Недостаточно знакомы с румынской культурой



Румыны украли с авиабазы НАТО топлива на 2 млн. долларов и заявили, что в этом виноваты американцы, которые не учитывают "румынскую культуру".



Пентагон в понедельник, 13 декабря, подтвердил хищение топлива с авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану», откуда взлетают самолеты-разведчики альянса, чтобы следить за Россией.Подобные действия румынской стороны продолжались в течение четырех лет, всего ущерб составил $2 млн. При этом министр обороны Румынии Василе Дынку обвинил в этом происшествии сами Соединенные Штаты.

«Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой», — сообщил глава румынского оборонного ведомства.

Однако в понедельник на ту же румынскую базу для учений прибыли вертолеты Первой кавалерийской дивизии США.



https://lenta.ru/news/2021/12/... - цинк



Какое чудесное обоснование воровства, отсылающее к известным стереотипам о румынах.

Некоторые обиделись бы на заявления, что культурной особенностью их народа является воровство того, что плохо лежит. А тут целый министр обороны обороны фактически утверждает, что да, "мы такие".

https://colonelcassad.livejour...