Иван Разумов и его картины

В поисках разного и всякого наткнулась на описание выставки, прошедшей в Москве в конце мая.

«Музейная выставка» Ивана Разумова – это максимальное приближение к технике масляной живописи, какой она была в конце «прекрасной эпохи». Хрестоматийные картины, утратившие свою витальность и ауру за счет многократного воспроизведения, художник наполняет новой жизнью, бережно заново собирает, скрупулезно выписывает.

Можно сказать, что он отправляется назад в будущее через забвение открытий импрессионизма, свежести пленэра и дополнительного цвета. Разумов работает слоями, тщательно уравновешивая красочные поверхности, обращаясь к хорошо знакомой ему по Суриковскому институту, и прежде всего по урокам своего дяди, традиции масляной живописи перед ее концом, отчасти сохраненной в советском академическом образовании. Эта традиция находится в семейном анамнезе художника, откуда он начинает свой отсчет. Иван Разумов из семьи потомственных художников. Его дед Федор Константинов был одним из известнейших советских иллюстраторов, дядя Владимир Лыков – художник-постановщик популярных телеспектаклей кинофильмов 1970-80-х гг., включая «Приключения Электроника» и «Чародеи».

Замороженная сказка истории академического искусства конца ХIХ в. рассыпается на пазлы, которые заново собирает и художник, и зритель, безошибочно распознающий композиционные матрицы. Невозможность создания шедевра таким, как его понимали в конце позапрошлого века, становится для художника поводом для реанимации, буквально возвращения души той живописи, которая царствовала накануне грандиозных перемен, воплощая наивное очарование прогрессом, надежду на процветание и веру в историю, будь то мировую или личную.

сброшенная с пьедестала картины на страницы комикса в XX в., является для Разумова вызовом, в котором живописный язык, будь то Исаака Левитана, Валентина Серова, Василия Сурикова, Ильи Репина и даже Федора Решетникова, сосуществует в коллажном сочетании техники и сюжета.

Воображаемый музей Ивана Разумова сочетает разные картины в одну. Кто-то назовет это метонимией, а кто-то шизофренией. Ленин из одной картины Исаака Бродского переселяется в другую из его же ленинианы. Суриковский Суворов со своими солдатами, стремительно спускающийся с обледеневших склонов Альп, зависает над живописной роскошью репинского подводного царства, убаюкавшего Садко. Покидает картину Виктора Васнецова «Витязь на распутье», чтобы оказаться зрителем того выбора, который ему предстоит сделать, катапультируется с васнецовского «Ковра-самолета» Иван Царевич с Жар-птицей. Испаряются из кровавого репинского интерьера со сцены преступления Иван Грозный и его сын, оставляя лишь голое место. Левитан, запечатлённый Серовым, меланхолично взирает из облаков, зависнув «Над Вечным покоем». Художник – творец накануне эпохи перемен, оказавшийся на пиру Вальтасара, и его кистью начертано пророчество о том, что все будет «исчислено, взвешено, разделено».

Олеся Туркина, Виктор Мазин

Этот текст написали к выставке, проходившей недавно в Москве. Я собрала его картины, а уж вы решайте сами, как относится к такому творчеству.

К некоторым картинам мной найдено описание самого художника. Я их тоже привела. Левитан над вечным покоем, 2026 Свободный рейс, 2026 Экскурсия, 2026 Прогресс, 2026 Названия этой работы не знаю Названия этиой работы не знаю Утро на Волге 2019

Что еще о нем нашла. Специфика живописи Разумова укоренена в его графике и книжной иллюстрации, приемы которых он переносит на холст: отсюда особое построение композиции, сюрреалистичное смещение масштабов, яркий колорит. Иван Разумов в мастерской. Москва, 2017

Еще в детстве Ивану Разумову посчастливилось познакомиться с культурой советской книжной иллюстрации: будучи внуком заслуженного графика Фёдора Константинова, он имел возможность прикоснуться к лучшим образцам стиля. В семейной библиотеке хранилось значительное собрание, от раритетов книжной иллюстрации 1930-х до детских книжек художников круга московского концептуализма 1970-х. Возможно, с этим фактом личной биографии связан созданный Разумовым образ художника: его отличает инфантильное и в то же время интимное отношение с советским культурным наследием. Он увлеченно, хотя и с долей иронии, осуществляет своеобразный культурный психоанализ советских мифов: политических, кинематографических, литературных. Эти поиски Разумова оказались созвучны интеллектуальным настроениям и художественным приоритетам молодежной артистической богемы 1990-х. Иван Разумов оказался вовлечен в ряд знаковых сообществ Москвы и Санкт-Петербурга, которые Павел Пепперштейн описал как круг «Эстония», в этом кругу удачно синтезировались две художественные школы: московский концептуализм и питерский неоакадемизм. Интерес Разумова к критическому психоанализу и языкам культуры сблизил его с издателями культового питерского художественного журнала «Кабинет».

Со временем круг сюжетов художника расширяется, захватывая актуальную повестку. Новые психоаналитические интерпретации часто строятся вокруг тем богатства и власти. Кремль как райский сад для отдыха, нефтяная вышка как аттракцион, приватизированный космос — весь мир, наполненный только сексуальными красотками, становится игровой площадкой для избранных. Среди совсем новых работ обращение к популярному сегодня феминистскому движению, охватившему все социально-культурные сферы. Но назвать искусство Разумова критическим сложно, это все скорее ироничное подтрунивание. Лирика, 2020 Антропологический этюд, 2021 Хозяйство, 2022 Вдохновение, 2026 Роман 2025

Магритт (бельгийский художник-сюрреалист) в Москве, 2025.В Брюсселе есть целый музей, посвященный его творчеству. Музы и Сирены 2, 2025 Земляника, 2025 Аполлония, 2025 Old-school cool, 2025 Аполлон из серии «Музы и сирены», 2025

За кулисами, 2024

Станция Кижи, 2024 Без названия, 2024 Сказка, 2024 Banzai, 2022 Piano, 2024 Гран-Туризмо, 2023 Салют, Ноосфера!, 2022 Аленушка, Офелия, Русалка, 2023 Опистотонус, 2022 Счастливая Москва, 2023 Энигма, 2022 Библиотека Ленина, 2015 Анима, 2022 Мир, 2022 Симфония, 2021 Как краса русская с чашами «народного терпения» и «справедливости» наперевес вокруг Кремля ходила-бродила, пока революция не наступила, 2021 Бледнолицый туман, 2016 Жозефина, 2020 Н.Г.-21, 2020 Король Карнавалов, 2019 Волхвы, 2020

Лето двадцатого года из серии «Сделано на карантине», 2020 (образ является современным феминистским переосмыслением канонического сюжета о поцелуе в Гефсиманском саду). Погода в Подмосковье, 2015 Big Fish из серии «Сделано на карантине», 2020 (Карантин — это совсем не то, что нормальная самоизоляция художника в мастерской. В этом, на самом деле, уже нет ничего возвышенного, уютного или жертвенного. Воспевать или тематизировать в своей работе инфекции и пандемию у меня не возникает особого желания.) Mermaid, 2019 (Cюжет относится к серии, созданной по принципу «феминистского ревизионизма». Принцип состоит в том, что в любой канонической композиции все фигуры заменяются на женские. Прием, с одной стороны, позволяет выявить скрытые символические противоречия и маскулинную однобокость привычной нам культуры, но также пародирует упрощения, свойственные активистскому искусству как таковому.) Муза, 2020

С утра до вечера в немой тени дубов

Прилежно я внимал урокам девы тайной,

И, радуя меня наградою случайной,

Откинув локоны от милого чела,

Сама из рук моих свирель она брала.

А. С. Пушкин, «Муза», 1821

Снежинка, 2019 (Интересное объяснение от художника: Образ этой картины взят из сновидения, увиденного мной примерно 10 лет назад. Рисунок на эту тему всегда вызывал очень живой эмоциональный отклик у зрителя и взаимоисключающие, противоположные интерпретации. Сон был не об актуальной политике, а о недалеком будущем, в котором произошло некое фундаментальное научно- экономическое открытие. Это открытие позволило человечеству в очень короткие сроки, преодолев дисбаланс мирового развития, бедность и вооруженные конфликты, перейти в состояние устойчивого мира и творческого процветания. США, посчитав, что их освободительная историческая миссия выполнена, разделили статую Свободы, как священное божество, на фрагменты и раздали их всем странам. Так как во сне именно российские ученые сделали то самое открытие, то голова Свободы досталась Москве. И когда я с этой мыслью начал работать над картиной, мне сразу представилась зима и легкая метель, как бы Свобода в гостях у Снежной королевы… какие, однако, ему сны снятся) Рейс, 2019 Пустой трон, 2019 (В иконографии власти, как светской, так и религиозной, эта исходная пустота славы, эта внутренняя взаимосвязь величия и бездеятельности нашла свое наиболее яркое символическое выражение в образе пустого трона.) Фаллократию долой!, 2018

Миротворец, 2018 (Циклопический миротворец — нерушимый колосс, совершающий мужской ритуал примирения в самом центре неуправляемого процесса высвобождения огромных масс тепловой и лучистой энергий. Мощь титанической мочи превосходит противодействие термоядерного взрыва. Животворные пары душат костёр войны и агрессии. Этот Титан-миротворец зассывающий все подряд горячие точки на современном политическом глобусе — памятник так называемого Долгого мира: периода после Второй мировой войны, в котором почти всем нам посчастливилось родится, жить и бояться.) Баттл муз, 2018 (Картина является локальной и современной визуализацией древнегреческого музыкального произведения — Первого Дельфийского гимна Аполлону) Гжель, 2018 (Излюбленная древняя игра всех правителей Кремля. Участники игры бегают по периметру кремлёвской стены, взвалив на плечи дырявые мешки, набитые долларовыми банкнотами, приговаривая: «Были бы побрякунчики, будут и поплясунчики!». Кто первый просадит на бегу весь мешок, того ставят к красной стене и расстреливают конским навозом из знаменитых гжельских потешных ружей.) Уголок, 2018 Сиеста, 2017 Инспекция небесных иерархий, 2018 Игра, 2017 Весна, 2017 Здесь танцуют, 2017 (Становление художника всегда связано с его существованием в определенной культурно-политической среде. Иван Разумов, чья рабочая мастерская находится в нескольких шагах от Кремля, определенно черпает вдохновение из социальных конфликтов и жизненных перипетий, происходящих внутри Бульварного кольца.)

Нудисты в Александровском саду, 2017 Локальное потепление, 2017 Летний сон 1979 года, 2017 Царская охота, 2015 Стокгольмский синдром, 2015 Махараджа, 2014 Марианна, 2012 Хочу всё знать, 2010 (На картине Ивана Разумова «Хочу все знать» мы видим сценку, которая, судя по всему, происходит на какой-то неведомой планете: среди песка и кратеров, под ночным звездным небом мальчик-пионер в ярко-красном галстуке заносит удар молотка над инопланетным роботом R2D2. Устремления мальчика – не в разрушении: он стремится разрушить корпус этого чуда техники, чтобы добраться до сути, это выражение жажды знаний, которой живет детство. Советские плакаты побуждали пионеров прилежно учиться, читать книги и стремиться к знаниям – и именно это стремление воплощает образ смелого пионера, который рвется навстречу всем загадкам мира. А робот – это собирательный образ всего того непонятного, загадочного, неизведанного, недосягаемого, что так манит юный ум своими глубинами, и что обязательно будет открыто, разгадано и познано. Однако жажда познания таит в себе и потенциал безвозвратного разрушения – и в этом смысле простой пионер мало чем отличается от таких великих ученых как Роберт Оппенгеймер или Андрей Сахаров, истово работавших над созданием смертоносных бомб, способных уничтожать целые города…) Лена, 2007

Лично мне некоторые работы не то, что бы понравились, но задуматься заставили.