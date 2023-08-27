Интервенты в Гражданскую войну на юге. Фотографии 1918–1921 годов

В начале 1918 года английские, французские, немецкие и австро-венгерские войска вторглись в регионы бывшей Российской империи. На юге европейские армии заняли почти всю территорию Украины и часть современной России.

Страны Антанты помогали Белому движению в борьбе с большевиками, совмещая это с собственными политическими и бизнес-интересами. В марте 1919 года Великобритания и Франция решили не вступать в широкомасштабные военные действия на юге России, до осени поддерживали белых оружием, но после поражения Колчака разуверились в способности ВСЮР одолеть Красную армию. Французские войска покинули зону интервенции в мае, британские — в ноябре. Союзники перестали поставлять военную помощь белым, однако на занятой ими территории продолжали работать гуманитарные миссии.

Совсем по другой причине на юг бывшей империи вошли армии другого военно-политического блока. 27 января (9 февраля) 1918 года в Брест-Литовске германская и австро-венгерская делегации подписали сепаратный мирный договор с представителями Украинской Центральной рады. На четвёртом году войны продовольственные ресурсы Германии и Австро-Венгрии, находившихся в блокаде, были исчерпаны. Центральные державы обещали вытеснить Красную армию из Украины в обмен на поставку сырья. К концу апреля территория Украинской Народной Республики была под контролем германских и австро-венгерских интервентов. 1 мая немцы взяли Таганрог, а 8 мая — Ростов. Однако поражения на фронтах и угроза революции заставили Германию отказаться от соглашений с УНР. В ноябре 1918 года германские и австро-венгерские войска начали уходить с территории бывшей Российской империи.

VATNIKSTAN предлагает взглянуть глазами интервентов на южные регионы бывшей Российской империи. Все фото взяты с сайта pastvu.com.

Киев

Прибытие генерал-фельдмаршала Германа фон Эйхгорна в Киев. 1918 год Войска немецкой комендатуры. 1918 год Немецкий солдат проверяет документы. 1918 год Немецкий патруль. 1918 год Аэродром Киева. 1918 год Немецкий полковник Кирхбах в Дарницком военном лагере. 1918 год Немцы в Киеве. 1918 год Французский лётчик. 1919 год Немецкие войска на сортировочной станции. 1918 год Немецкие войска в Киеве. 1918 год

Житомир

Немецкие войска на вокзале Житомира. 1918 год Немецкий офицер. 1918 год Немецкие войска на вокзале Новгорода-Волынского (современный город Звягель Житомирской области). 1918 год

Ростов-на-Дону

Взятие Ростова немцами. 1918 год Немцы на подступах к городу. 1918 год Немцы в Ростове-на-Дону. 1918 год Немецкие офицеры на сгоревшем заводе боеприпасов близ Ростова-на-Дону. 1918 год Немецкий солдат на Старом базаре Ростова. 1918 год Фельдмаршал Герман фон Эйхгорн на параде. 1918 год Прибытие русских парламентёров в немецкий штаб, располагавшийся в гостинице «Палас-отель». 1918 год Капитан Друри и майор Хадлстон, офицеры британской военной миссии. Станица Мечетинская, Область Войска Донского. Январь 1920 года

Таганрог

Немецкие кайзеровские войска входят в город. 1918 год Похороны английского офицера. Примерно 1919–1921 годы Парад немецких войск. 1918 год Немецкие войска в Таганроге. 1918 год

Крым

Германский линейный крейсер «Гёбен» в Севастопольской бухте. 1918 год Консульство США в Севастополе. 1919–1921 годы Немецкие офицеры в Керчи. 1918 год Немецкие корабли в Севастополе. 1918 год Австро-венгерские войска в татарской деревне. 1918 год Немецкие солдаты на пароходе Corrado осматривают российские военные корабли в гавани Севастополя. 1918 год Немцы в Гурзуфе. 1918 год Немцы в Керчи.1918 год Немцы на Графской пристани. Севастополь. 1918 год Французские интервенционные войска в Феодосии. 1919 год Чистильщик обуви с немцами в Феодосии. 1918 год

Одесса

Австро-венгерские войска в Одессе. 1918 год Зона ответственности французской интервенции. 1919 год Фельдмаршал Эдуард фон Бём-Эрмоли, командующий австро-венгерской армией, на марше своих войск по случаю его ухода из Одессы. Июнь 1918 года Марш австро-венгерской армии по случаю ухода из Одессы. Июнь 1918 года

Илья Черников

https://vatnikstan.ru/archive/yug-glazami-interventov/