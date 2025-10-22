А лучше ли российский капитализм?

В сети появляются разные публикации о конфликте России и Украины. Иногда шапкозакидательские, порой панические… Но все чаще стали появляться и чисто террористические призывы вполне фашистского характера. Я не имею в виду со стороны Украины, там все понятно и уже почти привычно…

Это в стране, которая громко декларирует борьбу с терроризмом, фашизмом, нацизмом, и ведет таковую на полях реальных сражений- в Российской Федерации.

Как пример, одна из последних статей под громким заголовком «Хватит миндальничать: Украина должна быть уничтожена, хохлы – убиты» за авторством Виолетты Крымской…

Не стану приводить всю статью, только несколько выдержек:

Прекратите врать. Прекратите рассказывать сказки про необходимость перевоспитания хохлов. Укронациков нужно уничтожить. Не морально, а физически.

Ой, уже слышу либеральные вопли – «Это геноцид. Как можно?!».

Как, как, очень просто, пулей. Ладно, убедили, можно и вешать.

За что? За шею.

А – почему? Потому что хохол.

Геноцид?

Ну что вы. Геноцид это про людей. Хохол не человек…

Ничего не напоминает? Ни Гитлера с Геббельсом, ни Зеленского с Малюком, нет?

Так с чем и с кем воюет РФ? С нацистами или всем народом Украины? С нацизмом или?..

А за что? За то, чтобы искоренить нацистский режим, призвать к ответу хунту и освободить народ Украины от власти нацистов, узурпировавших власть, верно? Ведь именно так было заявлено политическим руководством России, когда она вводила свои войска, или я ошибаюсь?

Так почему помогающие освободиться от хунты граждане России призывают уничтожать украинцев только потому, что они украинцы?!

Ну и дальше в том же ядовитом духе, например «Хохлы, ну или украинцы, я простите в сортах дерьма не разбираюсь». То есть, всех под одну гребенку, без разбора, без суда и следствия?

Так кого и как буржуазная РФ освобождать собралась - нормальных задавленных хунтой жителей Украины тоже уничтожить вместе с хунтой и ее боевиками и нацистами? Чтоб освободить…

Ну, верно - мертвые свободны, их уже не поработить… А чего же заморачиваться? Так де проще…

Я что так разнервничалась, прочла тут: « Россия не хочет уничтожать Украину, она хочет ее перевоспитать. России не нужна территория Украины, ей нужна контролируемая самими украинцами сначала нейтральная, а потом дружественная для нас страна. »

И отвечает: «Нет, хохол должен быть мертвым. Украина должна быть уничтожена. Память об этих зверях – стерта».

Жестоко?

А по-другому никак. Всё очень просто - если мы не уничтожим их, они уничтожат нас.

Да, американские колонисты тоже говорили «хороший индеец - мертвый индеец» А Автор тоже хочет избавить землю Украины от украинцев?

И это не вырвано из контекста, единственный намек, что и на Украине люди могут быть разные вот: «Нельзя забыть и простить – дивизию СС «Галичина», ОУН, Дом профсоюзов Одессы, донецкую мадонну и много еще чего». Или были разные, но теперь… И что, из всей Украины теперь она, уважаемый Автор, хочет устроить Дом профсоюзов?!

А из всех жителей таких же мадонн? Только уже всеукраинских, а не донецких.

А как иначе - они же украинцы! Бандеровцы! Все!

А что выискивать, кто был несогласен?! Выяснять, кто был отловлен на улицах и насильно отправлен на фронт? Мозги загружать?! Всех у одной стенки! И в один общий ров. Украинцы же, чего в «сортах дерьма» разбираться?!

И это пишет женщина, чье предназначение природное, давать жизнь, а не отнимать ее!

Не знаю ее возраста, возможно, она представитель постсоветского «поколения пепси», но кто воспитал такую женщину? Родители-то советские,

Из страны, где «человек человеку друг»…

Кто воспитал местечковых нацистов, понятно: на Западной из поколения в поколение, с молоком матери вливалась ненависть ко всему советскому и русскому с преклонением перед всем немецким и западным в нагрузку - спасибо Хрущеву. А вот Автор-то что?

Впрочем, это не женщина в нашем, в советском понимании, это дамочка адепт капитализма, системы, которая старается усилить деление масс и по национальному признаку, чтобы спрятать деление по классовому, системы, где человек и его жизнь оценивается в купюрах и не так, чтоб дорого...

А со всеми ее великими идеями чем Автор, собственно, отличается от тех же бандеровцев?!

Ах, да, фашизм\нацизм, хоть и тихонько - чтобы не сразу заметили - спускается сверху, но потом, когда созреет, громко несется на плечах эгоистичных масс, их надо только люмпенизировать, и будет мощный движитель фашизма.

И боюсь спросить - а все россияне (терпеть не могу этого ельцинского словечка!) все русские такие же? И еще боюсь спросить, а почему в правовом государстве так задорно звучат призывы к истреблению целого народа?!

Неужели общество и политика РФ тоже собираются сползти в фашизм?!

Нет? А почему тогда чиновники России собираются отправить на Украину всех без разбора уехавших из Украины в Россию? И тех, кто приехал со злом, и тех, кто с добром. У кого есть семьи - граждане России, кто хочет оформиться по всем правилам, но чиновники ставят палки в колеса, и даже те, кто выразил желание вступить в ВС РФ, что бы принять участие в освобождении Украины от нацизма? Не верите, такого быть не может? А почитайте: «Зачем противников бандеровщины депортировать на Украину?», там короткий текст, но много интересного!

А ведь всех мужчин на Украине поставят в строй прямо на таможенном пункте. Ну, кроме тех, кого прямо с таможни повезут в тюрьму.

И довезут ли еще живыми?..

Да все дело в том, что и война-то интересно протекает - дает возможность побольше «честно заработать» на ней немалому числу чиновников и олигархов. Дело в том, что… оно ж капитализм…

Не могу себе представить аналогичной ситуации при социализме!

Морячок

Союз коммунистов Украины – СКУ(У).

