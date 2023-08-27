Интервенты в Гражданскую войну на юге. Фотографии 1918–1921 годов

В начале 1918 года английские, французские, немецкие и австро-венгерские войска вторглись в регионы бывшей Российской империи. На юге европейские армии заняли почти всю территорию Украины и часть современной России.
Страны Антанты помогали Белому движению в борьбе с большевиками, совмещая это с собственными политическими и бизнес-интересами. В марте 1919 года Великобритания и Франция решили не вступать в широкомасштабные военные действия на юге России, до осени поддерживали белых оружием, но после поражения Колчака разуверились в способности ВСЮР одолеть Красную армию. Французские войска покинули зону интервенции в мае, британские — в ноябре. Союзники перестали поставлять военную помощь белым, однако на занятой ими территории продолжали работать гуманитарные миссии.
Совсем по другой причине на юг бывшей империи вошли армии другого военно-политического блока. 27 января (9 февраля) 1918 года в Брест-Литовске германская и австро-венгерская делегации подписали сепаратный мирный договор с представителями Украинской Центральной рады. На четвёртом году войны продовольственные ресурсы Германии и Австро-Венгрии, находившихся в блокаде, были исчерпаны. Центральные державы обещали вытеснить Красную армию из Украины в обмен на поставку сырья. К концу апреля территория Украинской Народной Республики была под контролем германских и австро-венгерских интервентов. 1 мая немцы взяли Таганрог, а 8 мая — Ростов. Однако поражения на фронтах и угроза революции заставили Германию отказаться от соглашений с УНР. В ноябре 1918 года германские и австро-венгерские войска начали уходить с территории бывшей Российской империи.
VATNIKSTAN предлагает взглянуть глазами интервентов на южные регионы бывшей Российской империи. Все фото взяты с сайта pastvu.com.
Киев
Прибытие генерал-фельдмаршала Германа фон Эйхгорна в Киев. 1918 годВойска немецкой комендатуры. 1918 годНемецкий солдат проверяет документы. 1918 годНемецкий патруль. 1918 годАэродром Киева. 1918 годНемецкий полковник Кирхбах в Дарницком военном лагере. 1918 годНемцы в Киеве. 1918 годФранцузский лётчик. 1919 годНемецкие войска на сортировочной станции. 1918 годНемецкие войска в Киеве. 1918 год
Житомир
Немецкие войска на вокзале Житомира. 1918 годНемецкий офицер. 1918 годНемецкие войска на вокзале Новгорода-Волынского (современный город Звягель Житомирской области). 1918 год
Ростов-на-Дону
Взятие Ростова немцами. 1918 годНемцы на подступах к городу. 1918 годНемцы в Ростове-на-Дону. 1918 годНемецкие офицеры на сгоревшем заводе боеприпасов близ Ростова-на-Дону. 1918 годНемецкий солдат на Старом базаре Ростова. 1918 годФельдмаршал Герман фон Эйхгорн на параде. 1918 годПрибытие русских парламентёров в немецкий штаб, располагавшийся в гостинице «Палас-отель». 1918 годКапитан Друри и майор Хадлстон, офицеры британской военной миссии. Станица Мечетинская, Область Войска Донского. Январь 1920 года
Таганрог
Немецкие кайзеровские войска входят в город. 1918 годПохороны английского офицера. Примерно 1919–1921 годыПарад немецких войск. 1918 годНемецкие войска в Таганроге. 1918 год
Крым
Германский линейный крейсер «Гёбен» в Севастопольской бухте. 1918 годКонсульство США в Севастополе. 1919–1921 годыНемецкие офицеры в Керчи. 1918 годНемецкие корабли в Севастополе. 1918 годАвстро-венгерские войска в татарской деревне. 1918 годНемецкие солдаты на пароходе Corrado осматривают российские военные корабли в гавани Севастополя. 1918 годНемцы в Гурзуфе. 1918 годНемцы в Керчи.1918 годНемцы на Графской пристани. Севастополь. 1918 годФранцузские интервенционные войска в Феодосии. 1919 годЧистильщик обуви с немцами в Феодосии. 1918 год
Одесса
Австро-венгерские войска в Одессе. 1918 годЗона ответственности французской интервенции. 1919 годФельдмаршал Эдуард фон Бём-Эрмоли, командующий австро-венгерской армией, на марше своих войск по случаю его ухода из Одессы. Июнь 1918 годаМарш австро-венгерской армии по случаю ухода из Одессы. Июнь 1918 года
Илья Черников
https://vatnikstan.ru/archive/yug-glazami-interventov/
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