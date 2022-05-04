Мы из Советского Союза

Интересные архивные кадры жизни в СССР. Сейчас уже осталось совсем мало людей, которые могут нам рассказать, какой была жизнь в СССР в первые десятилетия после октябрьской революции. Здесь нам на помощь приходит архивная хроника. Перед вами редкие кадры, сделанные в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы.

Иосиф Сталин с министром иностранных дел Литвиновым. 1935 год.

Покрытие асфальтом Ленинградского шоссе в Москве. 1931 год.

1936 год. Крестьяне торгуют на рынке.

Строительство здания телеграфа в Москве. 1920-е.

Женщина на московском рынке продает свои фамильные драгоценности. 1920-е.

17 декабря 1929 года. Состояние зданий на Невском проспекте в Ленинграде.

1928 год. Ялта, Красная Ривьера.

1928 год. Чистильщик обуви в Батуми.

7 ноября 1928 год. Празднование 11-й годовщины революции на площади Урицкого в Ленинграде.

1929 года. Прохожие рассматривают плакаты в Ленинграде.

1929 год. Строительство первых высотных зданий в Харькове.

1929 год. Ялта.

1929 год. Панорама Севастополя.

1929 год. Севастополь. Местное такси.

1929 год. Телефонная будка в Ленинграде.

1930-е. На площади Розы Люксембург в Харькове.

1930-е. На улицах Харькова.

17 декабря 1929 года. Редко кто мог позволить себе нанять няню для детей.

Только инженеры и оперные певцы.

1931 год. Плакаты в Сталинграде.

1931 год. Текстильная фабрика в Тифлисе.

1930 год. Московский процесс инженеров.

1930 год. На стихийном рынке.

1930 год. Торговля на Лиговке, Ленинград.

1930 год. Очередь за хлебом на улицах Ленинграда.

1932 год. Ленинградский алюминиевый завод.

1931 год. На Сталинградском тракторном заводе.

10 августа 1931 года. Советские туристы в Лондоне.

Обед во время сбора урожая. Киевская область, Село Вильшанка, 1936 год.

Товарищеский суд над симулянткой в сельхозартели «Ясная поляна». СССР, Киевская область, 1935 год.

Раскулачивание крестьян. СССР, Донецкая область, село Удачное, 1930-ые годы.

Члены общества по совместной обработке земли перевозят кладовую раскулаченного крестьянина. СССР, Донецкая область, 1930-ые годы.

Строительство Большого Ферганского канала на территории Узбекистана в 1939 году.

Колхозное собрание в поле. СССР, 1929 год.

Сбор картошки. СССР, Донецкая область, 1930 годы.

Работа под оркестр на строительстве Беломорканала в 1933 году.

Снятые с Кремля орлы, которые были выставлены в центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького для обозрения в 1935 году.

Сильнейшее наводнение в Москве. СССР, Берсеневская набережная, 1927 год.