Лист ожидания. Памяти актера Игоря Савочкина

Начиная с эпизодического красного командира в «Троцком» 1993-го года, почти за тридцать лет в профессии Игорю Юрьевичу чаще всего доставались роли жестких мужчин, обладающих нестандартной, но привлекательной внешностью, силой и харизмой.

Про Савочкина зрители говорили, что он великолепно играет положительных героев, но «особенно хорошо ему удаются роли бандитов и подонков». Актер как-то в интервью пояснил, что избирательно подходил к выбору ролей и никогда не играл персонажа, который бы «не цеплял» его.

Мне он чем-то неуловимым всегда напоминал актеров Николая Олялина, Андрея Болтнева и отчасти Валерия Приёмыхова. Прекрасный, тонкий, ироничный артист с неповторимой органикой — у него было около сотни ролей в кино. Играл, будто жил в каждой роли. Ярко, точно, талантливо. Украшение в любом фильме.

Последний фильм, в котором снялся Савочкин, датируется 2021 годом — он сыграл татарина в «Иване Денисовиче».

А какую фактуру он создал в «Офицерах-2»! Или «Под прицелом» — где поистине трагична фигура участкового Павла Карасёва в исполнении Савочкина. Замечательно создан образ матерого бандита «Ворона» в шикарном сериале «Крик совы».

В общем и целом, как не опиши фильм, лучше один раз (или два, или три) посмотреть самому. Но сегодня задача другая — рассказать об одной знаковой встрече.

Что может связывать офицера спецназа и актера? Попробуем ответить на этот вопрос. Но сначала, вкратце, о нем — Игоре Савочкине, которого мы помним и любим.



«МАЛИННИК ЖЕ!»

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Берёзовка Саратовской области. Позже семья переехала в Саратов: отец работал в Саратовском облуправлении культуры, затем возглавлял редакцию газеты «Труд». Мать — учительница. Профессию матери продолжила сестра Игоря.

В школьные годы Игорь Юрьевич занимался фехтованием весьма профессионально — впоследствии даже преподавал этот предмет в театральном училище. Участвуя в ветеранском движении, мастер спорта Савочкин стал бронзовым призером чемпионата России. Его тренер Константин Неизвестный взял актера запасным игроком ветеранской сборной России.

Но это все было потом, а в юности Игорь хулиганил, постоянно участвовал во всевозможных драках, потасовках, состоял на учете в детской комнате милиции. Игорь Савочкин в молодости (справа внизу)

По его словам, многие товарищи детских лет загремели в колонии. Однажды и он едва туда не попал. Лишь вмешательство инспектора по делам несовершеннолетних Романовской, о которой актер всегда вспоминал с теплотой, помогло избежать этого.

«Половина моих друзей в тюрьмах срок мотала, а я выплыл», — позже признавался Савочкин, впрочем, и спорт, по его словам, тоже «поставил ему мозги на место». Кстати, умение двигаться в кадре — заслуга именно фехтования.

Об актерстве в детстве и юности он как-то не задумывался. Когда у Игоря спрашивали, куда он пойдет учиться, только пожимал плечами. Поступил Савочкин в Саратовский институт механизации сельского хозяйства. То есть по первому образованию Игорь Юрьевич — инженер.

По специальности работал недолго, только отработал, как тогда было принято, учебу в институте, и все. Актером стал, как это частенько бывает, случайно.

Сам Савочкин с юмором рассказывал об этом так: «Учился в техническом вузе. Однажды шел домой пьяненький и вдруг догоняет друг — Захар Федосеев. Его отец, Владимир Федосеев, служил режиссером в Саратовском ТЮЗе. «Мой отец студию театральную набрал, — сказал Захар. — Одни девочки, парней не хватает, айда к нам!» Ну, я и согласился — малинник же! Вот так и стал артистом».

Хотя Игорь тогда считал театр скучноватым-таки занятием, но все-таки решился сходить в студию. Занятия актерским мастерством так увлекли Савочкина, что он проникся этой профессией.

Начинающий актер подумывал даже оставить институт и поступать в консерваторию, но родители запретили ему уходить, не доучившись.

Совмещать учебу тогда, как нынче, было нельзя, поэтому Игорь проходил в студию два года, параллельно получил образование инженера и поступил на театральный факультет в Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова (курс Риммы Беляковой и Георгия Банникова).



В МОСКВЕ НА «ДОСКАХ»

После окончания консерватории в 1991 году Игорь перебрался в столицу, снимал с друзьями дом в Переделкино, по приглашению работал в театре «На досках» Сергея Кургиняна, где получил роль Максима Каммерера в спектакле «Обитаемый остров».

Но Савочкину не понравилось в театре: у него сложилось твердое мнение, что режиссер не должен идти на поводу у публики, его работы должны быть исключительно авторскими.

Искал, что называется, себя. Перешел в «Teaтp нa Покpoвкe» Cepгея Apцыбашевa. Сотрудничал с Театральным агентством ЛеКур: его звездная роль Сарафанова — в пьесе «Старший сын» А. Вампилова.

Но и там молодой актер «не пришелся ко двору», может, потому, что злоупотреблял алкоголем: «Из-за пьянства меня чуть не выгнали из театра, однажды я опоздал на съемку в фильме, и мне долго не давали ролей. В подпитии я становился агрессивным, лез на рожон». Но в середине 1990-х он поборол пагубную привычку и с тех, по его собственным словам, «алкоголь в рот не брал».

Тогда, в 1990-х, было непростое время для всех, а для театров и кино — в частности. Поэтому в молодости Игорь подрабатывал сторожем на кладбище, продавцом, таксистом. Рассказывал, что «Москву покорял дважды».

В первый раз Савочкин вернулся в Саратов и семь лет работал диктором информационной программы на радио «Ностальжи». Вторая попытка покорения столицы была успешнее — у Савочкина появилась собственная квартира, достаток, так что, как он сам говорил, «обосновался крепко».

В Саратове актер познакомился с режиссером Тимуром Бекмамбетовым — и эта встреча полностью перевернула его жизнь. Тот предложил Савочкину работу в рекламном агентстве «Базелевс», где Игорь снимался в рекламных роликах.

В конечном итоге, путь в «большое кино» актеру проложил именно Бекмамбетов. Савочкин исполнил роль Максима Ивановича в фильме «Ночной дозор» (2004), который стал очень успешным и получил народное звание «первого российского блокбастера». Земляки Савочкина гордились тем, что он «наш, саратовский».

— Слава Богу, что есть возможность заниматься любимым делом, да еще деньги за это получать, — шутил Савочкин. — У меня на площадке всегда хорошее настроение.



ДВА ОФИЦЕРА

В фильме «Тихая застава», созданного по документальным материалам, Савочкин сыграл командира разведки лейтенанта Бобровского.

Съемки были сложными. Чтобы артисты могли яснее представить события 1993 года на афганской границе, консультантами были люди, реально принимавшие участие в тех боях.

— Нам показали документальные материалы, служба безопасности предоставила такие страшные вещи, на них тяжело было смотреть, — рассказывал Савочкин.

— График был очень напряженный — нам всего два месяца дали на съемки. К работе приступали в 6 утра, потому что был короткий световой день, надо было успеть как можно больше. Но отдача у тех людей, которые снимали, была потрясающая.

А до этого Савочкину довелось сыграть роль белого офицера — генерала Войцеховского в «Адмирале», командующего ударной армией и соратника генерала Каппеля — она получилось достоверной, убедительной.

— Нужно было перечитать гору книг, чтобы понять ту эпоху, — вспоминал Игорь Юрьевич. — Я прочитал биографию Войцеховского и книгу воспоминаний участников великого Ледяного похода, от рядового до генерала. Пытался понять, что это за человек, какого характера, какого масштаба личности человек.

Войцеховский вывел своих людей к Иркутску и дальше — через Байкал, к японцам. А также вывез из Иркутска тело Каппеля. И в реальности, и по сценарию герой Безрукова провалился под лед и в сильный мороз отморозил ноги. Все это снимали под Коломной. Но в те дни и в реальности стояли трескучие сибирские морозы.

Тяжело было, да и съемки интенсивные! — признался актер. — Нас спасал теплый вагончик. Мы там растирались и пили горячий чай.

Ведь мы же с Безруковым еще и в ледяную воду лазили! Без дублеров.

А во время съемок в исторической деревне под Истрой, наоборот, стояла тридцатиградусная жара, а мы в это время сидели в избе с жарко растопленной печкой. Ее растопили, чтобы снять эпизод, когда в печи раскаливают пилу. А все для того, чтобы Сергею Безрукову, то есть Каппелю, отрезать обмороженные ступни ног. Пот с нас лил градом!

Уже после выхода картины Савочкин наткнулся в интернете на отзывы правнука Войцеховского, живущего в Чехии, тот сказал, что образ получился очень правдоподобный. Такая оценка дорогого стоит!

С легкой руки Бекмамбетова Савочкин постепенно занял свою нишу в российском кинематографе и стал регулярно появляться на экранах в ролях отпетых уголовников и суровых военных. Зрителям хорошо знакомы его работы в картинах «Жесть» (2006), «Адмирал»(2008), «Диверсант» (2007), «Дом» (2011), «Левиафан» (2014) и многих других. Встречаются в его фильмографии и комедийные проекты («Елки-3», «Домашний арест»), а сам актер считает своей лучшей работой роль Толяна в сериале «Громовы».

Кадр фильма "Громовы"

Некоторые кадры из фильмов: Кадр из фильма "Русский пленник" Кадр из фильма (сериала) «Ночные ласточки» (2013), посвящённого героическим военным лётчикам в период Великой Отечественной войны Кадр из фильма "Анна", 2014 Игорь Савочкин в фильме "Гардеробщица". 2016 год Игорь Савочкин в сериале "Метод". 2015 год. Игорь Савочкин в фильме "Рая знает". 2015 год, Игорь Савочкин в фильме "Чёрные кошки". 2013 год. Кадр из фильма "Ваши документы" Кадр из фильма "Харон", 2019 Игорь Савочкин в фильме "Последствия войны". 2019 год Игорь Савочкин в фильме "Три". 2020 год. Игорь Савочкин в фильме "Письма". 2020 год Кадр из фильма "Тихая застава"

Игорь Савочкин был женат на Екатерине Маракулиной. Актер познакомился с будущей избранницей, когда ему было 36 лет, и влюбился с первого взгляда. Жена была моложе на 6 лет. Детей пара не имела, хотя супруги планировали стать родителями. Свою будущую жену актер встретил на съемках фильма «Наши 90-е», которые проходили в Санкт-Петербурге. Екатерина работает исполнительным продюсером в компании Андрея Звягинцева. До встречи с ней в личной жизни Савочкина случались романы, но они были несерьезными. Артист признавался, что всю жизнь был безумно влюблен в супругу:

«Я очень люблю свою жену. Я готов проводить с ней буквально каждую минуту своей жизни. Катя — замечательный человек. Она меня всегда поддержит и успокоит, если в этом есть необходимость. Я могу обратиться к ней с совершенно любым вопросом или любой просьбой. Она обязательно выслушает и подскажет, как следует разумно поступить в той или иной ситуации. Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне именно Екатерину».

В свободные от съемок дни актер любил перечитывать любимые романы «Петр Первый» и «Мастер и Маргарита». А еще он мечтал сыграть Клавдия и убедить зрителей в том, что этому шекспировскому цинику не чужды человеческие эмоции и их трагизм.

Игорю Юрьевичу было близко творчество Василия Шукшина: «Я смотрел многие его фильмы. Та правда, о которой он пытался рассказать, доходит до каждого. Я бы хотел, чтобы моя правда так же воспринималась и оценивалась после моих работ». Нравились артисту и Аль Пачино с Робертом Де Ниро.

ТИПАЖ БЛИНОВА

Трудно было бы представить, что Виктор Блинов, легенда отечественного спецназа, и актер Игорь Савочкин пересекутся в жизни. Уж слишком разные у них были пути. Однако теперь они навсегда связаны друг с другом, и вот каким образом.

19 ноября 2018 года вышел клип Алексея Филатова, посвященный памяти ветерана Группы «А» КГБ-ФСБ Виктора Ивановича Блинова — героя Кабула, Уфы, Будённовска.

Все военные сцены были сняты на полигоне 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. В главной роли «отставного майора» — Игорь Савочкин. Съемочную группу сразу поразило внешнее сходство Игоря Юрьевича с человеком, которого ему предстояло «оживить» на экране.

Работая, Савочкин не требовал к себе особенного отношения, под открытым небом, проливным дождем — погода была на редкость ненастная, с пронизывающим до костей ветром. И клип получился весьма и весьма реалистичным.

В первую очередь, конечно, благодаря Игорю Юрьевичу. К работе он, как обычно, тщательно готовился и узнал про своего героя немало интересного — из того, что нашлось в открытом доступе.

…Виктор Иванович Блинов служил в Группе «А» Седьмого управления КГБ СССР, участвовал во множестве спецопераций.

В декабре 1979 года он участвовал в операции «Байкал-79», связанной с захватом советским спецназом и десантниками ключевых объектов афганской столицы.

Летом 1995 года он же был среди участников штурма больницы в городе Будённовске, где многочисленная и хорошо вооруженная банда террористов Шамиля Басаева, ворвавшаяся в мирный город, удерживала большое число заложников, включая беременных женщин и молодых матерей.

В сентябре 1986 года в Уфе был захвачен пассажирский самолет. Именно Виктор Иванович уничтожил во время штурма из РПК одного из террористов, хотя террорист и успел нажать на спусковой крючок, но пули веером ушли в потолок.

Виктор Иванович был из тех, кто не мог найти себя на гражданской жизни. Он не мыслил себя вне любимой работы, поэтому добровольцем поехал в Сирию сражаться за правое дело, со Злом во имя Добра.

При этом Блинов, несмотря на далеко не юный возраст, находился в отличной физической форме и был хорошо подготовлен, свидетельство чему — краповый берет, который он заслужил во время ветеранской сдачи в Учебном центре «Витязь» у Героя России Сергея Лысюка.

Блинов погиб в бою. Это был удивительно скромный человек. Он не рассказывал журналистам или на «уроках мужества» в школах о своих подвигах, хотя имел на то полное и безоговорочное право…

Удивительно, что двое незнакомых людей, не связанных по жизни, казалось бы, ничем, «встретились» на съемочной площадке — Виктор Иванович Блинов и актер Игорь Савочкин. Он был под стать своему герою — человек скромный, добрый, не фальшивил ни в кадре, ни в жизни.

Может быть, именно поэтому его «отставной майор» такой ненадуманный, настоящий, хотя и не собственно, конечно, Виктор Блинов, а некий собирательный образ?..

И никто другой, кроме Савочкина, не смог бы так талантливо воплотить образ «альфовца» на экране — его работа как прощальный привет герою «Альфы» подполковнику Блинову, погибшему в Сирии.

Вот этот фильм

НЕОЖИДАННЫЙ УХОД

Ушел Игорь Юрьевич неожиданно для многих. Причиной стали проблемы с печенью, сообщили информационные агентства. Помимо этого, у него обнаружили неподдающийся лечению недуг уже на последних стадиях. Актер сгорел за неделю.

В ноябре 2021 года Савочкин попал в больницу. Очень сильно жаловался на боли в пояснице. Он был уверен, что его быстро поставят на ноги.

Но, увы, сложилось иначе… Между тем, зрители еще смогут встретиться с актером — несколько фильмов с его участием были премьеры уже после смерти актера. Скончался И.Ю. Савочкин 17 ноября 2021 года, похоронен в Москве на Востряковском северном кладбище (83 уч.). Могила у самой дороги. Прощайте, Игорь Юрьевич… И до новых встреч! Ведь остались ваши замечательные роли.

…Да, немало грустных, трагических новостей в последнее время. Нас покидают люди, сделавшие так много для страны, известные всем или неизвестные никому, кроме родных и близких, а с ними уходит и целая эпоха — эпоха семьи, страны, государства. Эпоха, на которую мы так часто оглядываемся. О которой сожалеем. Которую помним.

Но в этой череде уходов есть один важный момент: общество получает возможность заново оценить то, что сделано мастерами культуры советской (и не только) эпохи. И оценив, сделать их наследие и творчество более востребованным для новых поколений.

http://www.specnaz.ru/articles/299/20/4138.htm

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-igor-savochkin.h...

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3732/foto/1212601...

https://24smi.org/celebrity/2630-igor-savochkin.html