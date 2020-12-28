Новая память о старой войне, или зачем Европа переписывает итоги Второй мировой

Вторая мировая война всегда была предметом ожесточенных споров. В 2020 году, который стал серьезным испытанием для всего мира, споры эти достигли апогея. 75-ю годовщину окончания Второй мировой ознаменовали так называемые «войны памяти», в которых особенно преуспели «невинные жертвы советской оккупации» — Польша и страны Прибалтики.

23 ноября в Европейском университете в Санкт-Петербурге (ЕУ СПб) состоялась специальная онлайн-сессия о «войнах памяти» и международных отношениях с участием журналистов Фёдора Лукьянова, который вел мероприятие, и Алексея Миллера, а также дипломатов России и стран Запада. Сессия в рамках международной конференции «Память о Второй мировой войне — прославление, проклятие, обвинение, оправдание, объяснение», которая организована ЕУ СПб и Советом по внешней и оборонной политике.

Участники сессии обсудили причины исторического ревизионизма и возможности позитивного влияния наследия Второй мировой на современные международные отношения.

Согласно этому документу, СССР и его правопреемница Россия признаны главными виновниками войны наряду с нацистской Германией.

Отправной точкой для этой дискуссии стала статья российского президента Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованная 19 июня 2020 года. Статья была написана в том числе как ответ на резолюцию Европарламента 2019 года об итогах Второй мировой войны.

Доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Миллер напомнил о существовании основных и противоречивых концепций событий Второй мировой войны и политики памяти: российской (советской) и западной.

Если советская и российская трактовка событий фокусирует внимание на великом подвиге Красной Армии и разгроме нацизма, на результатах Нюрнбергского процесса и установлении мира во всем мире, то на Западе Вторая мировая война — это история о том, как Европа оказалась во власти тоталитаризма и тирании, которые впоследствии удалось победить демократам.

Эти точки зрения в условиях современного мира стали практически полярными и порождают все новые противоречия.

Профессор истории и государственного управления в Центре Миллера Виргинского университета Филип Дэвид Зеликов отметил, что такие «войны памяти» нужны Европе для поддержания популярного на Западе убеждения, что Россия — главный источник зла.

Историк напомнил, что, обвиняя Россию в развязывании Второй мировой войны и насильственной оккупации своих территорий, европейские страны упорно игнорируют ряд собственных ошибок, которые привели их к неизбежному финалу в попытках умиротворить Гитлера, в частности Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.

Такая концепция напоминает версальскую систему инсайдеров и аутсайдеров (система международных отношений, возникшая в результате подписания Версальского мирного договора, согласно которому аутсайдером признавалась Германия как главный агрессор в Первой мировой войне) и является разрушительной по своей сути.

«Такая система опасна и деструктивна. Великим державам следует лучше начать диалог, несмотря на принципиальные различия во взглядах. В противном случае мы будем обречены на еще один конфликт», — сказал профессор.

По его словам, обсуждение уроков Второй мировой войны в позитивном ключе могло бы войти в повестку предстоящего саммита Совета безопасности ООН.

Член Совета Федерации, посол России в США Сергей Кисляк подтвердил его слова, добавив, что российская сторона заинтересована в нормализации диалога по Второй мировой.

Дипломат отметил, что, демонизируя Россию, Запад закрывает глаза на преступления нацистов в Прибалтике и на Украине, где были созданы специальные дивизии СС.

«Однажды я даже слышал, как американские лидеры высказали такое суждение, что "правда" важнее фактов. Тогда я долго думал, что это означает эта "правда", как это понимать», — сказал посол.

Немецкий дипломат, посол Германии в России Ульрих Бранденбург повторил мысль профессора Зеликова о том, что «войны памяти» являются следствием многовековой борьбы Запада с Россией и инструментом геополитики.

При этом он подчеркнул, что роли СССР и Германии в развязывании Второй мировой войны совершенно несопоставимы, так как преступления нацистов не могут иметь аналогов.

Только конструктивные беседы с пониманием уязвимых сторон друг друга способны вывести отношения России и Запада из порочного круга «войн памяти». Уроки Второй мировой, о которых писал Путин в своей статье, состоят вовсе не в том, чтобы обличить тиранов и пожалеть жертв. Война показала, что мировые державы способны объединяться и договариваться. И нынешние Россия и Запад смогут договориться. Таким оптимистическим прогнозом завершил дискуссию британский дипломат сэр Энтони Брентон.

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20201...