Был ли расстрелян гениальный Мейерхольд

Достали! Очередная годовщина, якобы, уничтоженного Сталиным режиссёра. Либеральная публика стенает в журналах, как страшно пытали Мейерхольда по личному приказу Сталина. Потому как он посмел усомниться, что «грузин» разбирается в русском искусстве!

Тут уже смешно, потому что лучше всех в искусстве, по собственному мнению, разбирался Карл Казимир Теодор Майергольд.

Позднее взявший фамилию Мейерхольд-Райх. Природный русский Ваня, от сохи.

По сети гуляют мнимые протоколы допросов театрального режиссёра. Людоедская записка армвоенюриста Ульриха с требованием немедленно расстрелять артиста. И некая справка Баранова Хрущёву о реабилитации.

Собственно, всё. Ни приговора, ни статьи УК не известно. До девяностых годов не было известно ни о расстреле, ни о месте захоронения режиссёра.

Только Вам, по секрету, достоверно неизвестно до сих пор. Рассказы, что, якобы, тело режиссёра тайно сожгли, а прах закопали на какой-то свалке в общей яме с прахом Тухачевского… И полвека никто об этом не знал… Ну серьёзно?

Повторюсь, до девяностых годов никто толком о судьбе Мейерхольда не знал. Ни о процессе над ним, ни о приговоре, ни о расстреле. Материалы дела (если оно вообще было) закрыты до сих пор. Якобы, внучке что-то такое в КГБ показали, но это лишь слова.

Зато всюду суют явно фальшивое письмо Мейерхольда Молотову как страшно пытают дяденьку 66 лет в советской тюрьме. Причём, это письмо тюремную цензуру прошло. То есть расстрела за такое пытающие не опасались. А по закону должны были бы.

Вместо либеральных бредней предложу сразу три версии. В порядке ненаучной фантастики.

А Вы уж сами выберите, что больше похоже на правду.Как у хорошего режиссёра, версии будут кардинально разными. Шпионский роман, диссидентский пасквиль про Сталинские репрессии и банальная бытовуха. Ну поехали.

Версия либеральная

Был такой великий-величайший режиссёр больших и малых театров Всеволод Мейерхольд. Страшно завидовал Сталин его мировой славе.

А тут случилось вождю посетить спектакль «Дама с камелиями». Где в главной роли играла жена режиссёра Зинаида Райх. Это нормально, она у него и Гамлета играла.

Правда после этого признанный артист Николай Охлопков написал издевательскую заявку на роль Офелии. Но его почему-то Мейерхольд из театра тут же выкинул. Как и Эраста Гарина, посмевшего покритиковать таланты Райх.

Как была уволена прима Мария Бабанова. Злые языки говорили за то, что публика хлопала ей больше, чем Зиночке Райх. Золотой был человек.

Так вот Сталину спектакль не понравился. О чём он и сообщил, что и постановка антисоветская, и гражданочка Райх играет примерно никак. Да и годы уже, это же бывшая жена Есенина, которая с Есениным продолжала «встречаться» уже при новом муже. Только Гамлета и играть.

По либеральной легенде, Райх пишет Сталину хамское письмо. Что во-первых, он грузин и ни шута не понимает в русском искусстве. Это одесситка Райх сообщает, укатаешься. И во-вторых, чтобы через шесть дней Сталин прибыл к ней на встречу. Если она соизволит.

Сталин взбесился. Театр Мейерхольда закрыли. Его самого арестовали как японского шпиона. А Зиночку злые чекисты зверски зарезали прямо на квартире.

На следствии режиссёра страшно пытали. О чём он, якобы, написал главе правительства – товарищу Молотову:

«Меня здесь били - больного шестидесятишестилетнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам… боль была такая, что казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток».

Не спешите ужасаться, по-моему, это всё фальшивка. Но в серьёзных «исторических» журналах цитируется как сугубая правда и документ эпохи.

Ну и дальше судили Военной коллегией, расстреляли на следующий день. О чём писал лично глава Военколлегии коменданту НКВД. Что ни секунды промедления, а то ещё кому-нибудь откроет страшную тайну. Что Сталин-то в искусстве не разбирается!

Бумажка тоже очень странная. Зачем писать о сроках исполнения? Военколлегия – это суд, они приговор вынесли уже. Да и писалось бы это наркому, а не его подчинённому. Какая-то чепуха.

По другой версии либералов и расстрела не было. Потому что Мейерхольду переломали кости, а затем утопили в бочке с нечистотами. Странно, товарищ Ульрих про бочку ничего не пишет.

В 1955, вроде как, Хрущёв режиссёра реабилитировал. Но никому об этом не сказал. И полвека никто знать-не знал что же случилось с Мейерхольдом. То ли без вести пропал, то ли бежал из Союза, то ли в застенках томится. Власти скрывали!

Повторюсь, версия эта продвигается как единственно верная. На мой вкус – полная сова на глобусе. Какая-то дичайшая выдумка.

Версия вторая – шпионский роман

А что, если Мейерхольд был взаправдашним шпионом? Все возможности были. Гастролировал по зарубежам много. Как-то на пару лет уехал в Европу вместе с театром. Боялись, что не вернётся.

Характер был тот ещё. В двадцатые пролез в наркомат просвещения и принялся жестоко уничтожать театры-конкуренты. На репетиции ходил с маузером, своих артистов жесточайше угнетал, общался хамски.

При этом очень и очень любил деньги. Самые дорогие спектакли за госсчёт – его.

Если верить обрывкам протоколов в сети, режиссёр сознавался, что брал взятки у Рафаила – начальника московского Наробраза и директора театра Революции, где Мейерхольд трудился режиссёром. Причём деньги давались исключительно за антисоветский характер постановок. По некоторым данным, указания шли прямо от Троцкого.

Там и другие «звоночки» были. Мейерхольда регулярно зовут на приёмы в Спасо-Хаус. К американскому послу. Зачем?

В театре у него трудится японец Секи Сано. Но, вроде, он прямым агентом разведки не был. А вот мистер Йошимасу – вполне был.

Взяли японца при переходе границы в Союз. На руках документы и письма к Мейерхольду. Бил пяткой в грудь, что фанат русского театра и всегда мечтал повстречать мэтра. Пришлось даже границу в ботинках с привязанными коровьими копытами переходить!

А ещё Мейерхольд дружил с британским агентом Фредом Греем. И даже на своей квартире регулярно устраивал тому конспиративные встречи с Рыковым. Не слабо?

Версия о шпионаже любопытная. Тогда и убийство жены после ареста Мейерхольда выглядит логично. Это не озверевшие чекисты. Нет, бывшие хозяева зачищают окружение провалившегося агента. В авантюрном романе так бы и выглядело.

Тогда оправдан и суд Военной коллегии. Потому что в этой версии судят режиссёра вовсе не за антисоветчину на сцене. Нет за госизмену, потому и процесс закрытый. Потому и судьба режиссёра неизвестна.

Может расстреляли «по-тихому», а может обменяли на разведчиков наших. И доживал Мейерхольд дни где-нибудь в Аргентине. А то и удавили старые хозяева добрым британским галстуком. Как удавили японцы перебежавшего к ним комиссара Люшкова.

Версия жгучая и достойная шпионского романа. Но уж слишком красивая. Я, увы, склоняюсь к версии третьей.

Версия банальная. Бытовая

Да был такой режиссёр и чиновник. Дяденька был яркий, не отнять. Мирный артист умудрился звание почётного красноармейца и народного артиста республики ещё в 1923 году получить! Еще и начальник в наркомате.

Рулил аж двумя театрами. Бюджеты гигантские, его «Маскарад» до сих пор считается самым дорогим спектаклем в истории театра.

На постановку еще до Революции ушло 300 тысяч рублей золотом. По нынешним ценам это примерно половина миллиарда. Понятно, при таких тратах и гонорарах государственный театр был глубоко убыточен.

Ещё и антисоветчину ставить принялся. Театр и прикрыли в 1938 году. Никаких репрессий, просто закрыли доведённое до ручки учреждение.

Опять никаких секретов. Решение о закрытии театра опубликовано в Правде от 8 января 1938 года.

Ничего плохого с Мейерхольдом при этом не случилось. Пошёл работать режиссёром в оперу к Станиславскому. А потом и место Станиславского занял. Никто его в застенки за мнимые письма жёнушки не тащил.

А дальше версия одного исследователя театра, что 20 июня 1939 года никто Мейерхольда не арестовывал. Дяденька мирно скончался от естественных причин.

Подтверждением этому и памятник, который родственники поставили на кладбище. При том, что, якобы, ещё пятьдесят лет никто не знал места захоронения. Вот занятно будет, если под памятником реально лежит подлинный Мейерхольд!

Нет никаких секретов и с убийством жены. Убийцы были пойманы в 1943 году! Оказались соседями, такими же гражданами из театральной богемы.

Да-да, квартирный вопрос. Хотели прибрать роскошную квартирку усопшего Мейерхольда себе, а гражданка Райх воспрепятствовала. Вот слово за слово и семнадцать ножевых, горячие театралы, мда-с.

Кстати, лишний довод в пользу бытовухи. Если никто не знал куда делся Мейерхольд, с чего граждане взяли, что квартирка освобождается? Для этого обычно приговор суда, как минимум, нужен.

Опять же, дела нам никто не покажет, так что придётся опереться на источники открытые. Может и врут, как проверить.

Пишут, что за убийство Зинаиды Райх взяли певца из Большого Дмитрия Головина. Арестован 16 сентября 1943 года. Отправлен на десять лет в лагерь Свердловской области. Как соучастник, резал-то, похоже, не он.

А вот сыночка, Виталия Головина, который ездил с папой по концертам как аккомпаниатор, приговорили к расстрелу. Впрочем и тут смягчились, по молодости. Заменили на восемь лет лагерей.

Вот это гораздо больше похоже на правду. Не удивлюсь, если и Мейерхольда перед этим такие театралы кирпичом по затылку и в речку Неву. Потому и не нашли тело.

И ещё один довод. Если бы Мейерхольда судили за политику – процесс был бы открытым. Как по всем этим Каменевым и прочим Радекам. Тем более, на дворе был 1939 год. Даже в байках либералов террор-то закончен, тройки отменены.

Ну и фигура Мейерхольд был известная. Нельзя же просто развести руками – не знаем куда делся. Уж какое-то объяснение публике дали.

И ещё довод железный. Знаете, когда последний раз при Сталине поставили тот самый «Маскарад» Мейерхольда? Якобы разоблачённого как антисоветчик шпиона. Первого июля 1941 года!

То есть спектакли мэтра продолжали ставить. Если бы его разоблачили, тем более, судили по статье за измену Родине… ну какие после этого спектакли?

Так что, увы, склоняюсь к банальной бытовухе. Квартирку не поделила растленная театральная богема. Тётеньку Райх жалко, конечно.

Нет, может в архивах таится страшное секретное решение Политбюро. Кто ж его знает. Мол, так и так, коменданту НКВД подготовить две бочки нечистот для утопления выдающегося режиссёра Мейерхольда. И подпись зловещим красным карандашом – не разбирающий в искусстве грузин Сталин!

Ярослав Бушмицкий

