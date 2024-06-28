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Шедевры советской фотографии

На минуту остановите сумасшедший бег третьего тысячелетия и окунитесь в атмосферу той эпохи, когда наши родители были детьми.Фотография: Шедевры советской фотографии №1 - BigPicture.ruФотография: Шедевры советской фотографии №2 - BigPicture.ruДмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова, «Вратари», 1970. Фотография: Шедевры советской фотографии №3 - BigPicture.ruГунар Бинде, «Дорога», 1975. Фотография: Шедевры советской фотографии №4 - BigPicture.ruЮрий Кривоносов, «После бала», 1954.  Фотография: Шедевры советской фотографии №5 - BigPicture.ruЛев Бородулин, «Мы играем в волейбол», 1965. Фотография: Шедевры советской фотографии №6 - BigPicture.ruАлександр Птицын, «Трюк», 1964.

 Фотография: Шедевры советской фотографии №7 - BigPicture.ruВладимир Богданов, «Ф.Г. Раневская», 1968. Фотография: Шедевры советской фотографии №8 - BigPicture.ruАндрей Князев, «Скамейка юности», 1970. Фотография: Шедевры советской фотографии №9 - BigPicture.ruВладимир Лагранж, «Бабуся», 1961.Фотография: Шедевры советской фотографии №10 - BigPicture.ruМаторин Николай, «Ритм труда», 1960. Фотография: Шедевры советской фотографии №11 - BigPicture.ruВалдис Браунс, «Элегия», 1970. Фотография: Шедевры советской фотографии №12 - BigPicture.ruВасилий Егоров, «Удивление Евгения Моргунова», 1970. Фотография: Шедевры советской фотографии №13 - BigPicture.ruМихаил Трахман, «Фестиваль молодежи и студентов. На улицах Москвы», 1957.Фотография: Шедевры советской фотографии №14 - BigPicture.ruЕвгений Умнов, «Лебеди», 1963. Фотография: Шедевры советской фотографии №15 - BigPicture.ruАлександр Устинов, «Парад победы», 1945. Фотография: Шедевры советской фотографии №16 - BigPicture.ruАлександр Гращенков, «Долганка», 1979. Фотография: Шедевры советской фотографии №17 - BigPicture.ruМикола Гнисюк, «Грачи прилетели», 1964.Фотография: Шедевры советской фотографии №18 - BigPicture.ruИгорь Гневашев, «Воскресение», 1965. Фотография: Шедевры советской фотографии №19 - BigPicture.ruВадим Виханский, «Двое», 1965. Фотография: Шедевры советской фотографии №20 - BigPicture.ruВладимир Лагранж, «Сольфеджио», 1967. Фотография: Шедевры советской фотографии №21 - BigPicture.ruВильгельм Михайловский, «Переход», 1975. Фотография: Шедевры советской фотографии №22 - BigPicture.ruАлександр Птицын, «Нефть Сибири», 1962.Фотография: Шедевры советской фотографии №23 - BigPicture.ruМихаил Дашевский, «Игры во дворе», 1970. Фотография: Шедевры советской фотографии №24 - BigPicture.ruБорис Кауфман, «Кто станет новым хозяином службы знакомств?», 1970. Фотография: Шедевры советской фотографии №25 - BigPicture.ruВиктор Ахломов, «Плевать мне на Мальтуса», 1960. Фотография: Шедевры советской фотографии №26 - BigPicture.ruГригорий Мхитараян, «Мартовское солнце», 1962.
Фотографии предоставлены Центром фотографии им. братьев Люмьер lumiere.ru
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И на этом на сегодня все.

Светлана Митленко
фотоностальгия

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