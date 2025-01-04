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Весёлое путешествие от А до Я. Маршак С.Я. 1953

Книга Самуила Маршака в стихах «Весёлое путешествие от А до Я» вполне можно рассматривать в качестве помощи детям в освоении букваря, поэтому она займёт достойное место в нашем перечне «Азбуки, буквари…»

Электронекрасовка оцифровала первое издание, 1953 года, над оформлением которого работали 16 художников, среди которых признанные мастера Владимир Лебедев и Владимир Конашевич.

https://electro.nekrasovka.ru/books/6226683

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