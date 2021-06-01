Красоты России. Лебединая Камчатка

Ко всем нашим темам о Комчатке хочу предложить вашему вниманию рассказ и фотографии Дениса Будькова, который наблюдает за лебедями. Далее текст и фото автора.

Я занимаюсь съемкой лебедей 5 лет. А началось все в один февральский день. Когда, стоя на крыльце нашего клуба, я увидел, как стая лебедей садится на реку буквально в 500 метрах. Недолго думая, схватил фотоаппарат и побежал к реке. Но прежде чем я смог подойти к ним достаточно близко, чтобы сделать хотя бы один кадр, они, испугавшись меня, тут же улетели.

Поняв что лебеди очень пугливы, я думал, как организовать их съемку. И вот теперь каждый год, когда начинаются морозы и ложится достаточно толстый слой снега, больше метра, я начинаю готовиться к их прилету.



Капитальный скрадок для круглосуточной засидки я не строю, так как не всегда есть время находиться там сутками. Я сделал ставку на то, чтобы была возможность в любое время подойти к реке не замеченным. Для этого приходится рыть окопы до 50 метров. Благо толщина снега такова, что стена вдоль окопа получается почти два метра что в свою очередь позволяет, незамеченным пробираться в скрадок.



Берег реки имеет высоту более двух метров и поэтому в этом году я решил построить двух ярусный скрадок.

Чтобы была возможность незаметно спускаться на уровень воды.

Также делаю несколько снежных стенок для других ракурсов.



Лебеди зимуют на всей территории Камчатки, но конкретно на этой реке их привлекает то, что она полностью никогда не замерзает благодаря выходам теплых вод.



И поэтому основные съемки у меня проходят, когда наступают сильные морозы. Благодаря им большая часть реки замерзает, а на моем участке всегда есть полынья, к которой они и слетаются, когда не остается других мест.



Лебедей - кликунов можно назвать гигантами среди водоплавающих. Размах их крыла достигает 2.5 метров.



За все время, что снимаю лебедей я ни разу не наблюдал у них конфликтных ситуаций между собой. Хотя просматривая фотографии лебедей с других уголков России, частенько вижу фотографии, на которых они дерутся. Возможно, их спокойность связанна с тем, что они не собираются в огромные стаи и у них нет повода для беспокойства. Как правило, я наблюдаю небольшие семьи от 2 до 8 птиц. Иногда они собираются в стаю до 30-40 шт. Распорядок дня у них скучноватый)) Проснулись Подкрепились водорослями Помылись

Почистились



И снова спать))

В этом году небольшое разнообразие внес прилетевший лебедь, опознать которого я так и не смог. Для молодого лебедя-кликуна у него маловат размер и цвет клюва не желтый. Есть подозрение, что это Гуменник. Молодой лебедь



Взрослый лебедь

Как только морозы спадают и река освобождается от льда лебеди перекочёвывают выше по реке и подальше от поселка.