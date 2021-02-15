Что мы знаем о великой певице Лидии Руслановой, кроме песни «валенки»?

Кстати, именно песню "Валенки" она исполняла и у Рейхстага. Усилиями СМИ широкой публике о ней известен лишь один факт: Русланова сидела. На вопрос, за что именно сидела Русланова, для широкой публики придумано две версии: версия «общая» и версия «продвинутая».

Версия общая гласит, что при Сталине все сидели, вот и Русланова тоже. Время было такое: всех подряд сажали, объявляли врагами народа и уничтожали в ГУЛАГах.

Версия продвинутая гласит, что «дело Руслановой» было состряпано ради того, чтобы добраться до маршала Жукова. Сталин по своей природной злобе настолько завидовал славе полководца, что пытался с ним расправиться, фабрикуя дела на его окружение. Вот и одного из маршальских соратников генерал-лейтенанта Крюкова посадил, да ещё и по своей природной жестокости и бесчеловечности посадил вместе с женой – великой певицей Руслановой. Однако же, расправившись с маршальским окружением, Сталин по своей природной трусости самого Жукова тронуть испугался и отправил его в ссылку.

Попробуем разобраться в деле Руслановой беспристрастно. Для начала примем как данность, что ни один исторический факт невозможно понять вне контекста, в котором он находится.

И займёмся не только фактами, но контекстом. Итак, генерал-лейтенант Крюков был арестован 18 сентября 1948г. Его жена Лидия Русланова была арестована во время гастролей в Казани через 10 дней после мужа. Арест Крюкова происходил в рамках т.н. трофейного дела, по которому были также арестованы маршал авиации Новиков, генерал-полковники Серов, Шахурин и Гордов, генерал-лейтенанты Терентьев, Телегин, Минюк и Кулик, генерал-майоры Рыбальченко, Сиднев, Бежанов и Клепов.

По этому же делу действительно проходил и Жуков. Для Жукова эта история началась с письма Булганина Сталину:

«Товарищу Сталину

В Ягодинской таможне (вблизи г. Ковеля) задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит маршалу Жукову.

Булганин

23 августа 1946 г.»

А закончилась постановлением ЦК ВКП(б)

«О т. Жукове Г. К., Маршале Советского Союза

20 января 1948

Тов. Жуков в бытность Главкомом группы Советских оккупационных войск в Германии, допустил поступки, позорящие высокое звание члена ВКП(б) и честь командира Советской Армии. Будучи полностью обеспечен со стороны государства всем необходимым, тов. Жуков, злоупотребляя своим служебным положением, встал на путь мародерства, занявшись присвоением и вывозом из Германии для личных нужд большого количества различных ценностей. В итоге всего этого Жуковым было присвоено до 70 ценных золотых предметов (кулоны и кольца с драгоценными камнями, часы, серьги с брили антами, браслеты, броши и т. д.), до 740 предметов столового серебра и серебряной посуды и сверх того еще до 30 килограммов разных серебряных изделий, до 50 дорогостоящих ковров и гобеленов, более 60 картин, представляющих большую художественную ценность, около 3.700 метров шелка, шерсти, парчи, бархат а и др. тканей, свыше 320 шкурок ценных мехов и т. д.

Будучи вызван в Комиссию для дачи объяснений, т. Жуков вел себя неподобающим для члена партии и командира Советской Армии образом, в объяснениях был неискренним и пытался всячески скрыть и замазать факты своего антипартийного поведения.

Учитывая все вышеизложенное, ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Признавая, что т. Жуков Г.К. за свои поступки заслуживает исключения из рядов партии и предания суду, сделать т. Жукову последнее предупреждение, предоставив ему в последний раз возможность исправиться и стать честным членом партии, достойным командирского звания.

2. Освободить т. Жукова с поста командующего Одесским военным округом, назначив его командующим одним из меньших округов.

3. Обязать т. Жукова немедленно сдать в Госфонд все незаконно присвоенные им драгоценности и вещи».



Важен не столько масштаб воровства, (весьма скромный масштаб по меркам нынешних казнокрадов), сколько всё тот же исторический контекст. Голодна страна, разорённая войной, испытывающая нужду абсолютно во всём, миллионы погибших, десятки миллионов вдов и сирот, не имеющих крова над головой. На этом фоне воровство генералитета смотрится особенно дико.

Но данный вопрос имел не только нравственное, но и политическое значение. Ни для кого не секрет, что стойкость и мужество советского солдата объяснялось ещё и пониманием того, что он воюет не ради обогащения чиновничества и буржуазии, как в Первую мировую. Что его кровь – не товар, который продаётся за доллары и обменивается на антиквариат и дорогие цацки. Одним словом, небывалый героизм советского солдата был обусловлен не просто патриотизмом, а социалистическим патриотизмом. А тут выясняется, что в стране набирает обороты социальное расслоение, на руках оседает огромное количество ценностей, формируется чёрный рынок.

Речь шла не больше не меньше, как о классовой борьбе, об обострении которой по мере продвижения к социализму говорил Сталин. 37 год отчасти был вызван необходимостью уничтожения формирующегося слоя номенклатуры, желающей превратиться из управляющих общенародной собственностью в её владельцев. После войны вновь встал тот же вопрос.

Сталин и его группа сумели ответить на очередной вызов времени. Одним из проявлений этой борьбы было трофейное дело, опала Жукова и чистки в высшем генералитете. В связи с этим не лишне помнить, что послевоенное сокращение армии в 5 раз проводил уже новый Министр Обороны Булганин, сугубо штатский человек, не связанный с генералитетом старыми связями.

Однако вернёмся к Руслановой. В поле зрения органов, а затем и ЦК ВКП(б) она попала в 1947г в связи с уже упомянутыми выше процессами.

21 июня 1947 г. № 58, п. 205 - О незаконном награждении тт. Жуковым и Телегиным артистки Руслановой и др. орденами и медалями Советского Союза.

ЦК ВКП(б) установил, что тт. Жуков и Телегин, будучи первый Главнокомандующим группы советских оккупационных войск в Германии, а второй - членом Военного Совета этой же группы войск, своим приказом от 24 августа 1945 года № 109/н наградили орденом Отечественной войны первой степени артистку Русланову и приказом от 10 сентября 1945 г. № 94/н разными орденами и медалями группу артистов в количестве 27 чел. Как Русланова, так и другие награжденные артисты не имеют никакого отношения к армии. Тем самым тт. Жуков и Телегин допустили преступное нарушение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 мая 1943 г. «Об ответственности за незаконное награждение орденами и медалями СССР», караемое, согласно Указу, тюремным заключением сроком от 6 месяцев до 2 лет.

Для того, чтобы скрыть противозаконное награждение Руслановой, в приказе от 24 августа были придуманы мотивы награждения Руслановой якобы «за активную личную помощь в деле вооружения Красной Армии новейшими техническими средствами», что представляет из себя явную фальсификацию, свидетельствует о низком моральном уровне Жукова и Телегина и наносит ущерб авторитету командования.

Сама обстановка награждения Руслановой и вручение ей ордена в присутствии войск во время парада частей 2-го гв. кав. корпуса представляла постыдное зрелище, и еще более усугубляет вину тт. Жукова и Телегина.

ЦК ВКП(б) считает, что т. Телегин, как член Военного Совета группы войск, несет особую ответственность за это дело, и та политическая беспринципность, которую он при этом проявил, характеризует его как плохого члена партии.

Учитывая изложенное и выслушав личные объяснения тт. Жукова и Телегина, ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Тов. Жукову Г.К. объявить выговор.

2. Тов. Телегина К.Ф. перевести из членов ВКП(б) в кандидаты.

3. Принять предложение т. Булганина об освобождении т. Телегина от политической работы в армии и увольнении из Вооруженных Сил.

4. Войти в Президиум Верховного Совета СССР с предложением об отмене награждения артистки Руслановой, а также других артистов в количестве 27 человек, поименованных в приказе Жукова и Телегина № 94/н».

По поводу этого ордена было изведено немало чернил, но суть дела — проще простого. В деле есть приказ № 109/Н от 24 августа 1945 года, подписанный Жуковым и Телегиным, в котором написано черным по белому: «За успешное выполнение заданий Командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, за активную личную помощь в деле вооружения Красной Армии новейшими техническими средствами — награждаю орденом Отечественной войны I степени Русланову Лидию Андреевну».

Ну какой, скажите, в этом криминал?! Были концерты под бомбежками и обстрелами? Были. Пела бойцам прямо на передовой? Пела. А что это, как не доблесть и мужество! О помощи в деле вооружения Красной Армии не говорю: две батареи легендарных «катюш», приобретенные на личные средства, тоже чего-то стоят. Так в чем же дело, из-за чего шум? А из-за Жукова. Вы только представьте, летом 1947-го этому вопросу было посвящено специальное заседание ЦК ВКП(б), на котором и Георгий Константинович, и Телегин схлопотали по выговору. Такого рода выговор в те времена был преддверием ареста. С Телегиным именно так и случилось. Жуков же чудом этого избежал.

Ситуация нам, детям «новой» ельцинско-путинской России, вполне понятна. Едва строгий и неусыпный контроль со стороны государства ослаб из-за войны, как чиновники и военачальники принялись путать «свою шерсть с государственной». От награждений певиц боевыми орденами и хищений трофейной мебели всего один шаг до орденов детям Сечина и Тимченко и якунинских шубохранилищ. Но сделать этот шаг не позволил Сталин.

У генерала Крюкова, приближённого Жукова и мужа Руслановой было среди прочего изъято:

- автомобили «Horch 951А», два «Мерседеса», «Ауди».

- Сто семь килограммов изделий из серебра.

- Сто тридцать две картины русских художников. В т.ч. Шишкина, Репина, Серова, Сурикова, Васнецова, Верещагина, Левитана, Врубеля, Маковского, Айвазовского.

- тридцать пять старинных ковров, старинные гобелены,

- меха, скульптуры из бронзы и мрамора, декоративные вазы,

- библиотека старинных немецких книг с золотым обрезом,

- 312 пар модельной обуви, 87 костюмов,

- семьсот тысяч рублей наличными.

При аресте у нее было 132 картины. Примерно в 60 из них сотрудники НКВД не смогли определить авторство. Особого внимания заслуживает последний пункт. Семьсот тысяч рублей наличными (при зарплате рабочего в Москве 500-1000 р) генерал имел уже после сталинской денежной реформы 1947г, которая была направлена именно на изъятие подобных теневых доходов.

Кроме этого «совместно нажитого» имущества, лично у Руслановой «дополнительным обыском в специальном тайнике на кухне под плитой в квартире <…> бывшей няни Егоровой, проживающей на Петровке, 26, были изъяты <…> 208 бриллиантов и, кроме того, изумруды, сапфиры, рубины, жемчуг, платиновые, золотые и серебряные изделия».

Вот часть рассекреченного допроса Руслановой, как она объясняла следователю откуда столько бриллиантов.

— Но при обыске на вашей даче изъято большое количество ценностей и имущества. Где вы его взяли?

— Это имущество принадлежит моему мужу. А ему его прислали в подарок из Германии... По всей вероятности, подчиненные, — неуверенно добавила она.

— А оружие? При обыске на принадлежащей вам даче обнаружена винтовка, а также автомат и карабин. Где вы все это взяли?

— Не знаю. Я этого оружия никогда не видела... Могу лишь предположить, что оно принадлежало тем трем солдатам, которые сопровождали вагон с имуществом, которое привез из Германии мой муж.

— Дополнительным обыском в специальном тайнике на кухне под плитой в квартире вашей бывшей няни Егоровой, проживающей на Петровке, 26, были изъяты принадлежащие вам 208 бриллиантов и, кроме того, изумруды, сапфиры, рубины, жемчуг, платиновые, золотые и серебряные изделия. Почему вы до сих пор скрывали, что обладаете такими крупными ценностями?

— Мне было жаль... Мне было жаль лишиться этих бриллиантов. Ведь их приобретению я отдала все последние годы! Стоило мне хоть краем уха услышать, что где-то продается редкостное кольцо, кулон или серьги, и я не задумываясь покупала их, чтобы... чтобы бриллиантов становилось все больше и больше.

— А где вы брали деньги?

— Я хорошо зарабатывала исполнением русских песен. Особенно во время войны, когда «левых» концертов стало намного больше. А скупкой бриллиантов и других ценностей я стала заниматься с 1930 года и, признаюсь, делала это не без азарта.

— С не меньшим азартом вы приобретали и картины, собрав коллекцию из 132 картин, место которым в Третьяковской галерее.

— Не стану отрицать, что и приобретению художественных полотен я отдавалась со всей страстью.

Страсть — страстью, но когда ознакомишься с описью изъятых картин и другого имущества, мне, честное слово, стало не по себе и в душе шевельнулось что-то похожее на неприязнь. Судите сами. У семейства Крюковых-Руслановых были две дачи, три квартиры, четыре автомобиля, антикварная мебель, многие километры тканей, сотни шкурок каракуля и соболя, рояли, аккордеоны, радиоприемники, редчайшие сервизы и... 4 картины Нестерова, 5 — Кустодиева, 7 — Маковского, 5 — Шишкина, 4 — Репина, 3 —Поленова, 2 — Серова, 3 — Малявина, 2 — Врубеля, 3 — Сомова, 1 — Верещагина, 1 — Васнецова, 3 — Айвазовского, а также полотна Сурикова, Федотова, Мясоедова, Тропинина, Юона, Левитана, Крамского, Брюллова и других всемирно известных художников.

Объяснить происхождение всего этого одними лишь многолетними сбережениями и «левыми концертами» было совершенно невозможно. От нее хотели показаний против маршала Жукова, которые она давать отказалась. Да и в принципе певица показала свой характер в сложных обстоятельствах: не прогнулась, не потеряла волю к жизни. Генерал Крюков получил 25 лет, Русланова – 10.

Возможно, что изъятые у них ценности были получены Крюковым и Руслановой в результате «трофейного» мародёрства и скупки за бесценок у состоятельных москвичей. Но масштаб ценностей наводит скорее на мысль, что эти ценности были «общаком», наряду с другими «общаками», изъятыми у высших офицеров, в т.ч. и ценностями, изъятыми у самого Жукова. И «общаки» эти предназначались для каких-то больших (возможно политических) дел. Многие документы по трофейному делу, которое повлекло расстрелы и длительные сроки для нескольких советских генералов, до сих пор засекречены. Однако «трофейное дело» изобилует определёнными странностями, которые вместе с обвинениями Жукова в бонапартизме невольно наводят на такие подозрения.

Так или иначе, Крюков и Русланова получили свои сроки.

А вот допросы ее мужа генерала Крюкова наводят на грустные размышления. Он признал все: и то, что посещал притон «Веселая канарейка», и то, что при своем госпитале содержал самый настоящий бордель, а девушек награждал боевыми наградами, и то, что превратился в мародера и грабителя — в дом тащил все, от мехов, тканей и ковров до зубных щеток, унитазов и водопроводных кранов. Ордена, в том числе и Золотую звезду Героя, получил по личному указанию Жукова. А потом брякнул и то, чего так и не выбили из Руслановой. Не исключено и другое: он просто понял, чего от него хотят.

Из допроса:

— Жуков не раз называл себя спасителем Родины, — заявил старый друг и сослуживец. — Он говорил, что Родина ему обязана всем, а не он ей. В своем зазнайстве он дошел до того, что стал противопоставлять себя Верховному Главнокомандующему, бесстыдно заявляя, что заслуга в разгроме немцев принадлежит только ему, Жукову. И к разгрому немцев под Москвой Верховный не имеет никакого отношения, поручив все ему, Жукову. Это он рассказал и Погодину, который писал пьесу о разгроме немцев под Москвой. К тому же Жуков всегда относился враждебно к политаппарату и партии.

А теперь представьте такую картину: на стол Берии ложится подписанная Крюковым страничка этого протокола, а тот передает ее Сталину. Что дальше? А дальше было заседание ЦК, на котором гремели такие громы и молнии, что только чудом можно объяснить, почему не арестовали и не расстреляли Георгия Константиновича Жукова. Но в опалу он попал серьезную и от руководства армией его фактически отстранили. Само собой, он оставался под бериевским колпаком и его агенты отслеживали каждый шаг опального полководца. Но сам Жуков несмотря на очевидность его вины, был оставлен на свободе. Он отделался «ссылкой» в Одессу, а затем – ещё дальше, на Урал.

В этом смысле дело Крюкова и Руслановой льёт воду на мельницу тех, кто сравнивает Путина со Сталиным. Действительно, с точки зрения закона, да и с точки зрения моральной, Жуков должен был ответить за свои дела. Но руководствуясь политической целесообразностью, Сталин ограничился тем, что отправил маршала подальше. Так с Георгием Константиновичем Сталин именно так и поступил – и прежестоко просчитался, как показали последующие события. Совершил одну из своих немногочисленных, но роковых для всей страны ошибок. Без обидевшегося на весь мир и считавшего себя богоравным Жукова, скорее всего, не было бы государственного переворота 1953 года, приведшего к власти угробившего Советский Союз лысого Кукурузника. И уж точно без поддержки маршала Победы Хрущев не усидел бы в своем кресле в 1957 году, когда ужаснувшиеся от его преступных деяний последние соратники Сталина попытались полоумного Никиту убрать.

Сталин не хотел подрывать веру народа в армию и ставить пятно на мундир одного из главных полководцев Победы.

Остаётся лишь добавить, что в 1953г, почти сразу после смерти Сталина, Крюков и Русланова были освобождены по ходатайству Жукова. Политический вес, который набрал Жуков благодаря аресту Берии, помогал ему решать подобные вопросы с лёгкостью.

Это был один из сигналов, данных партийной номенклатуре новой послесталинской властью: воруйте и обогащайтесь. Можно. Результаты этой новой политики налицо. СССР развалили ради больших возможностей личного обогащения.

В 1949 году певицу отправили в Озерлаг — исправительно-трудовой лагерь между Тайшетом и Братском в Иркутской области. Заключенные строили участок БАМа между этими городами, заготавливали лес для шпал и деревянных домов. Русланова вместе с другими заключенными строила клуб в лагере, а после в нем же выступала.

"То, что я увидела в лагере, меня сделало самой искренней и самой горячей ее [Руслановой] поклонницей. Это была актриса с большой буквы. Это был мастер в самом значении этого слова. Удивительной красоты и тембра голос, поразительная способность к перевоплощению." - Татьяна Барышникова, пианистка, бывшая заключенная Озерлага. В конце марта – начале апреля Руслановой пришлось покинуть Озерлаг. Ее перевели из Тайшета во Владимирскую тюрьму, где ей предстояло отбывать оставшуюся часть заключения. Во Владимирский централ певица прибыла 29 июня 1950 года и пробыла там три года. Освободили и реабилитировали певицу и ее мужа после смерти Сталина — в августе 1953 года.

"Огромное счастье, что у нас была возможность посылать маме в тюрьму деньги: раз в полгода разрешалось отправлять небольшую сумму, – рассказывает Маргарита Крюкова. – Ардовы, с которыми мы дружили, как-то наскребали эти деньги – хотя сами жили скромно. Недаром Нина Антоновна Ольшевская – жена Виктора Ардова и мама Алексея Баталова – была лучшей маминой подругой! На присланные деньги мама в тюремном ларьке покупала печенье, сгущенку, делала торт и угощала всю камеру… За непокладистый характер и острый язык мама не раз попадала в карцер – иной раз вместе с Зоей Федоровой. А карцер – ледяной. В результате – несколько крупозных воспалений легких". Лидия Русланова с приемной дочерью Маргаритой Крюковой.

"Узнать маму после тюрьмы было трудно – стрижка короткая, никакой косы, волосы, прежде черные как смоль, совершенно седые (она потом их красила до конца жизни), – вспоминает Маргарита Крюкова. – А главное, мама стала очень худой. Помню, в первые дни они с папой поехали на Птичий рынок, скупали птиц и выпускали на волю. У меня язык не поворачивался сказать, что зря они это делают – ведь птички, привыкшие к клетке, на воле не выживают. Мамино возвращение на сцену состоялось в зале Чайковского 6 сентября 1953 года. Концерт транслировали на всю страну по радио и одновременно – через микрофоны на площади Маяковского, которая была вся запружена людьми".

Выйдя на свободу, Русланова еще два десятилетия гастролировала по всему Советскому Союзу – от Камчатки до Калининграда. Она снова получала огромные гонорары, но все же вернуть прежнее благосостояние уже не удалось. Да и собирательский азарт пропал.

Первое время супруги жили у писателя Виктора Ардова. Со временем им вернули часть имущества и главную коллекцию — собрание картин русских художников, которое хранили все это время в Третьяковской галерее. Несколько полотен Руслановакак утверждают некоторые источники, подарила Третьяковке — «Ратник XVII века» Ильи Репина, «Портрет неизвестной в белом платье» Федора Рокотова, «За завтраком» Зинаиды Серебряковой и другие. Ей вернули часть коллекции (103 картины из 132). Помогли финансовые документы, которые сохранились у Руслановой. Она тщательно хранила финансовые документы, на многие картины у нее имелись договоры либо расписки. Но собирательская страсть перегорела: «В квартире должно быть всего лишь чисто и уютно, никаких больше коллекций», - Надежда Усова (ведущий научный сотрудник Национального художественного музея г.Минска) цитирует слова Руслановой. - А ведь прежде она мечтала создать в огромной квартире на Лаврушинском переулке ауру русской живописи. И, по воспоминаниям падчерицы Маргариты, хотела в будущем отдать коллекцию государству.

Отдать? Вот мало верится. С 1954-го Русланова начала РАСПРОДАВАТЬ свое собрание. Но первые полотна из него, говорит Надежда Усова, минская Картинная галерея (так назывался музей до 1957-го) приобрела еще во время ее заключения - в 1950-м.

— Часть конфискованных работ пошла в государственную закупочную комиссию, оттуда картины распределялись в музеи СССР. А большая часть руслановской коллекции попала в Третьяковскую галерею. Когда певица вернулась из тюрьмы, там ее уговорили ПРОДАТЬ несколько работ: «За завтраком» Зинаиды Серебряковой, портреты кисти Репина, Федотова, Рокотова, Васнецова - самые-самые — вспоминает Надежда Усова.

...В Минске оказалась треть коллекции Руслановой - 43 картины. Конечно, это осколки некогда блистательного собрания, но какие! Последнюю работу этой коллекции, «Лунная ночь в Амальфи» Ивана Айвазовского, купили у Маргариты Крюковой в 1987-м. Потом четыре из них Елена Аладова (директор Государственного художественного музея Белоруссии) передала восстанавливающимся музеям Белоруссии - витебскому и пинскому.

6 сентября в Концертном зале имени П.И. Чайковского при аншлаге прошел ее первый концерт после освобождения. «Вступил оркестр. Когда же наступило мгновение начать и певице, она сделать этого не смогла. Слишком велико было волнение», — писал историк, журналист Сергей Михеенков в своей книге «Лидия Русланова. Душа-певица». Зрители аплодировали стоя в течение 20 минут, прежде чем Русланова смогла собраться и запеть.

Вскоре Русланова стала солисткой Всероссийского гастрольно-концертного объединения и выступала по всей стране. Она помогла устроиться на свободе и своим бывшим сокамерницам, подготовила к экзаменам в Гнесинку своего баяниста из Озерлага Юзика Сушко.

В начале 1970-х годов Русланова снялась в кино — сыграла саму себя в фильме «Я, Шаповалов Т.П.», а в августе 1973 года прошел ее последний концерт. Через месяц певицы не стало. Похоронили Лидию Русланову на Новодевичьем кладбище в Москве. Рядом с мужем.

Интересные факты из жизни Лидии Руслановой

1. У Лидии Руслановой был редкий низкий голос — контральто, но она могла петь и высокие ноты, подвластные обладательницам сопрано. 1. У Лидии Руслановой был редкий низкий голос — контральто, но она могла петь и высокие ноты, подвластные обладательницам сопрано.

2. Певица выходила на сцену не только в крестьянской одежде — несколько раз она примеряла образ боярыни. Но поняла, что в таком наряде зрители принимают ее хуже, и больше не стала экспериментировать.

3. До ареста Русланова была одной из богатейших артисток в СССР. Помимо недвижимости, автомобилей, картин и антиквариата, у певицы конфисковали шкатулку с самоцветами и бриллиантами на общую сумму почти два миллиона рублей. Для сравнения — средняя зарплата рабочего на заводе в то время составляла 500 рублей.

4. Концерт на ступенях Рейхстага стал единственным зарубежным в карьере певицы.

5. «Я так решила — как почувствую, что голос не звучит, на сказы перейду. Буду донские сказы сказывать, былины русские», — говорила Русланова. Однако голос не подвел, и певица пела и в последние дни жизни.

https://www.kommersant.ru/doc/2286070

https://topcor.ru/16230-za-chto-stalin-rasstrelival-generalo...

https://www.culture.ru/persons/9631/lidiya-ruslanova

https://www.kp.by/daily/26916/3962134/