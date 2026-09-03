Территория Героев...(217)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Мгновенная реакция и профессионализм на передовой ломают любые планы противника. Командир отделения Кирилл Спильник, охраняя позиции батальона на одном из важнейших тактических направлений, защитил подразделение от воздушной угрозы.

Находясь на посту воздушного наблюдения, военнослужащий вовремя заметил воздушную угрозу: вражеский беспилотник самолетного типа стремительно приближался к позициям.

Времени на размышления не было, каждый метр приближения «птицы» нес угрозу для жизней боевых товарищей. Кирилл проявил хладнокровие и высочайшее мастерство: он мгновенно занял выгодную огневую позицию, открыл прицельный огонь из пулемета и уничтожил беспилотник в воздухе, сорвав атаку противника и лишив его дорогостоящего вооружения.

Бдительность и безупречные действия Кирилла Спильника предотвратили удар по пункту дислокации наших войск и не допустили потерь среди личного состава. Наша пехота осталась невредимой, а враг в очередной раз потерпел крах!

https://max.ru/morf/AaBQ4PUqJa4 40 дронов ВСУ принял на себя экипаж танка Т-90, участвоваший в прорыве на Добропольском направлении. Танкисты ехали первыми, чтобы расчистить дорогу военнослужащим и отвлекали внимание противника на себя.

Бой длился несколько часов. Танк, прозванный бойцами "Ежиком" за специфический вид дополнительной защиты, отвлек на себя огонь и позволил проскочить колонне штурмовиков на БМП, квадроциклах и мотоциклах.

Всего было около 40 детонаций, но большая часть из них не причиняла вреда — дроны разрывались на тросах. А те попадания, что наносили урон, долго не могли остановить машину.

"Ствол пробит, уже все, не стрельнешь.

Причем он был пробит три раза. И мы ехали, уже это понимая, но с другой стороны было много мин, все знали, что путь надо расчищать. И мы продолжили движение до того момента, пока нас не остановят", — рассказал командир танкового взвода штурмового отряда Денис Дмитриев.

Таким образом было пройдено 12 километров. В итоге беспилотники разбили все триплексы, но и это не остановило танкистов: мехвод просто открыл люк и продолжил ехать, давя мины.

Когда танк все же был обездвижен, экипаж покинул его и пополз обратно. Путь занял неделю, ждали в том числе и плохой погоды, дававшей шансы на рывок через просматриваемое поле. Танкисты успешно добрались, все удостоены орденов Мужества.

https://pressa24.ru/29/08/2026/skolko-po-ezhiku-ni-bej-vyderzhit-vse-40-dronov-vsu/

Лейтенант Бикузин Алексей Командир миномётной батареи лейтенант Алексей Бикузин выполнял задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений и подавлению огневых средств противника. Разведка выявила пункт управления БПЛА ВСУ и ретрансляторы, использовавшиеся для увеличения дальности FPV-дронов.

Получив координаты целей, миномётная батарея Бикузина нанесла прицельный удар и уничтожила пять ретрансляторов противника. Грамотная организация боевой работы военнослужащего позволила снизить возможности противника по применению беспилотников на удалении от мест запуска.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaAuhKLBXgs

Сержант Черниченко Сергей Оператор-сапёр БПЛА сержант Сергей Черниченко в составе расчёта выполнял задачу по воздушной разведке в ближней и дальней зоне. В заданном квадрате он выявил замаскированные позиции двух наблюдательных пунктов противника, а также установил время и маршруты ротации личного состава ВСУ.

Полученные данные были оперативно переданы на командный пункт, после чего российская артиллерия нанесла удар по выявленным целям. Действия сержанта Черниченко способствовали продвижению штурмовых подразделений на данном направлении.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaAt96T2LKc

Младший сержант Дробот Александр Младший сержант Александр Дробот в составе ремонтного подразделения занимался восстановлением вооружения и военной техники, повреждённых в ходе боевых действий.

Неоднократно, несмотря на огневое воздействие противника, он эвакуировал неисправные машины с поля боя, организовывал их доставку в ремонтные мастерские, а также проводил замену узлов и агрегатов в полевых условиях.

Благодаря профессионализму и самоотверженности Дробота три единицы бронетехники в кратчайшие сроки были восстановлены и возвращены на передовую. Его действия обеспечили бесперебойную работу мотострелкового подразделения, выполняющего боевые задачи в составе группировки.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaAepLD_LvU

Младший сержант Монгуш Бакыр Младший сержант Бакыр Монгуш в условиях, сопряжённых с риском для жизни, доставлял материально-техническое имущество российским военнослужащим.

Во время очередного выезда в составе мотогруппы к передовым позициям он заметил преследовавший его FPV-дрон противника. Благодаря умелому маневрированию, хладнокровию и решительности Монгуш уклонился от атаки, сохранил транспортное средство и доставил груз по назначению.

Своевременно доставленное имущество позволило российским штурмовикам продолжить выполнение боевых задач, уничтожить технику и личный состав противника, а также захватить важный опорный пункт.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaAeTbDIXkY

Старшина Шевцов Николай Старшина Николай Шевцов действовал в составе расчета артиллерийского орудия, выполняя боевую задачу по огневому поражению опорных пунктов противника.

В ходе ведения артиллерийского огня, воздушной разведкой противника была обнаружена огневая позиция расчета, после чего противник применил ответный удар артиллерией. Несмотря на непосредственную угрозу поражения, Николай не покинул орудие, сохранил выдержку и продолжил выполнять поставленную задачу. Действуя хладнокровно и профессионально, он четко наводил орудие по поступающим координатам, своевременно вносил необходимые поправки и обеспечил точное поражение целей противника.

Благодаря мужественным профессиональным действиям старшины Николая Шевцова поставленная боевая задача была выполнена.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaAqJd75QXg

Сержант Устименко Алексей Сержант Алексей Устименко обеспечивал устойчивую связь между мотострелковыми подразделениями. В ходе артиллерийского обстрела противник повредил антенное устройство и ретранслятор, из-за чего часть радиосети вышла из строя.

Несмотря на продолжающийся огонь, Устименко оперативно выдвинулся к месту повреждения, устранил неисправности и восстановил связь. Его профессиональные и мужественные действия обеспечили управление подразделениями и способствовали продвижению штурмовых групп.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaA3iZ-DOZs

Ефрейтор Сушаков Александр Ефрейтор Александр Сушаков выполнял задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения. Несмотря на атаки ударных БПЛА противника, он добрался до боевых товарищей, оказал им первую помощь и стабилизировал их состояние.

При подготовке к эвакуации Сушаков обнаружил вражеский дрон и уничтожил его огнем из личного оружия. Затем он лично вынес нескольких тяжелораненых к точке эвакуации, откуда их направили в медицинское учреждение. Благодаря его мужеству и самоотверженности были спасены жизни военнослужащих.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaA393ypECU

Сержант Анисифоров Дмитрий Сержант Дмитрий Анисифоров действовал в составе расчета артиллерийского орудия, выполнял боевую задачу по огневому поражению опорных пунктов противника.

В ходе выполнения боевой задачи расчет нанес точные удары по целям противника, после чего Дмитрий отдал приказ механику-водителю о смене позиции. При перемещении, сержант Анисифоров обнаружил приближавшийся FPV-дрон противника. Оценив обстановку, Дмитрий отдал приказ расчету остановиться и открыть огонь из стрелкового оружия по воздушной цели. Слаженными действиями экипажа вражеский дрон был сбит, что предотвратило обнаружение орудия. Прибыв на запасную позицию, воины выполнили маскировку и расчет продолжил ведение огня по опорным пунктам противника.

Благодаря решительным и уверенным действиям сержанта Дмитрия Анисифорова, а также слаженным действиям расчета артиллерийского орудия боевая задача была выполнена.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaAqXdyLWtE Младший лейтенант Азат Нафисуллин выполнял задачу по удержанию ключевого рубежа обороны на одном из тактических направлений.

Группа под командованием Нафисуллина подверглась 12 атакам ударных FPV-дронов ВСУ. Офицер организовал наблюдение и огневое противодействие, распределил секторы ответственности и лично корректировал действия военнослужащих.

Благодаря грамотному руководству и использованию особенностей местности все атаки беспилотников были отражены без потерь среди личного состава.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaA_V2AYfhM Ефрейтор Андрей Абакумов во время выполнения задачи по доставке продовольствия на позиции российских подразделений уничтожил два FPV-дрона ВСУ из стрелкового оружия.

Боец выполнял задачу под непрерывными артиллерийскими обстрелами и атаками беспилотников противника. Несмотря на угрозу для жизни, Абакумов поразил два FPV-дрона, сохранил доставляемый груз и обеспечил его передачу подразделениям.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaA_SauQZvs

Военнослужащая Имангажинова Асель Асель Имангажинова — врач-терапевт 17-го медицинского батальона группировки войск «Север». Добровольно заключив контракт с Министерством обороны России, она вместе со штатными военными медиками оказывает необходимую помощь раненым военнослужащим. См. видео по ссылке

https://max.ru/c/-72680052013774/AaBMWhWmZgQ Рядовой Дмитрий Баранов — студент 4-го курса института кибербезопасности и цифровых технологий Российского технологического университета — МИРЭА. Он взял академ и заключил спецконтракт с Минобороны РФ на один год для службы в войсках беспилотных систем.

Дмитрий поделился впечатлениями от обучения и ожиданиями от дальнейшей службы. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaA3gS4_Fsg Уроженец Рязани гвардии майор Дмитрий Клименко на СВО с ноября 2022 года. Он награжден орденом Мужества за то, что лично уничтожил турецкий ударный беспилотник «Байрактар ТБ2».

Тогда его боевая машина из «засады» вела охоту за вражеским вертолетом. Но поработать пришлось, когда наши войска засекли поднявшийся в воздух «Байрактар». Одновременно по огневой позиции начался обстрел, но офицер проявил выдержку, остался на точке и уничтожил цель.

В дальнейшем за успешное выполнение боевых задач Дмитрий Клименко был удостоен награжден медалей «За отвагу» и «За боевые отличия». Сегодня он — командир дивизиона. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaAJzKQ1OG8 Гвардии старший сержант Таймураз Царитов родом из Южной Осетии. Он служил в зоне СВО водителем-гранатометчиком взвода обеспечения, снабжал бойцов своего подразделения на ЛБС всем необходимым: от провизии до боеприпасов. За успешно выполненные боевые задачи он награжден медалями Суворова и «За боевые отличия».

После ранения Таймураз потерял возможность служить вместе с боевыми товарищами, но не пал духом: стал заниматься военно-прикладным спортом и даже занял первое место на чемпионате 58-й гвардейской армии по стрельбе из штатного или табельного оружия. И теперь у Таймураза есть еще одна медаль, которой он по праву гордится. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaAdwX9yf7c Старший оператор БПЛА «Орлан-10» Алексей Иванов — настоящий мастер воздушной разведки!

Он рассказывает о том, как во время одной из боевых задач ему удалось сорвать атаку на свой беспилотник двух дронов-перехватчиков ВСУ.

Вражеские БПЛА удалось вовремя засечь с помощью штатного комплекса обнаружения «Орнитолог». Алексей перешёл к активному маневрированию. Напарник помогал ему отслеживать перемещения врагов. И в критический момент, когда оба аппарата ВСУ одновременно заходили на цель с разных направлений, Алексей выполнил резкий разворот — и охотники столкнулись в воздухе. А наш разведчик вернулся в безопасный район.

См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaAostjVHMY Рамиль Туктамышев заключил контракт с Минобороны России летом 2023 года. На спецоперацию он отправился вслед за братом, который служил в подразделении войск ПВО.

Сегодня Рамиль — командир отделения БПЛА-перехватчиков. Его расчёт выполняет задачи по уничтожению вражеских беспилотников в Харьковской области. На счету подразделения — сотни сбитых тяжёлых коптеров противника типа «Баба-яга».

Бойцы прикрывают пехоту от опасных «старух», и военнослужащие на передовой нередко благодарят «птичников» за надёжную защиту, рассказывает Рамиль. См. видео по ссылке

https://max.ru/c/-72680052013774/AaBB6YY1M-E Раджаб Абдусаламов родом из Республики Дагестан. В зоне СВО он выполнял боевые задачи на Запорожском направлении. В составе эвакуационной группы рядовой Абдусаламов находился на линии боевого соприкосновения, организовывал эвакуацию раненых под минометным огнём и атаками вражеской артиллерии.

До осени 2022 года Раджаб работал на стройках. Он награжден медалью Жукова за мужество при спасении своих товарищей. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaBMv13pTvQ 20-летие службы в Армии России в этом году отмечает старший прапорщик Снежана Хамина, начальник медицинского пункта 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Дочь офицера, после медучилища она вышла замуж за военнослужащего и уехала в Забайкалье, где родила и растила дочь. Но всегда знала, что тоже будет служить — и в сентябре 2006 года подписала контракт.

В феврале 2022-го вместе со своим подразделением она выполнила приказ командования, став участницей специальной военной операции. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaAi56rzB2g 13 августа в ДНР был освобожден еще один населенный пункт — Петровка. Сюда заходили штурмовики из 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Им пришлось незаметно для воздушной разведки противника преодолеть километры пересеченной местности: лесополос, полей, оврагов. Скрытно подойдя к Петровке, бойцы нанесли внезапный удар, и остаткам вражеских сил пришлось спасаться бегством. Подробности рассказали военнослужащие штурмового отряда. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaAYmvFzWCQ

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ Андрей Алексеевич Аверин родился в Бежицком районе города Брянска. Его детство и юность были непростыми. Он рос в неполной семье, некоторое время находился в Жуковском санаторно-реабилитационном центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Учился в средней общеобразовательной школе № 10 Бежицкого района Брянска.

Несмотря на жизненные трудности, Андрей рос жизнерадостным, добрым и любознательным ребёнком. Большую роль в его воспитании сыграли мама и бабушка. Улица и окружение также повлияли на его судьбу: в молодости ему пришлось столкнуться с серьёзными испытаниями. Но пережитое не сломило Андрея, а лишь закалило его характер, научило преодолевать препятствия и бороться за то, что было для него важно.

С юных лет Андрей увлекался спортом. Он занимался хоккеем, уверенно и профессионально катался на коньках, интересовался картингом и мотокроссом, неоднократно занимал призовые места. Ему нравились скорость, движение и чувство свободы. Вместе с тем Андрей любил природу, лес и животных.

Он окончил профессиональное училище № 77 в городе Рославле Смоленской области. За свою жизнь Андрей освоил множество профессий: работал на заводе, был таксистом, монтажником железобетонных конструкций, промышленным альпинистом на строительных объектах и электриком. Какую бы работу он ни выполнял, к своим обязанностям относился ответственно и добросовестно.

Андрей был верующим человеком, посещал церковь и искренне верил в Бога. Но главными ценностями его жизни всегда оставались семья и Родина. Он был женат, воспитывал дочь, которую любил всем сердцем и в которой души не чаял.

Мечта стать военным жила в нём с детства. В октябре 2023 года Андрей самостоятельно принял решение заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. С близкими он заранее не советовался, сказав им: "Я всё обдумал и решил: пора исполнить свою детскую мечту".

Андрей считал службу Отечеству своей обязанностью. Он прошёл необходимую военную подготовку и принял присягу в городе Курске. Во время обучения показал себя отличным стрелком. При распределении Андрей сам выбрал службу в штурмовом подразделении, понимая всю сложность и опасность предстоящих задач.

Андрей Алексеевич проходил службу в звании рядового в воинской части № 38838 Балтийского флота. Был стрелком — помощником гранатомётчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода штурмовой мотострелковой роты. Выполнял боевые задачи на территории Луганской и Донецкой народных республик, Украины, а также в Белгородской области на границе с Украиной. Его боевым позывным был «Жених».

Сослуживцы ценили Андрея за смелость, надёжность и умение сохранять самообладание в самых сложных ситуациях. Он мог быстро оценить обстановку и принять верное решение. Несмотря на тяжесть военной службы, Андрей сохранял чувство юмора, оставался позитивным и жизнерадостным человеком.

Один из последних боёв Андрея проходил в районе населённого пункта Козинка Белгородской области. Российским военнослужащим пришлось действовать в крайне сложной обстановке и противостоять превосходящим силам противника. Андрей до конца оставался верен военной присяге, своим товарищам и долгу перед Родиной.

11 апреля 2024 года, в период прохождения военной службы и исполнения обязанностей воинского долга, Андрей Алексеевич скончался в Рязанском военном госпитале.

Андрея Алексеевича Аверина похоронили с воинскими почестями.

В марте 2025 года в Брянске, на территории храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца, в память об Андрее было высажено дерево — «Клён памяти».

Память об Андрее навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей и боевых товарищей. Для близких он останется любящим мужем и отцом, родным человеком с добрым сердцем. Для сослуживцев — верным другом, надёжным товарищем и мужественным воином.

https://герои-сво.рф/geroi/averin-andrey-alekseevich 12.04.2000 — 07.06.2026

Забайкальский край, городской округ Чита

Оператор БПЛА

Жил и работал в г. Чита, в зоне СВО служил с 2023 года, 2 раза получал ранения в штурмах. Далее перешёл в связь, позже отучился оператором БПЛА.

Погиб 7 июня 2026 года в Запорожской области в н.п. Новополь.

https://герои-сво.рф/geroi/shults-aleksandr-vladimirovich Иркутская область, Тулун

Сержант

Командир мотострелкового взвода С 2009 жил в селе Икей, Тулунского района. Призвался в армию в 2014 году, служил в Уссурийске. Сослуживцы относились к нему хорошо.

В октябре 2024 подписал контракт с МО. Погиб в г. Украинск. Награждён орденом Мужества посмертно. В 2025 году была установлена мемориальная доска в селе Икей. https://герои-сво.рф/geroi/areskin-vladislav-mihaylovich

Гвардии младший сержант Хураскин Юрий 12 августа Севастополь проводил в последний путь своего героя — гвардии младшего сержанта Юрия Михайловича Хураскина.

Юрий Михайлович родился в Полтавской области, но судьба навсегда связала его с Крымом. Ещё в детстве он вместе с семьей переехал в Севастополь, в уютный посёлок Солнечный. Здесь прошли его юные годы, здесь он окончил школу №20, здесь получил профессию в ПТУ №2. И здесь же, повзрослев, услышал суровый зов Родины.

Срочная служба привела его в Афганистан — туда, где проверяются на прочность не только тела, но и души. В составе ограниченного контингента советских войск юноша прошёл настоящую школу жизни: школу мужества, товарищества и верности присяге. Те уроки он запомнил навсегда. И, как показало время, усвоил их твёрдо.

После демобилизации Юрий Михайлович вернулся в родной посёлок Солнечный. Работал на севастопольских предприятиях, строил мирную жизнь, воспитывал детей. Казалось, война осталась где-то далеко, в прошлом. Но когда в 2022 году началась специальная военная операция, солдатское сердце не выдержало. Юрий Михайлович ушёл на фронт добровольцем в составе подразделения БАРС. В 2024 году заключил официальный контракт с Министерством обороны и был направлен для дальнейшего прохождения службы в мотострелковое подразделение.

Гвардии младший сержант Юрий Хураскин погиб в бою, выполняя боевую задачу при освобождении территории Донецкой Народной Республики. Он сражался до последнего — за своих братьев по оружию, за мирных жителей, за каждого из нас. Он отдал жизнь в борьбе с неонацистами, чтобы мы могли жить под мирным небом.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AZ_8a_2iQ1w

Подполковник Рехман Виктор 11 августа 2025 года, не стало подполковника, боевого командира 1-й разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Виктора Антоновича Рехмана. Для тех, кто знал его лично, этот день навсегда останется чёрной датой. Для тех, кто слышал о нём, — поводом вспомнить человека, чей позывной «Днепр» стал символом несгибаемой воли и настоящего офицерского достоинства.

Он родился 27 апреля 1961 года. В 18 лет надел погоны и больше их не снимал. Прошёл путь от курсанта до подполковника. Честь и долг для него не были красивыми словами — они были воздухом, которым он дышал.

В 2012 году Виктор Антонович формально вышел на пенсию. Формально — потому что настоящий воин не умеет уходить. Когда запылала Сирия, когда разгорелась война в Ливии, он был там. Не потому, что кто-то приказал. Потому что иначе не мог.

В феврале 2022 года, когда началась специальная военная операция, Виктору Антоновичу был уже почти 61 год.

Возраст, в котором большинство сверстников уже давно сменили армейские берцы на домашние тапочки. Но Виктор Антонович не раздумывал. Он не стал ждать, пока его позовут. Он пошёл сам. С первых дней формирования легендарной бригады «Волки» он был в строю. Подполковник по званию — и солдат по духу.

Именно его опыт, хладнокровие и умение принимать решения в самых сложных ситуациях спасали жизни его бойцов. Он не метался в горячке боя, не суетился — он управлял, направлял, отвечал за каждого. И за этим железным спокойствием молодые бойцы чувствовали себя защищёнными, потому что рядом был «Днепр». А значит, всё будет правильно.

За свой ратный труд Виктор Антонович был удостоен трёх орденов Мужества. Трёх. Редкая награда, которая вручается не за выслугу лет и не за блестящий рапорт. Она вручается за те мгновения, когда человек сознательно идёт под пули, прикрывая собой других. Кроме того, на его груди сияли многочисленные медали за Сирию, Ливию, за долгую и безупречную службу. Но сам он никогда не кичился наградами. Для него главным было не то, что висело на кителе, а то, что оставалось в памяти тех, кого он выводил из огня.

11 августа 2025 года Виктор Антонович Рехман ушёл в вечный дозор. Он не дожил до своего 65-летия, которое должно было наступить 27 апреля 2026-го, всего восемь месяцев. Не дожил до мирной жизни, которую приближал своим ежедневным подвигом. Но разве можно сказать, что его нет? Когда бойцы «Волков» заходят на задание и в трудную минуту слышат в голове его спокойный голос — он есть. Когда молодые солдаты поправляют бронежилет так, как учил их «Днепр» — он есть. Когда бригада продолжает идти вперёд и побеждать — он есть.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaAqQ9MCDuU

Рядовой Орехов Валентин Орехов Валентин Евгеньевич

12.11.1987 — 12.09.2025

Санкт-Петербург

Гранатометчик

Смелый, порой даже отчаянный... верный друг. Брат.

https://герои-сво.рф/geroi/orehov-valentin-evgenevich

Старший сержант Урбазаев Валерий 2 августа в Заиграевском районе Бурятии проводили в последний путь погибшего в ходе Специальной военной операции добровольца Валерия Урбазаева.

Валерий родился 28 марта 1985 года в Улан-Удэ. Здесь прошло его детство, здесь он окончил школу.

Вскоре после получения аттестата юноша был призван на срочную службу в Вооружённые силы Российской Федерации. После «срочки» Валерий вернулся на малую родину, устроился на работу водителем.

Он был добрым, отзывчивым, скромным человеком, который никогда себя не выпячивал, не рекламировал, но при этом исключительно ответственно подходил к любому делу. На работе его ценили — за честность, открытость, готовность прийти на помощь, заменить товарища в нужный момент.

Повезло парню и в личной жизни. Он рано встретил свою любовь, создал семью, в которой родилось двое прекрасных детей.

В определённый момент он понял: его место — на передовом рубеже. Валерий подписал контракт с Минобороны и отравился сражаться за тысячи километров от родного дома, от любимой семьи.

Воевал он храбро, достойно, самоотверженно. Своим примером вдохновлял многих неопытных однополчан, особенно тех, кто никогда не служил в армии.

Более того, когда в одном из боёв Валерий получил тяжёлое ранение, он после лечения, имея все возможности демобилизоваться, вернулся обратно — в строй, на передовую, к своим товарищам.

К сожалению, дождаться Победы отважному бойцу было не суждено. Старший сержант Урбазаев Валерий Юрьевич пал смертью храбрых, до конца оставшись верным воинской присяге, своей большой Родине и её многонациональному народу. Ему был 41 год...

https://max.ru/spetsnaz_gru/AZ_hPOtqJ5o

Младший лейтенант Музыченко Максим Музыченко Максим Сергеевич

28.07.1980 — 21.09.2025

Республика Карелия, Костомукша

Командир роты РЭБ

Погиб: Луганск

https://герои-сво.рф/geroi/muzychenko-maksim-sergeevich

Младший сержант Колесников Станислав Колесников Станислав Андреевич

Родился 17.08.2005, с. Большая Глушица Самарской области

Стрелок

Служил во Владивостоке

https://герои-сво.рф/geroi/kolesnikov-stanislav-andreevich

Военнослужащий Бондаренко Виктор Бондаренко Виктор Андреевич

23.05.1997 — 15.08.2025

Штурмовик

Родился в городе Хабаровск.

Запорожская область, посёлок городского типа Камышеваха

https://герои-сво.рф/geroi/bondarenko-viktor-andreevich

Ефрейтор Бородин Юрий Бородин Юрий Владимирович

17.03.1981 — 12.08.2025

Юрий родился в небольшом н.п. Нюксеница Вологодской области, рос общительным и умным мальчиком, мечтающим сделать мир лучше.

Окончив строительный колледж в г.Вологда, трудился над строительством дорог в своем родном крае.

В 2024 подписал контракт, осознав что нужен Родине и гражданам своей страны.

Проявив мужество и доблесть в августе 2026 года, погиб на Донбассе, Редкодуб.

Награжден орденом Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/borodin-yuriy-vladimirovich

Гвардии ефрейтор Малеев Иван Малеев Иван Дмитриевич

05.10.1998 — 03.06.2026

Челябинская область, Карталы

Мастер расчёта боевой машины реактивного артиллерийского взвода, батареи, дивизиона.

После окончания университета был призван в армию на срочную службу в апреле 2023 г.

Через несколько месяцев подписал контракт и осенью 2023 г. был отправлен в зону СВО.

Служил в артиллерии.

Награждён медалями: "Участнику специальной военной операции" и "За боевые отличия".

Иван с детства был патриотом Родины.

С 1 класса в школе проводил экскурсии в школьном музее боевой славы в качестве экскурсовода.

Добрый, честный, надёжный, ответственный человек, он никогда не искал лёгких путей.

Погиб 3 июня 2026 г., с. Славянка, ДНР.

Остались родители,брат и жена.

https://герои-сво.рф/geroi/maleev-ivan-dmitrievich

Гвардии капитан Степанов Владислав Гвардии капитан Владислав Олегович Степанов, позывной «Морфей» - командир роты 30-го отдельного разведывательного батальона 90-й танковой дивизии Группировки войск «Центр».

В 2013 году был призван на срочную службу, которую проходил во 2-й отдельной бригаде армейского спецназа. Спустя полгода службы Владислав подписал контракт и остался там же в должности командира отделения разведгруппы: первый боевой опыт не заставил себя долго ждать. Следующие несколько лет службы провел в бригаде.

Участник СВО с самого первого дня: будучи сержантом в составе своего подразделения действовал на Киевском направлении. В последующем были боевые задачи по взятию Святогорска, Тоненького, Селидово, Курахово, участник штурма Авдеевки. После продолжал действовать в полосе наступления дивизии на Покровском участке фронта. За время выполнения боевых задач был четырежды ранен, дважды контужен, несколько раз получал осколочные ранения.

8 февраля 2025 года, еще старший лейтенант Степанов вместе со своими разведчиками выдвинулся вперед для выставления наблюдательного пункта в районе населенного пункта Новоелизаветовка. При подходе к заданной точке «Морфей» обнаружил 8 человек противника, после чего было принято решение вступить в бой. Идя первым, Владислав ликвидировал пятярех человек: благодаря его действиям еще двоих удалось взять в плен и полностью уничтожить позицию противника. За этот бой был награжден орденом Мужества.

Гвардии капитана Степанова не стало 22 июня 2026 года: в ходе выдвижения в район выполнения задачи он вместе со своими разведчиками попал под обстрел противника.

За время службы был награжден двумя орденами Мужества (второй - посмертно), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, двумя медалями «За отвагу», медалями «За храбрость» II степени, Суворова, «За боевые отличия». Ему был 31 год.

https://t.me/okspn/47300

Военнослужащий Дорохов Константин Красноярский край, Шарыпово

Погиб в ходе СВО в ДНР.

С января 25 года считался без вести пропавшим. В мае 26 года прошло прощание.

Учился в 3-ей школе в г. Шарыпово.

Есть сын.

Весёлый, справедливый. Красивый. Всегда с улыбкой на лице.

https://герои-сво.рф/geroi/dorohov-konstantin

Рядовой Софиенко Денис Софиенко Денис Григорьевич

04.12.2002 — 22.04.2025

Ставропольский край

Родился в Яшалте, закончил школу номер 1, 9 классов.

В 2022 году, был призван на срочную службу, в ряды Рос гвардии, поступил на Юриста в многопрофильный колледж города Светлоград.

6 марта был заключён контракт.

Погиб: Ивано Дарьевка

https://герои-сво.рф/geroi/sofienko-denis-grigorevich

Рядовой Артамонцев Александр Артамонцев Александр Игоревич

16.05.1989 — 03.03.2026

Штурмовик, оператор 4 взвода радиопомех радиоуправляемым авиационным моделям роты радиоэлектронной борьбы.

Родился в г. Москве.

Служил в ВМФ РФ в Кронштадте на корабле "Смольный". На службе получил разряд электрика.

После службы работал, помогал сестре.

По воле сердца подписал контракт для защиты нашей Родины.

Служил с честью и достоинством был дважды награждён медалью За отвагу.

В начале службы по контракту был штурмовиком собой закрыл двоих своих ребят, после сильного ранения дрона в плечо ему оставалось жить 7 минут, так сказали в госпитале Донецка, но группа эвакуации вовремя успела, и его спасли.

В дальнейшем ему предлагали службу в тылу, но он отказался, сказал: "Там мои ребята".

Через постоянную боль он продолжил сражаться дальше.

Был переведен в роту РЭБ, где так же продолжил службу с отличием.

Участвовал в освобождении Марьинки, Авдеевки, Курахово.

Погиб при исполнее боевой задачи в Русин Яр.

https://герои-сво.рф/geroi/artamontsev-aleksandr-igooevich

Доброволец Цыденов Дондок 9 августа в Селенгинском районе Республики Бурятия проводили в последний путь погибшего в ходе Специальной военной операции добровольца Дондока Цыденова.

Дондок родился в бурятском улусе Жаргаланта 18 октября 1992 года. Здесь прошло его детство, здесь он окончил школу.

Получив аттестат, юноша поступил в профтехучилище на специальность мастера сельскохозяйственного производства. По окончании ПТУ продолжил обучение в Бурятском аграрном колледже им. М.Н. Ербанова.

Вскоре после получения диплома Дондок был призван на срочную службу в Вооружённые силы Российской Федерации.

Отслужив «срочку», вернулся на малую родину и устроился в «Бурятзолото». Молодой специалист быстро зарекомендовал себя ответственным и дисциплинированным работником. Его уважали коллеги и ценило начальство. Начинал он работать учеником, но вскоре стал проходчиком. Едва ли нужно говорить, что эта профессия не для слабых духом: идти вглубь земли, прокладывать путь в скальной породе, где каждый удар отбойного молотка требует не только силы, но и невероятного терпения. За трудолюбие и «золотую» хватку Дондока не раз награждали — Почетными грамотами и ценными подарками.

Когда в феврале 2022 года началась Специальная военная операция, Дондок Цыденов был уже полностью состоявшимся в жизни человеком. Прекрасная работа, достойный заработок, любимая жена, подрастающие дети...

Он добровольно подписал контракт с Минобороны и ушёл на передовую артиллеристом в составе 37-й танковой бригады.

Сражался Дондок Цыденов храбро и самоотверженно. Не раз проявлял высокий профессионализм, выдержку, хладнокровие и, конечно, военную смекалку.

Подробности операций, где он участвовал, по понятным причинам обнародовать нельзя, но о заслугах молодого бойца лучше всего говорят его награды:

* медаль «За храбрость»,

* медаль «Участнику Специальной военной операции»,

* медаль «За боевые отличия»,

* Георгиевский крест,

* нагрудный знак «За службу в РВиА».

В январе 2024 года Дондок получил ранение. Имел полное моральное и юридическое право завершить контракт и вернуться к семье, которая и так заждалась своего защитника за 1,5 года.

Но парень решил, что на фронте он важнее.

В июне 2026 года Дондок Цыденов снова получил ранение. На этот раз — смертельное.

Герою было 33 года. Дома его ждали отец, супруга, дети и многочисленные родственники.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaAHgJTSeAo

Гвардии ефрейтор Левко Максим 23 июля в Еравинском районе Республики Бурятия проводили в последний путь погибшего в ходе Специальной военной операции гвардии ефрейтора Максима Левко.

Максим родился 23 ноября 2002 года в бурятском селе Сосново-Озёрское. Здесь прошло его детство, здесь он пошёл в школу.

После 4-го класса вместе с семьёй переехал в Улан-Удэ и оканчивал уже 36-ю школу республиканского центра.

Получив аттестат, Максим поступил в Бурятский техникум автомобильного транспорта, получил специальность автомеханика.

Однако устроиться на работу по специальности парень уже не успел.

Сразу после окончания техникума Максим Левко был призван в армию. Это был 2021 год. Когда началассь спецоперация на Украине, юноша был «срочником».

Его никто не заставлял подписывать контракт. И даже не уговаривал. Более того, как мы помним, в первые недели СВО высшие руководители страны открыто заявляли, что в операции будут участвовать только профессиональные военные.

Максим Левко сам, по зову сердца, упросил начальство отправить его «за ленточку». Он просто не мог себе представить, как это — оставаться в глубоком тылу, когда его Родина ведёт тяжёлую войну с жестоким, коварным врагом.

Максим служил в 30-й артиллерийской бригаде. С учётом его образования, парня назначали на должность водителя-механика боевой машины «Тюльпан» (240-мм самоходный миномёт особой мощности).

Больше 4-х лет молодой боец сражался на передовой. Воевал храбро, самоотверженно, грамотно, всегда сохраняя выдержку и хладнокровие.

Не одна сотня нацистов отправилась на досрочное свидание с Шухевичем и Бандерой благодаря высокому профессионализму и мужеству ефрейтора Левко.

Армейское начальство высоко оценило заслуги молодого бойца. За время боёв он был награждён:

* медалью «За воинскую доблесть 2-ой степени»,

* медалью Суворова,

* медалью Жукова.

К сожалению, дождаться Победы Максиму Алексеевичу Левко было не суждено. Он пал смертью храбрых в бою, до конца оставшись верным воинской присяге, своей большой Родине и её многонациональному народу.

Герою было всего 23 года. Дома его ждали родители, брат и многочисленные родственники.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaAkCu0GLRs

Гвардии рядовой Купов Михаил Гвардии рядовой Михаил Купов прожил всего 24 года, но в памяти сослуживцев, родных и всей страны он навсегда останется тем, кто в свой последний час думал не о себе, а о товарищах. И даже уходя, он продолжал командовать, успокаивать и говорить слова любви тем, кто останется жить.

Сирота, но не сломленный

Жизнь не баловала Мишу с детства. В десять лет он остался без родителей и попал в детский дом «Родник» в городе Белово Кемеровской области. Но обиды на судьбу не было — был характер. Спортивный, заводной, упёртый. Бокс, футбол, рукопашка — он вкалывал на тренировках так, будто готовился к большому бою. И этот бой действительно пришёл, только совсем другого масштаба.

Главной мечтой Купова была семья. Та, которой у него не было в детстве. И он её построил — своими руками, своим сердцем. Любимая жена Кристина, маленькая дочка Дарина и сын Матвей. Ради них он хотел жить, ради их будущего он пошёл на передовую.

Когда началась СВО, Михаил не отсиживался. Знал: его место там, где решается судьба Родины. А ещё воевать звала личная боль — в зоне спецоперации погиб его дядя. И когда ВСУ ворвались на курскую землю, вопрос «быть или не быть» для Купова не стоял.

В 2024 году он подписал контракт и попал в элиту элит — 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Там его сразу заметили: грамотный, хладнокровный, надёжный. Парень из детдома быстро дорос до командира группы спецназа. И дело тут не в «блате» — за плечами была железная воля и умение отвечать за чужие жизни.

Тот мартовский бой 2026 года был похож на сотни других — опасный, дерзкий, без права на ошибку. Группа Купова под антидроновыми накидками бесшумно ушла в лесополосу под Журавкой. Задача — ударить по врагу в его же логове. И они сделали это: внезапная атака, уничтоженные пять боевиков, захваченные пленные. Работа выполнена блестяще.

Но война — это всегда обратный путь. И он оказался страшнее.

Когда группа с пленными вышла на открытое пространство, по ним ударила артиллерия и взвились рои вражеских дронов. Один из ударов стал роковым. Михаил увидел: беспилотник идёт на товарища. Мгновение на раздумья не осталось. Он просто шагнул вперёд — и закрыл боевого друга собой.

Рана оказалась смертельной. Но даже с ней, истекая кровью, Купов не выключил рацию. Он продолжал быть командиром — чётко, спокойно, по-мужски выводил пацанов из-под огня, пока его голос не начал слабеть.

А потом эфир взорвал его прощальный привет — слова, которые невозможно читать без кома в горле:

«Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге».

За свой подвиг гвардии рядовой Михаил Юрьевич Купов удостоен звания Героя России. Посмертно. Сегодня его имя звучит громче, чем при жизни — как пример той самой русской жертвенности, которая веками спасает нашу землю.

На малой родине, в Белово, уже открыли стелу на аллее «Дважды победители». Имя Купова присвоено школе №12, где он учился. А в классах теперь сидят дети, которые будут знать: в этой школе учился настоящий Герой.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaAogqrob68

Гвардии ефрейтор Гынденов Алдар 9 августа в Еравнинском районе Республики Бурятия проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции гвардии ефрейтора Алдара Гынденова.

Алдар родился 20 марта 1998 года в бурятском селе Сосново-Озёрское. Воспитывался в большой многодетной семье. Родители любили своих детей, но особо не баловали. С ранних лет прививали самостоятельность, трудолюбие и ответственное отношение к делу.

В 2004 году 6-летний Алдар пошёл в местную школу. Несмотря на то, что мальчик был младше большинства одноклассников, он все годы хорошо учился, занимался спортом, помогал родителям по хозяйству, а ещё участвовал в общешкольных и сельских мероприятиях. Особенных успехов парень достиг в военно-патриотической игре «Зарница»: отлично владел навыками ориентирования на местности.

Получив аттестат, юноша пошёл в медицинский колледж, однако после первого курса ушёл на срочную службу в армию.

Вернувшись через год на малую родину, Алдар не стал восстанавливаться в медколледже, а поступил в Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Успешно окончил вуз и получил профессию программиста.

Когда парень был студентом, на нашу страну обрушилась эпидемия коронавируса. В первые месяцы пандемии, во время тотального локдауна, Алдар записался в волонтёры, разносил продукты и лекарства пожилым людям, чтобы им не требовалось ходить по аптекам и магазинам.

За это получил многочисленные благодарности от властей и благотворительных фондов.

В октябре 2022 года Алдар Гынденов получил повестку в рамках частичной мобилизации.

Почти 4 года парень сражался на передовой. Сначала был просто оператором-наводчиком артиллерийского подразделения, потом стал старшим оператором.

Профессия программиста и детская любовь к компьютерным играм помогли ему быстро освоить специальность, стать, несмотря на юный возраст, высоким профессионалом в своём деле.

Сотни бандеровцев и нацистских наёмников ускоренно отправились на тот свет благодаря точным и грамотным действиям ефрейтора Гынденова.

О заслугах Алдара говорят и его многочисленные награды, которые он получил ещё при жизни:

* медаль Жукова,

* медаль «За воинскую доблесть 2-ой степени»,

* медаль «За боевые отличия»,

* медаль «За укрепление боевого содружества»,

* медаль «Участнику специальной военной операции».

Старший наводчик мотострелкового батальона, гвардии ефрейтор Алдар Переглаевич Гынденов погиб в бою 17 июля 2026 года, до конца оставшись верным воинской присяге и своей большой Родине.

Он погиб за многие тысячи километров от родного дома, от родной Республики Бурятия. Но он твёрдо знал, что защищал именно своё село, свою Республику — там, на фронтах украинской войны.

Герою было всего 28 лет... Дома его ждали мама, брат, сестра, племянники, многочисленные родственники и друзья.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaAtLZ_ZKWg

Гвардии сержант Афанасьев Василий В сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, Василию Афанасьеву было 42. Возраст, когда у большинства мысли только о покое, внуках и накоплениях. Он надел форму и пошел туда, куда звала совесть.

Родом он из далекой бурятской глубинки — села Майла в Хоринском районе, что в сотнях километров от Улан-Удэ. Воспитывался в большой, многодетной семье — у его родителей было 9 детей! Василий вырос в труде и уважении к старшим, а после школы, отдав долг срочной службы в Новосибирске, осел уже в Кабанске — селе на берегу Байкала. Там, за легендарной сибирской тайгой, он больше десяти лет вахтами рубил лес в Зиминском районе Иркутской области. Тяжелая мужская работа была его стихией.

И когда грянула война, этот закаленный тайгой зрелый мужчина стал настоящей опорой для молодых. Он служил старшим механиком-водителем в штурмовом батальоне — и это была не просто должность, а призвание. Водить многотонную машину под обстрелами, когда каждая секунда решает жизнь экипажа, умеют единицы. Василий умел. Сослуживцы называли его «скалой» — за хладнокровие в самые жуткие минуты, за профессионализм, позволявший выводить технику из-под прямого огня, и за выдержку, которую не сломать ничем.

Воевал он почти четыре года. С осени 2022-го до лета 2026-го. В отличие от тех, кто рвался в бой с криками в первые дни и выгорал за месяц, Василий нес эту тяжесть каждодневно. Штурмы, отступления, окопный быт, смерть товарищей — он прошел через все, но не потерял человеческого лица. И бил жестокого, профессионального врага с холодной яростью сибиряка, который знает цену своей земле.

29 июня 2026 года при выполнении боевого задания у села Братское в Днепропетровской области жизнь гвардии сержанта оборвалась. Он погиб так же, как и жил — до конца выполняя долг.

Байкальская земля простилась с ним 14 августа.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaBEP65fJls

Гвардии старший сержант Кравченко Николай 26 августа 2023 года, в бою у населённого пункта Клещеевка Бахмутского района погиб командир отделения разведки взвода управления гвардейского батальона гвардии старший сержант Николай Кравченко.

Он родился 2 октября 1993 года в селе Смяльч Гордеевского района Брянской области. Детство у Николая было непростым: до 12 лет отец воспитывал его и двух сестёр один. Несмотря на это, он рос спокойным, добрым, отзывчивым и самостоятельным ребёнком. Позже отец встретил женщину, которая заменила детям маму, а у мальчика появились ещё брат и сестра.

Вскоре большая семья Кравченко переехала в Брянск. Здесь прошла юность будущего Героя. Успешно окончив среднюю школу №21, парень поступил в Брянский транспортный техникум, получил рабочую специальность.

В 2012-м Николай Кравченко был призван на срочную службу в Вооружённые силы России. Служил в Коломне, затем был переведён в Алтайский край. Армия стала его призванием — он подписал контракт и отправился в 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в Ульяновске.

В 2014 году участвовал в событиях в Крыму и был награждён первой медалью — «За возвращение Крыма». В 2017-м выполнял боевые задачи в Сирии, где получил медаль «Участнику военной операции в Сирии», а за мужество и героизм на первой линии боевого соприкосновения — медаль Суворова. В 2018 году принимал участие в учениях «Восток-2018», отмечен соответствующей медалью.

7 июня 2019 года Николай женился, решил остаться жить в Ульяновске. 12 сентября 2021 года родилась дочь София. Казалось, что у парня началась спокойная, счастливая жизнь в окружении любящих и любимых людей...

Но, как известно, менее чем через полгода началась Специальная военная операция. Николай участвовал в ней с первого дня — с 24 февраля 2022 года. «Крава» (позывной Николая) служил командиром отделения разведки взвода управления гвардейского батальона. Проявил себя как ответственный, грамотный и преданный своему делу военнослужащий. 12 июня 2022 года был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 7 июня 2023 года за спасение жизней сослуживцев с риском для себя удостоен ордена Мужества.

26 августа 2023 года при исполнении воинского долга в посёлке Клещеевка Николай получил ранение, несовместимое с жизнью. Через полтора месяца ему должно было исполниться 30 лет.

6 сентября 2023 года его похоронили на Аллее Славы Архангельского кладбища в Ульяновске.

Указом Президента Российской Федерации гвардии старший сержант Кравченко Николай Владимирович награждён вторым орденом Мужества. Посмертно.

13 июня 2024 года на фасаде школы №21 в Брянске, где он учился, открыта мемориальная доска в его память.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaBJ9EiIAZM

Военнослужащий Кудряков Азиз Подвиг экипажа Азиза Кудрякова

За время СВО его экипаж совершил 437 боевых вылетов, большинство из которых – под покровом темноты. Кудряков щелкал танки и ЗРК врага как орехи, демонстрируя высочайший профессионализм.

Последний маневр: громя врага в Курском приграничье, экипаж в составе командира Азиза Кудрякова и штурмана Михаила Лазиса на очередном вылете израсходовал весь боекомплект. Возвращаясь на базу, они увидели вражеский дрон, пикирующий в жилой сектор, и без колебаний пошли на таран.

Сознательно пожертвовав собой, они спасли от гибели сотни мирных жителей.

Указом Президента командиру экипажа Азизу Кудрякову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Штурман Михаил Лазис посмертно удостоен ордена Мужества. Боевой путь и подвиг Азиза Кудрякова Подробнее в материале МО.

https://max.ru/morf/AaBTBv5qdB0

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

"1941-й" Героическая кантата.

Кантата, посвящённая первому году Великой Отечественной войны.

Идея, сценарий и стихи Дмитрия Рогозина. Музыка и исполнение Ильяса Аутова. Видеомонтаж Юрия Абрамова

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