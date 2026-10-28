ВЛКСМ - 108 лет!

Более 30 лет как нет ВЛКСМ, а миллионы бывших комсомольцев неизменно продолжают поздравлять друг друга 29 октября с Днем рождения Комсомола. О чем это говорит? А все о том же: что врагам удалось всего лишь развалить нашу страну, но уничтожить в сердцах людей верность ей им не под силу! Отчего же такая верность?

Каким секретом владела эта молодёжная организация (и вся Страна Советов), что её до сих пор невозможно забыть, а память о её подвигах и достижениях невозможно стереть?

Прочитайте/перечитайте расказ Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише и о Военной тайне и вы все поймете! Великая Военная тайна по-прежнему живёт в нас, оттого-то мы и помним, что такое настоящая Правда, помним наказ наших предков и остаемся верными своей Родине. Этого, как верно написано у Гайдара, не поймут буржуины. Но своим звериным чутьем они чувствуют страшную силу нашей Военной тайны и трусят её до обморока, до ночного холодного пота, до предсмертного визга простреленного насквозь шакала.

И правильно делают...

С праздником, дорогие товарищи! С Днем рождения Комсомола!

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29 октября исполняется 108 лет со дня основания первой в мировой истории массовой молодёжной организации — Ленинского комсомола.

Ровно 108 лет назад, 29 октября 1918 года, в Москве открылся I Всероссийский съезд союзов рабоче-крестьянской молодежи, на котором было принято решение об объединении разрозненных молодежных организаций в единую, общероссийскую, под руководством Коммунистической партии большевиков. Она получила название Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ).

Инициатором создания и основным идеологом организации стал Владимир Ильич Ленин.Знаменательным был III съезд комсомола, прошедший 2-10 октября 1920 года. На съезде выступил В. И. Ленин с речью «Задачи союзов молодёжи», ставшей основным документом идеологической работы с молодёжью в Советском Союзе.