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Сады острова Мауи

Архипелаг Гавайские острова расположен на северной тропической окружности в Тихом океане. Мауи второй по величине и, наверняка, самый красивый остров в Гавайском архипелаге. Высокие горы, глубокие зеленые каньоны, стремительные водопады, удивительные белые и черные пляжи, джунгли полные жизни — это невероятные красоты Мауи.

Великолепный по красоте сады GARDEN OF EDEN ARBORETUM and BOTANICAL GARDEN, в коллекции которых насчитывается более 500 видов растений.
Этот парк также знаменит тем, что на его территории снималось начало известного фильма «Парк Юрского периода».Сады острова МауиФотография: Сады острова Мауи №2 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №3 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №4 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №5 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №6 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №7 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №8 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №9 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №10 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №11 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №12 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №13 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №14 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №15 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №16 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №17 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №18 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №19 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №20 - BigPicture.ru Фотография: Сады острова Мауи №21 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №22 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №23 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №24 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №25 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №26 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №27 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №28 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №29 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №30 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №31 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №32 - BigPicture.ruФотография: Сады острова Мауи №33 - BigPicture.ru

https://bigpicture.ru/sady-ostrova-maui/

природа
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