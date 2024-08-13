ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА

В Дагестане ищут мужчину, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции при проверке документов. В результате инцидента двое правоохранителей были ранены. Как сообщает республиканское МВД, бандит расстрелял полицейских, надел никаб и скрылся. Новости СМИ2

Преступник, ранивший двоих полицейских в Дагестане, использовал никаб, чтобы скрыться. Силовики остановили на автодороге Хасавюрт-Тлох автомобиль ВАЗ 111730 для проверки документов. Но водитель по непонятной причине открыл стрельбу по сотрудникам полиции, после чего скрылся. Двое полицейских в больнице с огнестрельными ранениями.

СКРИНШОТ T.ME/CRIMINAL_CHRONICLE

Как уточняется в телеграм-канале МВД Дагестана, разыскивается 41-летний уроженец Чечни Aли Шарпудиевич Демильханов. По данным полицейских, преступник передвигается в женской широкой одежде темных тонов, носит перчатки и никаб.

Мужчина передвигается в женской широкой одежде тёмных тонов, [на нём] перчатки, головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз (никаб),

- говорится в сообщении.

На инцидент отреагировал политик Олег Царёв. По его словам, в Госдуме до сих пор нет никаких инициатив по запрету никаба.

Примечательно, что Госдума успела рассмотреть законопроект о запрете гаджетов, о лишении гражданства за непостановку на военный учет, но не рассматривает запрет на ношение никабов. И насколько я знаю, даже инициатив таких нет ни от депутатов, ни от правительства,

- написал Царёв в своем тг-канале.

ФОТО: СКРИНШОТ ТГ-КАНАЛА T.ME/LOGIKAMARKOVA

На необходимость запрета никаба из соображений безопасности говорит и политолог Сергей Марков:

Никаб. Хрестоматийный пример прямо сейчас: мужчина во время проверки документов начал стрелять по полицейским, двоих ранил, сам сбежал и при этом переоделся в никаб, он был у него приготовлен. Это ещё один пример, который говорит: никаб должен быть запрещён и из соображений безопасности.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил свою личную позицию относительно ношения никабов. По его словам, интересы безопасности должны быть выше соблюдения некоторых традиций.

Мы живём в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами, - высказался Песков во время выступления на Фестивале новых медиа в "Сенеже". - Я считаю, что когда такая ситуация и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться с полным уважением.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА

Свою позицию представитель Кремля подкрепил воспоминаниями о событиях в США сразу после нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке.

Я несколько раз был в служебных командировках в Вашингтоне и Нью-Йорке и видел, как американцы бесцеремонно заставляли снимать эти наряды и открывать лицо. Были истерики, вопли. Они (полицейские. - Ред.) ничего не хотели слышать: превыше всего была безопасность,

- сказал Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также выступил с жёстким заявлением о парандже - женской мусульманской одежде, полностью скрывающей лицо: "Мы против этого". Также он объяснил своё отношение к тем, кто призывает не носить хиджабы: "Это враг".

Между тем в Сети заявляют, что запрет никаба может обидеть мусульман в России. Однако у мусульман в нашей стране никогда не было такой традиции. Например, в нашей мусульманской искренне верующей Чечне никаб не носит никто и никогда. Нет традиций носить никаб ни в Татарстане, ни в Башкирии, ни в других наших регионах, населённых преимущественно мусульманами. При этом на федеральном уровне в России ввести запрет почему-то боятся. Но нормальные правоверные мусульмане относятся к радикалам и экстремистам точно так же, как и все мы.

ИСТОЧНИК: IMAGO/MARKUS MATZEL/GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты приписывают такой элемент одежды различным радикалам, которые используют его в том числе для совершения преступлений, чтобы оставаться неузнанными. К таким элементам относится и никаб.

Так, например, после совершённого 23 июня теракта в Дагестане радикалы рассчитывали после надеть никаб и под видом женщины сбежать из региона. Также, в Сети не так дано появилось видео, где распространители наркотических веществ используют этот элемент одежды, чтобы оставаться неузнанными на уличных камерах видеонаблюдения и оставаться безнаказанными за свою незаконную деятельность.

ФОТО: СКРИНШОТ ЦАРЬГРАДА Нужен ли запрет на ношение никаба в России? Ранее опрос в мае провёл телеканал Царьград. В нём приняли участие почти 2 млн человек. 86% опрошенных выступили за запрет никаба в общественных местах. Ещё 7% предложили решить этот вопрос на уровне субъектов Федерации, а 3% посчитали подобный запрет нарушением прав верующих.