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Красоты России. Лебединая Камчатка

Ко всем нашим темам о Комчатке хочу предложить вашему вниманию рассказ и фотографии Дениса Будькова, который наблюдает за лебедями. Далее текст и фото автора.Красоты России. Лебединая Камчатка
Я занимаюсь съемкой лебедей 5 лет. А началось все в один февральский день. Когда, стоя на крыльце нашего клуба, я увидел, как стая лебедей садится на реку буквально в 500 метрах. Недолго думая, схватил фотоаппарат и побежал к реке. Но прежде чем я смог подойти к ним достаточно близко, чтобы сделать хотя бы один кадр, они, испугавшись меня, тут же улетели.
Поняв что лебеди очень пугливы, я думал, как организовать их съемку. И вот теперь каждый год, когда начинаются морозы и ложится достаточно толстый слой снега, больше метра, я начинаю готовиться к их прилету.
Красоты России. Лебединая Камчатка
Капитальный скрадок для круглосуточной засидки я не строю, так как не всегда есть время находиться там сутками. Я сделал ставку на то, чтобы была возможность в любое время подойти к реке не замеченным. Для этого приходится рыть окопы до 50 метров. Благо толщина снега такова, что стена вдоль окопа получается почти два метра что в свою очередь позволяет, незамеченным пробираться в скрадок.
Красоты России. Лебединая Камчатка
Берег реки имеет высоту более двух метров и поэтому в этом году я решил построить двух ярусный скрадок.

Чтобы была возможность незаметно спускаться на уровень воды. Красоты России. Лебединая Камчатка Красоты России. Лебединая Камчатка Красоты России. Лебединая Камчатка
Также делаю несколько снежных стенок для других ракурсов.
Красоты России. Лебединая Камчатка Красоты России. Лебединая Камчатка
Лебеди зимуют на всей территории Камчатки, но конкретно на этой реке их привлекает то, что она полностью никогда не замерзает благодаря выходам теплых вод.
Красоты России. Лебединая Камчатка
И поэтому основные съемки у меня проходят, когда наступают сильные морозы. Благодаря им большая часть реки замерзает, а на моем участке всегда есть полынья, к которой они и слетаются, когда не остается других мест.
Красоты России. Лебединая Камчатка
Лебедей - кликунов можно назвать гигантами среди водоплавающих. Размах их крыла достигает 2.5 метров.
Красоты России. Лебединая Камчатка
За все время, что снимаю лебедей я ни разу не наблюдал у них конфликтных ситуаций между собой. Красоты России. Лебединая Камчатка Хотя просматривая фотографии лебедей с других уголков России, частенько вижу фотографии, на которых они дерутся. Возможно, их спокойность связанна с тем, что они не собираются в огромные стаи и у них нет повода для беспокойства. Как правило, я наблюдаю небольшие семьи от 2 до 8 птиц. Красоты России. Лебединая Камчатка Красоты России. Лебединая Камчатка Красоты России. Лебединая Камчатка Иногда они собираются в стаю до 30-40 шт. Красоты России. Лебединая Камчатка Распорядок дня у них скучноватый)) Проснулись Красоты России. Лебединая Камчатка Подкрепились водорослями Красоты России. Лебединая Камчатка Помылись Красоты России. Лебединая Камчатка
Почистились
Красоты России. Лебединая Камчатка
И снова спать))
Красоты России. Лебединая Камчатка В этом году небольшое разнообразие внес прилетевший лебедь, опознать которого я так и не смог. Красоты России. Лебединая Камчатка Для молодого лебедя-кликуна у него маловат размер и цвет клюва не желтый. Есть подозрение, что это Гуменник. Молодой лебедь
Красоты России. Лебединая Камчатка
Взрослый лебедь
Красоты России. Лебединая Камчатка Как только морозы спадают и река освобождается от льда лебеди перекочёвывают выше по реке и подальше от поселка. Красоты России. Лебединая Камчатка

 

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Зимовка лебедей на Камчатке Паратунка, Лебеди, Зимовка, Зима, Камчатка, Россия, Фото, Природа, ДлиннопостРека Паратунка, Автор  Денис Будьков,
природафото сегодняСветлана Митленко
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