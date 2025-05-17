Спонтанные выходы в народ, сухой закон и тонны апельсинов в ларьках

40 лет назад проходил исторический визит Горбачева в Ленинград, с которого началась перестройка Горбачев запустил перестройку в Ленинграде. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

«15 мая товарищ Горбачев прибыл в Ленинград», - эту фразу диктор Центрального телевидения произнес 40 лет назад. В этот день состоялся первый выезд Михаила Горбачева в статусе генсека.

Поездка сразу пошла не по плану и вошла в историю: глава государства оторвался от охраны и вышел к толпе, а потом начал публично говорить о недостатках в стране. Такого от генсека не ожидали ни его свита, ни народ.

ГОРОД ЗАВАЛИЛИ АПЕЛЬСИНАМИ

Очевидцем «выхода в люди» стал оператор ленинградского ТВ Владимир Гречишкин. Он снимал возложение цветов к памятнику Ленину на Московском проспекте.

- В народе этот памятник называли «балерина» из-за характерной позы. Тут я Горбачева и поджидал. Еще волновался, вдруг не узнаю генерального секретаря. Его ведь только назначили. Все чиновники тогда были одинаковые: темные плащи, шапки пирожком. А мне сказали, у кого большое родимое пятно на голове, вот тот и есть Горбачев, - вспоминает Владимир. - Когда мы ехали на этот объект, меня поразило, что весь Московский проспект оранжевый. Там раньше стояли стеклянные кубики - ларьки для продажи овощей и фруктов. В тот день их просто завалили апельсинами. Это сейчас апельсины есть в любом магазине, а тогда был дефицит. Когда они появлялись в продаже, выстраивалась очередь метров на 30. Но, конечно, все ларьки были закрыты. Все, чтобы Михаил Сергеевич, проезжая мимо, увидел красивые ларечки, не пустые.

По словам оператора, планировалась стандартная протокольная съемка.

Так все и было, пока делегация не пошла к машинам. Горбачев неожиданно повернул налево, где стояла толпа зевак.

- К ужасу охраны Горбачев изменил курс и пошел прямо в народ. Я успел забежать в толпу и начал снимать. Народ наваливается, и первый секретарь ленинградского обкома Лев Зайков кричит: «Не напирайте, это все-таки генеральный секретарь!» Горбачев впервые вышел в народ. Фото: кадр из видео.

О чем тогда говорили простые ленинградцы с главой ядерной державы, мужчина не помнит, поскольку голова была занята съемкой, и беседу он просто не слышал. Через несколько минут Горбачев сел в правительственный «ЗИЛ» и двинул дальше. На следующей точке – у Московского вокзала - генсек повторил трюк. Тут прозвучала фраза, вошедшая в историю.

- Какие жалобы, какие к нам пожелания? - все допытывался Горбачев.

- Быть поближе к народу, - крикнула женщина из толпы.

- Да куда уж ближе? – пошутил генсек, окруженный людьми.

ЗАПУСТИЛ ПЕРЕСТРОЙКУ

Считается, что поведение Горбачева, который не побоялся выйти к людям, было беспрецедентным поступком для главы государства и сильно подкупило народ. Дескать, вон какой простой у нас начальник. Но историк, ведущий научный сотрудник музея политической истории Петербурга Александр Смирнов считает, что гораздо большее значение имело то, что Горбачев говорил на встрече с партийным активом в Смольном. Вместо дежурных фраз генеральный секретарь озвучивал проблемы в стране и заявлял, что всем придется перестраиваться: от начальства до рядовых граждан.

- Для старшего поколения, кто помнил молодого энергичного Брежнева, в выходе в народ ничего удивительного не было. Куда важнее были темы, которые поднимал Горбачев. Чтобы руководитель государства затрагивал болевые точки и проблемные темы - это действительно было в новинку, и это произвело огромное впечатление, - говорит Смирнов. – Его выступление перед активом записали на кассету. Он посмотрел ее в самолете по пути в Москву и решил, что видео надо показать по Центральному телевидению. Такого рода заседания не обнародовались. У нас хранится стенограмма встречи и на ней стоит гриф «секретно». Но все же это решили опубликовать. Хотя многое в получасовой сюжет не попало. Именно после этого началась гласность, стало можно критиковать власть.

Среди тем, которые вырезали из эфира, было недовольство ситуацией со стройматериалами. В продаже их просто не было. Люди хотели сделать в квартире ремонт, а купить элементарные обои было нельзя. Зато можно было найти тех, кто воровал это со строек и продавал втридорога.

«Живем хорошо, многое имеем, но надо лучше, проблемы есть: продовольственные, жилищные…» - заключил Горбачев.

УБИТЬ ДВУХ ЗАЙЦЕВ

За три дня в Ленинграде Горбачев побывал на Кировском заводе, который выпускал трактора, на заводе «Светлана», где делали электронику. Встретился со студентами Политеха и заехал на выставку достижений промышленности. Все это согласовывалось с его словами о том, что нужно делать упор на экономику, перевооружение промышленности, интенсификацию. Но историк Александр Смирнов считает, что была и тайная цель визита. Город считался вотчиной политического конкурента Горбачева – Григория Романова. Он возглавлял городской комитет КПСС с 1970 по 1983, а потом его забрал к себе Андропов, сделал членом президиума и секретарем ЦК партии. Еще с 70-х Романов считался преемником Брежнева. И после смерти Черненко был основным претендентом на пост главы государства. Но в этот момент Романов был в отпуске и прилетел в Москву с опозданием на сутки. За это время Горбачев и его соратник Егор Лигачев успели найти сторонников, провели заседание, на котором и назначили Горбачева генсеком. Это было за пару месяцев до визита в Ленинград. Генсек приехал в Ленинград, чтобы убить двух зайцев. Фото: архив "КП".

- Думаю, Горбачев хотел прощупать почву, может ли он окончательно избавиться от Романова, как бывшего руководителя ленинградской партийной организации, - рассуждает Смирнов. - По всей вероятности, он почувствовал, что время настало, и он может спокойно убрать Романова с Олимпа власти.

Действительно, Романова уволили уже в июле с формулировкой «по состоянию здоровья». Ему тогда было 62 года. А ушел из жизни политик в 1998 году.

- Самое интересное, что идеи перестройки сформулировал не Горбачев, они были выработаны еще Андроповым, – добавляет Смирнов. – И если бы генсеком стал Романов, он бы так же запустил этот процесс. Я брал для музея документы из архива Романова, и там все эти мысли были уже в 1982 году. Но Романов был более закрытой фигурой, интровертом. А вот Горбачев создал в Москве вокруг себя сеть соратников. Свою роль в этом поражении сыграл и инспирированный слух о том, что Романов для своей дочки устроил шикарную свадьбу и чуть ли не в Эрмитаже взял для банкета сервиз и разбил его. Но этого не было, это было специально придумано для того, чтобы дискредитировать Романова. Я был в его квартире в Москве, там скромная обстановка, золотом партии не пахло.

АНОНСИРОВАЛ СУХОЙ ЗАКОН

За два полных дня в Ленинграде Горбачев выходил в народ три раза. И все три раза из толпы звучал вопрос: «А с пьянкой что делать?». Генсек хитро отвечал: «Читайте завтра газеты». Действительно, 16 мая вышел Указ президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», который и дал старт тому самому «сухому закону».

- Действительно, в то время бухали безудержно, просто туши свет, - говорит свидетель эпохи, переводчик, публицист Дмитрий Пучков. – Я тогда работал в автопарке. В день зарплаты на трех выходах из парка уже дежурят ПМГ – передвижные милицейские группы. Они собирали тех, кто уже ходить не мог, и везли в вытрезвитель. Кто был поумнее, бухали в раздевалке. Люди по три дня домой не приходили. Уже приезжали жены, говорили: отдайте моего балбеса. Пресечь это пьянство администрация не могла, потому что уволить этих людей было просто нельзя.

По оценкам экспертов в 1985 году в России пили больше, чем когда-либо в истории страны. С учетом серого потребления самогона, среднее количество спирта на душу населения доходило до 14 литров в год. В пересчете на водку это 90-110 бутылок на каждого взрослого мужчину. Указ властей резко увеличил цены на алкоголь, ограничил время продажи, увеличил наказание за самогоноварение. Но позитивных эффектов это не дало. Многие регионы включились в кампанию и начали повально закрывать магазины и вырубать виноградники. А народ перешел на самогон и всевозможные заменители. Уже очень скоро от той страны ничего не осталось. Фото: архив "КП".

- Все эти меры были неправильными, - рассуждает Пучков. - Был создан дефицит, появились дикие очереди, а кто-то на этом начал наживаться. Одни продавали из-под полы, другие гнали самогон. При этом был опыт США - не самая тупая страна – там был эксперимент с сухим законом, на котором взросла вся организованная преступность. Так чего хотели добиться у нас? Хотели это все повторить? Получилось на крепкую пятерку.

КСТАТИ

5 цитат Михаил Горбачева:

- Видимо, товарищи, всем нам нужно перестраиваться. Всем.

- За власть надо держаться по-умному.

- Лучше работать завтра, чем сегодня!

- Нас уже закалила ситуация, мы знаем, кто есть ху на самом деле.

- Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по работе Раисы Максимовны.

Александр ДЫБИН

https://www.spb.kp.ru/daily/27699/5087946/

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