Александр Волков и его «Волшебник Изумрудного города»

Это история про девочку из рабочей семьи, которая противостоит злу, и писателя, который устал про это рассказывать.Александр Волков известен как писатель, подаривший миру историю про волшебника Изумрудного города. Но он не просто переработал чужую сказку, проект Волкова по адаптации американской сказки для СССР превратился в создание самобытной сказочной вселенной.

Известный во всем мире писатель начинал как учитель

Волков запомнился читателям не только на территории бывшего СССР, но и в Европе и США: на английском языке выходили многочисленные исследования о проблеме авторства «Изумрудного города», а в немецкоязычном интернете существуют популярные фан-сайты о творчестве Волкова. И если первая повесть про девочку Элли, унесенную ураганом в Волшебную страну, была практически полностью скопирована с оригинальной сказки Лаймена Фрэнка Баума, то уже последующие произведения цикла стали полностью самостоятельными произведениями. Они мрачнее и взрослее американского первоисточника.

Будущий детский писатель родился 14 июня 1891 года в городе Усть-Каменогорске в семье отставного фельдфебеля. Литературный талант проявился в маленьком Александре с детства: мальчик с удовольствием сочинял короткие рассказы и сказки, а в подростковом возрасте даже принялся за роман.

Александр Волков в молодости с сестрой Людмилой и братом Михаилом

Уже в 12 лет Волков стал выпускником городского училища, пополнив своей фамилией списки лучших учеников.

В 1907-м Александр поступил в учительский институт в городе Томске и уже спустя два года получил диплом, дававший право преподавать все школьные предметы, исключая Закон Божий, входивший в то время в школьную программу. Сразу после института Волков вернулся в родной Усть-Каменогорск и поступил на работу в школу. Позднее Александр Мелентьевич преподавал математику в одном из сел под Новосибирском, а в 1920-х годах перебрался в Ярославль, где совмещал работу с учебой, параллельно окончив педагогический институт по математической специальности.

Всю жизнь работал педагогом: сначала в школе в родном ему Усть-Каменогорске, затем в Ярославле и позднее уже в должности доцента кафедры в Московском институте цветных металлов и золота. Будущий автор историй о приключениях Элли Смит преподавал математику и физику, вел курсы истории и литературы. Волков с 12 лет писал романы и пьесы на исторические темы, а его стихи печатались еще в дореволюционных газетах. В 1916-м опубликованы первые работы Волкова, а парой лет позднее репертуары провинциальных театров пополнились пьесами его авторства. Писатель всегда тщательно изучал эпоху, о которой шла речь в его текстах, и воссоздавал исторический быт героев чуть ли не с научной достоверностью, будь то жизнь купеческой семьи XVIII века в «Чудесном шаре» или морские походы викингов в «Следе за кормой». Кроме того, Волков выпустил несколько научно-популярных работ по астрономии, истории, географии и даже справочник по рыболовству. Интересовала Александра Волкова и история родной страны. В произведении «След за кормой» прозаик обращается к истокам кораблестроения и мореплавания, а в «Царьградской пленнице» в художественной форме исследует времена правления Ярослава Мудрого. По собственному признанию, Александр Мелентьевич хотел заинтересовать детей науками, тягой к знаниям и здоровым любопытством к устройству окружающего мира.

Кроме прочего, Волков продолжал переводить иностранную литературу на русский язык. Так, благодаря ему на русском языке напечатаны произведения Жюля Верна «Дунайский лоцман» и «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака».

Искал несложную книгу на английском, чтобы попрактиковаться в языке

Волков изучал несколько иностранных языков, чтобы открыть для себя зарубежную литературу. Однажды в библиотеке Института цветных металлов писатель искал какую-нибудь несложную книгу на английском языке, чтобы попрактиковаться, и его выбор пал на сказку американца Фрэнка Баума «Удивительный волшебник страны Оз», написанную в 1900 году. Вспоминая о своем судьбоносном выборе, Волков рассказывал, что повесть с первых страниц очаровала его своим увлекательным сюжетом и удивительно милыми героями. Советская иллюстрация к сказке Александра Волкова. Художник Леонид Владимирский.

Тогда же писатель начал пересказывать эту историю своим двум сыновьям, переиначивая события или имена. Видя восторженную реакцию детей, Волков начал работать над переводом, чтобы пересказать советским детям историю соломенного чучела Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва, которых он называл «самыми очаровательными сказочными героями, каких только можно вообразить». Но в процессе работы автор добавлял новые сюжетные линии и персонажей и исправлял, как ему казалось, оригинальные авторские упущения. Так, например, щенок главной героини Тотошка стал говорящим, а ураган, принесший домик девочки Элли в Волшебную страну, из случайного естественного природного явления превратился в результат колдовства злой волшебницы.

Авторское произведение с американскими корнями

Постепенно «Волшебник Изумрудного города» из перевода повести Баума превратился в пересказ, а затем пересказ стал адаптацией, которую можно было уже назвать авторским произведением Волкова с американскими корнями. Вскоре рукопись попала к Самуилу Маршаку, без редактуры которого в то время практически не публиковались сказочные произведения. Редактора сильно впечатлила повесть об Изумрудном городе: он содействовал отправке сказки в печать и в скором времени лично встретился с Волковым, уговорив того развивать историю Волшебной страны в новых текстах. Вскоре за первым изданием в 1939 году последовало повторное иллюстрированное переиздание, затем включение повести в школьную серию со 100-тысячными тиражами и приглашение Волкова в Союз писателей. Успех был огромный, писателя буквально завалили письмами с вопросами о продолжении истории.

Для литературы 1930-х годов подобный успех вольной адаптации зарубежной сказки не был чем-то новым. Алексей Толстой к тому моменту уже опубликовал сказку «Золотой ключик, или Приключения Буратино», ставшую переосмыслением итальянского «Пиноккио» Карло Коллоди, а писатель Корней Чуковский в нескольких стихотворениях и прозаической повести «Доктор Айболит» адаптировал для советских детей образы из серии книг про доктора Дулиттла британского писателя Хью Лофтинга. Но именно «Волшебник Изумрудного города» породил большое количество самостоятельных, никак не связанных с оригиналом продолжений и культовый статус не только на постсоветской территории. В Германии до сих пор регулярно переиздаются все шесть повестей цикла с иллюстрациями художника Леонида Владимирского, и удаление из последнего издания 2011 года волковского послесловия, обличающего недостатки капиталистического строя, вызвало недовольство среди немецких поклонников.

Ленивый волшебник, привыкший к жизни в капиталистических США

Первые советские издания действительно содержали в себе постскриптум автора, в котором он обращается к юным читателям и объясняет смысл собственной сказки. По его словам, ленивый и бесхарактерный волшебник Гудвин, привыкший к жизни в капиталистических США, прибегает к одному-единственному знакомому ему способу выжить в незнакомом мире — ко лжи. И лишь маленькая девочка Элли из рабочей семьи может противостоять злу, но только положившись на своих верных товарищей. Неизвестно, добавил ли писатель это послесловие по личному желанию или же по настоянию советских цензоров, дабы оправдать публикацию истории про героев, попавших в Волшебную страну не из Советской России, а из американского штата Канзас. Американская иллюстрация к сказке Фрэнка Баума: Дороти, Страшила и Дровосек встречают Льва. Художник У. Денслоу.

В текстах Волкова современные исследователи часто пытаются рассмотреть различные слои политической сатиры. В героях Страшилы и Железного Дровосека видят то американских президентов Уильяма Генри Гаррисона и Уильяма Мак-Кинли, то нефтяного монополиста Рокфеллера и газетного магната Уильяма Рэндольфа Херста. Находятся те, кто в образе сидящего на троне огородного пугала с мозгами из опилок видит аллюзии на правителей Соединенных Штатов, а Железного Дровосека называют образом «обесчеловеченного» промышленного рабочего, угнетаемого правительством Запада (то есть западной ведьмой Гингемой). Переводивший весь цикл на английский язык Питер Блайстоун в своем предисловии к одному из изданий рассказывает об аллюзиях в волковской саге на фашистскую Германию. А вот такое издание 1959 года есть и у меня.

Откуда в Волшебной стране взялись инопланетяне

Какие бы смыслы ни вкладывал в свои сказки писатель, его масштабный цикл давно разросся за пределы простой адаптации американской повести. В последующих за «Волшебником Изумрудного города» книгах автор сконцентрировался на собственных историях и образах, которые принимали порой весьма неожиданные формы. Так, например, в «Тайне заброшенного замка», вышедшей в период популярности космической тематики, в Волшебную страну прилетают инопланетяне, а в «Огненном боге Марранов» врагов побеждают с помощью организованной Страшилой спортивной Олимпиады. В заимствованный сюжет первой книги автор решился добавить потенциально пугающие для детского произведения главы про Людоеда и наводнение. Лингвистический сравнительный анализ первых книг Баума и Волкова показывает, что в советской повести в два раза чаще встречаются такие слова, как «страх», «мрачный» и «темный». В 1968 году на экраны вышел телеспектакль, снятый по мотивам произведения Александра Мелентьевича, а в 1994-м зрители увидели полнометражную экранизацию приключений любимых персонажей. Главные роли в этом фильме сыграли Катя Михайловская, Вячеслав Невинный, Евгений Герасимов, Виктор Павлов. Александр Волков с юными читателями

Общими оставались и главные действующие лица, и темы, которые поднимал писатель: искренняя дружба, победа добра над злом, важность взаимовыручки и смекалки. Еще одна отличительная черта произведений Александра Мелентьевича — вера в превосходство знаний человека над магией. Часто героям книг Волкова удается одолеть колдовство при помощи технических изобретений и хитроумных выдумок. Последняя книга цикла вышла в 1985 году уже после смерти писателя, и дорабатывал ее другой автор, так что у волковской саги нет сюжетного финала. Уставший писатель неоднократно объявлял о том, что очередная глава станет последней, но читательские письма заставляли его создавать все новые и новые сказки в мире Волшебной страны. Когда же произведения Волкова стали доступны англоговорящим читателям, возникли споры по поводу оригинальности текстов и авторских прав. Но при более подробном погружении в тексты Волкова и исторический контекст, в котором создавались его произведения, становится более существенным не вопрос заимствования сюжетных элементов, а интерес к оригинальным авторским решениям, привнесенным советским писателем в адаптацию американской сказки.

Личная жизнь

Личная жизнь стала одновременно и счастливой, и трагичной страницей в биографии Волкова. С возлюбленной и будущей женой писатель познакомился еще в родном Усть-Каменогорске. На новогоднем балу внимание юного Александра привлекла красавица Калерия Губина, преподавательница танцев и гимнастики местной гимназии. Отношения молодых людей развивались стремительно, и уже спустя два месяца влюбленные поженились. Александр Волков с женой и детьми

Годом позднее в семье Александра Мелентьевича родился первенец. Мальчик получил имя Вивиан. К сожалению, в 5-летнем возрасте ребенок умер из-за дизентерии. Второй сын писателя также прожил недолго: маленькому Ромуальду было только 2 года, когда тот заразился крупом и вскоре скончался.

Эти трагедии, последовавшие одна за другой, сплотили Калерию и Александра. Через некоторое время супруги нашли в себе силы и решились на еще одного ребенка. К счастью, сын, названный Вивианом, как и первенец, родился здоровым. А спустя еще несколько лет у писателя и его жены родился еще один мальчик, получивший имя Ромуальд.

Смерть

В последние годы жизни здоровье писателя постепенно ослаблялось: возраст давал о себе знать. Однако, как признавался Волков в интервью, он был счастлив. Дети и взрослые засыпали Александра Мелентьевича письмами с благодарностями и словами восхищения. Эти письма прозаик хранил годами, в какой-то момент их количество перевалило за 10 тысяч. Многие просили Волкова продолжить любимый цикл сказок, присылали собственные идеи и иллюстрации, а также звали в гости. Портрет и могила Александра Волкова

Александра Волкова не стало 3 июля 1977 года. Писателю было 86 лет. Александр Мелентьевич покоится на московском Кунцевском кладбище. На новом памятнике, установленном на могиле прозаика в 2008 году, кроме его фото, можно увидеть и нарисованные изображения героев «Волшебника Изумрудного города».

После его смерти книги о приключениях Элли, Тотошки, Страшилы и других сказочных героев продолжили издаваться, а фильмография на основе произведений Волкова пополнилась. Кроме того, начали появляться продолжения «Волшебника Изумрудного города», написанные другими авторами. Так, из-под пера Юрия Кузнецова появилась повесть «Изумрудный дождь», а другой писатель, Сергей Сухинов, подарил детям более 20 книг, создав серию «Изумрудный город».