского выступа. Пока проиранские формирования занимали горные массивы в районе Хнейфиса и бодались с американцами под Эт-Танфом, многочисленные силы ИГ создали мощный укрепрайон в восточной части провинции Хама, с которого вели подрывную и рейдерскую деятельность в Центральной Сирии.

В результате, к июню 2017 года Сирия столкнулась с тяжелой ситуацией на фронте, в ходе которой необходимо было ликвидировать значительные силы боевиков для продолжения наступления на Дейр эз-Зор. Центром укрепрайона ИГ в Восточной Хаме стал населенный пункт Акербат – и его освобождение оказалось жизненно необходимым для дальнейшего продвижения борцов с терроризмом на восток.

Astra Militarum вспоминает ход битвы за восточную часть провинции Хама, от успеха которой зависела победа в войне против боевиков «Исламского государства»*. К годовщине освобождения укрепрайона Акербата силами ЧВК «Вагнер» руководитель Telegram-каналавспоминает ход битвы за восточную часть провинции Хама, от успеха которой зависела победа в войне против боевиков «Исламского государства»*.

На стыке двух провинций

Спустя три месяца после окончательного освобождения Пальмиры силами ЧВК «Вагнер», вопрос о полной зачистке провинции Хомс встал как никогда более остро. Боевики «Исламского государства», неся огромные потери, затаились в горных массивах и внутренних районах сирийской пустыни, отведя значительные силы к столице своего квазиобразования – Ракке.

Основной вектор боёв с ИГ к маю-июню 2017 года начал плавно перемещаться из центральных районов Сирии на восток. Однако оставалась главная проблема – под контролем боевиков оставался крупный регион в Центральной Сирии, на стыке провинций Хомс и Хама. Присутствие ИГ в этом регионе существенно осложняло армейскую логистику и не позволяло провести значительную войсковую операцию по зачистке всего региона от боевиков.

Основой стратегического преимущества ИГ в указанном районе стал характерный выступ к северу от Пальмиры, оставшийся после освобождения древнего города. На западном направлении выступ оканчивался в районе города Ас-Саламия: линией боевого соприкосновения считались границы населённых пунктов Джубб аль-Джара, Умм Сихридж и Акариб-эс-Сафи. Северные границы выступа проходили вдоль жизненно важной для сирийской армии трассы на Алеппо, шедшей по маршруту Ханассер – Итрия – Ас-Саламия: боевики имели возможность вести огонь по сирийским колоннам бронетехники и любому транспорту, направлявшемся в Алеппо. В итоге, под ударом вновь оказалась знаменитая «дорога жизни» – единственный уцелевший под контролем сирийской армии путь на север страны.

Сожженный бронеавтомобиль АМН 233114 «Тигр-М» к северу от города Акербат на востоке провинции Хама. Фото: Степан Яцко @photopmc

Южные границы выступа в Восточной Хаме – Восточном Хомсе напрямую соприкасались с важными в экономическом и инфраструктурном смысле объектами САР – газовыми месторождениями к северо-западу от Пальмиры. Освобождение Аш-Шаира и Джазаля подразделениями ЧВК «Вагнер» в апреле 2017 года позволило Дамаску восстановить энергоснабжение Центральной Сирии и подачу света в полуразрушенные районы Хомса и Хамы.

Скважины к северу от Пальмиры. Фото: Степан Яцко @photopmc

Во время операции по освобождению Пальмиры от боевиков «Исламского государства» военные эксперты высказывали мысль о том, что протягивание оперативного коридора к древнему городу может привести к растягиванию коммуникаций и к опасности внезапного окружения со стороны Хувейсиса на севере и Хнейфиса на юге. Однако даже после того, как проиранские формирования заняли часть территорий к югу от Пальмиры, в частности, фосфатные месторождения Хнейфиса, угроза не миновала. Разрозненные отряды ИГ, пользуясь брешами в обороне малоподготовленных ополченцев, могли спокойно проникать в том числе и в тыловые районы САР.

Но гораздо более весомая угроза исходила с северной части Пальмирского выступа, где появился массивный укрепрайон «Исламского государства».

Укрепрайон Акербата

Самой западной ключевой точкой контроля «Исламского государства» стал населенный пункт Акербат, расположенный в провинции Хама. О том, что город попал под контроль ИГ, стало известно в августе 2014 года, во время массированной экспансии боевиков в Центральную Сирию, окончившейся захватом Пальмиры. Воспользовавшись тем, что Сирийская Арабская Армия и союзники были связаны боями на западе страны, ИГ смогло за короткое время захватить огромные территории в Центральной Сирии.

В Акербате террористы создали крупный укрепленный район. Пользуясь сложным рельефом местности и многочисленными оборудованными в пустыне убежищами, террористы продолжали курсировать между Раккой и Дейр эз-Зором, нападая на газовые месторождения в районе Пальмиры. В городе скопилось до полутора тысяч боевиков с тяжелым вооружением и боевой техникой, танками, артиллерией и «шахид-мобилями» с взрывчаткой. Из Ракки туда были переброшены иностранные террористы и диверсанты, оснащенные по последнему слову военной техники.

Присутствие в Акербате крупной группировки войск «Исламского государства», постоянно пополнявшейся боевиками, прибывающими из Ракки, представляло собой серьезную угрозу для всей Сирии. Террористы имели возможность нанести удар в направлении недавно освобожденной Пальмиры, либо перерезать «дорогу жизни» Ас-Саламия – Итрия – Ханассер, которая соединяла сирийские войска в северной и центральной частью страны, либо же прорвать фронт и выйти к Хомсу, тем самым разделив подконтрольные войскам САР территории на две неравные половины. В этом случае падение Алеппо под натиском террористических группировок стало бы неизбежным, а Дамаск оказался бы на грани военного поражения.

Подбитая техника на "дороге жизни". Фото: Степан Яцко @photopmc

Кроме того, боевики все еще имели возможность атаковать газовые поля со стороны населенного пункта Хувейсис. Тем самым силы ИГ попадали в зону ответственности ЧВК «Вагнер», которые после освобождения района закрепились под Аш-Шаиром, создали там ключевую перевалочную базу «оркестра» и занимались охраной стратегически важных для жизни Сирии месторождений. Так, 6 июня 2017 года боевики ИГ предприняли попытку атаки на газовое поле Хайян, расположенное в 20 километрах к северо-западу от Пальмиры. Первоочередной целью наступления являлись газовые скважины, более полутора месяцев работавшие в штатном режиме после масштабных ремонтных мероприятий, проведенных сирийскими инженерами. В результате четырех дней боёв, боевикам удалось с помощью кустарно изготовленных беспилотников и миномётов поджечь несколько скважин, парализовав на время работу газоперерабатывающего комплекса.

Воспоминания участников битвы за Акербат из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«Акербат на тот момент считался районом, где очень плотно концентрировался противник. То есть это огромный район сосредоточения противника. С этого направления боевики могли двигаться вообще в любом направлении – в сторону Хомса, в направлении Шаирских полей, в южном направлении, в направлении дороги, которая соединяет Пальмиру и Хомс. То есть это в принципе был стратегический важный населенный пункт: там очень плотная застройка, в которой удобно прятаться, жить и т.д.»

Разливы нефти на Аш-Шаире. Фото: Степан Яцко @photopmc

Непрекращающиеся атаки на нефтегазовые месторождения Центральной Сирии показали, что силы ИГ не готовы смириться с поражением под Пальмирой. В этих условиях, задача выбить боевиков из укрепрайона Акербата стала жизненно необходимой для сирийской армии

Что-то пошло не по плану

О том, что сирийская армия, помимо плотных боёв на востоке Пальмиры и наступления в сторону Дейр эз-Зора, планирует начать наступление в Восточной Хаме, стало известно 29 мая 2017 года. На первом этапе целью операции должно было стать освобождение от боевиков ИГ сел к востоку со стороны Ас-Саламии. Затем, собрав силы, сирийская армия должна была начать продвижение по направлению к Акербату, чтобы с двух сторон осадить ключевой оплот ИГ.

31 мая 2017 года сводные силы САР начали операцию по освобождению Восточной Хамы. В состав группировки войск, атаковавшей укрепрайон ИГ в Акербате, вошли отряды проправительственного формирования «Щит Каламуна» совместно с 3-й танковой бригадой САА, а также силы местного ополчения. Формирования Национальных сил обороны (NDF) в Хаме изъявили желание присоединиться к наступающей армии после резни, учинённой боевиками ИГ в поселке Акариб-эс-Сафи: в результате массового побоища погибли 35 жителей поселения, среди них – 12 детей.

Бронеавтомобиль сирийский войск с колоритным садыком. Фото: Ivan Sidorenko.

В усиление к группировке войск командование Сирийской Арабской Армии перебросило под Ас-Саламию силы 4-й механизированной дивизии и бригаду «Соколы пустыни» («Лива Сукур ас-Сахра») под командованием отставного полковника Мухаммеда Джабера. Бригада была собрана в 2013 году как охранное подразделение, и впоследствии разрослась до полноценного военного формирования. «Соколы пустыни» принимали участие в операциях по освобождению Пальмиры, и к началу боев за Акербат считались (по крайне мере, в российских СМИ) одной из наиболее боеспособных частей сирийской армии.

Кроме того, прикрытие операции с воздуха сирийским правительственным силам оказали ВКС России, которые нацелились на крупные колонны террористов, идущие от Ракки к Пальмире. 30 мая российские разведывательные беспилотные летательные аппараты обнаружили бункеры боевиков под Акербатом, после чего был осуществлен авиационный удар. Кроме того, интенсивным авиаударам подверглись позиции боевиков ИГ в Сухе, Аль-Баргутии и Абу Ханане. Более 15 авиаударов пришлись по опорным пунктам группировки на окраинах населенных пунктов Абу-Хабилат, Калиб Аль-Тор и Яной Аль-Албави.

Параллельно с наступлением сирийских войск, предполагалась атака со стороны Хувейсиса – с этой стороны вести наступление должны были бойцы ЧВК «Вагнер», а замыкать шествие должны были отряды сирийских ополченцев. Суть данного плана, составленного в Генштабе ВС РФ, предполагала, что штурмовать Акербат будут подразделения сирийской армии по направлению главного удара, а бойцы «Вагнера» нанесут удар в «подбрюшье» укрепрайона, тем самым вынудив боевиков бежать.

Однако реальность, как обычно, внесла свои коррективы в намеченные планы. Далеко не все отряды сирийской армии пребывали в состоянии боевой готовности, особенно с учетом предстоящих полномасштабных боёв по фронту. Многие из них испытывали кадровый голод в связи с затяжным конфликтом и отказывались вступать в бой и рисковать своей жизнью. Плюс вмешивался традиционный, чисто местный менталитет – когда приходит большой союзник (например, Россия или Иран) и делает за сирийцев всю «грязную» работу.

Пикапы "Соколов пустыни".

Уже к 3 июня сирийские и российские самолеты нанесли более 50 ударов по позициям ИГ. Однако, несмотря на качественную авиационную и артиллерийскую поддержку, проправительственные силы не смогли показать такого же качественного результата на земле. Танковые подразделения САА и силы «Соколов пустыни» к 12 июня смогли лишь занять два поселения к востоку от города Шейх-Хилял, незначительно отбросив ИГ от «дороги жизни». К 18 июня армия захватила четыре деревни к северу от Акербата, вдоль дороги между Итрией и Ас-Сааном.

В этот момент боевики ИГ предприняли контратаку с использованием смертников и самодельных боевых беспилотников, в результате которой наступление со стороны Ас-Саламии застопорилось. 18 июня Сирийская Арабская Армия вступила в ожесточенные столкновения с боевиками ИГ на востоке провинции Хама. По меньшей мере 22 солдата САА погибли в ходе боя на окраине Шейх Хиляла; кроме того, сирийские военные потеряли два танка, БМП и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами. Еще четыре солдата САА были убиты недалеко от села Акариб-эс-Сафи, которое в эти дни постоянно находилось под обстрелом.

В итоге, после первых же серьезных столкновений с ИГ сирийские войска отступили из занятых сел, надеясь на поддержку со стороны российских ВКС. 22 июня российские самолеты уничтожили крупную базу боевиков под Акербатом, а 23 июня корабли «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», а также подводная лодка «Краснодар» ВМФ РФ осуществили пуски шести крылатых ракет «Калибр» по объектам ИГ в Восточной Хаме.

" alt="" />В результате внезапного массированного ракетного удара были уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов. Тем не менее, сирийская армия на земле не смогла перехватить инициативу, завязла в позиционных боях и потеряла даже тот небольшой участок территории Акербатского выступа, который был занят 12 июня. Говорить в таких условиях о том, что наступление будет идти через зону ответственности сирийской армии, было как минимум преждевременно.

Провал «Соколов пустыни»

Вторая попытка взять Акербат была проведена в начале июля 2017 года. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ вновь начали наступление на укрепрайон ИГ со стороны Ас-Саламии. Однако наступление САА и союзников снова пошло гораздо медленнее, чем того требовала оперативная обстановка, более того – командование сирийских войск несколько раз откладывало начало решительного штурма цитадели ИГ. В частности, командование бригады «Соколы пустыни» периодически требовало от российских военных пополнить им парк военной техники, которой недостает якобы для штурма укрепрайона. В итоге, поддавшись на уговоры бригады, российское командование передало «Соколам пустыни» целый арсенал, включая новые боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

В свою очередь, Вооруженные силы РФ делали все от них зависящее, чтобы облегчить задачу сирийским войскам. Самолеты дальней авиации РФ наносили удары по складам вооружения и командным пунктам ИГИЛ крылатыми ракетами, бомбили укрепленные позиции и артиллерийские точки боевиков.

Однако, ничего путного не вышло. С 18 июня – когда захлебнулась первая попытка наступления на Акербат – и до начала июля 2017 года сирийская армия не смогла сделать и шагу в направлении укрепрайона. Не помогли и подкрепления, прибывшие на острие атаки в район Ас-Саламии: в конце июня свои силы из Алеппо в восточную часть провинции Хама перебросила 3-я бригада 5-го штурмового корпуса.

Впрочем, и силы «Исламского государства» к этому моменту подтянули свежие силы к Акербату. Концентрация боевиков ИГ в укрепрайоне к началу июля 2017 года выросла до 3 тысяч человек, что стало представлять существенную угрозу не только для правительственных сил в Хаме и Хомсе, но и для всей страны в целом.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, боевики использовали сложный рельеф местности и различные маршруты для того, чтобы избежать ударов ВКС РФ, создают в горах новые пункты управления, а также крупные склады с боеприпасами и оружием. Расширение группировки боевиков на Акербатском выступе существенно осложнило бы обстановку в районе «дороги жизни» на Алеппо и под Пальмирой, где не прекращались бои с ИГ на севере и северо-востоке от древнего города.

1 июля правительственные силы САР при поддержке ВКС России и ВВС Сирии провели артподготовку по позициям ИГ из реактивных систем залпового огня. В результате были уничтожены несколько единиц тяжелой техники боевиков, бойцы сирийского ополчения завязали бои с передовыми отрядами ИГ недалеко от населенных пунктов Аль-Масъудия и Джубб аль-Джара. Вместе с тем, до 5 июля продвижения сирийских войск на направлении Акербата не наблюдалось. 6 июля силы «Соколов пустыни» заняли холмы на востоке провинции Хама к югу от Итрии. Кроме того, проправительственные силы отразили атаку боевиков «Исламского государства» в районе высоты Телль-Хувият и около населенного пункта Аль-Максара.

Части сирийской армии начали продвигаться со стороны города Итрия к стратегической высоте Джебель Максар ас-Салокыя, чтобы выйти к Акербату с северного направления – однако уже 9 июля отряды ИГ нивелировали успехи САА, совершив успешную атаку с использованием управляемого смертником «шахид-мобиля» с взрывчаткой. В результате столкновений к 10 июля боевикам удалось захватить стратегические высоты вблизи Джубб аль-Джара и убить около 20 сирийских военнослужащих. Параллельно с этим стали поступать сообщения, что в Акербате сконцентрировано уже до пяти тысяч боевиков – в том числе элитные подразделения ветеранов террористической группировки из Мосула и Ракки, оснащенные самым современным вооружением американского производства.

Наступление правительственных войск в очередной раз захлебнулось. Контратаку боевиков удалось остановить только 13 июля: в этот день ВКС РФ нанесли ряд ударов по позициям ИГ в Акербате и около поселений Кастал, Наймия, Ар-Рувейда и Джини аль-Албави. Однако стратегический момент на земле был вновь потерян: 15 июля командование САА прекратило наступление на востоке провинции Хама. Единственным реальным результатом боев 1-15 июля под Акербатом стало незначительное продвижение к югу от «дороги жизни», благодаря которому сирийская армия получила несколько господствующих высот, однако полностью купировать угрозу так и не смогла.

Особенно в неудавшемся наступлении на Акербат «отличились» бойцы бригады «Соколы пустыни» – которым припомнили сразу всё: и выпрашивание военной техники у российских военных, и вялые попытки отбиваться от боевиков. После нескольких дней вялотекущих боёв, руководствуясь крайне низкой эффективностью отрядов, командование приняло решение вывести подразделение с линии фронта – после чего 2 августа 2017 года «Соколы» были расформированы. Оставшиеся бойцы бригады были распределены между другими формированиями сирийской армии – «Щитом Каламуна», 3-й бронетанковой дивизией и 5-м добровольческим штурмовым корпусом.

«Опасность – теперь наша работа»

Кардинально ситуация в районе Акербата начала меняться после ротации частей, занимавших позиции вокруг выступа в Восточной Хаме. В район Ас-Саламии прибыли дополнительные части 5-го добровольческого штурмового корпуса, подготовленные российскими военными специалистами – в их задачи входило уже не наступление как таковое, а, скорее, сдерживание боевиков в указанных районах, чтобы силы ИГ не смогли вырваться из Акербата в сторону Хомса или «дороги жизни».

Бойцы ЧВК "Вагнер" вместе с бойцами "Охотников на ИГИЛ".

Фото: Twitter | ISIS_Hunters

Кроме того, со стороны газовых полей Аш-Шаира подошли подразделения ЧВК «Вагнер», которые к тому моменту действовали в связке с отрядом «Охотники на ИГИЛ» – в его состав вошли сирийские солдаты, которые потеряли своих близких в результате нападений боевиков. Обученное специалистами подразделение, «Охотники» в российских СМИ либерального характера часто представляют «ширмой» для деятельности ЧВК «Вагнер» в Сирии, однако это не совсем так. Данный отряд, равно как и другие подразделения сирийской армии, особенно из 5-го ДШК, фактически стал основой для последующей «образовательной деятельности» инструкторов «Оркестра», которая была впоследствии налажена в странах Африки, и сейчас – в Белоруссии.

Бойцы "Охотников на ИГИЛ". Фото: Twitter | ISIS_Hunters

Согласно плану наступления, утвержденному командующим группировки ВС РФ в Сирии Сергеем Суровикиным, проправительственные силы должны были начать атаку на укрепрайон Акербата со стороны Аш-Шаира в направлении магистрали, связывающей города Итрия и Ресафа. При этом, значительные силы 5-го корпуса стягивались к Ас-Саламии и «дороге жизни», таким образом заключая подконтрольные ИГИЛ территории в районе Акербата в полукольцо.

Воспоминания бойца ЧВК «Вагнер» из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«Поначалу нас выставили на опорники на охране Шаира. Месяца три мы там стояли, менялись периодически с «копейкой» и с сирийцами. И буквально, как только мы пацанов с «копейки» поменяли, они нам докладывают обстановку. «Ой, там все спокойно, все хорошо», - говорят нам. Сразу всё пошло по жесткому. Сперва шахид прорывался на машине, пытался прорваться. Его сириец один снял с гранатомета. Шахид, видимо, хотел доехать до штаба сирийцев – но в итоге не доехал и его с граника снес сириец. Там хороший разрыв такой был, машину просто на молекулы разорвало. И с тех пор понеслось».

Поставленная задача представлялась достаточно сложной, так как сирийским подразделениям нужно было пройти около 70 километров по горно-холмистой местности для того, чтобы достичь цели и отсечь Акербат от линий снабжения ИГ. Для этого ВКС РФ на протяжении июля продолжали вести огонь по маршрутам боевиков в горных массивах. Так, 20 июля российские самолеты нанесли удары по боевикам в районе Джубб аль-Абьяд, в результате чего были уничтожены автомобили с боеприпасами, бронетранспортеры ИГ и артиллерийские установки. В целом, как докладывал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, за два месяца боёв под Акербатом и Пальмирой ВКС РФ выполнили более двух тысяч боевых вылетов, нанеся 5850 ударов по боевикам и удерживаемым ими позициям.

Бойцы "Охотников на ИГИЛ". Фото: Twitter | ISIS_Hunters

Выбранная тактика принесла свои плоды. После успешного рейда ВКС РФ и ВВС Сирии 28 июля, в ходе которого были уничтожены укрепления ИГ в районе Масъада, проправительственные силы заняли деревню Аль-Кшета, достигли окраины занятого боевиками города Ад-Дакилат аш-Шамалия и установили контроль над стратегически важными территориями в окрестностях Эс-Саббура. Не мытьем, так катанием - но вскрыть оборону ИГ с восточной стороны все же удалось, после чего продвижение к Акербату начало принимать очертания полноценной войсковой операции.

Слова «вагнеровца» из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«Когда мы накатали дорогу между нашими позициями и позициями союзников, то на небольшом удалении от дороги нашли типа схрона. Даже не схрона – а целого бункера. Очень глубокий бункер был, глубиной до 15 метров. Он был хорошо оборудован: несколько входов и было видно, что оттуда боевики повыбегали и побросали разгрузки с БК, спальники, одежду. В одном из мешков были свежие финики. Была выносная антенна наружу, даже окна прорубили. Внутри, как мы смогли рассмотреть, даже два мотоцикла новеньких были брошены. Но вниз мы не пошли: хрен его знает, что они там могли оставить, можно было там просто-напросто взорваться и не выбраться. Просто вокруг досмотрели, и все.

Ну и когда я был в штабе у сирийцев, прибыла группа ССО. Я им и говорю: «Пацаны, тут рядом, буквально в километре, есть схрон. Вам это зачтется, для вас есть работа. Съездите, посмотрите, место хорошее, территория никем не контролируемая, и противник может ее втихаря использовать. Запустить оттуда квадрокоптеры, вести разведку, либо сбрасывать с этого квадрокоптера взрывоопасные предметы». Те говорят: «Не, не поедем мы туда, это опасно». Я им: «Опасность же — это ваша работа?»

Те ничего не ответили. Видимо, теперь опасность – это наша работа».

Схрон боевиков ИГ на подступах к Акербату. Фото: Twitter | ISIS_Hunters

Окружение

Осознав, что весь ударный кулак нацелился на выступ Акербата, боевики ИГ предприняли попытку спасти свои основные силы. В начале августа 2017 года стало известно, что террористы начинают бежать из Акербата, вокруг которого постепенно начало стягиваться кольцо окружения. Как отмечалось, на фоне потери Мосула и плотной осады Ракки проамериканскими силами, значительные силы ИГ были отведены из Акербата и Эс-Сухне к востоку от Пальмиры по горным маршрутам и тропам в сторону осажденного Дейр эз-Зора.

Боевой дух сил террористической группировки в Акербате стал стремительно падать. В итоге, к началу августа в укрепрайоне сидели лишь наиболее замотивированные фанатики, которые, взяв на вооружение пропаганду ИГ, планировали сражаться до последнего.

Чтобы прикрыть свой отход, некоторые полевые командиры бросили подконтрольных им боевиков в городе и бежали в Дейр эз-Зор, пообещав вскоре вернуться с подкреплениями. По бегущим отрядам ИГ наносила удары российская авиация и корабли ВМФ России, запускавшие крылатые ракеты «Калибр» из акватории Средиземного моря. Суммарно за неделю с 10 по 18 августа ВКС РФ совершили 290 боевых вылетов, уничтожив при этом 730 объектов террористических формирований.

Пока сирийские войска продолжали работать по той же тактике – не вступая в прямое противоборство с ИГ, пытались достать позиции боевиков издалека - для того, чтобы окончательно отсечь пути боевиков через горные районы к Акербату, силы ЧВК «Вагнер» соединились с сирийскими войсками и начали обступать укрепрайон с юго-востока.

Воспоминания «музыканта», приведенные в книге Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«Сначала мы на Акербат двинулись, шли где-то полмесяца, наверно. Сначала по горам шли, выкуривали духов из их нор. На самом деле, у них там были шикарные укрепы – духи вырывали чуть ли не дворец под землей. Очень интересно вход был на одном опорнике сделан – с блиндажа, а выход где-то вдали. И при этом потолки в таких катакомбах высокие – метра три. То есть, кажется, что заходишь в небольшую лазейку, спускаешься-спускаешься – а внутри огромная пещера. До нас эту пещеру чистил другой взвод, отделение Вектора чистило – с большими потерями, сам Вектор тоже погиб».

Использовав Аш-Шаир и другие нефтегазовые месторождения к северо-западу от Пальмиры как надежный плацдарм, к 18 августа 2017 года отрядам ЧВК «Вагнер» и бойцам «Охотников» удалось выйти на соединение с подключившимися к финальному этапу наступления отрядами бригады «Силы Тигра» и замкнуть кольцо окружения вокруг частично оставленного укрепрайона, выбив врага с холмов Джебель ас-Савана и Хусайя.

Таким образом, силы ЧВК «Вагнер» и Сирии получили огневой контроль над последним маршрутом переброски оружия и боеприпасов к Акербату. Боевики ИГ, не успевшие покинуть провинцию Хама, оказались в «Акербатском котле» под ударами сирийской артиллерии, занимающей господствующие высоты вокруг укрепрайона.

Штурм Акербата

За несколько дней подразделениям ЧВК «Вагнер» удалось сжать кольцо окружения. Немногочисленные отряды «Исламского государства», парализованные непрерывными ударами ВКС РФ, до последнего стремились удержаться в Акербате, сковывая наступающих ожесточенным сопротивлением. Главные форпосты группировки в этом регионе — города Акербат и Хувейсис —все еще оставались под контролем ИГ, однако теперь эти населенные пункты, оказавшись в кольце окружения, полностью утратили возможность дальнейшего снабжения.

Продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" к Акербату. Фото: GREY ZONE @grey_zone

21 августа в результате успешного продвижения с востока провинции Хомс отряды «вагнеровцев» при поддержке сирийских ополченцев из «Охотников на ИГИЛ» взяли штурмом основной укрепрайон Хувейсиса, который долгое время находился на первой линии обороны Акербатского выступа. Сразу за этим селением начинается горная гряда Джебель аль-Бельяс, взятие которой позволило бы штурмовым группам установить огневой контроль над всем укрепрайоном.

Параллельно с действиями «музыкантов» в Хувейсисе, «Силы Тигра» бригадного генерала Сухейля аль-Хасана провели второй окружающий маневр. Пользуясь тем, что основные силы ИГ были слишком заняты нарастающими темпами наступления ЧВК «Вагнер» на Акербат, отрядам Сухейля удалось перерезать коммуникации ИГ с выступом в Восточной Хаме в ходе операции по зачистке к югу от города Ресафа.

К 28 августа штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» смог занять доминирующую высоту Джебель аль-Бельяс, установив огневой контроль над городом. После этого судьба Акербата была решена за неделю — уже 30 августа «музыканты» вышли на окраины города.

Воспоминания бойца ЧВК «Вагнер» из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«На Акербате были моменты, когда нас на горе не подпускали. Со всех сторон стреляли – не видно же ничего, когда и откуда они стреляют. Они за камнями прячутся, и у тебя все сливается перед глазами. Нам командир кричал: «Давай, пацаны, вперед!» - а там вылезти невозможно было. Только голову поднимаешь, и сразу пули свистят над головой. Короче, думаем, идти вперед – не вариант. Мы с командиром первого отделения посовещались и пошли в обход холма. В итоге у нас двое отличились тогда, они первые выскочили на гору, Змей покойный и с ним еще один человек был, он тяжелый был «трехсотый». Они первые выскочили на гору, там в упор расстреляли одного духа. Потом получилось так, что там, на высоте, еще один пулеметчик клина поймал – у него не «Утес», а типа «Дашки» (ДШК) китайской было, и этот китайский ДШК у него в самый критичный момент заклинило. Если бы он не поймал клина, то нам бы вообще всем пришлось несладко».

1 сентября, после массированной артподготовки, начался штурм Акербата. Отбивая контратаки ИГ, в ходе которых террористы применяли «шахид-мобили», управляемые смертниками, штурмовые отряды «вагнеровцев» начали плотный бой в пределах городской застройки. Несмотря на уход большей части сил ИГ из Восточной Хамы в сторону Дейр эз-Зора, оставшийся в городе гарнизон представлял собой существенную угрозу наступающим силам русских добровольцев. Боевики оказывали ожесточенное сопротивление, против спецподразделений были брошены иностранные наемники с современным вооружением, в том числе прицелами ночного видения.

Бои не прекращались ни днем, ни ночью. Так, в городке Мушайрифа отряд из 25-ти «вагнеровцев» отразил ночное нападение группировки из 350 террористов. Еще одну историю о противоборстве ЧВК «Вагнер» и боевиков ИГИЛ в Акербате несколько лет назад рассказал военный хирург, кандидат медицинских наук и специалист по тактической медицине Юрий Евич. По словам военврача, во время боев за город отряд боевиков заблокировал в одном из строений трех бойцов ЧВК «Вагнер», которые приехали в Сирию из Екатеринбурга, долгое время росли и служили вместе. Длительное время они втроём отбивали атаки боевиков, несмотря на то, что те пытались закидать уральцев гранатами – а в ответ на крики «Аллах акбар!» кричали в качестве клича «Уралмаш!», словно призывая себе на помощь память о далекой Родине. По словам Евича, все трое выжили в том бою – подоспевшая помощь смогла отогнать боевиков от импровизированного укрытия парней.

Несмотря на ожесточенное сопротивление боевиков, штурмовым группам ЧВК «Вагнер» удалось довершить разгром основных сил ИГ и приступить к зачистке города. 2 сентября 2017 года командование правительственных сил Сирии и Минобороны РФ объявили о полном освобождении Акербата. Еще несколько дней в городе шла зачистка – «Исламское государство» использовало террористов-смертников, в том числе женщин и детей, чтобы нанести урон штурмовым отрядам и парализовать наступление.

3 сентября сирийское командование вспомнило, что оно по логике должно было освободить город – и в спешном порядке направило в Акербат дополнительные части 4-й механизированной дивизии. В итоге, сводные силы смогли провести полную зачистку города и установить контроль над укрепрайоном Акербата.

"Музыканты" на въезде в Акербат. Фото: GREY ZONE @grey_zone

Новая цель

Освобождение Акербата позволило в кратчайшие сроки зачистить очаги деятельности боевиков в Центральной Сирии. 4 сентября сирийская армия захватила главную базу ИГИЛ в районе города Тахмаз на востоке от Хамы, а также захватила два других города к западу от освобожденного центра укрепрайона. Уже 6 сентября под контролем проправительственных сил находилась дюжина населенных пунктов, примыкающих к Акербату. 13 сентября сирийская армия вместе с Национальными силами обороны и «Хезболлой» заняла оставшиеся под контролем боевиков деревни в восточной части провинции Хомс.

Вялая попытка боевиков ИГ контратаковать сирийские правительственные силы в районе Джубб аль-Джара 14 сентября успехом не увенчалась, и уже спустя неделю подразделения «Щита Каламуна» вместе с Национальными силами обороны и 5-м добровольческим штурмовым корпусом контролировали большую часть долины Акербата.

Въезд в Акербат. На стеле - флаг террористов ИГ.

Конец истории «Акербатского котла» наступил 6 октября 2017 года. В этот день проправительственные силы САР зачистили все оставшиеся после штурма Акербата 1 800 квадратных километра местности. Оставшиеся в живых несколько десятков боевиков перебежали через «дорогу жизни» в районе между Ас-Саламией и Итрией в подконтрольную «Хайят Тахрир аш-Шам» и другим формированиям зону деэскалации «Идлиб». Немногочисленные отряды ИГ планировали после бегства инфильтрироваться в ряды других группировок – однако уже спустя месяц добровольно сдалась в плен силам «Хайят Тахрир аш-Шам»

Однако ЧВК «Вагнер» в этих боях уже участия не принимала. Передав Акербат под контроль сирийских военных, российские штурмовые подразделения отправились к новой цели – готовилось наступление на Дейр эз-Зор. Однако, несмотря на то, что бои в Восточной Хаме продолжались некоторое время – именно штурм ключевой цитадели боевиков ИГ в Акербате силами «вагнеровцев» предрешил последовавший военный разгром основных сил террористической группировки в 2017 году. После освобождения города передовые части сирийской армии и штурмовики «Вагнера» смогли прорвать окружение и деблокировать Дейр эз-Зор, находившийся в осаде более трех с половиной лет.

Но это уже, как говорится, совсем другая история…

Автор: Комиссар Яррик

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