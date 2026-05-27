История создания телефильма "Батальоны просят огня"

Вадим Спиридонов в роли Иверзева,

Александр Галибин в роли Кондратьева,

на роль командира полка Гуляева пригласили Олега Ефремова,

капитана Ермакова замечательно сыграл Александр Збруев,

роль старшего лейтенанта Орлова исполнил Николай Караченцов,

Игорь Скляр отлично перевоплотился в ординарца Гуляева,

Александр Панкратов-Черный сыграл роль майора.

Конечно, фильм «Батальоны просят огня» не особо добавил известности актерам, которых и так знала вся страна. Зато он позволил им раскрыться в сильных драматических ролях. Съемки проходили в селе Малополовецком, расположенном в Киевской области летом 1984 года. Прибывшая съемочная группа с актерским составом для местных украинских жителей не была неожиданностью.

Для небольшого села было необычно наблюдать за такими грандиозными съемками. Для картины строили целые съемочные платформы, в том числе на берегу местной реки Собот. А за съемками сцен боев наблюдали чуть ли не всем селом (с безопасного расстояния, конечно же, чтобы никому не мешать), а потом бурно обсуждали все вместе.

Стоит отметить, что фильм «Батальоны просят огня» стал второй экранизацией повести. Первый раз из нее было взято несколько глав, которые превратились в фильм «Прорыв» 1969 года, один из пяти в цикле «Освобождение». Я уже говорила выше. Тогда Ю. Бондарев тоже был одним из авторов сценария. Однако кинокартина 1985 года вышла более близкой к литературному первоисточнику.

Владимир Чеботарев тоже прошел войну, это сказалось на натуралистичности фильма "Батальоны просят огня". Во время войны режиссер потерял из виду свою возлюбленную и дочь, а затем поверил, что они погибли. К счастью, дочь удалось найти, но только через 66 лет.

Но вернемся к фильму. Отличия от книги есть, но они довольно незначительны:

- В книге Елютин был часовщиком и постоянно возился с часами. В фильме он стал художником, который теперь уделяет много времени рисованию.

- По книге Елютин был всего лишь наводчиком при орудии. В фильме же его повысили до командира орудия.

- По книге в медсестру Шуру был влюблен не Елютин, а командир орудия.

- В книге командир орудия был сержант Кравчук. В фильме его нет. Как можно понять, в кино его образ совместили с Елютиным.

После выхода картины "Батальоны просят огня" поклонники и кинокритики взглянули на Збруева по-новому. Однако окончательно утвердиться в статусе разнопланового драматического актера ему удалось только через год. Это случилось, когда в его жизни появился Виктор Мережко и предложил сценарий фильма "Одинокая женщина желает познакомиться". Он не раздумывая согласился на роль сломленного жизнью алкоголика, ведь ничего подобного еще не играл.

Вадим Андреев, сыгравший рядового Деревянко:

— «Это сейчас все рисуется компьютером. Один танк снимут, а остальное пририсуют. А тогда же надо было все, что вы видите – колоссальные сражения, взрывы – снимать вживую. Стреляло настоящее оружие, рылись окопы, ходили в настоящие атаки».

Немного о съемках картины

В 1957 году, когда вышла повесть «Батальоны просят огня», которую писатель-фронтовик Юрий Бондарев посвятил событиям, позволившим освободить Киев в ноябре 1943 года, книга сразу же стала очень популярной и в начале 1980-х годов на «Мосфильме» захотели ее перенести на экран.

Сначала планировали сделать 8-10 серий, а снимать доверили начинающему режиссеру Александру Боголюбову. Он вместе с утвержденным актерским составом отправился в экспедицию, и начались съемки. Боголюбов говорил, что хочет снять картину о войне, но с минутами тишины, с лирическим уклоном.

Но такой настрой режиссера не понравился руководству киностудии и автору произведения. Кроме этого Боголюбову не удавались батальные сцены, и тогда приняли решение срочно заменить режиссера. Однако эта замена повлекла за собой изменения и в актерском составе.

Владимир Чеботарёв решил поменять актеров и заново отснять уже готовый материал. Он потребовал заменить даже исполнителей главных ролей. Изначально капитана Бориса Ермакова должен был играть Юрий Демич, но режиссер был не доволен его физической формой и взял Александра Збруева. А на роль старшего лейтенанта Сергея Кондратьева он утвердил Александра Галибина.

Чеботарёв сразу заявил, что картину надо сократить до 4 серий, и спорить с ним никто не смел. Сам Владимир Александрович прошел всю войну, был ранен, попал в плен, а затем совершил побег. Картина «Батальоны просят огня» стала для него не просто очередным фильмом, а делом всей жизни. Он старался показать мельчайшие подробности в каждом эпизоде, в том числе погодные условия – ливень, холод, грязь – все должно было быть реальным.

Фильм снимали на настоящих военных полигонах в Черниговской области. Территорию приходилось делить с Министерством Обороны. Иногда по требованию военных съемки приостанавливались на 3-4 дня, потом съемочная группа возвращалась и обнаруживала на месте колоссальные воронки после бомбометаний.

Сначала фильм хотели снимать на Днепре, там, где и разворачивались реальные события в 1943 году. Но потом Чеботарёв передумал, потому что там очень твердая земля и если бы она разлеталась от взрывов, актерам было бы очень больно. А песчаная земля под Десной более мягкая и эффектнее разлеталась.

На съемочной площадке работала команда профессиональных пиротехников. Они использовали порох, динамит и настоящие бомбы. Поэтому жизни актеров были в руках этих специалистов. А за достоверностью происходящего перед камерой следили военные консультанты, которые жалели актеров и старались максимально облегчить им жизнь в отличие от режиссера, увлеченного процессом.

У Вадима Андреева не складывались отношения с Владимиром Чеботарёвым. Актер рассказывал:

— «Я просто был молодой, самолюбивый и известный артист. И то, что меня он захотел заменить – я это знал. И естественно когда я приехал, знал, что там уже Чеботарёв, который настырно хотел меня заменить. Поэтому у меня к нему отношение заранее было негативное».

По дороге в Чернигов Андреев с коллегами хорошенько выпили, а потом ему сообщили, что нужно ехать мерить костюмы. Пока он туда добрался, еще выпил, а оказалось, что художник по костюмам – жена Чеботарёва.

— «И вся моя брань в его адрес, естественно дошла до него. С первого дубля мы сцепились с ним и так всю картину», — вспоминал актер.

Уже после окончания съемок на озвучивании Чеботарёв и Андреев помирились, режиссер был очень доволен работой актера и извинился перед ним за то, что хотел его заменить. С того времени они очень хорошо общались. За исключением этого небольшого конфликта, на съемочной площадке царила дружелюбная обстановка.

Режиссер просил актеров научиться конной езде. Александр Збруев обещал брать уроки, а потом подумал, что справится и без специальной подготовки и поплатился за самоуверенность, упав с лошади.

А вот Игорь Скляр, наоборот, профессионально смотрелся в седле, поскольку в детстве занимался спортом, а затем служил в кавалерийском полку. Скляром верхом на лошади любовалась вся съемочная группа. Режиссер с удовольствием придумывал все новые эпизоды, чтобы побольше снимать, как актер взбирается на лошадь, потом слезает с нее.

— «Спрашиваю: что мне играть-то? Он так посмотрел и говорит: «У меня корешок был, на тебя похожий, ничего не играй, что хочешь, то и делай». Я говорю: можно мне не на машине ездить, а на лошади? «Отлично». И мне потом действительно одно письмо было, убийственное до слез, когда женщина написала: «Видела Вашего Колю. Спасибо Вам, это прямо мой Коля, который не вернулся», — рассказывает народный артист РФ Игорь Скляр.

Гибель героя Жорика в фильме «Батальоны просят огня» оплакивала вся страна. Настолько это было пронзительно и по-настоящему. В той тяжелейшей операции по форсированию Днепра каждый подвиг заслуживает отдельной повести или фильма.

Снять сцену, где старший сержант Жорка на коне влетает в воду, было довольно сложно. Пиротехники забыли предупредить Скляра, что дно реки после взрывов изрыто ямами. В результате актер несется к реке, входит в нее и проваливается вместе с конем под воду. Во второй раз заставить коня входить в реку было невероятно трудной задачей.

Игорь Скляр запомнился своей военной выправкой и смелостью. А Олег Ефремов покорил всех отзывчивостью и душевностью, он был прекрасным рассказчиком. Актер был со всеми в дружеских отношениях, и вся группа восхищалась его талантом, несмотря на то, что у него была маленькая роль. А вот за кадром Ефремов солировал, где актер – там была жизнь.

В мужской компании актеров была единственная хрупкая женщина – актриса Елена Попова. И, несмотря на сложные съемки, она со своей задачей прекрасно справилась.

Фильм был очень тепло принят зрителями. Особенно хорошо о нем отзывались ветераны войны, которые участвовали в 1943 году в тех событиях на Днепре. Они отмечали его реалистичность и честность. Фильм вызвал широкий резонанс и по праву считается одним из лучших о войне. Александр Збруев назвал «Батальоны просят огня» главной картиной в своей карьере.

А Игорь Скляр со слезами на глазах рассказывал, что после выхода фильма он получал много писем от телезрителей, и среди них было одно, в котором пожилая женщина благодарила его за роль и написала, что Жорка для нее – это Коля, ее муж, который не вернулся с войны.

— «Значит фильм настоящий», — с трудом выговорил актер.