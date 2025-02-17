Территория Героев...(162)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Гвардии младший лейтенант Морский Иван Гвардии младший лейтенант Иван Морский со своей группой участвовал в штурмовых действиях по захвату укреплённого пункта противника и прорыва вражеской обороны.

Скрытно перемещаясь несколькими подгруппами и грамотно используя рельеф местности личный состав Морского скрытно пробрался в тыл неонацистов и окружил укреплённые позиции ВСУ.

Обнаружив, с помощью данных разведывательного БпЛА и визуальной разведки местности позиции вражеской техники, расположение огневых точек, группа заняла выгодные позиции и по сигналу командира группы, вступила в бой.

Действуя оперативно и слаженно, подавив две пулемётные точки на позициях, подчиненные Морского начали теснить живую силу врага с занимаемого рубежа.

В это же время, Морский обнаружил семерых военнослужащих ВСУ пытавшихся покинуть поля боя. Выждав, когда противник погрузится в пикап, Иван прицельным выстрелом из РПГ уничтожил транспортное средство вместе с украинскими боевиками. Оставшиеся силы противника, не имея путей к отступлению, были полностью уничтожены.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии младшего лейтенанта Ивана Морского, удалось взять опорный пункт боевиков без потерь среди личного состава и обеспечить быстрое продвижение основных сил в заданном районе.

https://t.me/rabotaembrat/9418

Ефрейтор Естремский Артём Ефрейтор Артем Естремский, продвигаясь по местности в составе штурмовой группы, обнаружил замаскированные огневые точки украинских боевиков, расположенные на подступах поселку, удерживаемому ими.

Оценив ситуацию, Артем передал командиру информацию о вскрытых силах противника, на основании которой по позициям врага был нанесен артиллерийский удар.

После того, как долговременные огневые точки украинских боевиков были подавлены, группа штурмовиков, стремительно преодолев опасный участок местности, ворвалась в поселок и закрепилась на его окраинах.

Ефрейтор Естремский, действуя смело и решительно, уничтожил нескольких боевиков, удерживающих оборону в заброшенном здании, после чего, заняв выгодную позицию, сковал прицельным огнем группу вражеских пехотинцев, бросившихся отбивать утраченные рубежи.

Закрепившись на окраине, штурмовики сосредоточили внимание врага на себе, что позволило другой группе штурмовиков обойти позиции боевиков и внезапной атакой выбить их из поселка.

Смелые и решительные действия ефрейтора Артема Естремского позволили российских военнослужащим освободить поселок от вооруженных формирований врага.

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Рядовой Кольцов Александр Рядовой Александр Кольцов получил задачу доставить боеприпасы и продовольствие обороняющимся подразделениям и эвакуировать раненых с линии боевого соприкосновения.

Загрузив все необходимое, Кольцов выдвинулся в назначенный район. Умело используя рельеф местности, Александр сумел скрытно доехать до позиций и разгрузить боеприпасы.

Украинские боевики перешли в наступление на позиции подразделения, в котором находился рядовой Кольцов, при поддержке бронетехники. Александр сумел занять выгодную огневую позиции с фланга наступающей бронегруппы противника, оставаясь незамеченным. Точным выстрелом Кольцов повредил бронетраспортер, а вторым — поразил боекомплект, уничтожив тем самым боевую машину противника. Враг отступил.

Кольцов оказал первую помощь и вывез раненых бойцов с линии боевого соприкосновения в госпиталь.

Благодаря грамотным и мужественным действиям рядового Александра была отражена атака противника, нанесены потери врагу в живой силе и техники и спасены жизни раненых российских бойцов

https://t.me/rabotaembrat/9449

Младший сержант Колядин Александр Младший сержант Александр Колядин, подвозил личный состав в район ведения боевых действий.

Противник превосходящими силами атаковал один из опорных пунктов российских войск. Александр, постоянно находясь во взаимодействии с командиром подразделения вызвался доставить подкрепление.

Грамотно маневрируя и используя рельеф местности, несмотря на минометный обстрел, он двигался к нужной позиции.

Несмотря на попадание FPV-дрона в крышу транспорта, оперативно потушил возникшее возгорание. Не прекращая движение, водитель не допустил потерь и доставил российских бойцов в назначенную точку.

Благодаря грамотным и решительным действиям младшего сержанта Александра Колядина удалось оперативно перебросить группу российских бойцов в критически важный район, что сыграло ключевую роль в успешном отражении вражеской атаки.

https://t.me/rabotaembrat/9403

Рядовой Бураков Василий Василий Бураков – в прошлом артист балета, а ныне заместитель командира взвода с позывным «Бурый». Он находится в зоне спецоперации уже во второй раз и неоднократно успел проявить себя в ходе выполнения боевых задач.

«На момент начала СВО я выступал в Новосибирске, в Государственном ансамбле песни и танца «Чалдоны». А осенью 2022 года, как известно, началась частичная мобилизация. Она затронула нескольких моих друзей и знакомых, но не меня самого. Я не проходил службу по призыву, поэтому под мобилизацию не попадал. Но и в стороне оставаться не хотелось. Как это так, друзья воюют, а я сижу дома? Тогда я принял решение вступить в добровольческий отряд», – рассказал «Бурый».

Как прошла адаптация от быта человека искусства до образа жизни военнослужащего? И как прошла крайняя боевая задача «Бурого»? Читайте в материале корреспондента газеты «Уральские военные вести».

https://t.me/mod_russia/48666

Рядовой Азаркин Иван Рядовой Иван Азаркин, действуя в составе головного дозора, выполнял задачи по организации безопасного перемещения колонны ВС РФ в заданный район.

В ходе движения Иван обнаружил два вражеских беспилотных летательных аппарата, ведущих разведку территории, по которой пролегал маршрут движения колонны.

Оценив ситуацию, рядовой Азаркин доложил старшему колонны об обнаруженном противнике, после чего было принято решение, направить колонну резервным путем.

Действуя смело и решительно, Иван Азаркин прицельным огнем из штатного вооружения уничтожил вражеские коптеры.

Благодаря решительности и отваге рядового Ивана Азаркина противник не сумел вскрыть перемещение колонны ВС РФ, в результате чего она прибыла в заданный район своевременно и без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/9442

Доброволец Моисеев Борис Водитель отряда БАРС-32 Борис Моисеев с целью бесперебойного снабжения бойцов отряда, находящихся на передовых рубежах, выполнял задачу по подвозу боеприпасов в район ведения боевых действий.

Продвигаясь ночью, с выключенными фарами по сложным участкам местности, Борис обеспечил своевременную доставку груза на позиции.

Прибыв в заданный район и приступив к разгрузке, Борис Моисеев вместе с товарищами подвергся атакам fpv-дронов со стороны противника, предпринявшего попытку перейти в контрнаступление.

В результате сбросов боеприпасов с коптеров Борис получил осколочные ранения. Превозмогая боль, Борис Моисеев, оказал себе первую помощь, после чего вынес в укрытие раненого товарища.

Оказав первую помощь воину, Борис эвакуировал его с передовой в медицинское учреждение, чем спас жизнь.

Благодаря мужеству и отваге Бориса Моисеева бойцы отряда своевременно получили боеприпасы и смогли отразить атаку боевиков, не понеся при этом потерь.

https://t.me/rabotaembrat/9398

Капитан Алутин Алексей Заместителю начальника штаба капитану Алексею Алутину была поставлена боевая задача по организации силами подчиненных ему мотострелков обороны на важном участке местности с целью недопущения прорыва противника на данном тактическом направлении.

Украинские боевики в своём стремлении прорвать наши оборонительные рубежи предприняли несколько попыток штурма позиций, удерживаемых подразделением под командованием Алексея. Атаки противника сопровождались массовым применением FPV-дронов.

Грамотное командование Алутина, действующего лично на самых опасных направлениях наступления врага, позволило отразить атаки противника, удержать занимаемые рубежи и не допустить безвозвратных потерь среди подчиненных.

В ходе боя Алексей лично уничтожил несколько вражеских штурмовиков, а также 4 fpv-дрона противника, не допустив поражения личного состава.

Израсходовав свой атакующий потенциал, противник оставил попытки прорвать оборону российских войск и отступил вглубь подконтрольных ему территорий.

В результате грамотных, мужества и самоотверженности капитана Алексея Алутина, а также слаженных действий его подчиненных удалось не допустить прорыва обороны на важном тактическом направлении.

https://t.me/rabotaembrat/9443

Гвардии старший лейтенант Леонов Владислав Командир взвода зенитной ракетной батареи зенитного дивизиона гвардии старший лейтенант Владислав Леонов, находясь в составе воздушного поста наблюдения, выполнял боевую задачу по прикрытию российских штурмовых групп, ведущих наступление на позиции противника, от вражеских средств воздушного поражения.

Противник, пытаясь удержать занимаемые позиции, активно применял артиллерию, FPV-дроны и БПЛА.

Наблюдая за воздушной обстановкой, Леонов своевременно обнаружил приближающиеся к линии боевого соприкосновения дроны «камикадзе» и тяжёлый беспилотный аппарат типа «Баба-яга».

Классифицировав цели и определив сектор стрельбы, Владислав дал команду группе воздушной разведки открыть огонь. Ведя прицельную стрельбу по вражеским беспилотникам из «АК-74» оборудованного оптическим прицелом, Владислав лично сбил два FPV-дрона. Затем, сконцентрированной стрельбой военнослужащих, был уничтожен тяжелый гексакоптер «Баба-Яга», который взорвался в воздухе.

В ходе боя двое российских военнослужащих получили ранения, и Леонов организовал их эвакуацию в безопасное место, а сам находясь под обстрелом противника продолжил прикрытие своих боевых товарищей и ведение воздушной разведки.

Благодаря личному мужеству и профессионализму гвардии старшего лейтенанта Владислава Леонова, личный состав штурмовых групп успешно выполнил боевую задачу по захвату опорного пункта противника.

https://t.me/rabotaembrat/9417

Гвардии ефрейтор Хайруллин Ильмир Гвардии ефрейтор Ильмир Хайруллин выполнял боевую задачу по маскировке бронированного транспорта, ведущего активные наступательные действия, на одном из направлений наступления наших войск.

Во время десантирования штурмовых групп в лесополосу противника, Ильмир создал цепь ложных дымовых завес, тем самым отвлекая внимание противника на ложные огневые точки, отводя основное огневое воздействие на них.

Также, Хайруллин управлял залпами системы аэрозольного дымопуска, создавая очаги дымового заграждения, прикрывая наступление штурмовой группы в момент прорыва обороны противника.

Благодаря тщательно спланированным действиям гвардии ефрейтора Ильмира Хайруллина штурмовые подразделения российских войск прорвали оборону противника и закрепились на ключевых точках, что способствовало взятию рубежа и ослаблению сил противника.

https://t.me/rabotaembrat/9420

Гвардии майор Чувашов Андрей Гвардии майор Андрей Чувашов, командир мотострелкового батальона, получил боевую задачу выдвинуться на захват и дальнейшее закрепление на вражеских позициях в районе одного из населенных пунктов.

Чувашов, разработал тактику наступления. Он поставил задачу штурмовым группам провести атаку позиций противника с флангов. Благодаря разработанной методике, удалось зайти также в тыл позиций врага, и одновременным координируемым ударом начать штурм позиций противника.

Когда основные силы противника сосредоточились на лобовой атаке, штурмовые группы российских войск, одновременно атаковали со всех сторон, что привело к панике в рядах боевиков и бегству их с позиций.

Тактический маневр, разработанный гвардии майором Андреем Чувашовым, позволил выполнить поставленные задачи и избежать потери среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/9421

Доброволец Вол Сергей Заместитель командира роты отряда «БАРС-32» им. Судоплатова Сергей Вол вместе с боевым товарищем несли боевое дежурство на наблюдательном посту.

Противник предпринял попытку наступления на участке линии боевого соприкосновения, удерживаемом отрядом «БАРС-32» и подверг район, где нес службу Сергей атакам fpv-дронов, и обстрелу из гранатометов.

В ходе начавшейся атаки Сергей Вол увидел, что его товарищ оказался на незащищенной позиции. Рискуя жизнью, Сергей, подбежал к бойцу, втолкнул его в укрытие и, закрыв его собой, принял основной удар осколков вражеского боеприпаса на себя.

Гранатометный выстрел противника ранил Сергея и его товарища. Оказав первую помощь себе и сослуживцу, Вол продолжил вести наблюдение за противником и, заметив выдвинувшуюся в направлении наших позиций группу вражеских штурмовиков на автомобиле, передал их координаты командованию, в результате чего пикап с боевиками был поражен fpv-дроном.

После того, как атака противника захлебнулась, Сергей организовал эвакуацию раненого бойца в медицинское учреждение.

Мужество и отвага Сергея Вола позволили спасти жизнь раненому товарищу и не допустить прорыва противником обороны в зоне ответственности отряда.

https://t.me/rabotaembrat/9439

Старший сержант Градусов Иван В ходе специальной военной операции командир медицинского взвода старший сержант Иван Градусов, действуя в боевых порядках штурмовых групп российских Вооруженных Сил, выполнял задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи раненым военнослужащим и их эвакуации с передовой.

Несмотря на неоднократную угрозу собственной жизни, благодаря высоким профессиональным навыкам, Иван Градусов за период выполнения участия в специальной военной операции оказал квалифицированную медицинскую помощь более 300 военнослужащим с различными характерами повреждений, травм, увечий и ранений, что способствовало их скорейшему восстановлению.

https://t.me/rabotaembrat/9447

Гвардии рядовой Лаптев Павел Гвардии рядовой Павел Лаптев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по захвату опорного пункта противника на одном из тактических направлений.

Группа скрытно продвигалась к укреплениям противника. Лаптев первым обнаружил передвижение украинских боевиков и оповестил группу. Заняв выгодную и незаметную огневую позицию, Павел выждал, когда противник войдет в зону эффективного огневого поражения и метким огнем уничтожил часть боевиков.

Понеся потери украинские боевики продолжили сопротивление. Вблизи позиции Павла взорвалась граната, и он получил осколочное ранение. Оперативно оказав себе первую помощь, Павел продолжил вести огонь по противнику. Украинские боевики отступили вглубь опорного пункта. Продолжая вести огонь на подавление с выгодной позиции, гвардии рядовой Лаптев уничтожил пулеметный расчет противника и обеспечил огневое прикрытие выдвижения во фланг опорного пункта, части бойцов российской штурмовой группы. В результате опорный пункт противника был захвачен, а также обеспечено безопасное продвижение групп закрепления для дальнейшего наступления вглубь обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/9427

Младший сержант Корсаков Сергей Младший сержант Сергей Корсаков в должности командира отделения успешно выполняет боевые задачи вместе с подчиненным личным составом по ведению оборонительных действий на важных участках.

Находясь на передовом рубеже, ожидая атаки со стороны противника, младший сержант Корсаков руководил организацией его обороны, где организовал фланговые наблюдательные пункты и грамотно определил огневые точки для личного состава.

Украинским боевикам удалось обнаружить наши позиции и нанести по ним массированный артиллерийский удар. В результате удара в соседнем подразделении было тяжело ранено двое военнослужащих. Российские военнослужащие под руководством Сергея храбро и стойко отражали натиск превосходящих сил противника. Корсаков, умело командуя подчиненным личным составом, организовал эвакуацию раненых. Отдав необходимые указания личному составу на позициях, Сергей возглавил группу эвакуации. Во время движения по маршруту, младший сержант Корсаков обнаружил вражеский дрон и меткой стрельбой из автомата сбил его. Успешно достигнув точки эвакуации, Сергей передал раненых военнослужащих эвакуационной группе, после чего вернулся на позиции для отражения атаки противника, поддерживая дух боевых товарищей.

Благодаря отважным действиям младшего сержанта Сергея Корсакова, атака неонацистов была отражена, а жизни тяжелораненых военнослужащих были спасены.

https://t.me/rabotaembrat/9431

Гвардии рядовой Михайлов Валентин В ходе ведения наступательных действий на одном из тактических направлений штурмовая группа из состава мотострелковой роты, в которой выполняет боевые задачи гвардии рядовой Валентин Михайлов, попала в засаду и приняла бой.

Получив задачу эвакуировать раненных на автомобиле «Багги», Михайлов уточнил местоположение укрытия, куда были эвакуированы раненные.

Уяснив обстановку и опираясь на отличное знание местности Валентин выдвинулся в направлении обозначенного района. Умело используя рельеф местности и сохраняя высокую скорость быстро приближался к линии боевого соприкосновения. «Багги» с эвакуационной группой под управлением Михайлова был обнаружен противником и атакован FPV-дронами. Валентин вовремя обнаружил приближение БПЛА противника, бойцы эвакуационной группы покинули машину и меткой стрельбой уничтожили два дрона, после чего погрузились в машину и продолжили движение.

Несмотря на близость противника и артиллерийский обстрел гвардии рядовой Михайлов добрался до точки эвакуации, оперативно погрузил раненных в транспортное средство и доставил в медицинское подразделение.

Благодаря грамотному управлению, решительности и опыту гвардии рядового Валентина Михайлова раненные штурмовики были доставлены до медицинского подразделения вовремя, что позволило оказать им оперативную медицинскую помощь и спасти жизнь.

https://t.me/rabotaembrat/9428

Ефрейтор Кравцов Иван Ефрейтор Иван Кравцов в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи по обеспечению продовольствием и боеприпасами, а также эвакуации раненных военнослужащих.

Кравцов, продвигаясь по маршруту на вверенной ему технике от полевого склада к передовой линии обороны, попал под артиллерийский обстрел со стороны украинских боевиков.

Под обстрелом, Иван добрался на позиции, где разгрузил боеприпасы и обнаружил двух тяжелораненых военнослужащих, которых загрузил в транспорт и, отъехав на безопасное расстояние, оказал им первую медицинскую помощь.

Продвигаясь по маршруту к полевому госпиталю, Иван заметил быстро приближающийся FPV-дрон. Имея на борту автомобиля станцию РЭБ, Кравцов незамедлительно включив её, подавив беспилотник. Далее, умело маневрируя, уклонился от взрыва БПЛА, после чего быстро добрался до полевого госпиталя и передал раненых военнослужащих медикам.

В результате смелых и решительных действий ефрейтора Ивана Кравцова, была обеспечена устойчивость оборонительной линии, а раненые военнослужащие были своевременно доставлены в госпиталь.

https://t.me/rabotaembrat/9430

Гвардии младший сержант Ярушин Кирилл Номер расчета штурмового взвода мотострелкового подразделения гвардии младший сержант Кирилл Ярушин, действуя в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по уничтожению украинских националистов, захвату и уничтожению их укреплённого опорного пункта, долговременных огневых сооружений.

В ходе штурма, противник оказывал сопротивление и активное огневое воздействие, затрудняя продвижение российских штурмовых групп.

Дождавшись благоприятных условий и оценив обстановку, гвардии младший сержант Кирилл Ярушин принял решение отвлечь внимание противника на себя. Несмотря на риск для собственной жизни, он скрытно переместился от основной, занимаемой им позиции в сторону на достаточное расстояние и открыл огонь из стрелкового вооружения по позициям врага.

Националисты сосредоточили огонь на точке, где находился российский штурмовик, не заметив продвижение второй российской штурмовой группы из трех человек, которая зашла противнику во фланг, уничтожила шестерых боевиков ВСУ без потерь личного состава.

Благодаря отваге и грамотным действиям гвардии младшего сержанта Ярушина, российские мотострелки захватили опорный пункт противника, закрепились на нем и продолжали отражать контратаки ВСУ до подхода основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/9434

Гвардии рядовой Кнутов Илья Штурмовая группа, в составе которой выполнял боевые задачи гвардии рядовой Илья Кнутов, вела наступление на опорник противника.

Продвигаясь вдоль лесополосы, Кнутов обнаружил передовые позиции украинских боевиков. После выхода на рубеж атаки штурмовой группы Илья уничтожил пулеметный расчет противника, что позволило штурмовой группе без потерь сблизится с вражескими позициями.

Ведя огонь по позиции противника с фланга, Кнутов прикрывал действия штурмовой группы, что обеспечило быстрое продвижение российских военнослужащих вглубь опорного пункта украинских боевиков.

Противник обнаружил Илью Кнутова. При смене огневой позиции он был ранен. Несмотря на ранение, Кнутов оперативно оказал себе первую помощь и продолжил вести бой.

Благодаря мужественным и решительным действиям гвардии рядового Ильи Кнутова опорный пункт украинских боевиков был оперативно захвачен, противник уничтожен, а российские штурмовики, не понеся потерь, закрепились на важном рубеже для продолжения наступательных действий.

https://t.me/rabotaembrat/9450

Прапорщик Семёнов Герман Пока боевые части и соединения группировки «Центр» продвигаются вперёд, оттесняя противника всё дальше к западу, войсками связи ведётся постоянная работа по организации всех видов обеспечения. Они выстраивают взаимодействие между органами и частями многотысячной группировки.

Прапорщик Семёнов рассказывает о работе своей транспортной группы связи, действующей на Краснолиманском направлении:

«Группа занимается прокладкой и поддержанием в работоспособном состоянии линий связи, используемых нашим объединением. Отсюда происходит и название группы. Слово «транспортная» обозначает принадлежность к транспортной сети, то есть к той самой инфраструктуре, которая обеспечивает передачу данных от одного оконечного устройства к другому. Построение этой инфраструктуры – целиком и полностью наша задача. Для этого мы используем как беспроводные технологии, так и проводные. Всё оборудование новое».

Подробнее о задачах, выполняемых транспортной группой, и о тонкостях обучения на современной аппаратуре связи – в материале газеты «Уральские военные вести».

https://t.me/mod_russia/48753

Ефрейтор Болилая Елена Медицинская сестра медицинского пункта мотострелкового подразделения ефрейтор Людмила Болилая выполняла специальные задачи по оказанию экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи военнослужащим российских подразделений, получивших ранения в результате боестолкновений с украинскими националистами, а также медпомощи, связанной с обращениями гражданского населения.

В ходе ведения боевых действий противник нанес ракетно-артиллерийский удар по расположению российских военнослужащих с применением кассетных боеприпасов в результате чего личный состав подразделения, выполнявший фортификационные работы, получил ранения различной степени тяжести.

Ефрейтор Людмила Болилая, находясь на пункте управления, проявила хладнокровие, выбежала на поверхность, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке, и будучи под огнем противника начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим. Произвела их подготовку к дальнейшей эвакуации.

В ходе продолжающего обстрела, в том числе по личному составу из числа группы эвакуации, Людмила осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла все поражающие элементы и осколки на себя.

Сохранив жизнь военнослужащему, Людмила получила многочисленные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.

За героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор Людмила Болилая представлена командованием к высокой государственной награде.

https://t.me/rabotaembrat/9435 Ефрейтор Роман Меньшинин — сапёр. Он пришёл служить в армию в 2015 году и до сих пор в строю. Хотя первую профессию получил совсем другую, творческую.

Интересно послушать, как Роман рассказывает о буднях войны. Как работали в Сирии, как разминировали освобождённые города Донбасса, как в предрассветных сумерках выходили на ЛБС ставить инженерные заграждения — чтобы враг не прошёл ни метра в нашу сторону. Работая, Роман всегда держит в голове мысль о том, что с боевыми товарищами защищает, в первую очередь, родную землю и будущее своих детей. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1401 Военнослужащие 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Дзержинск ДНР.

Для удержания населенного пункта противник сделал из промышленного города неприступную крепость с развитой сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание представляло собой хорошо оборудованную огневую точку.

Подразделения группировки войск «Центр» отбивали у боевиков метр за метром, подъезд за подъездом, здание за зданием. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/48725

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Младший сержант с Брянщины. У Андрея остались супруга и двое детей. https://vk.com/wall-222921857_28277 Доржу родился в с.Эрзин Эрзинского района Республики Тыва. В 1997 году поступил в 1класс МБОУ «СОШ им. К.Д.Тыва-хуу с.Морен Эрзинского кожууна РТ» и окончил её в 2008 году. С 2008 по 2010 годы учился в Новосибирском государственном медицинском университете г.Новосибирска на стоматологическом факультете, но не окончил его. С 2011 по 2012 годы проходил военную службу старшим водителем-разведчиком в в/ч 74854, подразделение специального назначения ГУ ГШ ВС РФ г.Уссурийска. В 2012 году Доржу поступил в Тувинский государственный университет на Инженерно-технический факультет специальности «Промышленное и гражданское строительство» и окончил его в 2016 году. Освоил квалификацию бакалавра по направлению подготовки «Строительство». Имел специальность водителя категорий «В» и «С». В 2016 году временно работал водителем в административно-хозяйственной части ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» на время отпуска другого работника. Участвовал в строительстве многофункционального диагностического центра г.Кызыла. Работал в ООО «Абаканский комбикормовый завод» г.Кызыла сторожем. В 2017 году устроился на работу по контракту водителем 3-го расчёта 1-го взвода миномётной батареи 2-го батальона МСБ в/ч 55115. Он не боялся быть на передовой линии. Своевременно доставлял груз - оружие, продукты питания. Смело перевозил сослуживцев, эвакуировал раненых и отвозил в больницу, спасая многие жизни. Награждён Приказом Министерства обороны РФ медалью «За боевые отличия», Указом Президента РФ медалью «За храбрость» II степени. Погиб 17 июля 2024 года в боях за п.Новоалександровка Ясиноватского района ДНР, с достоинством и честью выполнив свой воинский и патриотический долг в рядах Вооружённых Сил РФ на СВО. В этот день он добровольно отозвался сменить водителя, который не захотел ехать на передовую линию. Кавалер ордена Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-222921857_28219 Шулуу Арсен Ихтяндрович родился 9 августа 1984 года в с.Морен Эрзинского кожууна Республики Тыва. В 1991 году поступил в МБОУ «Кызыл-Сылдысская СОШ Эрзинского кожууна РТ» в селе Булун-Бажы, в 2000 году окончил МБОУ «СОШ им. К.Д.Тыва-хуу с.Морен Эрзинского кожууна РТ». Шулуу Арсен Ихтяндрович в 2002 году служил в в/ч 40265 СВДВО в г.Оренбурге. С 06.09.2004 года по 03.08.2005 года служил по контракту в Чеченской Республике, принимал участие в боевых действиях. Имеет статус ветерана боевых действий. В сентябре 2022 года подлежал призыву в рамках частичной мобилизации на Украине. Шулуу Арсен Ихтяндрович героически погиб 6 марта 2024 года под Донецком. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Шулуу Арсен Ихтяндрович Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 2024 года награждён орденом Мужества, посмертно. 9 октября 2024 года в МБОУ «Кызыл-Сылдысская СОШ Эрзинского кожууна РТ» открыли мемориальную доску, памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать нам о войне, о гибели людей, о материнском, человеческом горе, и Парту Героя в честь выпускника, участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества Шулуу Арсена Ихтяндровича. https://vk.com/wall-222921857_28267 Даваа Болат Вячеславович родился в г.Чадаана Дзун-Хемчикского района Республики Тыва. С 1999 по 2008 годы учился в МБОУ «СОШ №1 имени М.А.Бухтуева» г.Кызыла. После окончания 9 класса в 2008 году поступил в ГБОУ СПО «Тувинский сельскохозяйственный техникум», обучался по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт». В 2011 году, после успешного окончания техникума, ему присвоена квалификация «бухгалтер». С 6 декабря 2011 года по 27 ноября 2012 года проходил срочную службу в г.Южно-Сахалинске, во 2-й реактивной артиллерийской батарее реактивного артиллерийского дивизиона в/ч 35390 в должности командира боевой машины. Свою первую трудовую деятельность Болат начал в 2013 году в Управлении образования Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» в должности ведущего экономиста. В 2015 году Болат устроился на работу охранником в ГБУ РТ «Автобаза по обеспечению деятельности исполнительных и законодательного органов государственной власти Республики Тыва». С 2018 года по 26.05.2022 года работал там в должности механика. Трудолюбие, старательность, устойчивость характера и стремление добиваться своих поставленных целей привели Болата Вячеславовича к получению диплома бакалавра в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» по направлению подготовки «Строительство» в 2021 году. 26 мая 2022 года заключил контракт в в/ч 31612 Вооружённых Сил РФ в должности старшего механика-водителя 1-го учебного центра, п. Еланский Свердловской области. С первых дней службы в специальной военной операции выполнял боевые задачи по защите мирного населения ДНР, ЛНР. Болат служил командиром взвода в составе 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, Лисичанское направление. Проявляя героизм и мужество при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, погиб 7 июля 2022 года в пгт Белогоровка Луганской области. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2022 года награждён орденом Мужества, посмертно. В память о погибшем герое в АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации» учреждена Ежегодная единовременная стипендия для отличников и активистов общественной жизни. В МБОУ «СОШ №1 имени М.А. Бухтуева» г. Кызыла, ГБОУ СПО «Тувинский сельскохозяйственный техникум», АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации» установлены мемориальные доски с именами выпускников, героически погибших в сражениях на СВО, среди них есть имя Даваа Болата Вячеславовича. https://vk.com/wall-222921857_28057 Оюн Ромаз Викторович родился в с.Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва. Перед отправкой в армию освоил военно-учётную специальность водителя и практически всю дальнейшую жизнь был за рулём автомобилей, автобусов, КамАЗа, грузовика Shacman. Ромаз решил стать военным. Служил в г.Юрге и г.Нижнеудинске. Женился. В семье родилась дочь. Ромаз связал свою судьбу с воинской частью 55115. Награждён медалью «100 лет Войскам связи» Министерства обороны РФ. Новый 2022 год семья встретила вместе. 5 марта подразделение ефрейтора Ромаза Оюна выбило войска ВСУ из н.п.Ягодное и получило приказ удержать занятый рубеж. Двое суток бойцы под шквальным миномётным огнём противостояли ударам врага. В последнем бою военнослужащий Билзен был на пассажирском месте, молодой солдат Чомбурук рядом с баком, а Оюн - за рулём. В тот день враг бил кассетными бомбами. Первый удар прошёл мимо, только радиатор загорелся в машине. Все, кто был в кузове, укрылись в маленьком перелеске у дороги - их спасли баулы с вещами, а Чомбурука защитило запасное водительское колесо. Билзен и Оюн снова запрыгнули в кабину автомобиля. В это время произошёл второй кассетный прилёт, Билзен получил ранение в грудь многочисленными осколками. Ромаз получил ранение в грудь и ему оторвало правую ногу. Его сердце остановилось 6 марта 2022 года. 8 мая 2022 года в Правительстве Республики Тыва родственникам военнослужащих, героически погибших в ходе специальной военной операции, вручили ордена Мужества. Это была первая церемония вручения наград с февраля 2022 года. Награда ефрейтора Ромаза Оюна была передана родным. В День Победы, 9 мая 2022 года, на Аллее Памяти с.Эрзин в торжественной обстановке открыли мемориальную доску в честь ефрейтора Оюна Ромаза. 27 сентября 2022 года в МБОУ «Эрзинская средняя школа имени Соян Чакар» установлена Парта Героя в память о Ромазе Оюне. На его родном доме, где сегодня живёт брат Чаян, установлена мемориальная доска. https://vk.com/wall-222921857_27867 Кужугет Алим Седенбалович родился в с.Тээли Бай-Тайгинского района Республики Тыва. После школы окончил курсы водителей категорий «В» и «С», получив заветное водительское удостоверение. В период с 18.12.2001 года по 14.12.2003 года выполнял воинский долг в Российской армии. С 01.09.2004 года по 20.06.2005 года учился в ГБПОУ «Тувинский агропромышленный техникум» с.Тээли, получил специальность «мастер растениеводства». После получения специальности начал работать водителем в ГКУ РТ «Барун-Хемчикское лесничество». В 2008 году создал свою семью и переехал в г.Кызыл, своими силами построил дом, в счастливом браке родились и воспитывались две дочери и два сына. Был любящим мужем, заботливым отцом. Алим работал в разных организациях города, не отрываясь от основной работы, повышая свою квалификацию водителя, выучился и открыл категории «Д» и «Е». 15 октября 2023 года добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ в звании ефрейтора на должности старшего стрелка 1-го отделения 2-го взвода 2-й штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона в/ч 41680. Ефрейтор Кужугет Алим Седенбалович принимал непосредственное участие в освобождении территории ДНР от преступного киевского режима. 18.11.2023 года при выполнении боевых задач в районе н.п.Водяное Алим находился в штурмовой группе, которая одной из первых прорвала хорошо укреплённую оборону противника. В ходе штурма вражеских окопов он смог уничтожить до трёх человек живой силы врага. Перемещаясь между вражеских позиций, обеспечивая плотный заградительный огонь по противнику, не давал вести прицельную стрельбу по сослуживцам. Противник применял квадрокоптеры со сбросом взрывных снарядов для уничтожения наступающих российских подразделений. Вследствие очередного сброса получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью и пал смертью храбрых. Посмертно награждён орденом Мужества. https://vk.com/wall-222921857_27978 Родился в г.Брянске. Обучался в МБОУ «СОШ №12» г.Брянска с 1999 по 2008 годы. Проходил действительную воинскую службу в учебном центре в/ч 30616-6, далее в 138-й отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина Краснознамённой бригаде. Награждён за отличную стрельбу. Работал в г.Брянске в дорожно-транспортном управлении. Рядовой запаса Вооружённых Сил Российской Федерации Зворыгин Евгений одним из первых пришёл на призывной пункт, когда началась мобилизация. Евгений не мог остаться в стороне, он был уверен, что нужен Отечеству. Мобилизован 25 сентября 2022 года в/ч 91704 г.Клинцы. Евгений служил механиком-водителем взвода снайперов 254-го мотострелкового полка. Откомандирован в144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного округа. Погиб 24 октября 2022 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции, выполнив свой воинский долг перед Отечеством на территории г.Сватово. Награждён посмертно орденом Мужества. 12 сентября 2023 года прошёл митинг, посвящённый открытию памятной мемориальной доски выпускнику МБОУ «СОШ №12» г.Брянска Зворыгину Евгению Викторовичу. https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/zvorygin-evgenij-viktorovich/ Монгуш Кежик Май-оолович родился 5 октября 1994 года в г.Кызыле Республики Тыва. В многодетной семье из пяти детей Кежик был третьим ребёнком. В 2002 году Кежик пошёл в первый класс МБОУ «Гимназия № 5 г.Кызыла». В 2009 году, в связи с переменой места жительства, был переведён в МБОУ «СОШ №8 г.Кызыла», там же окончил 11-й класс. В 2013 году поступил в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» г.Улан-Удэ. На втором курсе перевёлся в КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум». В 2016 году успешно окончил техникум по специальности «Землеустройство и земельные отношения». В том же году поступил на ИТФ Тувинского государственного университета. Женат, имеет двоих детей: сын и дочь. В 2020 году успешно окончил Тувинский государственный университет по специальности «инженер АТС и АД». Работал в ООО «Восток», в ООО «Тихвинский вагоностроительный завод» бригадиром слесарей, в ООО «Лунсин» инженером. В ноябре 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ для прохождения воинской службы в ВС РФ сроком на 2 года и 17 ноября 2023 года был направлен в в/ч 78568. 15 января 2024 года был зачислен в штат 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады ордена Суворова Самарского гарнизона. Участвовал в специальной военной операции по подавлению неонацистского режима на территории Украины и защиты России от фашистского режима. Неоднократно участвовал в боевых заданиях, спасал раненых боевых товарищей с поля боя, будучи раненым. 28 января 2024 года Монгуш Кежик Май-оолович героически погиб на очередном боевом задании по освобождению г.Авдеевки Покровского района ДНР. Награждён орденом Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-222921857_28340 Рустам родился 8 марта 1996 года в г.Алмалык Ташкентской области Республики Узбекистан. С 2001 года проживал в г.Челябинске, обучался в МБОУ «СОШ №89 г.Челябинска». Обучение давалось легко, принимал активное участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях школы. После окончания школы Рустам поступил в ГОУ НПО «Профессиональное училище № 70», которое окончил в 2012 году. Срочную службу проходил на полигоне космодрома «Плесецк». Рустам принял решение пойти на СВО добровольцем. 28 октября 2022 года Рустам подписал контракт с ЧВК «Вагнер», воевал снайпером-штурмовиком, у него был позывной «Пачеко». Султанахметов Рустам с честью выполнив свой долг, героически погиб 22 марта 2023 года, защищая интересы России при выполнении боевой задачи на территории г.Артёмовска Донецкой Народной Республики. В тот день противник предпринял попытку прорвать линию фронта: в результате массированного артиллерийского огня по позициям штурмового взвода часть личного состава получила осколочные ранения и была отрезана от основных сил подразделения. Рустам продолжал удерживать позиции, несмотря на полученную контузию, дав время группе эвакуации вынести раненых бойцов. В результате артиллерийского обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью. Благодаря проявленному мужеству и самопожертвованию Рустама Султанахметова, группе удалось эвакуировать и спасти раненых бойцов. Проявленная в боях отвага и мужество Рустама Султанахметова, Указом Президента Российской Федерации отмечены государственной наградой — медалью «За отвагу». Награждён внутренними медалями ЧВК «Вагнер»: «За отвагу», «За взятие Бахмута», «Бахмутская мясорубка», «За взятие Соледара», «Участнику ЧВК «Вагнер». Похоронен со всеми воинскими почестями на Аллее Славы Преображенского кладбища г.Челябинска. https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/sultanahmetov-rustam-safievich/ Кежик родился 16 апреля 1998 года в с.Хайыракан Улуг-Хемского района Республики Тыва. Он был самым младшим сыном среди троих братьев. С 2004 по 2013 годы обучался в МБОУ «СОШ с.Х время проведения специальной военной операции Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2024 года рядовой Суван Кежик Владимирович был награждён посмертно орденом Мужества. 10 сентября 2024 года в селе Хайыракан Улуг-Хемского района в родной школе Кежика была установлена Парта Героя. https://vk.com/wall-222921857_28373 Гвардии младший лейтенант Шиханов Дмитрий Дмитрий Шиханов погиб в ходе проведения специальной военной операции Дмитрий Иванович родился 8 октября 1989 года, в Прибайкальском районе п.Ильинка. В 2007 году окончил Ильинскую среднюю школу. В этом же году поступил в Новосибирский государственный технический университет. Дмитрий решил посвятить свою жизнь военной службе и в 2013 году заключил контракт с 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой орденов Суворова и Жукова бригадой. С 2014 года принимал участие в контртеррористической операции на Кавказе, за что был награжден медалью «За службу на Северном Кавказе», памятной медалью «Участник контртеррористической операции на Кавказе». С февраля 2022 года участник специальной военной операции. В 2024 году окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В феврале 2024 года получил многочисленные осколочные ранения, после лечения в госпитале вернулся в строй. Заместитель командира 3 группы специального назначения роты специального назначения разведывательного батальона гвардии младший лейтенант Дмитрий Иванович погиб при выполнении боевой задачи 23 января 2025 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Шиханов Дмитрий Иванович награжден двумя медалями "За отвагу" и представлен к государственной награде орден Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/7992 Лейтенант Ондар Кежик Ондар Кежик Алексеевич родился 13 октября 1997 года в с.Суг-Аксы Сут-Хольского района Республики Тыва. В 2004 году поступил в 1 класс МБОУ «Суг-Аксынская СОШ», окончил школу в 2015 году. В сентябре этого же года поступил в ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» и 17 июня 2016 года получил диплом о среднем образовании. 28 июня 2017 года Ондар Кежик был призван на срочную службу в Вооружённые Силы Российской Федерации, служил будущий офицер в Архангельской и Мурманской областях водителем-механиком в звании старшего матроса. После демобилизации поступил на бюджетной основе в ФГБОУ ВО «ТувГУ» в сентябре 2018 года, учился по июль 2023 года, получил диплом о высшем образовании по направлению «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки «Биология» и «Безопасность жизнедеятельности». Параллельно педагогическому образованию Ондар Кежик Алексеевич с сентября 2019 года по май 2022 года обучался по программе военной подготовки офицеров запаса по военно-учётной специальности. В сентябре 2023 года женился, родился сын. Кежик был добровольцем-спасателем в местах чрезвычайных ситуаций, добровольцем по поиску пропавших людей. Был награждён медалями «За спасение жизни» в 2019 году, «За участие в военном параде в День Победы» дважды (2019 и 2021 годы). Проявив мужество и отвагу, командир взвода разведывательной роты, лейтенант 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, Ондар Кежик Алексеевич героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 2 марта 2024 года при освобождении н.п. Орловка. https://vk.com/wall-222921857_28469 Сержант Симчитмаа Мерген-Херел Симчитмаа Мерген-Херел Борисович родился 18 ноября 1996 года в с.Ак-Эрик Тес-Хемского района Республики Тыва. В 2003 году поступил в 1-й класс МБОУ «Кызыл-Чыраанская СОШ МР «Тес-Хемский кожуун РТ». После девятого класса в 2012 году поступил в КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» по специальностям «ветеринар» и «кинолог». Военная служба Мерген-Херела началась в ноябре 2014 года в пос.Джава и г.Цхинвале Южной Осетии в/ч 66431. После армии продолжил учёбу и в 2017 году получил среднее специальное образование по специальности «Ветеринария». Получив диплом, Мерген-Херел решил создать семью. В 2018 году родился первенец. В 2019 году заключил контракт о прохождении воинской службы в г.Уссурийске Приморского края. За два года он прошёл путь от механика-водителя до командира отделения и командира машины-оператора взвода противотанковых управляемых ракет. За безупречную службу ему присвоено звание «сержант». В 2020 году у молодой семьи родился второй сын. В марте 2022 года сержант Симчитмаа Мерген-Херел Борисович был направлен на специальную военную операцию. 31 марта 2022 года Симчитмаа Мерген-Херел Борисович героически погиб в ДНР в результате миномётного обстрела, исполняя служебный долг во время специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. У Мерген-Херела остались родители, сёстры, жена, двое сыновей. Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года сержант Симчитмаа Мерген-Херел Борисович был награждён орденом Мужества посмертно. 17 мая 2022 года в МБОУ «Кызыл-Чыраанская СОШ МР «Тес-Хемский кожуун РТ» была установлена Парта Героя, посвящённая памяти воина Мерген-Херела Симчитмаа. 08 февраля 2023 года в МБОУ «Кызыл-Чыраанская СОШ МР «Тес-Хемский кожуун РТ» торжественно открыли школьный музей. Весной 2024 года в МБОУ «Кызыл-Чыраанская СОШ МР «Тес-Хемский кожуун РТ» состоялась церемония открытия мемориальной доски. https://vk.com/wall-222921857_28124 Военнослужащий Ибрашев Тасболат Его имя стало символом мужества и стойкости Это знаменитое фото. Грузия, 08.08.08. После разгрома армии Саакашвили ее отступившие части перегруппировались и решили вернуться в Гори, но наткнулись на подвижный российский блокпост.

На фотографии видно, как российский солдат, наперевес с пулеметом, противостоит мотопехоте. В составе 58-й российской армии он пришел на помощь южным осетинам и был одним из тех, кто принуждал агрессора к миру. Спустя одиннадцать лет выяснилось, что на кадрах астраханец Тасболат Ибрашев, уроженец Казахстана. Тасболат Абатович Ибрашев родился 16 января 1984 года в селе Аккистау Новобогатинского района Гурьевской области Казахстана. В 1986 году вместе с матерью он переехал в Астрахань. Срочную службу он проходил в Северной Осетии-Алании в пограничных частях, а затем продолжил служить по контракту в Чечне, в городе Шали, в 70-м Гвардейском мотострелковом полку 42-й Гвардейской мотострелковой дивизии. После увольнения из армии Ибрашев жил в Астрахани, а недавно вместе с женой и двумя дочерьми перебрался в Подмосковье в город Дмитров и работал на складе одной из торговых сетей. Имя героя в переводе означает «Каменный меч». Вот такие казахи, как Тасболат, защищали Москву в сорок первом году, дрались на Волоколамском шоссе в составе героической дивизии генерала Панфилова. Вместе с представителями народов Советского Союза они брали штурмом Рейхстаг в столице гитлеровского Третьего Рейха — Берлине. И вот что еще… Русский — это не общность по крови, русский — это состояние духа.

«He’s Russian. That explains a lot». — «Он русский. Это многое объясняет». Когда пришло время мобилизации - не раздумывая явился в военкомат и вновь пошел воевать. Был тяжело ранен, долго лечился, но вернулся в строй. Опытный воин не мог остаться в стороне. Тасболат Ибрашев принял свой последний бой под Волчанском Харьковской области, он героически погиб 3 февраля 2025 года. Читайте по ссылке подробнее https://vk.com/wall-48144384_940331



СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Письмо Алеши. Андрей Куряев

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