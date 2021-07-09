Свой устав в приютившей их России!

Власти России стали более жестче реагировать на деструктивную деятельность указанных диаспор и их членов и это вызывает поддержку и одобрение граждан России всех национальностей. Россияне не хотят переноса в Россию хаоса и беспорядков из стран Средней Азии.

В СМИ распространяется информация о том, что известный деятель узбекской диаспоры на Алтае Батиржон Камбаров будет выслан из страны. Батиржон Камбаров возглавлял алтайскую краевую общественную организацию «Узбекский культурный центр-Батыр». По данным сервиса «Контур-Фокус», она ликвидирована в мае 2020 года. Среди других соучредителей был известный бизнесмен Амир Абдуллаев, владелец крупного застройщика — «Век-Строй». Кроме того, сейчас Камбаров зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Ему же принадлежит барнаульская компания «Батыр-Хаджы», занимающаяся производством приправ и пряностей. После этого Камбаров организовал в своем доме хостел с «резиновой регистрацией» и строгим религиозным режимом для выходцев из стран Средней и Центральной Азии. Хостел был закрыт после судебных проверок о законности использования жилого имущества.

«Кроме того, спецслужбами было установлено, что Камбаров предоставлял жилье некоему гражданину Таджикистана Охунову, который был объявлен в международный розыск за терроризм и задержан силовиками в марте 2018 года на территории России», — пишет издание.

Потеряв берега и ощущение реальности, а попросту - обнаглев, Камбаров почувствовав себя чуть ли не вождем выходцев из Средней Азии. Он стал публично продвигать идею автономного, компактного проживания в Барнауле всех выходцев из Средней Азии.

Объяснял Камбаров это странную и деструктивную идею тем, что среди «неверных» мигрантам будет невозможно сохранить свои обычаи, культуру и веру. Он, видимо, напрочь забыл, что живёт в приютившей его России, а не в Европе, стонущей от засилья мигрантов.

Ему предъявлено то, что он не только скрывал у себя земляков, разыскиваемых за терроризм, но и призывал к созданию особой зоны компактного проживания всех выходцев из Средней Азии (Узбекистана, Таджикистана, Киргизии) для сохранения их идентичности, культуры, религии и т. д. То есть призывал к созданию компактного национального гетто, живущего по собственным законам, на куске русской территории.

А это уже, что называется, «последний звоночек». Дальше – только распад России, организованный мозолистыми (и не очень) руками «понаехавших» Равшанов и Джамшудов, которых не шибко умные, не жутко жадные бизнесмены наши продолжают миллионами зазывать в страну.

Пока мы внимали сладкоголосому либеральному трёпу о толерантности и учёте национальных особенностей приезжих, приезжие потихоньку подбирали под себя самые доходные сферы деятельности. И вот уже есть попытки не просто создать здесь свои национальные гарлемы и чайна-тауны, но забрать себе целые куски нашей территории.

Неужели у власти наконец «открылись глаза» на то, о чём мы столько говорили и писали?

После известного демарша с оружием азербайджанской диаспоры в Новосибирской области казалось, что ничего более беззаконного уже быть не может. Оказалось – может. Недавно журналистским расследованием установлено, что молодая девушка Настя из Ижевска с 15 лет два года (!) была фактически наложницей у компании (или лучше сказать – банды?) азербайджанцев.

История банальная и оттого ещё более страшная. Некая Лейла, продавец в магазине и по совместительству поставщик «живого товара» землякам затащила в ночной клуб Настю и её старшую сестру 18-летнюю Аню, напоила чем-то, после чего девчонки попали в руки и, что называется, «пошли по рукам». При этом мерзавцы снимали всё на видео и после начали систематически, шантажируя девчонок, принуждать их к «удовлетворению потребностей» – своих и земляков. При этом Лейла нагло сообщила, что у азербайджанцев «всё схвачено», так что обращаться куда-либо бесполезно.

«Это не люди. Животные. Звери» – рассказывает Настя, и с нею трудно не согласиться. И всею душой хочется поступить с подонками, как поступают с взбесившимся животным. Без суда и следствия. Но мы всё же живём в правовом государстве, где должен властвовать закон, иначе один Бог ведает, до чего дойти можно. Другое дело, когда закон, призванный защищать нас, людей, от «потерявших берега» скотов, не просто молчит, но пытается всеми силами спасти очевидных преступников от ответственности.

Добавим к этому, что участвовавшие в вышеизложенной мерзости «физические лица азербайджанской национальности» зарабатывают на жизнь тем, что участвуют в махинациях местной фирмы по уходу от налогов. Но и это пока сходит им с рук. А девушка Лейла, простая продавщица в магазине, жившая в деревянном бараке, купила себе «мерседес»…

Историю сию я привёл не чтобы обвинить в чём-то этнических азербайджанцев, а как иллюстрацию того, кем стали и как себя ведут диаспоры в России. Не как гости. Тем более не как люди, стремящиеся стать, как мы, и жить рядом с нами. Поведение их всё более приобретает сходство с тем, как ведут себя иноземные оккупанты в завоёванной стране. Не стремящиеся следовать местным обычаям и принятым нормам поведения, но упорно насаждающие свою волю «по праву сильного», ведущие открытую борьбу «за ресурсы» с нашими гражданами и презирающие наши законы, будучи уверенными, что при коррумпированности правоохранителей «община поможет», а «деньги всё решат».

Поймёт ли наконец правительство наше, какую мину оно со своей миграционной политикой и покровительством диаспор закладывает под страну?! Очень на это надеюсь. Потому что альтернативой этому может быть только ответная вспышка русского этнонационализма и взрывной рост популярности соответствующих организаций. А это опасно, как и любая игра на национальной нетерпимости. Поэтому, чтобы не допустить подобного, слово своё должен сказать, пока не поздно, Его Величество Закон. Весь вопрос – сможет ли?!

На основании проведённого расследования журналист Константин Малофеев выступил с заявлением, призвав к самой жёсткой реакции государства на бесчинства диаспор. «Диаспоры либо будут соблюдать законы России, либо подобную форму этнического объединения следует приравнять к организованным преступным группировкам (ОПГ) со всеми вытекающими последствиями» – написал он, и с этим трудно не согласиться.

Думаю, реакция правоохранительной и судебной системы на бесчинства банды азербайджанцев в Ижевске многое прояснит по поводу серьёзности намерений власти. Мерзавцы должны отправиться на зону, где людей с такими статьями, как «изнасилование несовершеннолетних», традиционно очень любят и ждут.

https://zen.yandex.ru/media/id/5fb609fd4d2fe13575252e0d/svoi...