История создания телефильма "Батальоны просят огня"

Батальонам был отдан приказ: укрепившись на плацдарме и завязав бой, подать сигнал дивизии «просим огня» - и вся дивизионная артиллерия нанесет удар по противнику, а сама дивизия после артподготовки перейдет в наступление. Поддержать батальоны во время переправы и завязывания боя должна батарея стрелкового полка полковника Гуляева, которой до ранения командовал капитан Ермаков.
Но поскольку после предыдущей неудачной попытки переправы через Днепр из четырех орудий в батарее осталось лишь два, для восполнения потерь из артполка был выделен взвод в составе двух орудий с расчетами под командованием лейтенанта Ерошина.
Таков был первоначальный план. Но командование внезапно меняет весь план наступления, приказав дивизии сняться с занимаемых позиций, переместиться севернее Днепрова и, соединившись с другой дивизией, которая недавно понесла большие потери в боях, атаковать город с севера.
Уже вступившим в бой батальонам приказано не отступать - теперь их действия несут отвлекающий характер. Исполняя приказ командования, командир дивизии полковник Иверзев в срочном порядке отзывает все полки, в том числе и артиллерию, оставляя батальоны без огневой поддержки и тем самым обрекая их на верную гибель.
Режиссёр поставил перед всей съёмочной группой непростую задачу: в каждой сцене этой киноповести добиться максимальной правды. Чтобы всё, что происходило на съёмочной площадке было приближено к боевым условиям, практически как на войне. Актёрам приходилось туго, они снимались в окопах, среди взрывов пиротехников, что порой было весьма опасно.
Например, на съёмках сцены взрыва плота пиротехники немного не рассчитали, переборщив с количеством динамита. Результат мог закончиться плачевно, ведь плот с актёрами не только перевернулся, но его накрыло взрывной волной. Зато кадры получились впечатляющими, они и вошли в картину.
Фильм снимали на Украине. В небольшом селе Малополовецкое к западу от Киева на берегах реки Собот реквизиторы соорудили настоящий плацдарм для переправы. Здесь строились целые платформы, служившие плотами. Село Малополовецкое знаменито не только фильмом «Батальоны просят огня» (1985). Здесь снимали эпизоды многих картин, последняя из которых сериал «Девять жизней Нестора Махно».
Картине невероятно повезло с актёрским составом. В фильме снялись звёзды первой величины: Александр Збруев, Николай Караченцов, Олег Ефремов, Александр Галибин, Вадим Спиридонов, Елена Попова, Игорь Скляр, Владимир Кашпур, Александр Феклистов, Вадим Андреев и многие другие.
Одну из лучших своих ролей сыграл Николай Караченцев. О роли старшего лейтенанта Орлова актёр отзывался с большой любовью и считал эту роль одну из лучших в своей карьере.
Одну из лучших ролей сыграл и Александр Збруев. В 80-е годы его активно стали приглашать в фильмы военной тематики: «У опасной черты», «Шёл четвёртый год войны», «Батальоны просят огня». Роль в последней картине Збруев называет любимой ролью. Для создания достоверности образа капитана Ермакова его консультировал режиссёр и соавтор сценария Владимир Чеботарёв.
На съёмках актёры не просто сблизились, но и подружились.
— «С Олегом Николаевичем мы подружились после этой картины, просто реально подружились. Когда склоняется над тобой такой человек и называет тебя "сынок", а ты лежишь в этом обозе, у него слёзы на глазах и у меня, такое братство возникает, человеческое чувство очень сильное...», - рассказывает актёр Александр Галибин, сыгравший старшего лейтенанта Кондратьева.
Фильм «Батальоны просят огня», снятый к 40-летию Великой Победы, актуален тем более сегодня, в свете нынешних событий. Пронзительная история о гибели двух батальонов, вынужденных отвлекать на себя вражеские силы, давая возможность дивизии перебросить плацдарм севернее города Днепрова, где должно состояться решающее наступление.
«Родину впустую не защищают», - говорит Орлов одному из бойцов. Сколько их, таких Орловых, Ерошиных, Витьковских полегло в сырой земле, защищая отечество. Сотни, тысячи, миллионы...
А сегодня?
И фильм ценен тем, что показана ещё одна история о людях, история сыгранная жёстко, правдиво, трагично, но без пафоса и идеологической обёртки. И в отличие от современного кино о войне, в котором увлекаются по большей части техническими эффектами, фильм «Батальоны просят огня» по прежнему остаётся одним из самых достоверных фильмов о войне, поскольку снимали его те, кто воевал.Кадр из фильма «Батальоны просят огня» (1985)
В основе сюжета лежит один из ключевых и сложнейших этапов Великой Отечественной войны –форсирование советскими войсками Днепра в 1943 году. С обеих сторон в одном из крупнейших сражений в мировой истории приняли участие около 4 млн человек, а фронт растянулся на 750 километров. В результате четырехмесячной операции Левобережная Украина была почти полностью освобождена Красной армией от нацистских захватчиков. Одним из основных результатов этих кровопролитных сражений стало освобождение Киева.Кадр из телефильма «Батальоны просят огня»
По сюжету фильма «Батальоны просят огня» два батальона были брошены в гибельный прорыв на занятый немцами берег Днепра с целью отвлечь на себя силы противника и тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город. Основные соединения должны были поддержать их артиллерийским и авиационным огнем. Однако командование внезапно изменило план наступления, оставляя батальоны без огневой поддержки, чем обрекло их на верную гибель. Более того – солдатам был отдан приказ держаться до последнего... Не хочется проводить аналогий, но они сами напрашиваются...Кадр из телефильма «Батальоны просят огня»
Телефильм снят по одноименной повести Юрия Бондарева, действие которой разворачивается на Украине в 1943 году. Произведение было впервые опубликовано в журнале «Молодая гвардия» в 1957 г.
Юрий Васильевич Бондарев не только советский писатель и сценарист, но и настоящий герой. В 1943 году он совершил подвиг, состоявший в уничтожении несколько боевых позиций врага, поскольку он был командиром батареи в звании капитана. После окончания войны он написал много произведений на военную тематику.Кадр из телефильма «Батальоны просят огня»
За уничтожение в районе села Боромля Сумской области трёх огневых точек, автомашины, противотанковой пушки и 20 солдат и офицеров противника Юрий Бондарев был награжден медалью «За отвагу». Вторую такую медаль он получил за подбитый танк и отражение атаки немецкой пехоты в районе города Каменец-Подольский.
Частично повесть Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» была впервые экранизирована режиссером Юрием Озеровым во второй серии киноэпопеи «Освобождение» под названием «Прорыв» (1969). Но эта экранизация была снята по мотивам произведения, его сюжет здесь был использован не полностью.Кадр из телефильма «Батальоны просят огня»
Кроме того, Юрий Бондарев автор романа «Горячий снег», действие которого разворачивается под Сталинградом в декабре 1942 года. Это произведение было экранизировано на «Мосфильме» режиссером Гавриилом Егиазаровым в 1972 году.
Один из режиссеров телефильма «Батальоны просят огня» Александр Боголюбов известен прежде всего как мультипликатор («Приключения Незнайки и его друзей», «Волшебник Изумрудного города. Фильм четвертый: Королевство Бастинды», «Волшебник Изумрудного города. Фильм пятый: Разоблачение Великого и Ужасного») и постановщик телемюзикла «Мелодия на два голоса».Кадр из телефильма «Батальоны просят огня»
Другой режиссер картины «Батальоны просят огня» Владимир Чеботарев прошел всю войну в артиллерии, а после демобилизации поступил во ВГИК на курс Михаила Ромма.
Владимир Чеботарев снял около 20 фильмов, в числе которых легендарная фантастическая картина «Человек-амфибия», киноленты «Секретарь обкома», «Дикий мед», «Крах», «Цена быстрых секунд», «Алмазы для Марии», «Выстрел в спину», «Кольцо из Амстердама», «Тревожный вылет» и «Неизвестные страницы из жизни разведчика». Также Владимир Чеботарев известен как режиссер дубляжа иностранных картин на русский язык и сценарист. Однако, эти творения не были столько масштабными, как «Батальоны просят огня».Кадр из телефильма «Батальоны просят огня»
— «Чеботарев – человек, который прошёл войну, человек, который партизанил, человек, который был в тылу, который знал, что такое война. Он её прожил от начала до конца», – рассказывал актер Александр Галибин о работе с режиссером.Кадр из телефильма «Батальоны просят огня»
Актёрам приходилось работать практически в боевых условиях, что представляло значительную опасность. Как уже упоминалось выше, однажды на съемках сцены взрыва плота пиротехники использовал слишком большое количество динамита. В результате плот вместе с актерами перевернулся, и этот кадр остался в картине.
— «Это не байка. Все актеры испытали шок. Когда тебя накрывает плотом, а потом огромным количеством воды, и ты в полном обмундировании начинаешь барахтаться в реке – это такое физическое, естественное, ясное ощущение страха войны», – вспоминал Александр Галибин.Кадр из телефильма «Батальоны просят огня»
В 2020 году Гостелерадиофонд совместно с «Мосфильмом» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны провели цифровую реставрацию фильма.
Во время съемок картины "Батальоны просят огня" Александр Збруев упал с лошади и сломал руку. Однако актер не захотел подводить коллег и продолжил сниматься в гипсе.
В 47 лет Александр Збруев был вполне состоявшимся артистом, правда, мечтал сорвать ярлык обаятельного хулигана, который на него повесили зрители и режиссеры после роли Григория Ганжи в фильме "Большая перемена".
Да и в личной жизни актера было все не так гладко: он разрывался между двумя женщинами. У его дочери от актрисы Людмилы Савельевой начались серьезные проблемы со здоровьем, поэтому Збруев не мог рассказать жене о романе с коллегой Еленой Шаниной. В такой ситуации артист мечтал об острой драматической роли, где смог бы отвести душу.
Вскоре Збруева пригласили в фильм о Великой Отечественной войне "Батальоны просят огня". Чтобы вжиться в образ командира батареи, актеру пришлось помучиться, ведь режиссер-фронтовик Владимир Чеботарёв снимал в условиях, максимально приближенных к боевым.
— "Владимир Александрович был очень подробен, и если мы в грязи, значит, мы в грязи. Если мы ползли на пузе, значит, мы должны быть испачканы так, как люди, которые ползут на пузе. Если это взрыв, и тебя засыпает землей, то у тебя не может быть чистая вымытая голова, ее обмазывали грязью." - рассказывал Александр Галибин.актер, народный артист РФ
Так, в погоне за достоверностью Збруев получил травму. По сюжету его герой ездит верхом. На репетициях актер уверенно управлялся с лошадью, но в первом же дубле все пошло не по плану. Ассистент щелкнул хлопушкой прямо перед мордой животного. Лошадь испугалась, встала на дыбы, и Збруев не удержался в седле.
При падении актер сломал руку, но не мог позволить остановить работу всей группы из-за травмы.
— Оставшиеся смены Александр снимался в гипсе, что вызывало огромное уважение коллег.
В картине вообще не заметно, что у него перелом. В шинели чуть-чуть свободнее рукав, и гипса было не видно. Он так работал. Этого никто не знает, но я считаю, что это актерский подвиг.В 1957 году была издана повесть Бондарева «Батальоны просят огня». В ней описывались самые запоминающиеся сражения, в которых принимал участие сам автор.Юрий Бондарев сумел изобразить военные события, отличающиеся суровостью и жестокостью. Его герои – обычные советские люди, способные пожертвовать своей жизнью ради спасения Родины и целых поколений.По итогу оба режиссера полностью вложились в создание фильма, вышла действительно великолепная и сильная кинокартина. Важно отметить и музыку, которая создавала необходимую атмосферу. Написал ее талантливый композитор Андрей Петров.
Исполнители главных ролей
На главные роли подобрали действительно легендарных актеров, которые уже к тому времени были любимы зрителями:
Конечно, фильм «Батальоны просят огня» не особо добавил известности актерам, которых и так знала вся страна. Зато он позволил им раскрыться в сильных драматических ролях.Съемки проходили в селе Малополовецком, расположенном в Киевской области летом 1984 года. Прибывшая съемочная группа с актерским составом для местных украинских жителей не была неожиданностью.
Для небольшого села было необычно наблюдать за такими грандиозными съемками. Для картины строили целые съемочные платформы, в том числе на берегу местной реки Собот. А за съемками сцен боев наблюдали чуть ли не всем селом (с безопасного расстояния, конечно же, чтобы никому не мешать), а потом бурно обсуждали все вместе.
Стоит отметить, что фильм «Батальоны просят огня» стал второй экранизацией повести. Первый раз из нее было взято несколько глав, которые превратились в фильм «Прорыв» 1969 года, один из пяти в цикле «Освобождение». Я уже говорила выше. Тогда Ю. Бондарев тоже был одним из авторов сценария. Однако кинокартина 1985 года вышла более близкой к литературному первоисточнику.
Владимир Чеботарев тоже прошел войну, это сказалось на натуралистичности фильма "Батальоны просят огня". Во время войны режиссер потерял из виду свою возлюбленную и дочь, а затем поверил, что они погибли. К счастью, дочь удалось найти, но только через 66 лет.
Но вернемся к фильму. Отличия от книги есть, но они довольно незначительны:
После выхода картины "Батальоны просят огня" поклонники и кинокритики взглянули на Збруева по-новому. Однако окончательно утвердиться в статусе разнопланового драматического актера ему удалось только через год. Это случилось, когда в его жизни появился Виктор Мережко и предложил сценарий фильма "Одинокая женщина желает познакомиться". Он не раздумывая согласился на роль сломленного жизнью алкоголика, ведь ничего подобного еще не играл.
Вадим Андреев, сыгравший рядового Деревянко:
— «Это сейчас все рисуется компьютером. Один танк снимут, а остальное пририсуют. А тогда же надо было все, что вы видите – колоссальные сражения, взрывы – снимать вживую. Стреляло настоящее оружие, рылись окопы, ходили в настоящие атаки».
Немного о съемках картины
Сначала планировали сделать 8-10 серий, а снимать доверили начинающему режиссеру Александру Боголюбову. Он вместе с утвержденным актерским составом отправился в экспедицию, и начались съемки. Боголюбов говорил, что хочет снять картину о войне, но с минутами тишины, с лирическим уклоном.
Но такой настрой режиссера не понравился руководству киностудии и автору произведения. Кроме этого Боголюбову не удавались батальные сцены, и тогда приняли решение срочно заменить режиссера. Однако эта замена повлекла за собой изменения и в актерском составе.
Владимир Чеботарёв решил поменять актеров и заново отснять уже готовый материал. Он потребовал заменить даже исполнителей главных ролей. Изначально капитана Бориса Ермакова должен был играть Юрий Демич, но режиссер был не доволен его физической формой и взял Александра Збруева. А на роль старшего лейтенанта Сергея Кондратьева он утвердил Александра Галибина.
Фильм снимали на настоящих военных полигонах в Черниговской области. Территорию приходилось делить с Министерством Обороны. Иногда по требованию военных съемки приостанавливались на 3-4 дня, потом съемочная группа возвращалась и обнаруживала на месте колоссальные воронки после бомбометаний.
Сначала фильм хотели снимать на Днепре, там, где и разворачивались реальные события в 1943 году. Но потом Чеботарёв передумал, потому что там очень твердая земля и если бы она разлеталась от взрывов, актерам было бы очень больно. А песчаная земля под Десной более мягкая и эффектнее разлеталась.
У Вадима Андреева не складывались отношения с Владимиром Чеботарёвым. Актер рассказывал:
— «Я просто был молодой, самолюбивый и известный артист. И то, что меня он захотел заменить – я это знал. И естественно когда я приехал, знал, что там уже Чеботарёв, который настырно хотел меня заменить. Поэтому у меня к нему отношение заранее было негативное».
По дороге в Чернигов Андреев с коллегами хорошенько выпили, а потом ему сообщили, что нужно ехать мерить костюмы. Пока он туда добрался, еще выпил, а оказалось, что художник по костюмам – жена Чеботарёва.
— «И вся моя брань в его адрес, естественно дошла до него. С первого дубля мы сцепились с ним и так всю картину», — вспоминал актер.
Режиссер просил актеров научиться конной езде. Александр Збруев обещал брать уроки, а потом подумал, что справится и без специальной подготовки и поплатился за самоуверенность, упав с лошади.
— «Спрашиваю: что мне играть-то? Он так посмотрел и говорит: «У меня корешок был, на тебя похожий, ничего не играй, что хочешь, то и делай». Я говорю: можно мне не на машине ездить, а на лошади? «Отлично». И мне потом действительно одно письмо было, убийственное до слез, когда женщина написала: «Видела Вашего Колю. Спасибо Вам, это прямо мой Коля, который не вернулся», — рассказывает народный артист РФ Игорь Скляр.
Гибель героя Жорика в фильме «Батальоны просят огня» оплакивала вся страна. Настолько это было пронзительно и по-настоящему. В той тяжелейшей операции по форсированию Днепра каждый подвиг заслуживает отдельной повести или фильма.
Снять сцену, где старший сержант Жорка на коне влетает в воду, было довольно сложно. Пиротехники забыли предупредить Скляра, что дно реки после взрывов изрыто ямами. В результате актер несется к реке, входит в нее и проваливается вместе с конем под воду. Во второй раз заставить коня входить в реку было невероятно трудной задачей.
Игорь Скляр запомнился своей военной выправкой и смелостью. А Олег Ефремов покорил всех отзывчивостью и душевностью, он был прекрасным рассказчиком. Актер был со всеми в дружеских отношениях, и вся группа восхищалась его талантом, несмотря на то, что у него была маленькая роль. А вот за кадром Ефремов солировал, где актер – там была жизнь.
Фильм был очень тепло принят зрителями. Особенно хорошо о нем отзывались ветераны войны, которые участвовали в 1943 году в тех событиях на Днепре. Они отмечали его реалистичность и честность. Фильм вызвал широкий резонанс и по праву считается одним из лучших о войне. Александр Збруев назвал «Батальоны просят огня» главной картиной в своей карьере.
А Игорь Скляр со слезами на глазах рассказывал, что после выхода фильма он получал много писем от телезрителей, и среди них было одно, в котором пожилая женщина благодарила его за роль и написала, что Жорка для нее – это Коля, ее муж, который не вернулся с войны.
— «Значит фильм настоящий», — с трудом выговорил актер.
— «Родину впустую не защищают» - эти слова командира батареи капитана Ермакова, можно было бы поставить эпиграфом ко всей военной прозе Юрия Бондарева. Прошедший от Днепра до Карпат командиром орудия, младший лейтенант Бондарев знал о «богине войны» - артиллерии практически всё и даже больше, и две рядовые, «окопные» медали «За отвагу» тому порука.
И для своей первой повести «Батальоны просят огня», экранизированной спустя почти 30 лет после первой публикации другим фронтовиком, бывшим командиром артиллерийской батареи режиссёром Владимиром Чеботревым (при участии Александра Боголюбова), он выбрал один из самых трагических эпизодов войны – когда батальоном жертвуют, чтобы меньше было потерь у дивизии и армии, что тактически и стратегически верно, только солдатам тех батальонов за эту правильную стратегию умирать приходится по-настоящему.
Но как бы не переживал капитан Ермаков, как всегда блистательно сыгранный Александром Збруевым, такова правда войны и ничего тут не поделать.
И сержант Елютин в исполнении Александра Феклистова, в свободное время рисовавший хорошенькую медсестру Шурочку, и как всегда выглядящий орлом, пусть даже и мучающимся от зубной боли, дважды разжалованный за справедливость старший лейтенант Орлов, широкими мазками сыгранный Николаем Караченцевым, и лихой ординарец командира полка Жорка, ставший едва ли не лучшей ролью Игоря Скляра – все они погибнут не впустую.
А за Родину.
В отличие от «власовца» из Русской освободительной армии, бывшего старшего лейтенанта Красной Армии, по приказу немцев расстреливавшего наших солдат из «снайперки», которого старшина Жорка взял в кратковременный плен. Тот старлей так хотел остаться в живых, что стал убивать своих. Он мог бы умереть по-людски, и его «жена в Арзамасе» Катя тогда стала бы вдовой героя. А стала вдовой предателя.
И у командира дивизии полковника Иверзева, чья роль стала лучшей работой прекрасного актера Вадима Спиридонова, пославшего героев Збруева, Караченцева и Феклистова на верную смерть, а выжившего капитана Ермакова, если по повести, еще и на расстрел за то, что тот обозвал его «бессердечным» и «сухарем», что в условиях военного времени есть грубейшее нарушение субординации, тоже своя правда. Потому что есть живой человек, которого завсегда жалко, ежели он не подлец и не «власовец», а есть Победа.
Ради которой не жалко ничего.
И потому этот праздник навечно будет со слезами на глазах.
Вот об этом написал в 1957 году в повести «Батальоны просят огня» контуженный под Сталинградом и Житомиром и уже в 21 год от роду списанный из армии по ранениям начинающий писатель Юрий Бондарев. Который правду о войне знал лучше всех.
