Спонтанные выходы в народ, сухой закон и тонны апельсинов в ларьках

40 лет назад проходил исторический визит Горбачева в Ленинград, с которого началась перестройкаГорбачев запустил перестройку в Ленинграде. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.
«15 мая товарищ Горбачев прибыл в Ленинград», - эту фразу диктор Центрального телевидения произнес 40 лет назад. В этот день состоялся первый выезд Михаила Горбачева в статусе генсека.
ГОРОД ЗАВАЛИЛИ АПЕЛЬСИНАМИ
Очевидцем «выхода в люди» стал оператор ленинградского ТВ Владимир Гречишкин. Он снимал возложение цветов к памятнику Ленину на Московском проспекте.
- В народе этот памятник называли «балерина» из-за характерной позы. Тут я Горбачева и поджидал. Еще волновался, вдруг не узнаю генерального секретаря. Его ведь только назначили. Все чиновники тогда были одинаковые: темные плащи, шапки пирожком. А мне сказали, у кого большое родимое пятно на голове, вот тот и есть Горбачев, - вспоминает Владимир. - Когда мы ехали на этот объект, меня поразило, что весь Московский проспект оранжевый. Там раньше стояли стеклянные кубики - ларьки для продажи овощей и фруктов. В тот день их просто завалили апельсинами. Это сейчас апельсины есть в любом магазине, а тогда был дефицит. Когда они появлялись в продаже, выстраивалась очередь метров на 30. Но, конечно, все ларьки были закрыты. Все, чтобы Михаил Сергеевич, проезжая мимо, увидел красивые ларечки, не пустые.
По словам оператора, планировалась стандартная протокольная съемка.
- К ужасу охраны Горбачев изменил курс и пошел прямо в народ. Я успел забежать в толпу и начал снимать. Народ наваливается, и первый секретарь ленинградского обкома Лев Зайков кричит: «Не напирайте, это все-таки генеральный секретарь!»Горбачев впервые вышел в народ. Фото: кадр из видео.
О чем тогда говорили простые ленинградцы с главой ядерной державы, мужчина не помнит, поскольку голова была занята съемкой, и беседу он просто не слышал. Через несколько минут Горбачев сел в правительственный «ЗИЛ» и двинул дальше. На следующей точке – у Московского вокзала - генсек повторил трюк. Тут прозвучала фраза, вошедшая в историю.
- Какие жалобы, какие к нам пожелания? - все допытывался Горбачев.
- Быть поближе к народу, - крикнула женщина из толпы.
- Да куда уж ближе? – пошутил генсек, окруженный людьми.
ЗАПУСТИЛ ПЕРЕСТРОЙКУ
Считается, что поведение Горбачева, который не побоялся выйти к людям, было беспрецедентным поступком для главы государства и сильно подкупило народ. Дескать, вон какой простой у нас начальник. Но историк, ведущий научный сотрудник музея политической истории Петербурга Александр Смирнов считает, что гораздо большее значение имело то, что Горбачев говорил на встрече с партийным активом в Смольном. Вместо дежурных фраз генеральный секретарь озвучивал проблемы в стране и заявлял, что всем придется перестраиваться: от начальства до рядовых граждан.
- Для старшего поколения, кто помнил молодого энергичного Брежнева, в выходе в народ ничего удивительного не было. Куда важнее были темы, которые поднимал Горбачев. Чтобы руководитель государства затрагивал болевые точки и проблемные темы - это действительно было в новинку, и это произвело огромное впечатление, - говорит Смирнов. – Его выступление перед активом записали на кассету. Он посмотрел ее в самолете по пути в Москву и решил, что видео надо показать по Центральному телевидению. Такого рода заседания не обнародовались. У нас хранится стенограмма встречи и на ней стоит гриф «секретно». Но все же это решили опубликовать. Хотя многое в получасовой сюжет не попало. Именно после этого началась гласность, стало можно критиковать власть.
Среди тем, которые вырезали из эфира, было недовольство ситуацией со стройматериалами. В продаже их просто не было. Люди хотели сделать в квартире ремонт, а купить элементарные обои было нельзя. Зато можно было найти тех, кто воровал это со строек и продавал втридорога.
«Живем хорошо, многое имеем, но надо лучше, проблемы есть: продовольственные, жилищные…» - заключил Горбачев.
УБИТЬ ДВУХ ЗАЙЦЕВ
За три дня в Ленинграде Горбачев побывал на Кировском заводе, который выпускал трактора, на заводе «Светлана», где делали электронику. Встретился со студентами Политеха и заехал на выставку достижений промышленности. Все это согласовывалось с его словами о том, что нужно делать упор на экономику, перевооружение промышленности, интенсификацию. Но историк Александр Смирнов считает, что была и тайная цель визита. Город считался вотчиной политического конкурента Горбачева – Григория Романова. Он возглавлял городской комитет КПСС с 1970 по 1983, а потом его забрал к себе Андропов, сделал членом президиума и секретарем ЦК партии. Еще с 70-х Романов считался преемником Брежнева. И после смерти Черненко был основным претендентом на пост главы государства. Но в этот момент Романов был в отпуске и прилетел в Москву с опозданием на сутки. За это время Горбачев и его соратник Егор Лигачев успели найти сторонников, провели заседание, на котором и назначили Горбачева генсеком. Это было за пару месяцев до визита в Ленинград.Генсек приехал в Ленинград, чтобы убить двух зайцев. Фото: архив "КП".
- Думаю, Горбачев хотел прощупать почву, может ли он окончательно избавиться от Романова, как бывшего руководителя ленинградской партийной организации, - рассуждает Смирнов. - По всей вероятности, он почувствовал, что время настало, и он может спокойно убрать Романова с Олимпа власти.
Действительно, Романова уволили уже в июле с формулировкой «по состоянию здоровья». Ему тогда было 62 года. А ушел из жизни политик в 1998 году.
- Самое интересное, что идеи перестройки сформулировал не Горбачев, они были выработаны еще Андроповым, – добавляет Смирнов. – И если бы генсеком стал Романов, он бы так же запустил этот процесс. Я брал для музея документы из архива Романова, и там все эти мысли были уже в 1982 году. Но Романов был более закрытой фигурой, интровертом. А вот Горбачев создал в Москве вокруг себя сеть соратников. Свою роль в этом поражении сыграл и инспирированный слух о том, что Романов для своей дочки устроил шикарную свадьбу и чуть ли не в Эрмитаже взял для банкета сервиз и разбил его. Но этого не было, это было специально придумано для того, чтобы дискредитировать Романова. Я был в его квартире в Москве, там скромная обстановка, золотом партии не пахло.
АНОНСИРОВАЛ СУХОЙ ЗАКОН
За два полных дня в Ленинграде Горбачев выходил в народ три раза. И все три раза из толпы звучал вопрос: «А с пьянкой что делать?». Генсек хитро отвечал: «Читайте завтра газеты». Действительно, 16 мая вышел Указ президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», который и дал старт тому самому «сухому закону».
- Действительно, в то время бухали безудержно, просто туши свет, - говорит свидетель эпохи, переводчик, публицист Дмитрий Пучков. – Я тогда работал в автопарке. В день зарплаты на трех выходах из парка уже дежурят ПМГ – передвижные милицейские группы. Они собирали тех, кто уже ходить не мог, и везли в вытрезвитель. Кто был поумнее, бухали в раздевалке. Люди по три дня домой не приходили. Уже приезжали жены, говорили: отдайте моего балбеса. Пресечь это пьянство администрация не могла, потому что уволить этих людей было просто нельзя.
По оценкам экспертов в 1985 году в России пили больше, чем когда-либо в истории страны. С учетом серого потребления самогона, среднее количество спирта на душу населения доходило до 14 литров в год. В пересчете на водку это 90-110 бутылок на каждого взрослого мужчину. Указ властей резко увеличил цены на алкоголь, ограничил время продажи, увеличил наказание за самогоноварение. Но позитивных эффектов это не дало. Многие регионы включились в кампанию и начали повально закрывать магазины и вырубать виноградники. А народ перешел на самогон и всевозможные заменители.Уже очень скоро от той страны ничего не осталось. Фото: архив "КП".
- Все эти меры были неправильными, - рассуждает Пучков. - Был создан дефицит, появились дикие очереди, а кто-то на этом начал наживаться. Одни продавали из-под полы, другие гнали самогон. При этом был опыт США - не самая тупая страна – там был эксперимент с сухим законом, на котором взросла вся организованная преступность. Так чего хотели добиться у нас? Хотели это все повторить? Получилось на крепкую пятерку.
КСТАТИ
5 цитат Михаил Горбачева:
- Видимо, товарищи, всем нам нужно перестраиваться. Всем.
- За власть надо держаться по-умному.
- Лучше работать завтра, чем сегодня!
- Нас уже закалила ситуация, мы знаем, кто есть ху на самом деле.
- Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по работе Раисы Максимовны.
Александр ДЫБИН
https://www.spb.kp.ru/daily/27699/5087946/
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