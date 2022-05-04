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Интересные архивные кадры жизни в СССР

Интересные архивные кадры жизни в СССР. Сейчас уже осталось совсем мало людей, которые могут нам рассказать, какой была жизнь в СССР в первые десятилетия после октябрьской революции. Здесь нам на помощь приходит архивная хроника. Перед вами редкие кадры, сделанные в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы. 

Иосиф Сталин с министром иностранных дел Литвиновым. 1935 год.

Интересные архивные кадры жизни в СССР

Покрытие асфальтом Ленинградского шоссе в Москве. 1931 год.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1936 год. Крестьяне торгуют на рынке.Интересные архивные кадры жизни в СССР

Строительство здания телеграфа в Москве. 1920-е.Интересные архивные кадры жизни в СССР

Женщина на московском рынке продает свои фамильные драгоценности. 1920-е.Интересные архивные кадры жизни в СССР

17 декабря 1929 года. Состояние зданий на Невском проспекте в Ленинграде.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1928 год. Ялта, Красная Ривьера.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1928 год. Чистильщик обуви в Батуми.Интересные архивные кадры жизни в СССР

7 ноября 1928 год. Празднование 11-й годовщины революции на площади Урицкого в Ленинграде.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1929 года. Прохожие рассматривают плакаты в Ленинграде.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1929 год. Строительство первых высотных зданий в Харькове.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1929 год. Ялта.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1929 год. Панорама Севастополя.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1929 год. Севастополь. Местное такси.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1929 год. Телефонная будка в Ленинграде.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1930-е. На площади Розы Люксембург в Харькове.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1930-е. На улицах Харькова.Интересные архивные кадры жизни в СССР

17 декабря 1929 года. Редко кто мог позволить себе нанять няню для детей.

Только инженеры и оперные певцы.Интересные архивные кадры жизни в СССР

 

1931 год. Плакаты в Сталинграде.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1931 год. Текстильная фабрика в Тифлисе.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1930 год. Московский процесс инженеров.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1930 год. На стихийном рынке.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1930 год. Торговля на Лиговке, Ленинград.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1930 год. Очередь за хлебом на улицах Ленинграда.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1932 год. Ленинградский алюминиевый завод.Интересные архивные кадры жизни в СССР

1931 год. На Сталинградском тракторном заводе.Интересные архивные кадры жизни в СССР

10 августа 1931 года. Советские туристы в Лондоне.Интересные архивные кадры жизни в СССР

Обед во время сбора урожая. Киевская область, Село Вильшанка, 1936 год.
Интересные архивные кадры жизни в СССР

 

Товарищеский суд над симулянткой в сельхозартели «Ясная поляна». СССР, Киевская область, 1935 год.Товарищеский суд над симулянткой в сельхозартели «Ясная поляна». СССР, Киевская область, 1935 год.

Раскулачивание крестьян. СССР, Донецкая область, село Удачное, 1930-ые годы.Раскулачивание крестьян. СССР, Донецкая область, село Удачное, 1930-ые годы.

Члены общества по совместной обработке земли перевозят кладовую раскулаченного крестьянина. СССР, Донецкая область, 1930-ые годы.Члены общества по совместной обработке земли перевозят кладовую раскулаченного крестьянина. СССР, Донецкая область, 1930-ые годы.

Строительство Большого Ферганского канала на территории Узбекистана в 1939 году.Строительство Большого Ферганского канала на территории Узбекистана в 1939 году.

Колхозное собрание в поле. СССР, 1929 год.Колхозное собрание в поле. СССР, 1929 год.

Сбор картошки. СССР, Донецкая область, 1930 годы.Сбор картошки. СССР, Донецкая область, 1930 годы.

Работа под оркестр на строительстве Беломорканала в 1933 году.Работа под оркестр на строительстве Беломорканала в 1933 году.

Снятые с Кремля орлы, которые были выставлены в центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького для обозрения в 1935 году.Снятые с Кремля орлы, которые были выставлены в центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького для обозрения в 1935 году.

Сильнейшее наводнение в Москве. СССР, Берсеневская набережная, 1927 год.Сильнейшее наводнение в Москве. СССР, Берсеневская набережная, 1927 год.

Светлана Митленкофотоностальгия
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