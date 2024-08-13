Что теперь скажет Госдума: запрет или снова "нет"?
В Дагестане ищут мужчину, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции при проверке документов. В результате инцидента двое правоохранителей были ранены. Как сообщает республиканское МВД, бандит расстрелял полицейских, надел никаб и скрылся.
Преступник, ранивший двоих полицейских в Дагестане, использовал никаб, чтобы скрыться. Силовики остановили на автодороге Хасавюрт-Тлох автомобиль ВАЗ 111730 для проверки документов. Но водитель по непонятной причине открыл стрельбу по сотрудникам полиции, после чего скрылся. Двое полицейских в больнице с огнестрельными ранениями.
Как уточняется в телеграм-канале МВД Дагестана, разыскивается 41-летний уроженец Чечни Aли Шарпудиевич Демильханов. По данным полицейских, преступник передвигается в женской широкой одежде темных тонов, носит перчатки и никаб.
Мужчина передвигается в женской широкой одежде тёмных тонов, [на нём] перчатки, головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз (никаб),
- говорится в сообщении.
На инцидент отреагировал политик Олег Царёв. По его словам, в Госдуме до сих пор нет никаких инициатив по запрету никаба.
Примечательно, что Госдума успела рассмотреть законопроект о запрете гаджетов, о лишении гражданства за непостановку на военный учет, но не рассматривает запрет на ношение никабов. И насколько я знаю, даже инициатив таких нет ни от депутатов, ни от правительства,
- написал Царёв в своем тг-канале.
На необходимость запрета никаба из соображений безопасности говорит и политолог Сергей Марков:
Никаб. Хрестоматийный пример прямо сейчас: мужчина во время проверки документов начал стрелять по полицейским, двоих ранил, сам сбежал и при этом переоделся в никаб, он был у него приготовлен. Это ещё один пример, который говорит: никаб должен быть запрещён и из соображений безопасности.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил свою личную позицию относительно ношения никабов. По его словам, интересы безопасности должны быть выше соблюдения некоторых традиций.
Мы живём в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами, - высказался Песков во время выступления на Фестивале новых медиа в "Сенеже". - Я считаю, что когда такая ситуация и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться с полным уважением.
Свою позицию представитель Кремля подкрепил воспоминаниями о событиях в США сразу после нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке.
Я несколько раз был в служебных командировках в Вашингтоне и Нью-Йорке и видел, как американцы бесцеремонно заставляли снимать эти наряды и открывать лицо. Были истерики, вопли. Они (полицейские. - Ред.) ничего не хотели слышать: превыше всего была безопасность,
- сказал Песков.
Глава Чечни Рамзан Кадыров также выступил с жёстким заявлением о парандже - женской мусульманской одежде, полностью скрывающей лицо: "Мы против этого". Также он объяснил своё отношение к тем, кто призывает не носить хиджабы: "Это враг".
Между тем в Сети заявляют, что запрет никаба может обидеть мусульман в России. Однако у мусульман в нашей стране никогда не было такой традиции. Например, в нашей мусульманской искренне верующей Чечне никаб не носит никто и никогда. Нет традиций носить никаб ни в Татарстане, ни в Башкирии, ни в других наших регионах, населённых преимущественно мусульманами. При этом на федеральном уровне в России ввести запрет почему-то боятся. Но нормальные правоверные мусульмане относятся к радикалам и экстремистам точно так же, как и все мы.
Эксперты приписывают такой элемент одежды различным радикалам, которые используют его в том числе для совершения преступлений, чтобы оставаться неузнанными. К таким элементам относится и никаб.
Так, например, после совершённого 23 июня теракта в Дагестане радикалы рассчитывали после надеть никаб и под видом женщины сбежать из региона. Также, в Сети не так дано появилось видео, где распространители наркотических веществ используют этот элемент одежды, чтобы оставаться неузнанными на уличных камерах видеонаблюдения и оставаться безнаказанными за свою незаконную деятельность.
Нужен ли запрет на ношение никаба в России? Ранее опрос в мае провёл телеканал Царьград. В нём приняли участие почти 2 млн человек. 86% опрошенных выступили за запрет никаба в общественных местах. Ещё 7% предложили решить этот вопрос на уровне субъектов Федерации, а 3% посчитали подобный запрет нарушением прав верующих.
Полиция объявила в розыск преступника одетого в никаб, открывшего огонь по полицейским
В Дагестане разыскивает 41-летнего мужчину Али Демильханова, который открыл стрельбу по стражам порядка при попытке проверить у него документы. Об этом сообщает в соцсетях 9 августа МВД по республике.
По данным ведомства, Демильханов - уроженец села Новая жизнь Шалинского района Чечни. На автодороге Хасавюрт — Тлох при попытке проверить документы на «ВАЗ 111730» подозреваемый открыл стрельбу по несущим службу полицейским.
МВД Дагестана указывает в ориентировке, что мужчина был одет в никаб и перчатки. Когда уже запретят эту униформу террористов на законодательном уровне?
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Ещё в 2016 году СМИ писали об уничтожении Али Демильханова. Получается одно из двух. Либо МВД Дагестана облажалось, потому что фото и всё остальное — это информация с официального канала. Либо Али Демильханов уничтожен тогда не был и всё это где-то кайфовал. Вероятность 50/50, как оно на самом деле скоро узнаем.
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Пояснение по женственному Али Демильханову. Ловят действительно его.
Ваххабит был в составе хасавюртовской бандгруппы. После уничтожения Валида Моцаева (Мотя), возглавил её.
Среди уничтоженных боевиков 2016 году в Чечне его не оказалось (СМИ тогда это не уточнили).
30 сентября 2017 года российские пограничники обнаружили неизвестных, "пытавшихся незаконно проникнуть с территории РФ на территорию Украины вне пункта пропуска". При проверке документов подозрительные лица открыли огонь. Один из сотрудников пограничного управления ФСБ по Курской области погиб. Двоих боевиков ликвидировали, третьего задержали, четвертому удалось скрыться.
Бандгруппу возглавлял Али Демильханов. Именно он тогда смог скрыться от пограничников на территории Украины.
В мае этого года МВД РД объявило Демельханова в розыск и вот он снова объявился в никабе.
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