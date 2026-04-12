Территория Героев...(204)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Гвардии старший лейтенант Горев Иван Гвардии старший лейтенант Иван Горев проходит военную службу в должности командира гаубичного самоходно-артиллерийского взвода.

Гаубичный взвод под командованием Горева выполнял боевую задачу по уничтожению вражеских позиций, живой силы и техники противника на важном тактическом направлении наступления наших войск.

При проведении разведки местности с применением разведывательного дрона Горев выявил три опорных пункта противника. Определив точные координаты целей и рассчитав дальность поражения, Иван дал команду первому расчёту открыть огонь по тыловому участку позиций врага, а второму - вести обстрел прямо по блиндажам боевиков. В этот момент противник зафиксировал расположение артиллерийского взвода и направили в сторону позиции гексакоптер типа «Баба-Яга», который обнаружил оператор разведывательного дрона, о чем незамедлительно доложил командиру. Горев, приказал продолжить огонь по противнику, а сам, используя штатное оружие точными выстрелами уничтожил вражеский дрон. Иван самостоятельно оборонял позицию от воздушных атак квадрокоптеров противника и вел корректировку огня из полевых орудий.

Благодаря профессиональным и уверенным действиям гвардии старшего лейтенанта Ивана Горева, а также слаженным действиям личного состава взвода, были уничтожены три опорных пункта и два расчёта FPV-дронов противника, что позволило нашим войскам улучшить позиции по переднему краю.

Младший сержант Набока Артем На одном из тактических направлений младший сержант Артем Набока выполнял боевую задачу по разведке местности с использованием беспилотного летательного аппарата.

В условиях интенсивного применения противником артиллерии и средств РЭБ, он обнаружил в лесу группу ВСУ с бронемашиной, движущуюся к позициям наших подразделений. Артем подготовил ударный беспилотный летательный аппарат и успешно поразил трех военнослужащих и бронемашину противника.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Артема Набоки, задача была выполнена.

Гвардии младший сержант Варгин Юрий Гвардии младший сержант Юрий Варгин проходит военную службу в должности водителя отделения радиопомех роты радиоэлектронной борьбы.

В составе такелажной группы он выполнял задачу по доставке продовольствия на позиции роты РЭБ. Во время движения на мотоциклах группа подверглась преследованию вражеского БПЛА типа «Баба-Яга». Оценив опасность продвижения по открытой местности, Юрий организовал укрытие в лесополосе. В результате сброса боеприпасов противник повредил мотоциклы.

Несмотря на сложную обстановку, угрозу повторной атаки и повреждение техники, Юрий Варгин проявил инициативу, хладнокровие и решительность: используя рельеф местности, возглавил группу и продолжил движение к позициям роты пешим порядком. Продовольствие было доставлено своевременно, что обеспечило бесперебойное несение боевого дежурства личным составом. После выполнения задачи группа благополучно вернулась в исходный район.

Капитан Ахметов Руслан Капитан Руслан Ахметов, в должности старшего командира инженерного взвода, выполнял боевую задачу по рекогносцировке маршрутов подвоза имущества и эвакуации раненных военнослужащих.

В ходе боевой работы Руслан обнаружил две противотанковые мины и с помощью БПЛА уничтожил их.

Благодаря профессионализму капитана Руслана Ахметова был обеспечен своевременный подвоз материальных средств и эвакуация трех раненых военнослужащих с позиций, что исключило потери среди техники и личного состава.

Ефрейтор Шатрунов Николай Пулеметчик ефрейтор Николай Шатрунов выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по обороне опорного пункта.

Противник, стремясь отбить потерянную позицию, предпринял атаку силами штурмовых групп при поддержке артиллерии и активного применения ударных беспилотников.

Шатрунов оборудовал удобную огневую позицию и замаскировался на местности. Несмотря на близкие разрывы Николай выжидал и не обнаруживал свою позицию. Выждав, когда украинские боевики вышли к позиции и оказались в секторе обстрела Николай открыл прицельный огонь из пулемета. Точными попаданиями уничтожил и ранил большую часть штурмовой группы противника.

Благодаря выдержке и мужеству ефрейтора Николая Шатрунова противник понес потери в живой силе, российские военнослужащие удержали занимаемую позиции.

Ефрейтор Колышкин Сергей Ефрейтор Сергей Колышкин, действуя в составе эвакуационной группы выполнял боевую задачу по эвакуации раненных военнослужащих в условиях активного огневого воздействия противника.

Во время выдвижения эвакуационный автомобиль попал под сильное огневое воздействие противника. Используя запасной маршрут движения, группа смогла успешно прибыть в назначенный район. Колышкин, имея большой опыт тактической медицины незамедлительно приступил к оказанию первой помощи раненым и их погрузке в автомобиль. Во время движения эвакуационного автомобиля Сергей обеспечивал прикрытие от вражеских FPV-дронов при помощи штатного оружия.

Благодаря решительным, грамотным и самоотверженным действиям ефрейтора Сергея Колышкина раненые военнослужащие были своевременно доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь, что позволило сохранить их жизни и здоровье.

Рядовой Агасиев Кирилл Стрелок мотострелковой роты рядовой Кирилл Агасиев выполнял задачу на наблюдательном посту вблизи оборонительных позиций российских войск на небольшом удалении от линии боевого соприкосновения.

Ведя наблюдение обнаружил скрытное передвижение пехоты. Сменив пункт наблюдения на более выгодный, продолжил наблюдение и идентифицировал передвижение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков.

Оперативно оценив численный состав противника, по радиосвязи доложил командованию о продвижении крупной ДРГ и организовав взаимодействие с несколькими постами атаковал диверсантов. В ходе скоротечного боя Кирилл лично уничтожил одну из штурмовых групп и сковал боем противника до прибытия подкрепления. Боевики, понеся потери от массированного огня прибывшего подкрепления, спешно отступили.

Рядовой Искандаров Камран На одном из тактических направлений экипаж боевой машины пехоты рядового Камрана Искандарова выполнял задачу по нанесению огневого поражения противнику.

В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Под руководством Искандарова расчет боевой машины уничтожил минометный расчет противника и пять военнослужащих ВСУ, чем обеспечил дальнейшее продвижение штурмовой группы.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям рядового Камрана Искандарова, задача была выполнена.

Ефрейтор Кущ Александр Оператор расчета FPV-дронов штурмовой роты ефрейтор Александр Кущ выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.

Находясь на наблюдательном посту и ведя визуальное наблюдение за воздушным пространством, Кущ обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат, который барражировал, вел разведку и ожидал подходящего момента для сброса боекомплекта.

По всем признакам, а именно большим габаритам, шумным пропеллерам, небольшой скорости и низкой высотой полета, Александр классифицировал цель, как беспилотный летательный аппарат ВСУ мультироторного типа.

Благодаря профессионализму и бдительности ефрейтора Александра Куща, за время его боевого дежурства в зоне ответственности расчета было уничтожено три украинских октокоптера типа R-18.

Гвардии сержант Ахметьянов Дарик Гвардии сержант Дарик Ахметьянов выполняет боевые задачи в ходе СВО в должности командира танка.

Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, Дарик проявил высокую тактическую подготовку, точно отдавал экипажу целеуказания для ведения огня из танкового орудия по объектам противника. Корректировка огня велась с использованием БПЛА, что обеспечило высокую точность поражения. В результате огневой работы экипажа, под его командованием было произведено пять прицельных выстрелов из танковой пушки, которыми была уничтожена замаскированная пулеметная точка и более десятка украинских боевиков. После успешного выполнения задачи, гвардии сержант Ахметьянов отдал приказ экипажу вернуться в исходный район.

Благодаря профессионализму и командирским качествам гвардии сержанта Дарика Ахметьянова поставленная боевая задача была выполнена, что позволило наступающим штурмовым подразделениям занять новые позиции без потерь и закрепиться на них.

Старший сержант Ларищев Александр Старший сержант Александр Ларищев принял командование над штурмовой группой с задачей захватить позиции противника.

Проведя оперативную разведку на местности, Ларищев определил маршруты выдвижения и условные сигналы между военнослужащими группы.

Скрытно выдвинувшись к позициям противника, группа неожиданно ворвалась и уничтожила украинских боевиков. Понимая, что противник контратакует, Александр распределил личный состав штурмовой группы и организовал инженерное оборудование позиций для отражения контратаки.

Противник, спустя короткое время под прикрытием налета ударных дронов, атаковал позиции российских штурмовиков. Благодаря грамотному рассредоточению, маскировке и укреплению позиций ударные дроны не нанесли потерь российским военнослужащим, а штурмовые группы противника понеся потери бежали с поля боя.

Старший сержант Злыгостев Евгений Номер расчета гаубичной артиллерийской батареи старший сержант Евгений Злыгостев выполнял боевую задачу по оказанию огневой поддержки российским штурмовым подразделениям.

В ходе боевой работы по подавлению артиллерии противника в составе расчета 130-мм пушки М-46 старший сержант Евгений Злыгостев обеспечил непрерывное ведение огня, точно выполнял команды командира и быстро проводил обслуживание орудия при стрельбе.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы, в результате слаженной работы всего российского расчета уничтожено артиллерийское орудие и группа военнослужащих ВСУ.

Гвардии ефрейтор Седунов Илья Гвардии ефрейтор Илья Седунов в должности номера расчёта реактивного артиллерийского взвода неоднократно проявлял высокий профессионализм, отвагу и мужество при выполнении задач по огневой поддержке штурмовых подразделений.

В составе расчёта боевой машины реактивной артиллерии «Град» выполнял боевую задачу по огневому поражению позиций противника в районе одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

Находясь на посту воздушного наблюдения, Илья обнаружил приближающийся ударный беспилотный летательный аппарат самолётного типа, летящий на низкой высоте в направлении огневой позиции. Немедленно доложив об угрозе начальнику расчёта, он, занял выгодную позицию и открыл заградительный огонь из своего штатного оружия по приближающейся цели, в результате чего вражеский БПЛА был сбит в сотне метров от позиции. После того как непосредственная угроза была устранена расчёт боевой машины продолжил выполнять боевую задачу.

Рядовой Южанин Алексей В районе одного из участков местности подразделение рядового Алексея Южанина выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику.

В условиях активного применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Алексей грамотно организовал захват опорного пункта противника, лично уничтожил пулеметный расчет, чем обеспечил успешные действия группы, не допустив потерь среди личного состава. Принудил к сдаче в плен двух боевиков ВСУ.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям рядового Алексея Южанина, задача была выполнена.

Гвардии ефрейтор Куделька Игорь Гвардии ефрейтор Игорь Куделька в должности механика-водителя танкового батальона проявляет смелость и решительность при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции.

Действуя в составе экипажа танка, Куделька ведет огонь по противнику с закрытой огневой позиции.

Во время выполнения очередной задачи, Игорь вывел танк на заранее подготовленную огневую позицию и открыл огонь по противнику. В результате огневой работы экипажа было произведено пять прицельных выстрелов, которыми была уничтожена замаскированная пулеметная точка противника и более десятка боевиков ВСУ.

Благодаря умелым действиям гвардии ефрейтора Игоря Куделька поставленная боевая задача была выполнена, что позволило наступающим штурмовым подразделениям занять новые позиции без потерь и закрепиться на них.

Младший сержант Бунин Артем Командир огнеметного отделения младший сержант Артем Бунин выполнял задачу по зачистке лесополосы, занимаемой противником.

Скрытно продвигаясь в глубину, Бунин обнаружил замаскированную и укрепленную позицию минометного расчета противника.

Не обнаруживая себя, приблизился и вел наблюдение. Артиллеристы противника получили команду открыть огонь. Артем определил местоположение склада боеприпасов и месторасположение личного состава расчета.

Бунин точными выстрелами из ручного гранатомета поразил склад боеприпасов и укрытие расчета. После уничтожения минометного расчета доложил командиру группы и продолжил движение в глубину обороны противника.

Благодаря мужеству и навыкам младшего сержанта Артема Бунина противник утратил огневые средства и удобную огневую позицию. Понес потерь в обученном личном составе. Российские военнослужащие сумели занять выгодный рубеж без потерь от артиллерийского огня и продолжить движение в глубину обороны противника.

Капитан Джамалутдинов Эльдар В районе одного из населенных пунктов подразделение капитана Эльдара Джамалутдинова выполняло задачу по удержанию опорного пункта.

В условиях активного применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Эльдар грамотно организовал оборону опорного пункта. В ходе выполнения задачи подразделение капитана Эльдара Джамалутдинова отразило две контратаки противника, в результате которых было уничтожено двадцать военнослужащих и тридцать FPV-дронов ВСУ.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям капитана Эльдара Джамалутдинова, задача была выполнена.

Младший лейтенант Якушев Владислав Командир взвода управления младший лейтенант Владислав Якушев выполнял боевую задачу по обнаружению и выявлению опорных пунктов и замаскированных позиций противника вблизи линии боевого соприкосновения.

Получив приказ, Владислав выдвинулся в назначенную точку, поднял в воздух дрон-разведчик для проведения разведки участка местности.

В ходе поиска в заданном квадрате, Якушев обнаружил замаскированный вражеский пункт управления и запуска беспилотных летательных аппаратов. Произведя расчеты для поражения цели, он оперативно передал данные на пункт управления артиллерией. В результате артиллерийского удара гаубицы Д-20 позиция противника была уничтожена.

Благодаря грамотным и своевременным действиям младшего лейтенанта Якушева был уничтожен пункт управления и личный состав ВСУ, а также сорвана попытка противника атаковать позиции российских подразделений.

Сержант Костылев Владимир Сержант Владимир Костылев выполнял боевую задачу по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.

С целью оперативного и бесперебойного снабжения мотострелковых подразделений группа подвоза осуществляла доставку автомобильным транспортом имущества и запасных частей на линию боевого соприкосновения.

Продвигаясь по маршруту транспортное средство Костылева подверглось атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника.

В ходе выполнения боевой задачи сержант Владимир Костылев лично уничтожил два fpv-дрона ВСУ, а затем, маневрируя на груженном автомобиле, вывел его из-под огня украинских боевиков, своевременно доставив груз.

https://t.me/rabotaembrat/11291 Оператор расчета беспилотных летательных аппаратов рядовой Фадис Салихов, действуя на важном стратегическом направлении, находил цели и корректировал огонь российских артиллерийских, танковых расчетов, проводил видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники украинских боевиков.

В ходе ведения воздушной разведки Салиховым при помощи БПЛА был обнаружен бронетранспортер, который перебрасывал противника на позиции.

Фадис своевременно передал на командный пункт информацию о его местонахождении, координаты цели и корректировал огонь артиллерии.

В ходе точного удара российских артиллеристов вражеский бронетранспортер с военнослужащими ВСУ был уничтожен.

https://t.me/rabotaembrat/11257 В ходе наступления российских войск на стратегически важном рубеже штурмовое подразделение, в составе которого действовал ефрейтор Евгений Минлин прорвало оборону украинских боевиков и закрепилось на позициях ожидая подхода основных сил.

Противник, при поддержке огня минометов и артиллерии, предпринимал попытки выбить российских штурмовиков с занятых позиций и неоднократно контратаковал район, удерживаемый нашими военнослужащими.

Находясь в обороне, Евгений со своими боевыми товарищами в ближнем бою уничтожили до десяти боевиков. Кроме того, в ходе боя Минлин лично вел корректировку огня российской артиллерии по вражеским позициям, что заставило противника, понеся потери, отступить.

Храбрые и самоотверженные действия ефрейтора Евгения Минлина позволили выполнить поставленную боевую задачу и создать условия для дальнейшего успешного продвижения российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/11258 Максим Колодяжный, механик-водитель тяжелого огнеметного взвода, который с первых дней специальной военной операции выполнял боевые задачи на ТОС «Солнцепек».

За это время было всякое: и успешно выполненные боевые задачи (за которые Максим удостоен ордена Мужества, Георгиевского креста IV степени и медали «За отвагу»). И форс-мажоры, когда техника внезапно преподносит «сюрприз». Но мехводы знают, как обращаться с «ласточкой», чтобы в самый ответственный момент она не подвела.

Однажды боевая машина даже спасла Максима от гибели.

https://max.ru/heroesofZ/AZ1MxwBWAOU Главное в работе артиллериста — быстрота реакции, — считает гвардии старший сержант Константин Кабисов, командир расчета РСЗО «Град».

Именно так его расчету удалось расправиться с «кочующими» минометами ВСУ, которые удалось засечь прямо в ходе развертывания на новой огневой позиции. Но так бывает не всегда. Например, одну вражескую САУ бойцы караулили несколько недель.

Константин с первых дней принимает участие в СВО. Он родом из Южной Осетии, служит в составе 4-й гвардейской военной базы. Награды у него на груди — Георгиевский крест IV степени и медаль Жукова. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ1w04jDOdg Мотострелковый полк «Башкортостан», выполняющий боевые задачи на Краснолиманском направлении – многонациональный, и служат в нем бойцы со всей страны. Для сержанта Гаяна Давлетбаева, который удостоен медали «За воинскую доблесть» II степени, это подразделение «родное»: он прибыл из Кармаскалинского района Республики Башкортостан.

Оператор-сапер Денис Жаданов родом из Ярославской области, он занимается разведкой и противодействием вражеским дронам. Денис свой вклад в общее дело оценивает скромно. Но командование сочло, что он достоин награждения медалью «За храбрость» II степени. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ1XgZoHG9Y Татьяна Конюхова начала работать с беспилотниками, как говорится, еще когда это не было мейнстримом. В 2015 году юная студентка педучилища родом из города Моспино (это в Донецкой области) пополнила ряды Народной милиции ДНР. Защитники Донбасса осваивали новую для себя технику: тяжелые БПЛА, с помощью которых велось наблюдение за местностью.

«Беспилотники у нас были те, которые нужно было до поля тащить на себе», — вспоминает наша героиня. У некоторых мужчин были сомнения: справится ли девочка с такими «птичками»? Но у Татьяны оказался твердый характер и сильное желание защищать Родину.

Сегодня она — уже старший лейтенант, старший офицер отделения подготовки отдела беспилотных систем 3-го армейского корпуса.

https://max.ru/heroesofZ/AZ1HoMg1IFI Сержант Алия Лебедева в 2023 году впервые поехала в зону боевых действий, чтобы помогать медикам спасать раненых. На гражданке она была фармацевтическим представителем и на фронте нашла себе дело по специальности, став полевым снабженцем.

В этом видео Алия рассказывает, как родные узнали о том, что скоро ее жизнь кардинально поменяется.

https://max.ru/heroesofZ/AZ1rrThYO4g «Чем больше врага знаешь, тем легче его победить» — так говорят разведчики. В нашей студии — один из самых молодых разведчиков на СВО, Василий Попов с позывным «Малой», и его командир Константин Пивоваров с позывным «Пивыч». Они рассказывают о жизни на передовой.

Константин Пивоваров — командир 2-й разведывательной роты 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ, позывной «Пивыч»

Василий Попов — военнослужащий 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ, позывной «Малой»

Подробно о подвиге Василия можно прочитать: https://vk.com/wall-213600473_846

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии лейтенант Дяк Василий 30 марта в результате автокатастрофы не стало Героя России гвардии лейтенанта Василия Дяка.

Звание Героя было присвоено в период службы в 14-й гв. отдельной бригаде армейского спецназа, 9 декабря 2024 года звезда была вручена в ходе торжественной церемонии в Кремле. Мы об этом писали в 156 выпуске

В последующем перевелся для дальнейшей службы в 55-ю дивизию морской пехоты Тихоокеанского флота.

За время службы Василий Дяк также был награжден

орденом Мужества,

двумя медалями «За отвагу»,

медалями «За храбрость» II степени,

Суворова,

Жукова,

«За боевые отличия».

Сержант Стёпкин Александр Стёпкин Александр Алексеевич

Строитель, Белгородская область

16.11.1984 - 08.11.2025

Александр воевал в Запорожской области на Ореховском направлении.

Награды:

За боевые заслуги

Медаль Суворова

Орден мужества

Гвардии сержант Сухонос Владислав

Сухонос Владислав Алексеевич

Командир отделения-старший мастер ремонтного отделения (бронетанковой техники) ремонтного взвода (бронетанковой техники) ремонтной роты войсковой части 46102, гвардии сержант Сухонос Владислав Алексеевич родился 1.11.1999 года в городе Хабаровск

В 2020 году окончил Хабаровский техникум железнодорожного транспорта по специальности «техническая эксплуатация подвижного состава», после чего был призван на срочную службу в город Комсомольск на Амуре, оттуда был переведен в железнодорожные войска города Хабаровск, после продолжил службу по контракту.

Во время службы неоднократно был награжден грамотами, благодарственными письмами и множественными поощрениями за хорошую службу и руководство его личного состава от командования войсковой части.

В июле 2025 года был переведен в пехотные войска города Бикин и оттуда убыл в зону боевых действий в составе 57 бригады 1 штурмовой роты. В зоне боевых действий был водителем механиком, забирал раненых бойцов с поля боя.

Во время последнего задания был отправлен на помощь бойцам (село Времевка), но вследствии атаки дронами был ранен, Владислав боролся до конца, но погиб от множественных ранений. Перед смертью успел передать по рации последние слова «Передайте моей семье что я люблю их» и скоропостижно скончался 5 сентября 2025 года.

Посмертно был награжден

медалью «Участник СВО»,

медаль «Укрепление боевого содружества»,

«Медаль Жукова»

Владислав был примером стойкости и мужества для сослуживцев, примером доброты и смелости для товарищей, прекрасным отцом и мужем.

Военнослужащий Крашенинников Михаил Крашенинников Михаил Игоревич

село Бакряж, Свердловская область

22.11.1995 - 05.02.2025

Родные и сослуживцы навсегда сохранят память о нём как о человеке чести, преданном сыне, любящем муже и заботливом отце.

Младший сержант Черепанов Юрий Черепанов Юрий Сергеевич

Штурмовик

Бузулук, Оренбургская область

Родился 16.12.1997

Юрий с позывным «Заяц» был настоящим Героем с большой буквы.

Погиб 12 марта 2025 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции (РФ, Курская область, Кореневский район, н.п. Успеновка).

Был награжден медалью «За отвагу» посмертно от 28 ноября 2025 года.

У Юрия остался сын.

Сержант Могилин Иван Россошь, Воронежская область

Могилин Иван Васильевич

Позывной «Стрелок»

06.11.1993–03.08.2024 г.

Начальник электростанции-гранатометчик радиолокационный комплекс «Зоопарк-1М»

Родился Иван Могилин в г. Бодайбо, Иркутской области

В 2000 году семья переехала в село Иртыш Омская область где Ваня и пошел в первый класс.

В 2004 году семья переехала в п.г.т Москаленки Омская область где продолжил учиться в общеобразовательной школе № 3 (окончил 9 классов)

С 2005-2012 год Профессиональное училище №29 р.п. Москаленки по профессии Повар, кондитер

18.06.2012-2013 был призван на Срочную службу в р. Хабаровск в/ч 16788

После окончания службы вернулся домой и решил подписать контракт с Минобороны и был направлен в в/ч 21005 г. Юрга Кемеровской области

18.11.2014-12.10.2021 г. был в браке, родился сын в 2017 г.

01.11.2021 г перевелся в в/часть 59361

24.02.2022 г. началась специальная военная операция на Украине

25.02.2023 года в ходе СВО был ранен: Огнестрельное осколочное ранение груди

Через 2 месяца вернулся в строй

Награды:

28.04.2018 Медалью «75 лет 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой орденов Суворова и Кутузова»

20.09.2019 награжден грамотой Командующего Общевойсковой армией Генерала-майора Я. Рязанцева За высокий профессионализм, образцовое выполнение в ходе проведения стратегического командно-штабного учения Центр-2019

Май 2021 Грамота Лучшему наводчику-оператору БМП-2, победитель Всеармейского конкурса по полевой выучке среди мотострелковых подразделений Сухопутных войск

2021 г. I место (награжден медалью) в г. Чебаркуль Всероссийские Соревнования среди мотострелковых подразделений

2021 г. I место (награжден медалью) Победителя конкурса армии «Суворовский натиск»

21.07.2022 Благодарность Верховного главнокомандующего ВС РФ В. Путина за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга

19.10.2022 получил удостоверение Ветерана боевых действий

2022 Медаль «За боевые отличия»

2023 г. Георгиевский крест 4 степени

2023 г. Медаль «За Отвагу»

2024 г. Медаль Участника СВО

27.07.2024 Орден Жукова

Орден Мужества (посмертно)

3.08.2024 года погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО ДНР Горнянский район, н.п. Макеевка. Слепое осколочное ранение головы.

Военнослужащий Набиев Рамиль Набиев Рамиль Камилевич

Тобольск, Тюменская область

Рамиль родился 15 ноября 1977 года. Его характер формировался в семье, где ценили честность и взаимовыручку – эти качества он пронёс через всю жизнь.

В решающий момент Рамиль Камилевич не раздумывая встал на защиту Родины, проявив лучшие качества воина – отвагу и преданность товарищам. Сослуживцы вспоминают его как надёжного бойца, который в критической ситуации думал в первую очередь о других.

15 ноября 2023 года Рамиль погиб при выполнении боевого задания, прикрывая своих товарищей.

Военнослужащий Краев Александр В зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания героически погиб житель Нижневартовска, Ханты-Мансийский автономный округ.

Краев Александр Николаевич

Рядовой Саенко Николай Саенко Николай Михайлович

Родился 12.03.1990

Погиб 29.11.2023 при проведении СВО на Украине (с. Андреевка ДНР)

Находясь на БЗ (Боевое задание) был командиром группы эвакуации. Вечером 29.11.2023 г поступила команда на сбор группы из двух человек на поднос провизии на ЛБС, решил сам выдвинуться, а второго бойца, который будет его вторым номером попросил чтобы ребятя сами решили, кто из них пойдёт. У одного и второго за спиной было груза около 40 кг, шли медленно но уверенно, каждые пол часа доклад "в пути все нормально". На тропе его группу застал БПЛА вражеской стороны, после первого сброса обездвижила впереди идущего, а замыкающий успел прыгнуть в кусты. В процессе перетяжка себя жгутом после второго сброса от болевого шока скончался.

Прапорщик Глущенко Иван Глущенко Иван Александрович

Техник пограничного сторожевого катера

поселок Каспий, Астраханская область

Глущенко Иван Александрович, родился 09.06.1999 года, вырос в посёлке Каспий, Камызякского района, Астраханской области.

В 2005 году пошёл учиться в 1-й класс МКОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина». Учился хорошо, принимал активное участие в жизни класса и школы, увлекался спортом. В 2016 году после окончания школы поступил в Институт береговой охраны ФСБ России в г. Анапа. После получения диплома об окончании учёбы был направлен на службу по контракту в Республику Крым, г. Армянск, населённый пункт Волошино, воинская часть 9930-Б. Имел звание — мичман, службу проходил в воинской должности техника пограничного сторожевого катера № 510 Службы в г. Джанкой в населённом пункте Волошино.

Верный военной присяге, Глущенко Иван погиб 30 августа 2025 года в с. Волошино, Республика Крым, при исполнении обязанностей военной службы, в ходе вооружённой провокации на государственной границе Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции. Выполняя боевые задачи, он проявил себя как храбрый воин — доблестный защитник Отечества.

Награждён орденом Мужества (посмертно).

Рядовой Белов Святослав Белов Святослав Олегович

Сапер

18.04.2006 - 03.05.2025

Погиб: п.Волчанск

Награжден орденом Мужества

Младший сержант Облендер Никита Облендер Никита Андреевич

Стрелок мотострелкового отделения

Никита родился 24.01.1990 года в пос.Пионерский Советского района, Ханты-Мансийский автономный округ.

Здесь пошел в садик, затем в школу. Рос любознательным, добрым, отзывчивым мальчишкой. Учился хорошо, много грамот за хорошую учебу и примерное поведение. Занимался тяжелой атлетикой и паурлифтингом, Неоднократно был награжден грамотами и медалями за призовые места.

В 2012 году закончил «Российский Государственный Социальный Университет» г.Москва по специальности «Государственное и муниципальное управление» квалификация-менеджер.

С 2012-2013 гг проходил службу в должности стрелка отделения охраны отдела ФСБ по Саратовскому гарнизону.

Демобилизовался со срочной службы в звании младшего сержанта.

В 2014 году прошел курсы повышения квалификации в Институте менеджмента, маркетинга и права. Работал в Администрации гп. Малиновский, БУ «Советский районный социально-реабилитический центр для несовершеннолетних», БУ «Пионерская Районная Больница», БУ «Советская психоневрологическая больница». Очень любил лес и рыбалку.

21.09.2022 г. был мобилизован по приказу Президента России «Об объявлении частичной мобилизации в РФ».

Позывной «Прапор». Имеет благодарственное письмо за отличную службу.

19.08.2023 получил множественное оскольчатое ранение, после непродолжительного лечения вернулся на службу.

Погиб 05.06.2024 г при исполнении служебного долга, защищая нашу Родину (Российская Федерация, Луганская Народная Республика, Северодонецкий район, Новозвановка).

Посмертно награжден орденом Мужества.

У Никиты остались родители, брат, сын, жена.

Старший сержант Булавин Андрей Булавин Андрей Михайлович

Родился Андрей Михайлович 18 марта 1981 года в селе Борщово, Погарского района, Брянской области.

Пошёл в первый класс Борщовской школы. В школе любил спорт и технику, хорошо разбирался в электрике.

После окончания 9 классов закончил курсы водителя.

В 1999 году был призван в ряды Вооружённых Сил РФ.

После демобилизации 21 мая 2001 года вернулся на свою малую Родину. После армии работал в колхозе «Большевик» шофёром.

В 2004 году по собственному желанию решил сменить работу, уехал в Калининградскую область, устроился водителем-экспедитором. Вдалеке от родных, скучал по ним, своей семье. Андрей Михайлович принял решение вернуться домой. В январе 2021 года устроился в ООО «Молоко» водителем – экспедитором.

По собственному желанию отправился на СВО 14 ноября 2023 года. Воинская часть находилась недалеко от Белгородской области. Старший сержант Булавин был водителем автомобильного взвода, автомобильной роты, автомобильного батальона (водителем многоосных тяжёлых колёсных тягочей) 5-го отдельного ремонтно-эвакуационного полка Западного военного округа.

Погиб 24 июля 2024 года в н.п. Райгородок Сватовского района Луганской Народной республики.

Булавин Андрей Михайлович награждён орденом Мужества посмертно.

Гвардии капитан Полыгалов Илья Полыгалов Илья Геннадьевич

Командир 3 гаубичной самоходной-артиллерийской батареи

село Калтасы, Республика Башкортостан

18.01.1995 - 24.10.2025

Медаль «За отвагу»

Медаль «За храбрость»

Рядовой Лазарев Михаил Лазарев Михаил Вадимович

Гранатометчик

хутор Семигорский, Краснодарский край

06.02.1997 - 10.07.2025

Погиб: Глушковка

Награжден медалью Суворова.

Военнослужащий Сюлин Кирилл Сюлин Кирилл Евгеньевич родился 12.08.1983

Кирилл Сюлин из Корткероса – воин, для которого защита Родины и близких стала высшим смыслом. Его товарищи и земляки помнят его как человека честного, принципиального и бесстрашного, который всегда был готов прийти на помощь и поставить общие интересы выше личных.

22 августа 2024 года Кирилл Евгеньевич погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.

Рядовой Кедровский Александр Кедровский Александр Григорьевич – боец из Томской области, родился 15 июня 1978 года и вырос в селе Выльгорт, Республика Коми, где окончил местную школу № 2, а затем получил профессию слесаря-ремонтника в СПТУ № 2. После учёбы он вернулся в свой родной край, работал и строил жизнь в этих местах.

Зная, что его опыт и сила могут быть нужны на передовой, Александр Григорьевич принял решение отправиться на специальную военную операцию. Он служил с полной самоотдачей, выполняя все поставленные задачи, и был известен сослуживцам как человек, который никогда не оставался в стороне, когда требовалась помощь.

Александр Григорьевич погиб, выполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции.

Старшина Чередниченко Алексей Чередниченко Алексей Аркадьевич

Наводчик

Кремёнки, Калужская область

Алексей Аркадьевич родился 18 октября 1978 года в Забайкальском крае, и погиб 16 октября 2024 года, выполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, в районе населённого пункта Нововодяное, Кременского района, ЛНР.

Проходил срочную службу в период с 1997 по 1999 год на границе Чеченской и Грузинской республик, где получил ранение и контузию.

После возвращения домой он продолжил военную службу по контракту недалеко от дома.

Когда началась специальная военная операция, он принял непростое решение присоединиться к её участникам.

Рядовой Беляев Сергей Беляев Сергей Александрович

Водитель-стрелок

г. Курск

22.04.1987 - 03.08.2025

В составе легендарной 27 Гвардии Краснознамённая Севастопольская мотострелковая бригада освободили н.п.Московка, Купянского района, Харьковской области и удостоен благодарности от Министра обороны России

Погиб: Харьковская область Купянский район н.п. Кондрашевка

Военнослужащий Таджибаев Андрей Таджибаев Андрей из Кировской области известен миллионам как бывший пресс-секретарь кировского УГИБДД, запомнившийся эмоциональным разговором с подчинённым, который обрёл широкую известность в интернете. После завершения карьеры в правоохранительных органах Андрей посвятил себя журналистике, долгое время возглавляя газету «Вятский край», где его считали принципиальным и уважаемым редактором.

В мае 2025 года, несмотря на устоявшуюся гражданскую жизнь и профессиональные успехи, он принял осознанное решение отправиться на фронт, подписав контракт с Министерством обороны. Это решение, как отмечают близкие, было продиктовано его внутренним убеждением и желанием защищать Родину. С октября того же года связь с ним прервалась, и он был официально объявлен пропавшим без вести.

11 февраля 2025 года его гибель была официально подтверждена. Андрей Таджибаев погиб, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции.

Сержант Мирошниченко Юрий Мирошниченко Юрий Николаевич

Командир отделения,командир БМП

Михайловск, Ставропольский край

Родился 08.05.1985

Юрий был,честным,смелым,справедливым. Много спас от гибели товарищей, выносил их на себе, рискуя своей жизнью.

Погиб вместе со всей своей группой при наступлении на населенный пункт Работино, Запорожская область 24.02.2024 года.

Награжден

орденом Мужества (посмертно),

медалью За отвагу,

медалью За боевые отличия и

медалью За храбрость второй степени.

Рядовой Гончарук Алексей Гончарук Алексей Владимирович

Позывной «ГАВ»

Штурмовик

город Боготол, Красноярский край

Родился 10.08.1993

Обучался Алесей в МБОУ Юрьевской СОШ. После окончания школы поступил в Тюхтетский филиал Боготольского техникума транспорта.

В 2011 году был призван на службу в ряды Воооружённых сил Российской Федерации. Срочную службу проходил в г.Знаменске в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН).

После увольнения в запас работал и жил в г.Боготоле.

Был в браке, родилась дочь.

С августа 2024 года – участник СВО. Участвовал в боевых действиях на Украине. Службу проходил в 15-ой отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригаде.

Алексей Гончарук погиб 9 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации в Донецкой Народной Республике, н.п. Григорьевка.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга награждён: орденом Мужества (посмертно).

Доброволец Коган Павел Героически погиб при исполнении боевой задачи Павел Коган.

Павел десять лет проработал в Больнице Святителя Алексия: начинал санитаром в приёмном отделении, затем был помощником главного врача.

Осенью 2022 года он добровольцем ушёл на фронт, встав в ряды защитников Родины. В последнее время по решению командования был переведён к линии фронта.

Павел запомнился как талантливый, разносторонне одарённый человек. Он писал стихи и музыку, исполнял песни под гитару, неоднократно выступал с концертами в Больнице Святителя Алексия и на других площадках.

Вершиной его творчества стали фронтовые песни. На фронте Павел создал коллектив, вместе они записали несколько альбомов. С этими песнями он ездил по подразделениям, поддерживая боевых товарищей. Ярким событием стал его концерт у стен Кремля.

Павел был прихожанином храма царевича Димитрия, окончил Православный Свято-Тихоновский университет. На фронте он носил позывной Апостол.

В период пандемии Павел активно участвовал в борьбе с коронавирусной инфекцией и был награждён медалью «Патриаршая благодарность». Также имел фронтовые награды.

У него остались родители, братья, супруга, дочь.

Военнослужащий Конгро Алексей 41-летний Алексей Конгро из Ульяновской области прибыл на фронт в феврале, но уже успел зарекомендовать себя. На подготовке — исполнителен и вдумчив. На отдыхе — любознателен и въедлив, все выспрашивал замполита о героях морской пехоты. Сам мечтал не по приписке, а по духу стать настоящим «черным беретом». В бою — тот, на кого можно положиться.

Штурмовики только заняли лесополосу под Белицким, на Добропольском направлении. Надо срочно выдвигаться на закрепление, подтаскивать боеприпасы, провизию. Реалии войны таковы, что на машине это сделать невозможно — разобьют дронами. Да и пешком ты — как на ладони. Но бывают задачи, когда нельзя ждать ночи или погоды. Ты нужен на «передке» своим. С грузом и поддержкой.

«Открытка» (так на фронте называют открытую местность) казалась бесконечной. Маячившая впереди лесополоса тоже не выглядела спасением — порубленные снарядами деревья не укрыли бы своими «культями». Но там есть блиндажи, оставшиеся от противника. Алексей перешел на легкий бег, насколько позволял тяжелый груз. Первый свист он не услышал, мина упала совсем рядом, вывернув к небу чернозем. Остановиться? Нет, надо двигаться — пристреляются.

И тут небо разорвал знакомый пронизывающий звук — FPV. И груз не бросить, и отстреливаться тяжко. Морпех Конгро, как учили, начал рваными рывками менять направление движения. Первый дрон упал рядом и не взорвался. За ним прилетел второй — промахнулся и бахнул метрах в пяти. Третий боец сбил. На пятом сбился со счету, стараясь не сбить дыхание. И уже не обращая внимание на минометные прилеты. На одного бойца противник объявил жестокую охоту, дроны летели один за другим. Он уворачивался и стрелял. Главное добраться до лесополосы…

Скрипя зубами сослуживцы потом посчитают — под минометным огнем Алексей Конгро сбил более десятка дронов, от нескольких увернулся. До лесополосы он все-таки дошел, доставив нужный груз. Сил уворачиваться больше не было.

Гвардии младший сержант Смагин Алексей Смагин Алексей Сергеевич

Командир штурмового отделения, разведчик, гранатомётчик

04.02.2000 - 18.05.2025

Алексей родился и вырос в городе Ростове-на-Дону. Окончив школу, поступил в аграрный техникум посёлка Гигант Ростовской области.

В 2018 году ушёл в армию. Начал службу в посёлке Персиановский — 102-м полку 150-й мотострелковой дивизии. Первый контракт подписал в Армении, в городе Гюмри. По окончании контракта вернулся домой, но долго без вооружённых сил не смог.

В 2021 году подписал второй контракт. В 2024 году отправился в зону СВО, заключил контракт с Министерством обороны и попал в подразделение «Ахмат».

В январе 2025 года, выполняя боевую задачу в районе Часова Яра, Алексей в одиночку взял в плен двоих военнослужащих ВСУ. На задание они шли вдвоём, но напарник был ранен. Алексею пришлось спрятать его в овраге и накрыть ветками, чтобы враг не заметил. Во что бы то ни стало он решил выполнить поставленную задачу самостоятельно. Вступил в бой с противником и одержал победу, взяв двоих врагов в плен. За проявленное мужество был представлен к ордену Мужества. Репортаж о подвиге Алексея (позывной «Родной») показывали по телеканалам «Первый» и «Россия 24». 18 мая 2025 года, при выполнении очередного боевого задания (ДНР, Артемовский район, п. Верхняя Дылеевка), Алексей героически погиб.

Младший лейтенант Шарапов Николай 4 апреля стало известно, что тяжёлое ранение получил командир одного из подразделений и военный писатель младший лейтенант Николай Шарапов с позывным "Велес". Эвакуация прошла успешно, врачи оказывают всю необходимую помощь.

К сожалению, ранения оказались слишком тяжёлыми.

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !