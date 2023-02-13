«Словами их не переубедить» - политолог Брутер высказался по поводу гонки вооружений в Европе

По его словам, высокий спрос на данные системы вооружения, который возник по результатам применения на Украине, позволит компании начать их лицензионное производство в Европе. Кроме того, Паппергер сообщил о планах по увеличению выпуска танковых и артиллерийских боеприпасов, запасы которых в странах НАТО значительно сократились после начала конфликта на Украине. Глава Rheinmetall уверен, что компания способна ежегодно выпускать до 500 тысяч снарядов для артсистем калибра 155-мм.

«Гонка вооружений стартовала уже давно. Это все имеет начало даже не в 2014 году, а еще раньше. Украина — это просто поле боя, где Запад без всякой жалости и сожаления расходует украинцев. Своих он тоже расходует, но своих он расходует очень бережно, а украинцев он расходует как получится. Западу их не жалко, поскольку за счет украинцев он сдерживает Россию. Это очевидная схема, и она никем не скрывается. Для этого нужно оружие. А поскольку Украина не может его производить, его будет производить Запад и передавать Киеву», — считает эксперт.

По его мнению, НАТО будет продолжать курс на дальнейшую военную эскалацию, включая задействование своих военнослужащих на Украине. Все же разговоры о том, что США и их союзники нарушили некие договоренности, необходимо оставить. Единственное, что понимает Запад, — это язык силы. Только переход от разговоров о «красных линиях» к конкретным действиям может заставить «партнеров» считаться с мнением России.

«В своей последней пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что украинцы не будут сидеть за рычагами западных танков. Будут сидеть натовские "отпускники", которым выпишут украинские идентификационные карточки, и даже если танк захватят, а экипаж убьют на территории, контролируемой российскими войсками, никто ничего не докажет. Эта схема тоже совершенно очевидна, и она работает уже как минимум 9 месяцев.



Что касается того варианта развития событий с поставками западных вооружений, который есть сегодня, он, очевидно, был готов заранее, и меня удивляют заявления по поводу того, что США не сдержали свои обещания. А что, в России остались люди, которые еще верят каким-то американским обещаниям? Медведев в последние дни заявляет, что ответ на атаки российской территории будет жестоким, но Запад не верит в это и словами их не переубедить», — уверен Брутер.

