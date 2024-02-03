Помню, в какой-то книге я увидел картину «Фашист пролетел». На ней на фоне осеннего пейзажа изображён убитый деревенский мальчик-пастух со смертельной раной на голове. Рядом лежат также убитые коровы, тоскливо воет его собака, а в небе удаляется немецкий самолёт, выстреливший пулемётной очередью по пастуху и его стаду. Трагическая сцена, изображённая художником Аркадием Пластовым в 1942 году, очень точно показала зверства гитлеровцев над мирным населением Советского Союза. Эту картину советский лидер Иосиф Сталин взял на Тегеранскую конференцию в 1943 году, и она произвела впечатление на премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и президента США Франклина Рузвельта, став одним из аргументов открытия второго фронта против гитлеровской Германии.

Я вспомнил про эту картину, когда узнал о похожем эпизоде, произошедшем недавно в Белгородской области. Там около хутора Лозовая Будка украинский беспилотник подорвал пожилую местную жительницу вместе с её козой. Как сообщает lenta.ru, по предварительным данным, оператор украинского дрона сбросил мины на жительницу приграничного российского региона, так как не нашел российских военнослужащих и не хотел возвращаться на базу с полным боекомплектом. Когда пенсионерка заметила дрон и услышала звук жужжания, она попыталась скрыться от преследования. Но не смогла. Беспилотник проследовал за ней на кладбище, где сбросил на неё и козу две мины.

Это преступление, напоминающее картину «Фашист пролетел» времён Великой Отечественной войны, как нельзя лучше показывает всю гнусную сущность киевского режима Зеленского, который реабилитировал нацистских пособников и теперь действует против мирного населения Донбасса и других российских регионов точно так же. Ведь оператор украинского дрона убил пожилую женщину и её козу целенаправленно! Украинский фашист пролетел! Какой же мразью надо быть, чтобы сделать такое!

Причём жертвами зверств украинских боевиков подчас становятся даже собственные бойцы, как это произошло с военнопленными, которые летели на сбитом российском транспортном самолёте Ил-76 для обмена. Также это касается и насильно мобилизованных в украинскую армию, которых тут же бросают на убой.

Такое безумие киевского режима, закономерно теряющего всякое человеческое подобие, неизбежно приведёт к его краху, как это случилось в своё время с бандеровцами.