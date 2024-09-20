А за бугром оЙ как не спокойно.

22 августа ночью в пригороде румынского города Брашов произошёл крупный пожар на складе фирмы Евротекс, на котором хранились подготовленные к отправке на Украину БПЛА, ПРИЦЕЛЫ, ВОЕННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И МЕДИКАМЕНТЫ.

Огонь распространился на площади более 10000 кв.м.

В тушении пожара задействованы 12 пожарных расчётов.

Огонь пока не удалось полностью локализовать.Польше по дороге с военных складов на авиабазу национальных ВВС удивительным образом сгорело 3 фуры, груженые военным имуществом, предназначенным для переброски на Украину.В грузовиках находились каски, бронежилеты и ящики с миномётный выстрелами.Детонациия боеприпасов была слышна жителями окрестных сел Александровица и Муравица в течение двух часов.Пожарные не могли приступить к тушению из-за взрывов.

На территории оборонного предприятия Diehl Defense в Тройсдорфе (земля Северный Рейн-Вестфалия) произошел взрыв, двое сотрудников серьезно ранены, передает Bild.

Сообщение о ЧП поступило спасателям 30 августа в 9:32 утра (10:32 мск). По словам представителя пожарной команды, одно из зданий получило сильные повреждения, и сотрудники экстренных служб не могут туда зайти. Здание обесточили, на место прибыли спасательные вертолеты. Ранее в Берлине в результате пожара было практически полностью уничтожено оборонное предприятие все той же компании Diehl, на котором производили компоненты для передаваемых на Украину ЗРК IRIS-T.

https://t.me/boris_rozhin/135484

В мае 2024 года на металлургическом предприятии Diehl Metal Applications GmbH в Берлине также произошел мощнейший пожар

https://t.me/dva_majors/41500.

Продолжает поступать внутренняя информация из Европы об успешной деятельности украинского партизанского движения «Сопротивление» (рух «Опір») в европейских странах.

В ночь с 5 на 6 сентября граждане Украины путем прямого диверсионного поджога уничтожили крупный склад датской волонтерской организации «Autukrania biler til Ukraine», которая более двух лет занимается снабжением ВСУ.

В результате пожара, который произошел в Копенгагене, была уничтожена партия бронежилетов, тепловизоров, касок и другого обмундирования, вместе с транспортом, готовым к отправке на Украину для помощи ВСУ. Деятельность «Сопротивления» уже давно вышла за рамки аматорского уровня, количество участников многократно возросло, увеличились также и их возможности по оказанию противодействия помощи ВСУ.

Участники движения занимаются не только поджогами транспорта ТЦК на Украине, но и весьма результативно работают за ее пределами. Нами зафиксировано уже несколько десятков доказанных случаев уничтожения военной и гуманитарной помощи, а также логистических, инфраструктурных и иных объектов в Германии, Болгарии, Польше и Молдавии, тем или иным образом задействованных в конфликте на Украине.

https://t.me/boris_rozhin/136548

Финский журналист Кости Хейсканен рассказал о происходящем в Италии, Франции и Финляндии. По его словам, ситуация в отношении жителей стран меняется. "Подполье просыпается", - отмечает Хейсканен.

В беседе с Царьградом журналист Кости Хейсканен отметил, что западные военные стали всё чаще выбирать строну России.

Если раньше на Западе поддержка Украины была безоговорочной, то теперь ситуация меняется. И это заметно даже по Курску и ситуации в приграничье. Как отмечает собеседник Первого Русского, и здесь ужей сейчас много машин с немецкими, польскими и болгарскими номерами. Люди едут с желанием вступить в русскую армию даже из американского штата Колорадо.

Это потомки иммигрантов, это сами иммигранты, которые уехали. И сейчас наблюдается вот этот путь домой, - отмечает Хейсканен.

Коллаж: Царьград

По словам финского журналиста, меняется и ситуация с отношением к России на Западе:

- Уже начинают просыпаться в мире и подполье в разных странах, и в Италии, и во Франции, и в той же самой Финляндии. Уже вот этот перелом заметен.

По словам Хейсканена, по количеству тяжёлой техники в Курске видно, что Россия настроена на решительный бой против ВСУ в приграничье. Более того, местные жители признаются, что готовы и сами пойти против врага хоть с вилами в руках. Коллаж: Царьград

https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43826991745/-Podpole-prosyip...

Сильный пожар вспыхнул на химическом заводе компании Grillo в немецком Дуйсбурге 10 сентября. Район инцидента заволокло густым дымом, жителям близлежащих территорий рекомендовано не открывать окна и двери.

Это уже не первый подобный случай на химическом предприятии в Германии.

https://t.me/boris_rozhin/136952

Еще 29 июля прогремел взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии BASF, 14 человек пострадали. Около 12 часов дня произошёл «взрыв с последующим пожаром на заводе в южной части предприятия BASF SE в Людвигсхафене», сообщили в коротком пресс-релизе компании.

Пожарные просят людей объезжать пострадавшие районы, держать окна и двери закрытыми и выключить системы вентиляции и кондиционирования.

Как сообщает газета Handelsblatt, акции компании упали на фоне произошедшего.

https://t.me/divannyevoini/7943

В Дрездене ночью 11 сентября обрушилась часть моста Карола над рекой Эльба. Пострадавших нет.

Былое величие экономики Германии трещит по швам, зато на Украину денег выделяют больше всех в Европе.

https://t.me/dva_majors/52246

И вообще самая богатая гейропейская страна катится в экономическую пропасть. Производство в ФРГ: убытки, увольнения, умирание Немецкий автоконцерн Volkswagen (https://t.me/kanzlerdaddy/14381) не единственный пострадавший от бушующего в ФРГ кризиса. Пробежимся по списочку (https://focus.de/finanzen/boerse/vw-ist-nicht-allein-deutsch... славных дойче компаний:

— поставщик авто ZF Friedrichshafen к 2028-му (https://www.focus.de/finanzen/boerse/vw-ist-nicht-allein-deu... 14 тыс. рабочих мест в Германии — производить дешевле и удобнее за бугром. Сотрудники уже вышли на митинг протеста;

— техконцерн Bosch планирует уволить 3 тыс. сотрудников;

— химическая компания BASF закрывает производство в родном Людвигсхафене и строит огромный комплекс в Китае;

— химконцерн Bayer уже подрезал 1,5 тыс. мест;

— у сталелитейщика Thyssenkrupp за свою судьбу переживают все 27 тыс. работяг;

— на десерт: шведская компания по производству аккумуляторов Nothvolt (https://www.merkur.de/wirtschaft/robert-habeck-sparprogramm-...), строящая в ФРГ завод (смело!), тоже сокращает расходы и рабочие места. Сколько из 6,5 тыс. человек отправятся на мороз — секрет.

«Немецкое экономическое чудо» образца новой эпохи.

https://t.me/boris_rozhin/136983