ГОСТ не спасёт от некачественных продуктов

"Современная система национальных стандартов и советские ГОСТы — это не одно и то же. В Советском Союзе государство само обеспечивало качество продукции в рамках всей цепочки производства и поставок — от предприятия до прилавка, и тогда применение ГОСТов было обязательным.

Сегодня же роль властей заключается в модерировании правил игры на рынке и защите прав потребителей. С 2003 года ГОСТы являются добровольными — это означает, что производитель сам решает, в соответствии с какими стандартами изготавливать свою продукцию, пояснили в Роскачестве. Это могут быть как ГОСТы, так и технические условия (ТУ) или стандарты организации (СТО), которые предприятия разрабатывают самостоятельно". Ссылка

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Вот наиболее очевидный пример либерализма во вред, который сказывается на желудках каждого из нас. Добровольный ГОСТ — это как и что? В итоге это огромное количество некачественных продуктов и товаров на полках магазинов.

Почти каждую неделю Роскачество или Росстандарт публикует громкие отчёты, что большая часть молока/пельменей/хлеба... не соответствует нормам или даже опасны для здоровья. Но ровно никаких последствий. Почему? Потому что по закону предприниматель может соблюдать ГОСТ, а может не соблюдать. И он, конечно, не соблюдает, так как это сократило бы его доходы.

Да, возможно, введение обязательного ГОСТа удорожит товар, так как потребует более качественных ингредиентов. Но и это не оправдание. Как говорят специалисты, в цене нынешних товаров более 50% - это не стоимость реального производства, а наценка дистрибьютеров, торговых сетей и маркетинга. То есть тех паразитов, кто присосался к созданию товара (да-да, я знаю, что его надо ещё довезти до прилавка и красиво подать - но это не должно быть в разы выше производства). Спросят: так что, это НАТО заставляет Россию так выстроить производственно-торговый процесс. чтобы россияне потребляли некачественные продукты? Нет, не НАТО. Но этот процесс задан экономической системой неолиберализма, так называемой невидимой рукой рынка. И к нему уже присосались десятки тысяч маркетологов, продажников и прочих умников, которые будут вам доказывать, что иначе нельзя.

Чтобы поменять эту порочную модель, недостаточно просто вести обязательный ГОСТ - "деловые люди" тут же задерут цены и создадут социальную напряжённость. Нет, необходима вся смена экономического уклада, сами принципы производства и продажи товаров — чтобы целью было не обогащение, а польза гражданам и стране. Чтобы в цепочке «сырьё-продукт» главными были добросовестные производители и покупатели, а не маркетологи-продажники.

И вот тогда можно будет говорить о конце эпохи либерализма не на словах, а на деле.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/908978.html