Мы из Советского Союза

13 881 подписчик

Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке

Дни исторического и культурного наследия Москвы были учреждены в 2001 году.
По этому поводу существует Постановление Правительства Москвы от 17 апреля 2001 г. № 384-ПП.
С тех пор эти весенние дни с нетерпением ждут москвоведы и экскурсоводы, студенты и пенсионеры – все, кто интересуется историей столицы России. В День культурного наследия 18 апреля 2014 года удалось посетить особняк самого Федора Осиповича Шехтеля, находящийся в Ермолаевском переулке. Этот дом в псевдоготическом стиле был выстроен архитектором в 1896 году для своей семьи. Он прожил в нем около 14-и лет.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке
Ограда участка, также являющаяся памятником, в нижней части облицована керамической плиткой. Её верхний рисунок представляет собой сложный динамичный растительный орнамент.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке
Прежде чем углубиться внутрь дома, пройдем во внутренний двор, откуда также видна сложная композиция строения.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке
В глубине участка в 1904 году Шехтелем была достроена небольшая хозяйственная пристройка. Её украшением является панно с изображением рычащего льва и симметричное ему круглое окошко на первом этаже. Возможно, лев символизирует имя сына архитектора, Льва, родившегося в 1892 году, а может быть - знак зодиака самого Шехтеля.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке
Вход в особняк украшен мозаичным панно, изготовленным в мастерской В.А. Фролова по эскизу Ф.Шехтеля, с изображением любимого цветка модерна - ириса - в трех жизненных фазах: бутон, расцвет и увядание, а также символов "96", что обозначает год постройки дома, и "S" - "Shektel" - начальную букву фамилии архитектора.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеИ наконец-то мы попадаем внутрь особняка. В шестиугольной башне расположен парадный вход с великолепной массивной дверью. Невозможно представить готический замок без витражных окон, и этот дом не исключение: сразу же у входа находится небольшое окошко, в верхней части которого в медальонах изображены мужчина и женщина в средневековом стиле. Пол прихожей выложен метлахской плиткой.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеУсадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеЧерез стрельчатую арку попадаем в вестибюль и видим еще больше готических элементов: и деревянные панели, и рама зеркала, напоминающая проход в средневековую крепость, и витражи на окнах. Кстати, рисунок витражей повторяется позже в орнаменте, использованом в собственном доме архитектора на Большой Садовой (думается и там стоит тоже побывать).
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеУсадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеСейчас дом является резиденцией посла Республики Уругвай в России Кабрала Анибаля Сегалерба, и очень приятно было, что на встречу гостям вышла хозяйка дома, его супруга Марта.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке
Самая большая комната в доме - гостиная. Её мебель и отделка в основном привезены из Уругвая, они, к счастью, лишены китчевости и показного богатства и хорошо вписываются в атмосферу дома.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке
От Ф.О. Шехтеля здесь сохранилась кованая решетка с изображением масок гномов, мотив которой воссоздавал рисунок решетки церкви Спаса в Кремлёвском дворце. Решетка отделяет гостиную от лестницы, ведущей на второй этаж.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке
Великолепная лестница из резного дерева - композиционный центр дома.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеНа втором этаже дома находились спальные комнаты семьи, то же назначение у них и сейчас, и вход туда, конечно же, запрещен.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеЦентральная ось из резного дерева, вокруг которой заворачиваются лестничные пролеты, завершается волшебным фонарем.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеЧерез вестибюль также можно попасть в бывший кабинет Шехтеля. Вот так он выглядел во времена, когда в доме еще жил архитектор.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке
К счастью, многое сохранилось и до наших дней.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеКабинет украшает чудесный камин, выполненный из польского Родомского песчанника, который числится как  мрамор. Из него все камины Шехтель делал... ну по крайней мере так Сайгина говорила, а она видела все документы. Камин действующий и по сей день.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеПо небольшой деревянной лестнице слева от камина можно попасть на галерею, где находилась библиотека архитектора.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеСправа от камина - дверцы встроенного шкафа с изящными витражами на растительную тематику в духе модерна.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеВ продолжение готической тематики невозможно не обратить внимание на огромное окно, в верхней части которого вставлены витражи с рыцарями и прекрасными дамами.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке
Ф.О. Шехтель в своих постройках уделял большое внимание и деталям интерьеров. Здесь сохранилась причудливая люстра, выполненная по его эскизам, плафоны которой удерживаются сказочными животными: не то дракончиками, не то горгульями.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеИз кабинета можно перейти в бывшую мастерскую архитектора, где теперь столовая.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеС геометрической точки зрения комната является неправильным многоугольником.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеМебели здесь немного, и она также привезена из Уругвая.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулке
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеНа потолке сохранилась лепная розетка.
Усадьба самого Ф.О. Шехтеля в Ермолаевском переулкеИ из столовой можно вновь попасть в гостиную комнату, с которой и начинался обход дома. На этом и закончилось путешествие по усадьбе, перенесшее в мир средневековья и оставившее очень приятные впечатления.
Использованная литература:
1. Архитектурное наследие России. Федор Шехтель -  Е. Кириченко
Дополнение: В 1904 году Шехтель не только хозяйственную пристройку сделал, он еще и правый двухэтажный объем со столовой и жилыми комнатами пристроил:)))
https://serg63ant.livejournal.com/39731.html
фото сегоднягорода Советского Союза

Картина дня

наверх