Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке

Дни исторического и культурного наследия Москвы были учреждены в 2001 году.
По этому поводу существует Постановление Правительства Москвы от 17 апреля 2001 г. № 384-ПП.
С тех пор эти весенние дни с нетерпением ждут москвоведы и экскурсоводы, студенты и пенсионеры – все, кто интересуется историей столицы России. В День культурного наследия 18 апреля 2014 года удалось посетить особняк самого Федора Осиповича Шехтеля, находящийся в Ермолаевском переулке. Этот дом в псевдоготическом стиле был выстроен архитектором в 1896 году для своей семьи. Он прожил в нем около 14-и лет.
1. Архитектурное наследие России. Федор Шехтель - Е. Кириченко
По этому поводу существует Постановление Правительства Москвы от 17 апреля 2001 г. № 384-ПП.
С тех пор эти весенние дни с нетерпением ждут москвоведы и экскурсоводы, студенты и пенсионеры – все, кто интересуется историей столицы России. В День культурного наследия 18 апреля 2014 года удалось посетить особняк самого Федора Осиповича Шехтеля, находящийся в Ермолаевском переулке. Этот дом в псевдоготическом стиле был выстроен архитектором в 1896 году для своей семьи. Он прожил в нем около 14-и лет.
И наконец-то мы попадаем внутрь особняка. В шестиугольной башне расположен парадный вход с великолепной массивной дверью. Невозможно представить готический замок без витражных окон, и этот дом не исключение: сразу же у входа находится небольшое окошко, в верхней части которого в медальонах изображены мужчина и женщина в средневековом стиле. Пол прихожей выложен метлахской плиткой.
Через стрельчатую арку попадаем в вестибюль и видим еще больше готических элементов: и деревянные панели, и рама зеркала, напоминающая проход в средневековую крепость, и витражи на окнах. Кстати, рисунок витражей повторяется позже в орнаменте, использованом в собственном доме архитектора на Большой Садовой (думается и там стоит тоже побывать).
Сейчас дом является резиденцией посла Республики Уругвай в России Кабрала Анибаля Сегалерба, и очень приятно было, что на встречу гостям вышла хозяйка дома, его супруга Марта.
На втором этаже дома находились спальные комнаты семьи, то же назначение у них и сейчас, и вход туда, конечно же, запрещен.
Центральная ось из резного дерева, вокруг которой заворачиваются лестничные пролеты, завершается волшебным фонарем.
Через вестибюль также можно попасть в бывший кабинет Шехтеля. Вот так он выглядел во времена, когда в доме еще жил архитектор.
Кабинет украшает чудесный камин, выполненный из польского Родомского песчанника, который числится как мрамор. Из него все камины Шехтель делал... ну по крайней мере так Сайгина говорила, а она видела все документы. Камин действующий и по сей день.
По небольшой деревянной лестнице слева от камина можно попасть на галерею, где находилась библиотека архитектора.
Справа от камина - дверцы встроенного шкафа с изящными витражами на растительную тематику в духе модерна.
В продолжение готической тематики невозможно не обратить внимание на огромное окно, в верхней части которого вставлены витражи с рыцарями и прекрасными дамами.
И из столовой можно вновь попасть в гостиную комнату, с которой и начинался обход дома. На этом и закончилось путешествие по усадьбе, перенесшее в мир средневековья и оставившее очень приятные впечатления.Использованная литература:
1. Архитектурное наследие России. Федор Шехтель - Е. Кириченко
Дополнение: В 1904 году Шехтель не только хозяйственную пристройку сделал, он еще и правый двухэтажный объем со столовой и жилыми комнатами пристроил:)))
https://serg63ant.livejournal.com/39731.html
https://serg63ant.livejournal.com/39731.html
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