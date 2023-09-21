Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке

Дни исторического и культурного наследия Москвы были учреждены в 2001 году.

По этому поводу существует Постановление Правительства Москвы от 17 апреля 2001 г. № 384-ПП.

С тех пор эти весенние дни с нетерпением ждут москвоведы и экскурсоводы, студенты и пенсионеры – все, кто интересуется историей столицы России.

И наконец-то мы попадаем внутрь особняка. В шестиугольной башне расположен парадный вход с великолепной массивной дверью. Невозможно представить готический замок без витражных окон, и этот дом не исключение: сразу же у входа находится небольшое окошко, в верхней части которого в медальонах изображены мужчина и женщина в средневековом стиле. Пол прихожей выложен метлахской плиткой.

Через стрельчатую арку попадаем в вестибюль и видим еще больше готических элементов: и деревянные панели, и рама зеркала, напоминающая проход в средневековую крепость, и витражи на окнах. Кстати, рисунок витражей повторяется позже в орнаменте, использованом в собственном доме архитектора на Большой Садовой (думается и там стоит тоже побывать).

Сейчас дом является резиденцией посла Республики Уругвай в России Кабрала Анибаля Сегалерба, и очень приятно было, что на встречу гостям вышла хозяйка дома, его супруга Марта.

На втором этаже дома находились спальные комнаты семьи, то же назначение у них и сейчас, и вход туда, конечно же, запрещен.

Центральная ось из резного дерева, вокруг которой заворачиваются лестничные пролеты, завершается волшебным фонарем. Центральная ось из резного дерева, вокруг которой заворачиваются лестничные пролеты, завершается волшебным фонарем.

Через вестибюль также можно попасть в бывший кабинет Шехтеля. Вот так он выглядел во времена, когда в доме еще жил архитектор. Через вестибюль также можно попасть в бывший кабинет Шехтеля. Вот так он выглядел во времена, когда в доме еще жил архитектор.

польского Родомского песчанника, который числится как мрамор. Из него все камины Шехтель делал... ну по крайней мере так Сайгина говорила, а она видела все документы. Камин действующий и по сей день. Кабинет украшает чудесный камин, выполненный изКамин действующий и по сей день.

По небольшой деревянной лестнице слева от камина можно попасть на галерею, где находилась библиотека архитектора.

Справа от камина - дверцы встроенного шкафа с изящными витражами на растительную тематику в духе модерна.

В продолжение готической тематики невозможно не обратить внимание на огромное окно, в верхней части которого вставлены витражи с рыцарями и прекрасными дамами.

Из кабинета можно перейти в бывшую мастерскую архитектора, где теперь столовая.

С геометрической точки зрения комната является неправильным многоугольником.

Мебели здесь немного, и она также привезена из Уругвая.

На потолке сохранилась лепная розетка.

И из столовой можно вновь попасть в гостиную комнату, с которой и начинался обход дома. На этом и закончилось путешествие по усадьбе, перенесшее в мир средневековья и оставившее очень приятные впечатления.

В День культурного наследия 18 апреля 2014 года удалось посетить особняк самого Федора Осиповича Шехтеля, находящийся в Ермолаевском переулке. Этот дом в псевдоготическом стиле был выстроен архитектором в 1896 году для своей семьи. Он прожил в нем около 14-и лет.Ограда участка, также являющаяся памятником, в нижней части облицована керамической плиткой. Её верхний рисунок представляет собой сложный динамичный растительный орнамент.Прежде чем углубиться внутрь дома, пройдем во внутренний двор, откуда также видна сложная композиция строения.В глубине участка в 1904 году Шехтелем была достроена небольшая хозяйственная пристройка. Её украшением является панно с изображением рычащего льва и симметричное ему круглое окошко на первом этаже. Возможно, лев символизирует имя сына архитектора, Льва, родившегося в 1892 году, а может быть - знак зодиака самого Шехтеля.Вход в особняк украшен мозаичным панно, изготовленным в мастерской В.А. Фролова по эскизу Ф.Шехтеля, с изображением любимого цветка модерна - ириса - в трех жизненных фазах: бутон, расцвет и увядание, а также символов "96", что обозначает год постройки дома, и "S" - "Shektel" - начальную букву фамилии архитектора.Самая большая комната в доме - гостиная. Её мебель и отделка в основном привезены из Уругвая, они, к счастью, лишены китчевости и показного богатства и хорошо вписываются в атмосферу дома.От Ф.О. Шехтеля здесь сохранилась кованая решетка с изображением масок гномов, мотив которой воссоздавал рисунок решетки церкви Спаса в Кремлёвском дворце. Решетка отделяет гостиную от лестницы, ведущей на второй этаж.Великолепная лестница из резного дерева - композиционный центр дома.К счастью, многое сохранилось и до наших дней.Ф.О. Шехтель в своих постройках уделял большое внимание и деталям интерьеров. Здесь сохранилась причудливая люстра, выполненная по его эскизам, плафоны которой удерживаются сказочными животными: не то дракончиками, не то горгульями.Использованная литература:1. Архитектурное наследие России. Федор Шехтель - Е. Кириченко