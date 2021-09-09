Советские открытки «История астрономии», вып. 1

Вот наконец-то я добралась до последней стопочки советских открыток, посвящённых космосу.

Напомню предыдущие материалы:

Эра космическая

Космос - народному хозяйству

Серия открыток «Мир 2000 года», 1980 год

Осталось два набора открыток "История астрономии", выпуски 1 (1983) и 2 (1986). Приступим.





1. Стоунхендж – обсерватория бронзового века

Это сооружение из гигантских камней с положенными на вертикально стоящие глыбы горизонтальными перекладинами находится на юге Англии. Уже давно оно привлекало внимание ученых. Но лишь недавно современными методами археологии удалось доказать, что его строительство начато свыше 4000 лет назад, на границе каменного и бронзового веков. В плане Стоунхендж представляет собой ряд почти точных окружностей с общим центром, вдоль которых через равные интервалы поставлены громадные камни. Внешний ряд камней имеет диаметр около 100 метров. Их расположение симметрично направлению на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния, а некоторые направления соответствуют направлениям на точки восхода и захода Солнца в дни равноденствий и в некоторые другие дни. Несомненно, Стоунхендж служил и для астрономических наблюдений, и для совершения каких-то обрядов культового характера, поскольку в те далекие эпохи небесным светилам приписывали божественное значение.

Аналогичные сооружения обнаружены во многих местах Британских островов, а также в Бретани (северо-запад Франции) и на Оркнейских островах.

На обороте открытки показан стоячий камень Клах-Мик-Леойд, расположенный на острове Льюис (у западного побережья Шотландии). В створе с небольшим островом Боререй он даёт указание на точку захода Солнца в дни равноденствий.

2. Представления о мире древних египтян

В своих представлениях об окружающем мире древние народы исходили, прежде всего, из показаний своих органов чувств: Земля казалась им плоской, а небо – громадным куполом, раскинувшимся над Землей. На картине показано, как небесный свод опирается на четыре высокие горы, расположенные где-то «на краю света». Египет находится в центре Земли (каждый народ ставил в центр мира свою страну). Небесные светила как бы подвешены на небесном своде.

В Древнем Египте существовал культ бога Солнца Ра (позднее – Амона-Ра), который объезжает будто бы небо на своей колеснице. Ритуал этого культа изображён на обороте открытки. Этот восстановленный рисунок находится на стене внутри одной из пирамид.

3. Представления о мире народов Междуречья

Близки к древнеегипетским были и представления халдеев – народов, населявших Междуречье, начиная с VII века до н.э. По их воззрениям Вселенная была замкнутым миром, в центре которого находилась Земля, покоившаяся на поверхности мировых вод и представлявшая собой огромную гору. Между Землей и «плотиной небес» – высокой непроницаемой стеной, окружавшей мир, – находилось море, которое считалось запретным. Каждый, кто пытался бы исследовать его дали, был обречен на гибель. Небо халдеи считали большим куполом, возвышающимся над миром и опирающимся на «плотину небес». Он был сделан из твердого металла верховным богом Мардуком. Днем небосвод отражал солнечный свет, а ночью служил темно-синим фоном для игры богов – планет, Луны и звезд.



На обороте открытки изображён бог Мардук с богиней тьмы и бездны Тиамат. Их борьба символизирует борьбу светлого и тёмного начал, борьбу добра и зла.

4. Вселенная по представлению древних греков

Как и многие другие народы, древние греки представляли себе Землю плоской. Такого мнения придерживался, например, древнегреческий философ Фалес Милетский, живший в VI веке до н.э. Все явления природы Фалес объяснял, исходя из единого материального начала, которым он считал воду. Земля он считал плоским диском, окруженным недоступным человеку морем, из которого каждый вечер выходят и в которое каждое утро садятся звезды. Из восточного моря в золотой колеснице поднимался каждое утро бог Солнца Гелиос (отождествлённый позднее с Аполлоном) и совершал свой путь по небу. Позднее пифагорейцы (последователь Пифагора - древнегреческого философа и математика) отошли от учения Фалеса, высказав предположение о шарообразности Земли, а Аристарх Самосский в III веке до н.э. высказал предположение о том, что Земля – планета и вместе с другими планетами обращается вокруг Солнца. За это он был обвинён в безбожии и подвергнут изгнанию.

С каждой планетой был связан определённый бог. На обороте открытки изображены Марс – бог войны и Венера – богиня любви и красоты. Их именами названы планеты.

5. Система мира по Аристотелю

Великий греческий философ Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.) понимал, что Земля имеет форму шара и приводил одно из сильнейших доказательств этого – круглую форму тени Земли на Луне во время лунных затмений . Он понимал и то, что Луна темный – шар, освещаемый Солнцем и обращающийся вокруг Земли. Но Аристотель считал Землю центром мира. Материю он полагал состоящей из четырех элементов, которые образуют как бы четыре сферы: сферу земли, воды, воздуха и огня. Еще дальше расположены сферы Луны, Меркурия, Венеры, солнца, Марса, Юпитера и Сатурна – семи светил, перемещающихся между звездами, что Аристотель объяснял вращением прозрачных сфер, на которых эти светила закреплены. Еще дальше расположена сфера неподвижных звезд. Земля неподвижна, а небесные светила обращаются вокруг неё.

Учение Аристотеля в то время было прогрессивным с научной точки зрения, хотя его мировоззрение было идеалистическим, поскольку он признавал божественное начало, и метафизическим. Позднее учение Аристотеля было использовано христианской церковью для борьбы против передовых идей сторонников гелиоцентрической системы мира.

На обороте открытки изображены водяные часы – основной прибор для измерения времени в древности и в средние века наряду с солнечными и песочными часами.

6. Система мира Птолемея

Астроном Клавдий Птолемей, работавший в Александрии во II веке н.э. подвел итоги работ древнегреческих астрономов, главным образам Гиппарха (II век до н.э.), а также собственных астрономических наблюдений и построил наиболее совершенную теорию движения планет на основе геоцентрической системы мира Аристотеля. Чтобы объяснить наблюдаемые петлеобразные движения планет (результат движения Земли вокруг Солнца), Птолемей предложил, что планеты движутся по малым кругам (эпициклам) вокруг некоторых точек, которые уже обращаются вокруг Земли. Чтобы учесть эксцентричность планетных орбит (их отличие от окружностей), Птолемею пришлось ввести дополнительные эпициклы. Несмотря на свою громоздкость и необоснованность, система Птолемея оставалась общепринятой в науке в течение пятнадцати веков, пока она не была опровергнута Коперником. Значительную роль в укреплении позиции системы Птолемея сыграла католическая церковь, которая не могла примириться с низведением Земли с положения центра Вселенной на роль рядовой планеты.

На обороте показан предполагаемый портрет Птолемея (по гравюре XVII века).

7. Астрономические представления в Индии

В священных книгах древних индусов отражены их представления о строении мира, имеющие много общего с воззрениями египтян. Согласно этим представлениям, восходящим к третьему тысячелетию до нашей эры, плоская Земля с громадной горой в центре поддерживается четырьмя слонами, которые, в свою очередь, стоят на огромной черепахе, плавающей в океане.

В 400–650 гг. н.э. в Индии был создан цикл математических и астрономических сочинений, так называемая Сидханта, написанная разными авторами. В этих работах мы встречаем уже картину мира с шарообразной Землей в центре и круговыми орбитами планет вокруг неё, близкую к системе мира Аристотеля и слегка упрощенную по сравнению с системой Птолемея. Несколько раз упоминается даже вращение Земли вокруг оси. Из Индии астрономические познания в конце VIII века начали распространяться на запад, в первую очередь к арабам и народам Средней Азии.

На обороте открытки изображены солнечные часы обсерватории в Дели, построенной в 1725 году в значительной степени по образцу обсерватории Улугбека в Самарканде. Достижения европейской астрономии в этот период ещё не были известны индийским астрономам.

8. Обсерватории древних майя

В Центральной Америке в 250–900 годах н.э. достигла высокого развития астрономия народа майя, населявшего южную часть современной Мексики, а также территорию Гватемалы и Гондураса. Основные сооружения майя сохранились до наших дней. На картинке показана обсерватория майя, сооружённая около 900 года н.э. в Чичен Итца, на северо-восточной части полуострова Юкатан (Мексика). По форме это сооружение напоминает современные астрономичекие обсерватории, однако каменный купол обсерватории майя, конечно, не вращался и телескопов у майя не было. Наблюдения небесных светил производились невооруженным глазом с помощью угломерных приборов. У майя существовал культ Венеры, что нашло отражение в их календаре, построенным на синодическом периоде Венеры (период смены конфигураций Венеры относительно Солнца), равном 584 суткам. После 900 года культура майя начала приходить в упадок, а с испанскими завоеваниями XVI века государство майя прекратило свое существование, их культурное наследие было уничтожено завоевателями и монахами.

На обороте открытки изображена голова бога Солнца древних майя по настенному изображению 750 г.н.э. в храме близ Копана (Гондурас).

9. Представления о мире в средневековье

В средние века под влиянием главным образом католической церкви произошел возврат к примитивным представлениям древности о плоской Земле и опирающимся на нее полушарии неба. В основе сюжета картины (автором которой является известный французский астроном и популяризатор астрономии Камилл Фламмарион) лежит предание, будто бы одному монаху удалось после длительного путешествия достичь того места, где «земля с небом сходится» и даже заглянуть «по ту сторону неба». На представленном варианте картины монах не изображён.

На обороте открытки показаны наблюдения неба с примитивными инструментами астрономов XIII века. Находящийся посередине астроном измеряет положение небесного светила с помощью угломерного прибора, который он держит в руке. Сидящий за его спиной секретарь записывает показания прибора. Другой астроном держит в руках таблицы, с которыми сверяют положения светил. В то время по указанию короля Кастилин Альфонса Х группа астрономов составила так называемые альфонсинские таблицы, содержащие много астрономических данных, в том числе точную длину года, что было нужно для ведения календаря.

10. Великий узбекский астроном Улугбек

Одним из замечательных астрономов Средневековья является Мухаммед Тарагай Улугбек (1394–1449), внук известного завоевателя Тимура (Тамерлана). Будучи назначен своим отцом Шахрухом правителем Самарканда, Улугбек построил там обсерваторию, где был установлен гигантский квадрант радиусом 40 м, не имевший себе равных среди угломерных приборов того времени. Составленный Улугбеком каталог положений 1018 звезд по точности превосходил все другие и много раз переиздавался в Европе вплоть до XVII века. Улугбек определил наклон эклиптики к экватору, постоянную годичной процессии (предварения равноденствий), им также были составлены таблицы движения планет. Просветительская деятельность Улугбека и его пренебрежение к религии вызвали гнев мусульманской церкви. Улугбек был объявлен «отступником от ислама» и после неудачной войны с собственным сыном предательски убит.

На обороте открытки показана плита квадранта Улугбека с градусными делениями.

11. Определение положения в открытом море с помощью секстанта

Успехи мореплавания и эпоха великих географических открытий потребовали нового развития астрономии, поскольку положение корабля в океане можно было определить только астрономиче­скими средствами. На рисунке, сделанном по оригиналу И. Страдануса и гравюре И. Галле (1520), изображен капитан корабля, опре­деляющий высоту Солнца над горизонтом с помощью секстанта — прибора, позволяющего путем поворота плоского зеркала совме­стить изображение Солнца с горизонтом и по отсчету на шкале определить угол возвышения Солнца над горизонтом. Широта и долгота определялись по карте графически.

Для определения широт и долгот до XVIII века применялась также астролябия — угломерный прибор, с помощью которого можно было измерять как азимуты, так и зенитные расстояния светил. На обороте открытки изображена астролябия немецкого астронома второй половины XV века И. Региомонтана, изготовлен­ная в 1468 году.

12. Небесный глобус

Расположение созвездий и звезд на небосводе было удобно изображать на его уменьшенной модели — небесном глобусе. Первые небесные глобусы в Европе начали изготовлять в середине XVI века в Германии, Однако на Востоке такие глобусы появились значительно раньше — во второй половине XIII века. Сохранился небесный глобус, изготовленный в обсерватории в Мараге под руководством замечательного азербайджанского астрономй Наси-рэддина Туси мастером Мухаммедом бен Мюйидом эль Орди в 1279 году. На картине изображен небесный глобус 1584 г ода. описанный и, вероятно, использованный датским астрономом XVI века Тихо Браге. На нем размечены небесный экватор, эклип­тика, круги склонений и круги широт, сходящиеся к полюсу мира и к полюсу эклиптики соответственно. Горизонтальное кольцо, охватывающее глобус, означает плоскость горизонта. Вертикаль­ный круг с делениями в плоскости рисунка — небесный меридиан. На глобусе изображены символические очертания созвездий и нанесены звезды, видимые невооруженным глазом (кроме самых слабых).

На обороте открытки – изображения созвездий Персея и Андромеды по картине XIV века. Для созвездий выбирались мифологические персонажи древнегреческой мифологии, животные, сказочные существа и предметы, в том числе приборы (весы, треугольник, позднее – секстант и другие).

13. Кабинет астронома начала XVI века

Картина сделана на основе современного рисунка И. Страдануса, гравированного И. Галле около 1520 года. Мы видим астронома начала XVI века, современника Коперника. С помощью циркуля он измеряет положение звезды на планисфере (изображение сферы на плоскости). Рядом, на его столе, – небесный глобус, песочные часы, наугольник, таблицы, с которыми он сверяет свои измерения. На другом столе мы видим армиллярную сферу (модель основных кругов небесной сферы), эклиметр, книги, другие приборы. На первом плане – модель Вселенной с твердой Землей в центре, вокруг нее видны орбиты планет. На заднем плане – модель ко­рабля той эпохи. Основная задача астрономов того времени заключалась в возможно более точном определении положений звезд и Луны, по которой определялась долгота. Кроме того, астрономы той эпохи старались усовершенствовать теорию движения планет, основанную на системе мира Птолемея.

На обороте показан измерительный циркуль, изготовленный неизвестным немецким мастером около 1600 года.

14. Портрет Коперника

Великий польский ученый Николай Коперник (1473—1543) произ­вел революцию в мировоззрении, доказав, что Земля не находится в центре мира, а является рядовой планетой, обращающейся вокруг Солнца. Сын купца, Коперник получил прекрасное образование сначала в Краковском университете, а затем в университетах Ита­лии. Кроме астрономии, он изучил юриспруденцию и медицину. Ознакомившись с системой мира Птолемея, Коперник убедился в ее несостоятельности и уже в молодости начал разрабатывать гелиоцентрическую систему мира. В ходе этой работы Коперник составил точный каталог положений звезд, систематически наблю­дал положения планет. Лишь убедившись в справедливости своей теории, Коперник отдал свой труд «Об обращении небесных сфер» в печать. Книга вышла накануне смерти Коперника.

На обороте открытки изображён глобус земного шара, изготовленный в 1515 году в Нюрнберге И.Шёнером

15. Система мира по Копернику

Согласно гелиоцентрической системе мира центром нашей планетной системы является Солнце. Вокруг него обращаются (в порядке удаленности от Солнца) планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн. Единственным небесным телом, которое обращается вокруг Земли, является Луна.

Значение труда Коперника трудно переоценить. Ф. Энгельс писал об этом: «Революционным актом, которым исследование природы заявило о своей независимости... было издание бессмерт­ного творения, в котором Коперник бросил – хотя и робко и, так сказать, лишь на смертном одре – вызов церковному автори­тету в вопросах природы». Дальнейшее развитие теория Коперника получила в работах И. Кеплера и И. Ньютона, из которых первый открыл кинематические законы движения планет, а второй обна­ружил силу, которая управляет этими движениями, – силу всемир­ного тяготения. Большое значение для подтверждения системы Коперника имели телескопические открытия Галилея и пропаганда этой системы мира Джордано Бруно во второй половине XVI — начале XVII века.

На обороте открытки показан измерительный треугольник, изготовленный Циммерманом в Эрхарте в 1568 году. Такими приборами пользовался и Коперник.

16. Солнце и кометы на старинных изображениях астрономов

Первые же телескопические наблюдения Галилея привели к открытию пятен на Солнце. Однако их природа была непонятна первым наблюдателям. Во время полных солнечных затмений на краю Солнца наблюдались протуберанцы, напоминавшие огненные фонтаны. Рисунок изображает вид Солнца согласно наблюдениям А. Кирхера и П. Шейнера в 1635 году по рисунку первого. Пятна на Солнце считались тогда разрывами во внешнем раскаленном слое Солнца, под которым расположены гораздо более холодные слои, пригодные для жизни.

«Хвостатые светила» – кометы – в древности и в средние века наводили ужас на суеверных людей. Даже люди, близкие к науке, изображали кометы в виде мечей, следуя уверениям цер­ковников, что они – знамения божьего гнева. Другие изображения более реалистичны. Для картины на открытке использованы изоб­ражения комет второй половины XV века.

На обороте – изображение кометы 1664 года по наблюдениям в Нюрнберге. Рядом – созвездие Орла.



Отдельное спасибо сайту https://www.etoretro.ru/, где были найдены недостающие качественные сканы.