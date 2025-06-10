Сады острова Мауи

Архипелаг Гавайские острова расположен на северной тропической окружности в Тихом океане. Мауи второй по величине и, наверняка, самый красивый остров в Гавайском архипелаге. Высокие горы, глубокие зеленые каньоны, стремительные водопады, удивительные белые и черные пляжи, джунгли полные жизни — это невероятные красоты Мауи.

Великолепный по красоте сады GARDEN OF EDEN ARBORETUM and BOTANICAL GARDEN, в коллекции которых насчитывается более 500 видов растений.

Этот парк также знаменит тем, что на его территории снималось начало известного фильма «Парк Юрского периода».

https://bigpicture.ru/sady-ostrova-maui/