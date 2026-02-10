Петербургские пейзажи на полотнах живописцев

«Большая Морская. Петербург», 1909. Беггров Александр Карлович, акварель

«Зимний дворец ночью».Садовников Василий Семёнович,(1800–1879), акварель Петербург на картинах Петра Тютрина Пётр Тютрин — современный художник из Санкт-Петербурга, который часто изображает виды города и его пригородов. Северная столица остаётся для него одним из самых важных источников вдохновения.

И опять наша любимица художницы Бэгги Боэм Летний Петербург на картинах художницы Бэгги Боэм. Не помню, ставила их уже или нет, но это не имеет значения. И вовсе город не серый и мрачный, каким привыкли его видеть жители и туристы, а яркий и красочный!

А вот полная противоположнось солнечной Бэгги. Мрачный и дождливый Петербург на картинах Демьяна Ленкова Интересно, что все работы выполнены на дереве! "Осень на Васильевском" (художник - Наталья Никулина) "Дождливый день" (художник - Алла Семина) "Последний трамвай" (художник - Алексей Харитонов) Непарадный Петербург на картинах Алисы Липиной Художница считает, что Санкт-Петербург красив не только с фасада, но и со дворов. Свое очарование есть у проходных анфилад или облупившихся стен домов-памятников. Алиса Липина часто рисует именно такой — совсем непарадный город: дворы, арки, глухие стены брандмауэров, крыши. Петербургские пейзажи в картинах Наиля Галимова Петербургские пейзажи в картинах Наиля Галимова ⠀ Петербург глазами художников: графика Олега Гроссе из серии «Ленинград» Петербург глазами художников: графика Олега Гроссе из серии «Ленинград»

Ну и последнее имя на сегодня - Сергей Макаров. Петербург на картинах художника Сергея Макарова