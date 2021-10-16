"Заткнитесь, братья!": Хабиб Нурмагомедов опорочил подвиг

Драка в московском метро показалась бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову поводом для шутки. Казалось бы, забава, хохма... Однако в сказанном есть столько подводных течений, что при осмыслении становится тошно.

В метро, напомним, трое выходцев из Дагестана избили Романа Ковалёва, который заступился за девушку. Напавшие задержаны. По факту возбуждено уголовное дело, а Роман удостоен медали председателя СКР Александра Бастрыкина.

Так вот, Хабиб Нурмагомедов потроллил Конора Макгрегора, выложив его фото с подписью:

Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!

Контекст у шутки есть, и это не только массовое избиение Романа в метро. На Конора Макгрегора напали в октябре 2018 года на турнире UFC 229. И, действительно, удары наносили дагестанцы, поддерживавшие Нурмагомедова. Сам же боец в этот момент бил спарринг-партнёра Макгрегора, выпрыгнув из октагона. За потасовку Хабиб был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $500 тысяч.

Надо сказать, и Конор Макгрегор допускал оскорбительные замечания в адрес Хабиба Нурмагомедова и его семьи.

Как бы там ни было, спорный пост Хабиба отметили как в средствах массовой информации, так и в телеграм-каналах.

Это не первый скандальный инцидент, связанный с Хабибом. Широко обсуждается нежелание спортсмена выходить на соревнования под флагом России. Вместо триколора его команда всегда выносит флаг Дагестана. Кроме того, в постах на личной странице в социальной сети Хабиб Нурмагомедов поддерживал террористические движения.

Оскорбить миллионы русских и бросить тень на общих героев

Руководитель идеологического отдела Первого русского телеканала Царьград Михаил Тюренков в колонке редактора размышляет о сказанном Хабибом и показывает, насколько цинична допущенная шутка:

"Хабиб Нурмагомедов попытался "потроллить" своего ирландского соперника Конора Макгрегора, но в итоге оскорбил миллионы русских людей и бросил тень на наших общих героев.

"Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!" - попытался соригинальничать в соцсети бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, сопроводив этот "пост" в "сторис" изображением некогда проигравшего ему соперника из Ирландии Конора Макгрегора. Сделав это буквально через неделю после того как вступившегося за честь девушки в московском метро русского парня Романа Ковалёва буквально до полусмерти избили земляки Нурмагомедова.

Выродкам Земли Дагестанской, втроём напавшим на проявившего подлинную доблесть и отвагу парня, грозят серьёзные сроки заключения. Пострадавшему же Роману Ковалёву, которому ещё предстоит долгое лечение, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил ведомственную медаль "Доблесть и отвага". Что и вызвало бессовестное зубоскальство Хабиба Нурмагомедова.

И здесь хочется спросить Хабиба, чей недавно скончавшийся от коронавируса отец служил в Советской Армии, готовил бойцов к отправке в Афганистан, понимает ли он, что натворил своими словами? Понимает ли, что оскорбил он не только и не столько ирландца Конора Макгрегора или даже русского Романа Ковалёва, но свой родной Дагестан и его уроженцев. Среди которых десятки Героев Советского Союза и России, включая лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, автора бессмертной фразы "Работайте, братья!"

Знает ли об этом подвиге своего земляка Хабиб Нурмагомедов? Помнит ли, как настоящий русский офицер Нурбагандов (да-да, именно русский, как генерал Багратион был именно русским генералом, а маршал Баграмян - русским маршалом) не струсил перед группой боевиков, не сдал своих братьев. Или для Хабиба слово "братья" относится только к этническим аварцам, которых необходимо поддерживать при любом раскладе, даже если это откровенные выродки и уголовники? А может, он путает "братьев" и "братву"?

Среди героев Земли Дагестанской хочется вспомнить и Хаджимурата Курахмаева, 19-летнего парня, который в 1999 году, когда в его родное село вступили боевики, вошёл к ним в доверие, а ночью выхватил у одного из них автомат и расстрелял четверых подонков. Хаджимурат был убит, но за свой подвиг был удостоен звания Героя России. Знает ли эту историю хвалёный исключительно за свои "подвиги" на ринге Хабиб?

Россия веками строилось как Империя, государство, в котором этническим и культурным хребтом был и остаётся русский народ, с недавних пор даже в Основном законе, Конституции нашей страны названный "государствообразующим". Но на протяжении более чем тысячелетней истории Государства Российского рядом с русским православным большинством жили, трудились и защищали нашу общую Родину представители множества других этносов. В том числе - мусульманских, в том числе - дагестанских. И очень жаль, что уже отошедший в мир иной Абдулманап Нурмагомедов не смог это разъяснить своему сыну.

Конечно, заставить любить Россию и уважать русский народ невозможно. Заставить можно лишь сдерживать свою агрессивную тупость и русофобию, не выплёскивая наружу публично. И если у наших компетентных органов это пока не получается, остаётся надежда, что в их снах к ним придёт Магомед Нурбагандов и так же спокойно, как перед лицом смерти, но очень чётко и доходчиво произнесёт: "Заткнитесь, братья!"

https://tsargrad.tv/news/zatknites-bratja-habib-nurmagomedov...