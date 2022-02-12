Исторически важная дата - 75 лет назад в СССР был запущен первый ядерный реактор

Для всей атомной отрасли страны сегодня день особенный. Ровно 75 лет назад состоялся запуск первого отечественного реактора, что и по сей день позволяет нашей стране пользоваться энергией мирного атома и сохранять ядерный паритет с США.

Эти часы ученые группы Курчатова или, как ее называли, «лаборатории №2» остановили ровно в 18 часов 25 декабря 1946 года. Тогда здесь на пульте управления под радостные крики, вовсю звучал этот звук. Это счетчик уровня радиации в реакторе. Так страна взяла под контроль необузданную силу атома.

Нужно было спешить. Американская ядерная бомбардировка Японии не оставила сомнений, США обязательно используют атомную мощь как инструмент давления или как оружие в противостоянии с СССР. Наши ученые этого не допустили.

Михаил Ковальчук, президент Курчатовского института: «Казалось бы, мало заметное событие, но которое перевернуло мир. Мы с вами должны понимать, что мы с вами живы, и одно из немногих суверенных государств именно потому, что 25 декабря 1946 года вот здесь на территории Курчатовского института был пущен этот реактор».

К концу 46-го года на окраине Москвы было возведено здание, где в специальной шахте находился тот самый знаменитый реактор Ф1, родоначальник отечественных ядерных технологий.

Сотрудница Курчатовского института ведет съемочную группу к нему по узкому спуску со свинцовыми стенами.

Реактор состоит из графитовых кирпичей, в которых ближе к центру устроены каналы для урановых стержней. В центре активной зоны стержни кадмиевые. Под контролем оператора они движутся вверх и вниз, запуская и останавливая ядерную реакцию.

Татьяна Питерская, заместитель руководителя отдела истории Курчатовского института: «Основная его задача – это доказать теорию на практике о том, что самоподдерживающаяся цепная реакция деления ядер урана возможна. Ну и также на этом реакторе были наработаны индикаторные количества плутония».

Позже оружейного плутония в СССР оказалось достаточно, чтобы успешно испытать собственную атомную бомбу, а еще позже достичь ядерного паритета с США. Страна начала развивать мирный атом. В 54-м году первая в мире атомная электростанция, в 59-м году первый в мире атомный ледокол, позже первый ускоритель термоядерного синтеза,Токамак. А продолжатели дела Курчатова работают сегодня над источниками энергии, которые обычному человеку и представить сложно.

Михаил Ковальчук, президент Курчатовского института: «А вы представьте себе, есть материал, называется термоэлектрики. Эти материалы поглощают тепло и превращают его в электричество, вот представьте себе, что мы научимся делать, и ничему крутиться не надо, у нас стоять будут батареи. Вот у нас есть такие прототипы, мы с их помощью будем осваивать Арктику».

С главой института корреспондент Первого канала говорил в одной из лабораторий, построенных вокруг синхротрона. Он позволяет заглянуть внутрь любого вещества с точностью до атома. В итоге создавать новые наноструктуры, например, для электронных проводов, передающих энергию без потерь, нанотранзисторов для электроники, биоразлагаемых полимеров для медицины. Вот, например, эти штифты для сращивания костей просто растворяются, выполнив свою задачу. Напыляемое нетканное волокно для лечения ожогов, на очереди искусственная кожа для трансплантаций. По словам Ковальчука, прежде для простоты ученые разделили познание на дисциплины. И это было не совсем верно. Сейчас исследования идут на стыке наук. Взять те же компьютеры.

Михаил Ковальчук, президент Курчатовского института: «Мы понимали, что надо скопировать мозг. Но в то время средства наши исследовательские не позволяли изучить биологические молекулы, из которых состоит живое. И теперь мы понимаем, как мозг устроен. Есть новый прототип компьютера. Совсем другой, который не будет потреблять энергию и будет аналогичен тому работать, как работает мозг».

Мыслить на столетия вперед – этот принцип Курчатова, реализуется в институте и сегодня. К 75-летию отечественного прорыва в ядерных технологиях посвящена выставка Ф1, феноменально первый, ядерный проект, который изменил мир. Открыта она для всех в павильоне ВДНХ «Рабочий и колхозница».

Павел Пчелкин

https://e-news.su/history/408470-istoricheski-vazhnaja-data-...