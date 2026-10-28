ВЛКСМ - 108 лет!

Более 30 лет как нет ВЛКСМ, а миллионы бывших комсомольцев неизменно продолжают поздравлять друг друга 29 октября с Днем рождения Комсомола. О чем это говорит? А все о том же: что врагам удалось всего лишь развалить нашу страну, но уничтожить в сердцах людей верность ей им не под силу! Отчего же такая верность?
Прочитайте/перечитайте расказ Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише и о Военной тайне и вы все поймете! Великая Военная тайна по-прежнему живёт в нас, оттого-то мы и помним, что такое настоящая Правда, помним наказ наших предков и остаемся верными своей Родине. Этого, как верно написано у Гайдара, не поймут буржуины. Но своим звериным чутьем они чувствуют страшную силу нашей Военной тайны и трусят её до обморока, до ночного холодного пота, до предсмертного визга простреленного насквозь шакала.
И правильно делают...
С праздником, дорогие товарищи! С Днем рождения Комсомола!
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29 октября исполняется 108 лет со дня основания первой в мировой истории массовой молодёжной организации — Ленинского комсомола.
Ровно 108 лет назад, 29 октября 1918 года, в Москве открылся I Всероссийский съезд союзов рабоче-крестьянской молодежи, на котором было принято решение об объединении разрозненных молодежных организаций в единую, общероссийскую, под руководством Коммунистической партии большевиков. Она получила название Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ).
В 1924 году РКСМ было присвоено имя Владимира Ленина, а в 1926 году он был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).В комсомол принимали юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет. Первичные организации ВЛКСМ были созданы на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях Советской армии. Это была самая массовая молодежная организация СССР, через которую прошли свыше 200 миллионов человек.Комсомольцы активно участвовали в коллективизации, стройках, создании движения передовиков-тысячников — тех, кто выполнял рабочий план на 1000%. Большой вклад союз внёс в дело образования молодёжи. Речь идёт о создании рабфаков — рабочих факультетов, организованных во всех вузах страны. Комсомольцы сражались на фронтах Великой Отечественной войны и внесли неоценимый вклад в дело Победы над фашистскими захватчиками. В годы войны три с половиной тысячи членов ВЛКСМ получили звания Героев Советского Союза.Комсомольцы были верными помощниками государству, лучшими в работе и общественном труде. Принимали в комсомол за хорошую учебу и поведение. Комсомольская организация воспитывала в советской молодёжи идеи справедливости, братства, гуманизма, патриотизма и интернационализма. При этом Ленинский комсомол всегда был больше, чем просто политическая организация, став уникальным социокультурным явлением. В комсомольском движении ребята находили неповторимую романтику, дружбу, первую любовь, получали возможность освоить интересную профессию, попробовать себя в новом деле.С уничтожением Советского Союза закончилась и история комсомола. В сентябре 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ было принято решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи.
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Добавлю из копилочки. Молодёжь Советского Союза - практически все были комсомольцами:1940 год. Краснофлотцы крейсера «Киров» Балтийского флота читают газету. Фотограф - Иван Михайлович Шагин.1940 год. Физкультурники. Снимок Анатолия Васильевича Егорова, штатного фотокорреспондента газеты «Рабочая Москва»Танцы на берегу реки. Фотограф Иван Шагин. 1930-е годы.Фотограф Александр Васильевич Устинов. Из серии "Физкультура". Москва, 1934 год.Школьницы шьют телогрейки для фронта. Фотограф Сергей Васин. 1943 год.Стахановки Братцевской птицефабрики М. Голубкова и К. Агафонова. Москва, 1946 г.Студентка Вязниковского педучилища Клавдия Цыплева в платье собственной разработки и пошива для выпускного вечера. 1943 год. Владимирская обл., г. ВязникиДежурный по классу, 1959Выпускники встречают рассвет, 1958Студенты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова на вечере дружбы, 1960 год.Женская сборная Москвы по волейболу, 1963Город Новосиль в Орловской области, 1955 годДевушка со снопом, Белорусская ССР, г. Гродно, 1940 год.Н. Н. Бобров. Юные художники в изостудии. Горький (сейчас — Нижний Новгород), 1962 г.Подружки у кинотеатра «Октябрь», 1968Стюардесса «Аэрофлота». 1964 год.Чаепитие в чайном доме на улице Ленина в Душанбе, Таджикистан, 1967На кухне студенческого общежития МГУ, 1969Всероссийская спартакиада техникумов. Финальный забег на 110 метров с барьерами. Фотограф Владимир Георгиев. Челябинск. 1961 год.Девушки колхоза "Красная звезда" Брестской области на празднике урожая, БССР, 1966 год.Выпускники, 1979Девушка-лаборант тестирует работу роботов, созданных в советском НИИ. Ленинград. 1976 год.Молодёжь на фоне строительства здания СЭВ. Москва, 1966 г.Курсанты на лётном поле. Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Мясникова. Фотограф Марк Редькин. Волгоградская область. 1964 год.Отдых возле Дома книги, 1988Студенты медицинского института у кинотеатра "Ватан" в Ашхабаде. 1964 год.НВП – любимый предмет школьников СССРВ столовой. Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе в Ленинграде. 1972 год.Молодежь комплекса лагерей "Рабочая смена" для учащихся ПТУ работает на винограднике совхоза "Кавказ" Анапского района, 1985 год.Бойцы Всесоюзного комсомольского отряда вокруг костра. 1974 год. Иркутская область, пос. Звёздный. Фотограф Юрий Садовников.Студенты на лекции в большой химической аудитории кафедры неорганической и аналитической химии Тимирязевской с/х академии. Москва, 1965 г.Студенты Московского института пищевой промышленности после коммунистического субботника. Москва, 1973 г.Старшеклассники во время вводного урока начальной военной подготовки в Армянской ССР, 1970-е годы.Гитара, геркулес и сигарета. Фотограф Сергей Сухарев. Московская область. Май 1975 года.В общежитии Московского Политехнического университета, 1980В лагерях после военной кафедры в институте. Фотограф Александр Бунькин. 1975 год.На уборке моркови, октябрь 1977 года, Челябинская обл., Сосновский р-н, совхоз «Митрофановский».Пионервожатые всесоюзного пионерского лагеря «Орлёнок». Крaснодарский край. 1980-е годы.Погpaничник пеpeд увольнениeм в запac прощaeтся со служeбной собaкой, 1980-e.Урок НВП в советской школе. Строевая подготовка с оружием.Учащаяся ПТУ №1 осваивает нарезку колбасы, 1974Последний звонок. Фотограф Вацловас Страукас. Клайпеда, Литовская ССР. 1970-е годы.Дождь в Москве, 1980С праздником, дорогие комсомольцы!Предыдущие материалы:
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«Шагай вперёд, комсомольское племя!»
«ШАГАЙ ВПЕРЁД, КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ!» - с днём рождения!
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Основатели фашизма
Маркс и Энгельс – отцы основатели фашизма. Энгельс призывал
членов созданной ими организации Интернациолизма разрушать
Россию и уничтожать русский народ:
Энгельс: «У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться
игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной
силы – Россию. Необходима безжалостная борьба не на живот, а на
смерть с предательским по отношению к революции славянством:
истребительная война и беспощадный террор». Газета: Neue Oder
Zeitung, 25 04. 1855.
Боявшийся анафемы еврей Маркс ещё добавил: «религия – опиум народа».
Фашистские партии образовались из рабочих партий: в России из «Социал-демократической рабочей партии» (красные фашисты) в Германии из «Национал-социалистической рабочей партии» (коричневые фашисты).
Красными фашистами руководили евреи, поэтому они приняли и антирелигиозную программу. Красные фашисты были более кровожадными, чем коричневые. Коричневые антирелигиозную программу не приняли.
Дорогие мои бывшие комсомольцы! С праздником вас, с днем комсомола. Хорошее было время, смелые ребята. Они по первому зову партии спешили на великие стройки века- Атоммаш, БАМ и многие другие, А какие города они построили.... И как В песне поется: "Лучше нету дороги такой, все, что есть, испытаем на свете. Чтобы дома,над тихой рекой услыхать соловья на рассвете"... Спасибо, вам Жанночка, за вашу статью. Все промелькнуло перед глазами- прием в комсомол, студенческие отряды, города, построенные с участием комсомольцев. Спасибо,