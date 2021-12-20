Сегодня, 21-го декабря, День Рождения Сталина.

Раньше этот день знала вся Страна. Что и неудивительно, ибо под руководством Иосифа Виссарионовича за 30 лет СССР увеличил свое население на 40 млн человек благодаря победе над голодом и бесплатной медицине, восстал из разрухи Гражданской Войны до уровня мировых лидеров в самых передовых областях науки и техники благодаря сначала самому массовому, а затем и лучшему в мире образованию. Каждого в СССР затронули перемены.

Победой в Войне СССР получил возможность прирасти союзными социалистическими странами с настолько большим населением, что организовал мощнейшую плановую экономику социалистических народов. Общее количество населения социалистических стран имело столь большой рынок и объединяло столь развитую промышленность, что могло автономно развиваться от капиталистического блока опережающими этот блок темпами.

Масса грандиозных производственных комплексов, городов, институтов дали высококвалифицированную работу людям и заложили настоящий технологический рывок в будущее. В этом будущем и находимся мы с вами, во многом существуя до сих пор за счет наследия Сталина.

Несмотря на желание умалить достижения Иосифа Виссарионовича и Советского народа русофобами и антисоветчиками, в сравнении с достижениями того времени, наши собственные успехи видятся более скромными за подобный период.

Так проявляет себя истинное положение дел после угара Перестройки, пройдет немного времени, и сбудется пророчество Вождя: "Когда я умру, на мою могилу нанесут много мусора, но ветер времени безжалостно сметет его".

Он навеки в Светлой памяти нашего народа, и эта память еще не одно десятилетие будет вызывать в нас гордость.

https://w ww.youtube.com/watch?time_continue=12&v=UIcnJldLYSs&feature=emb_logo

21 декабря 1879 года (141-год) родился Иосиф Виссарионович Сталин - Верховный главнокомандующий, отец народов, генералиссимус Советского союза, Герой Социалистического труда, Герой Советского Союза, дважды кавалер Ордена Победы!

21 декабря 1896 - (124 года) родился Константин Константинович Рокоссовский - советский военачальник, маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер Ордена Победы!

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/362102-segodnya-21-go-dekabrya-den-rozhdeniya-stalina.html