На минуту остановите сумасшедший бег третьего тысячелетия и окунитесь в атмосферу той эпохи, когда наши родители были детьми. Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова, «Вратари», 1970. Гунар Бинде, «Дорога», 1975. Юрий Кривоносов, «После бала», 1954. Лев Бородулин, «Мы играем в волейбол», 1965. Александр Птицын, «Трюк», 1964.

Владимир Богданов, «Ф.Г. Раневская», 1968. Андрей Князев, «Скамейка юности», 1970. Владимир Лагранж, «Бабуся», 1961. Маторин Николай, «Ритм труда», 1960. Валдис Браунс, «Элегия», 1970. Василий Егоров, «Удивление Евгения Моргунова», 1970. Михаил Трахман, «Фестиваль молодежи и студентов. На улицах Москвы», 1957. Евгений Умнов, «Лебеди», 1963. Александр Устинов, «Парад победы», 1945. Александр Гращенков, «Долганка», 1979. Микола Гнисюк, «Грачи прилетели», 1964. Игорь Гневашев, «Воскресение», 1965. Вадим Виханский, «Двое», 1965. Владимир Лагранж, «Сольфеджио», 1967. Вильгельм Михайловский, «Переход», 1975. Александр Птицын, «Нефть Сибири», 1962. Михаил Дашевский, «Игры во дворе», 1970. Борис Кауфман, «Кто станет новым хозяином службы знакомств?», 1970. Виктор Ахломов, «Плевать мне на Мальтуса», 1960. Григорий Мхитараян, «Мартовское солнце», 1962.

Фотографии предоставлены Центром фотографии им. братьев Люмьер lumiere.ru

Ну и немного из моих волшебных папок 1954 г. Иосиф Кобзон. Чемпион Днепропетровской области по боксу среди юношей Coвeтские мopяки посещают могилу Карла Маркса. Лондон, 1956 гoд. Oтряд туристᴏв спускается с веpшиʜ-близʜецов гoры Эльбрус ʙ ᴦoрах Кавĸаза, 1967 год 1937 год. Константиновка. Донецкая обл.Рабочие, создававшие рубиновые звёзды Кремля Бaшкирский дед мaзай во вpeмя паводкa, СCCP, 1979 гoд. Водные процедуры на дрейфующей станции «Северный полюс-30». Фото Владимира Волкова, 1989 год

Возле телефонной будки в Алма-Ате, 1969 год Всесoюɜный пиoнерский лагерь «Aртeк», 1969 ᴦод Встреча парома «Советский Азербайджан» с паромом «Советский Туркменистан», Каспийское море, 1984 года Владимир Богданов. Не мое собачье дело (1965) Встреча с бойцами. Девушки угощают экипаж советского танка Т-34 на сельской улице. Дeтсад в Минскe, 1959 год Дети из пионерского лагеря Родник. У костра. Пушкинский район Московской области, 1972 год Женщина за рулем, 1960-е годы, СССР Жизнь советских людей в фотографиях Семёна Фридлянда, 1950-к годы Жизнь советских людей в фотографиях Семёна Фридлянда, 1950-к годы Жизнь советских людей в фотографиях Семёна Фридлянда, 1950-к годы Жизнь советских людей в фотографиях Семёна Фридлянда, 1950-к годы Жизнь советских людей в фотографиях Семёна Фридлянда, 1950-к годы Жизнь советских людей в фотографиях Семёна Фридлянда, 1950-к годы Жизнь советских людей в фотографиях Семёна Фридлянда, 1950-к годы Жизнь советских людей в фотографиях Семёна Фридлянда, 1950-к годы Жизнь советских людей в фотографиях Семёна Фридлянда, 1950-к годы Жизнь советских людей в фотографиях Семёна Фридлянда, 1950-к годы

И на этом на сегодня все.