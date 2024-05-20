Трудовые успехи

Неожиданное импортозамещение... Сбер запустил в продажу более 30 моделей собственных умных телевизоров Речь идет про линейку Sber Line S на технологии miniLED и российской операционной системой «Салют ТВ». В продажу поступили модели с диагоналями экранов от 32 до 75 дюймов, разрешением от HD до UHD и разным типом матриц.

Цены стартуют с 13,5 тыс. рублей, а флагманская модель с 65-дюймовым дисплеем обойдется в 150 тыс. рублей. Кроме того, «Салют ТВ» оснастили нейросетью GigaChat, которая рассказывает о фильмах и сериалах.Собственные телевизоры Сбер начал продавать ( https://t.me/bolecon/3270 ) год назад, тогда на рынок вышло больше 20 моделей. Сейчас телевизоры под брендом Sber собирают на заводе «Витязь» в Белоруссии, в конце 2024 года производство планируют перенести в Новгородскую область.

А дальше что, Адидас вернётся? В России откроются магазины итальянской спортивной одежды Kappa Всемирно известный бренд в России представляет компания Спортмастер. Сейчас идет поиск торговых площадей, открытия начнутся в следующем году. Впрочем, найти нормальные места будет непросто — все самые проходные точки уже заняты (https://t.me/bolecon/4202) российскими конкурентами.

Kappa не первый итальянский бренд, который готовится выйти в Россию с собственными магазинами. В марте в Москве открылся первый магазин Rinascimento — это бренд компании, владеющей уже известными у нас Terranova и Calliope. Причем новую марку холдинг решил развивать в стране напрямую, без всяких хитростей с параллельным импортом и подставными юрлицами.

https://t.me/bolecon/4224

Ещё одна отрасль восстановилась. Производство шин в России выросло на 34%, заводы иностранных компаний снова работают С начала года в России выпущено 22 миллиона шин. Половина всех продаж в стране приходится на отечественные шины. Активнее всего растет производство резины для легковых машин, оно увеличилось на 34%.

Рынок полностью справился с кризисом после ухода западных компаний. Ранее мы писали, например (https://t.me/bolecon/4003)р, про перезапуск бывшего завода Bridgestone в Ульяновске. Аналогично возобновили работу бывшая Nokian Tyres в Ленинградской области, Continental в Калуге и многие другие.

Ждём такие же новости о производстве автомобилей?

https://t.me/bolecon/4227

Ушли, но не совсем? Спустя 2 года санкций россияне по-прежнему скупают итальянские макароны В пятерке самых популярных марок на российском рынке макарон оказались Barilla и Maltagliati. Также туда входят Makfa, «Шебекинские» и собственные торговые марки супермаркетов. Совокупно топ-5 брендов занимают почти 80% продаж от всего оборота макарон.

Итальянская Barilla в 2022 году объявила о приостановке инвестиционной и рекламной деятельности в России, но это не мешает компании получать прибыль в нашей стране (1,4 млрд рублей в 2023 году). Дистрибутор марки Maltagliati в прошлом году получил чистую прибыль в 3,4 млрд рублей, в 2022 году показатель равнялся 186 млн.

https://t.me/bolecon/4228

Внутренний туризм продолжает переживать бум. Число бронирований путевок по России на длинные майские праздники выросло на треть к прошлому году Всего в поездки по стране отправятся чуть меньше 3 млн человек. По оценкам экспертов отрасли, 75% россиян будут путешествовать по своей стране, а 25% отправятся за границу.

Среди самых популярных направлений: Краснодарский край, Петербург, Минеральные Воды, Калининградская область, Дагестан, Москва и Подмосковье, Крым, Казань, Карелия.

Пользуются спросом и речные круизы (https://t.me/bolecon/3275). Едут россияне и на Дальний Восток, в Нижегородскую область, Алтай, Башкирию, Астрахань.

https://t.me/bolecon/4231

Начинается строительство нового суперкурорта в Геленджике, он появится на территории бывшего грузового порта За 3 года должны построить яхтенную марину на 300 мест, парк c прогулочными зонами, театр водных представлений, гостиницу на 600 номеров с магазинами и кафе, детский развлекательный центр. Всего построят 14 объектов. Инвестиции в проект превысят 100 миллиардов рублей. Ранее мы писали (https://t.me/bolecon/4048) про строительство гигантского морского курорта в Петербурге. Главной фишкой станет самая крупная в Европе марина, которая сможет принимать единовременно до 400 моторных и парусных яхт. https://t.me/bolecon/4233

В Дагестане прошла презентация сверхлегкого четырехместного самолета «Альфа-КМ» Он может быть использован для пассажирских перевозок, аэрофотосъемки и в санавиации. Самолет производит Кизлярский электромеханический завод, с 2027 года планируется выпускать по 20 машин в год.

Дальность полета «Альфа-КМ» составляет 1,6 тыс. км, максимальная скорость составляет 310 км/ч. При этом самолет можно заправлять 95-м бензином, расход топлива на час полета составляет 25-30 л.

https://t.me/bolecon/4236

Россия обогнала США, ЕС и даже Китай по темпам роста экономики По итогам I квартала 2024 года ВВП России вырос на невероятные 5,4%. Для сравнения, экономика США приросла на 1,6%, Евросоюз болтается около 0% и даже Китай показал лишь +5,3%.

Скептики пытаются доказать, что наш рост связан только с увеличением производства вооружений. На самом деле, оборот розничной торговли прибавил 10,5%, платные услуги населению выросли на 5,4%, строительство — на 3,5%. Безработица снизилась до 2,7%, реальные зарплаты увеличились на 10,8%. Все цифры приведены уже за вычетом инфляции.

А ведь после объявления санкций кто-то всерьёз ожидал обрушения нашей экономики России и чуть ли не массового голода в стране...

И так с любыми санкциями. В российских магазинах появилась Coca-Cola из Нигерии До этого мы писали, что в магазинах можно купить колу, привезенную из Ирана, (https://t.me/bolecon/2718) Афганистана, Китая.

Хотя колу и продолжают ввозить по параллельному импорту, но популярность и узнаваемость бренда падает. (https://t.me/bolecon/4170) Между нигерийской колой и отечественной «Добрый Cola», россияне выбирают второе.

https://t.me/bolecon/4238

«КамАЗ» презентовал новый супергрузовик «Атлант-50» — трехосный карьерный самосвал повышенной проходимости. Машину можно использовать в Сибири или Африке — она может работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.

У «Атланта-50» есть обогрев платформы, защита топливного бака и стальная надстройка над кабиной, которая защищает от камнепада и опрокидывания. После ухода европейских и американских компаний на российский рынок спецтехники пришли китайцы, но их экспансия будет остановлена утильсбором и новыми отечественными разработками.

https://t.me/bolecon/4249

В России появится отечественный аналог Lego Конструктор Rubrick поступит в продажу во второй половине года. Компания со временем планирует запустить и собственную торговую сеть. Однако эксперты считают, что пока новым игрокам будет сложно бороться за место на рынке.

Хотя Lego и ушла из России, но ее продукция поставляется в Россию по параллельному импорту. И на игрушки датского концерна приходится половина всех продаж конструкторов в нашей стране. Кроме того, на рынке много китайских производителей, которые могут предложить достаточно бюджетную продукцию.

Ранее мы уже писали (https://t.me/bolecon/3823) про запуск новой торговой марки Brick Labs, которая выпускает конструкторы по мотивам русских народных сказок. Теперь новая попытка.

https://t.me/bolecon/4253

Берем? Отечественные электрические мотоциклы Aurus Merlon уже доступны для предзаказа В продажу они поступят в следующем году, однако цена пока не называется. Внимание электромотоциклы привлекли во время инаугурации президента России — они входили в состав кортежа, сопровождая Владимира Путина на торжественную церемонию.

Свое название мотоцикл получил в честь зубцов Кремлевской стены (фр. merlon — простенок, зубец). Aurus Merlon обладает запасом хода в 200 км максимальная скорость мотоцикла составляет более 240 км/ч, а вес — 350 кг. Основная часть ключевых деталей и компонентов в мотоцикле Aurus отечественного производства, часть из них производится в Москве.

https://t.me/bolecon/4256

Теперь электродвигатели производятся в России, начиная от FPV-дронов и заканчивая «Ланцетами». До недавнего времени это был 100-процентный импорт, который время от времени сталкивался с проблемами доставки. Однако теперь в России открылся завод по производству микроэлектродвигателей полного цикла.

https://t.me/rosich_ru/61198

ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКОГО ЗАПОРОЖЬЯ В новых российских регионах активно восстанавливается промышленность. Так, после долгого перерыва возобновил алюминиевое литьё еще один завод "Литейщик" в Нововасильевке.

Восстанавливали работу на заводе компании "МДК" по сути с нуля, так как работа предприятия была прекращена более двух лет назад.

Теперь начался новый этап истории промышленности региона после возвращения в Россию. Ранее, уже в декабре 2022 году был запущен Мелитопольский литейный завод.

https://t.me/specnazAlpha/24990

Санкции заработали? Российские миллиардеры переводят активы на родину, опасаясь конфискации денег на Западе Как пишет Bloomberg, банки Кипра и Швейцарии отказывают в обслуживании вообще всем гражданам России, не смотря в санкционные списки.

Спасая деньги, миллиардеры переводят деньги в ОАЭ или иные дружественные страны, но большинство вернули капитал обратно на родину, где более выгодные налоги и предсказуемое законодательство. Более того, олигархи вынуждены возвращаться на постоянное место жительства в Россию и строить новую жизнь здесь.

Согласно официальным данным, отток капитала из страны сократился в 6 раз за год. Чем не результат санкций?https://t.me/bolecon/4257

Китайцы начинают переносить производство в Россию? Металлургическая «Сибу индастриэл» откроет первый завод в Липецкой области Производство в селе Казинка Грязинского района запустят уже в мае, будет создано до 300 новых рабочих мест. На заводе будут выпускать огнеупорные смеси для непрерывной разливки стали. Мощность производства составит 1250 тонн смесей в месяц.

Поставляться продукция будет крупным металлургическим российским компаниям — группе НЛМК, «Северстали», Магнитогорскому металлургическому комбинату.

На заводе будет смонтировано китайское оборудование, в России ему аналогов пока нет.

https://t.me/bolecon/4258

Адаптировались. Операторы связи полностью восстановили темпы роста сетей до уровня 2021 года В прошлом году МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 установили 79 тыс. базовых станций, почти столько же было в 2021 году. А в 2022-м на фоне жёстких санкций и ухода западных компаний, установили всего 33 тыс. станций. Всего в России теперь насчитывается около 1,2 млн базовых станций.

Росту способствовали 2 фактора: активное использование складских запасов и доступ к китайскому подержанному оборудованию. В первом квартале 2022 года компаниям удалось основательно закупиться техникой, сейчас она идет в дело. Кроме того, с течением времени в оборот должно начать поступать отечественное оборудование.

https://t.me/bolecon/4261

В России импортозаместили Twix Замену американским батончикам предложила компания «Любятово». Twix производит корпорация Mars, которая также продает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty. При этом, американцы не ушли из России: их заводы на территории нашей страны работают, продукция пока есть в каждом магазине — ограничено только рекламное продвижение, для галочки.

Радует, что и в таких условиях отечественные производители не боятся и пытаются продвигать новый продукт. Как считаете, получится?

В Красноярске строят завод по производству станков лазерной резки металла В год новое предприятие компании «Гиперплазма» сможет производить 76 высокотехнологичных станков. Это позволит заместить импортные устройства китайских и европейских производителей на территории края и соседних регионов.

Станки предназначены для обработки крупногабаритных изделий из черных, цветных и легированных сталей, фрезеровки, сверления, нарезания резьбы на заготовках.

Это будет лишь второе подобное производство в России — первое расположено в Санкт-Петербурге.

http://krskstate.ru/press/news/promtorg/0/news/112193

В России начали производство встраиваемых зарядных станций для электромобилей Производственную площадку запустили в городе Сарапул, республика Удмуртия. До конца года предприятие планирует выпустить порядка 3000 зарядных станций.

Устройства предназначены для крытых паркингов жилых комплексов. Они защищены от вандалов и несанкционированного доступа к зарядному разъему.

Станции уже доступны для заказа. Сервисное обслуживание будет доступно по всей России, а доставка оборудования не превысит недельного срока. https://iadevon.ru/news/azs/v_udmurtii_pustili_v_seriyu_komp...

Завод «Москвич» перешел на полный цикл производства автомобилей С начала года здесь были локализованы процессы сварки, антикоррозионной защиты, окраски, сборки и контроля качества. Если раньше при крупноузловой сборке использовалось около 50 компонентов, то теперь для выпуска Москвичей применяется более 900 деталей.

Это только начальный этап локализации производства. В 2025 году здесь начнут использовать российские аккумуляторы, стекла и колеса, в 2026 — детали салона, в 2027 — двигатель, кузов и подвеску.

https://t.me/blackponed/890

Импортозамещенный Superjet-100 завершил программу заводских доводочных испытаний Теперь самолет, собранный в Комсомольске-на-Амуре, прибыл в Подмосковье для летных сертификационных испытаний.

Для ускорения сертификации пока самолет летает на франко-российском двигателе SaM146, однако все остальные ключевые элементы и системы Superjet-100 уже российские. Речь про авионику, шасси, комплексную систему управления, систему электроснабжения. В дальнейшем на лайнер будут устанавливать отечественные двигатели ПД-8, сейчас они проходят дополнительные испытания.

https://t.me/blackponed/892