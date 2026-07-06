Московские прогулки, ч. 87

В сегодняшней подборке не будет описания московских домов, как-нибудь в следующий раз. Сегодня просто разноплановый подбор.Комсомольская площадь Новодевичий монастырь Взгляните на схему московского метро 1947–1948 годов! Ретро-дизайн с самолётами, пальмами и видами столицы — настоящее путешествие во времени.

Природа знает толк в контрастах Самые невероятные закаты — это те, что рождаются после грозы. Не так часто выпадает шанс стать свидетелем такой красоты. И это явно подтверждают блок фотографий от Андрея Мошкарова

Что же изменилось?

✔️«Завод имени Сталина» «Автозаводская» (1956)

открылась 1 января 1943 года — в разгар войны. Её мозаики создавали в блокадном Ленинграде и везли по Дороге жизни. Архитектор Алексей Душкин получил за этот проект Сталинскую премию. Восемь панно посвящены работе завода ЗИС (ныне ЗИЛ): танки, цеха, литьё, сборка. В торце стояла скульптура Сталина (демонтирована в 1968), а на стенах были цитаты вождя. До 1969 года станция была конечной.

✔️ «Кировская»

«Чистые пруды» (1990)

Станция глубокого заложения (35 метров). Из-за плывунов до 1971 года не имела центрального зала. В 1947 году здесь впервые в Москве установили люминесцентное освещение. В войну на станции размещались отделы Генштаба и ПВО: платформы отгораживали фанерой, поезда шли без остановки, а под платформами оборудовали кабинеты для Сталина и начальника Генштаба.

✔️«Дворец Советов» «Кропоткинская» (1957) проектировалась как подземный вестибюль Дворца Советов на месте храма Христа Спасителя. Архитектор Душкин создал колонны в виде древнеегипетских лотосов.

Проект получил Сталинскую премию и Гран-при в Париже (1937). Дворец так и не построили.

✔️«Площадь Свердлова»

«Театральная» (1990)

В 1944 и 1946 годах здесь открылись первые прямые переходы на «Охотный Ряд» и «Площадь Революции».

✔️«Дзержинская»

«Лубянка» (1990)

изначально не имела центрального зала из-за сложных грунтов. Полностью реконструирована в 1970-х.

Многие станции переименовывали по политическим причинам:

✔️ «Сталинская» (открыта в 1944) стала «Семёновской» уже в 1948 году — требовалось «разбавить» количество сталинских топонимов на одной линии.

✔️ «Улица Коминтерна» (1935–1946) сначала превратилась в «Калининскую» после роспуска Коминтерна, а в 1990 году получила название «Александровский сад».

✔️ «Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина» сократили до «Измайловской»в 1948‑м, а позднее она стала «Партизанской».

Сравните эту схему с современной — ощутите, как разрослось метро за 80 лет. Тогда сеть насчитывала чуть больше 60 станций, сегодня — 263, не считая диаметров.

Как выбирали цвета для линий Московского метро? В 1935 году, когда была построена первая линия метро, схема имела только два цвета — черный и красный.

А в 1957 году, когда в Москве проводили Всемирный фестиваль молодёжи, чтобы проще было ориентироваться иностранцам, было принято решение добавить больше цветов. В процессе выбора цвета основывались на нескольких факторах — он должен быть ярким и хорошо различимым.

Многие цвета были созвучны с названием станции, например, «Красные ворота» были отмечены красным цветом.

Вот еще одна интересная карта. Но это не метровская. Карта - один из планов обводнения Москвы 1935 года

Где в Москве можно увидеть самую старую дубовую рощу? Она находится на территории музея-заповедника Коломенское. Деревья этой рощи признаны самыми старыми в Москве, их возраст составляет от 400 до 600 лет. А по оценкам некоторых ученых — более 1000. Высота коломенских дубов достигает 26 метров — это примерная высота девятиэтажного дома, — а диаметр ствола больше 2 метров. Если верить ученым, старейшие дубы в Коломенском начали расти еще в XI веке во время правления Ярослава Мудрого. Деревья выдержали грозы, молнии, морозы и страшные московские пожары. Сейчас они являются уникальными памятниками природы.

Лужков мост Лужков мост любят молодожёны: считается, что выполнение здесь определённого обряда обеспечивает счастье и благополучие в семейной жизни. Пешеходный Лужков мост был построен через Водоотводный канал и является одной из частей архитектурного ансамбля Третьяковской галереи, поэтому его второе и официальное название — Третьяковский.

Традиция приезжать сюда после бракосочетания появилась после установки Скамьи примирения. Посидев на ней, супруги настраиваются на мирный лад и благополучно решают все свои конфликты. А спустя некоторое время на Лужковом мосту «посадили» первое в столице Дерево любви. На ветви металлической скульптурной композиции влюблённые вешают замочки, ключи от которых тут же бросают в реку!

Мост Багратион «Багратион» — торгово-пешеходный мост через Москву-реку, открыт в 1997 году как часть комплекса «Москва-Сити».

Идея моста возникла в начале 1990-х, строительство началось позже из-за недостатка средств.

Назван в честь генерала Петра Багратиона, участника войны 1812 года.

Открытие совпало с 850-летием Москвы.

В 2004 году управление мостом перешло компании «Миосор».

В 2019 году проведена реконструкция с обновлением интерьера и изменением концепции.

С 12 мая 2025 года мост закрыт на реконструкцию.

Улица Знаменка Слева на фотоможно увидеть ограду дома Пашкова, а вдали видна застройка Боровицкой площади. Сейчас площадь является одной большой дорогой.

Дома по правой стороне разобрали в 1930-е годы при строительстве нового Каменного моста. А вот старое фото1912 года

Хочу рассказать интересную историю. История одной из самых скандальных скульптур Скульптура «Девушка с веслом» должна была стать символом не только Парка Горького, но и всего молодого Советского государства. Задумка была в том, чтобы показать шикарное подтянутое тело, которое москвичи могли получить при занятиях в многочисленных спортивных кружках парка Горького.

Статую высотой 9 метров установили посередине фигурного фонтана.

Но первая статуя простояла в парке всего несколько месяцев. Из Кремля прибыла комиссия, которую возглавлял лично Сталин.

По легенде, войдя через главный вход и увидев изваяние, он сразу же сказал: «Убрать! Увидят - дальше не пойдут. Нам такие символы не нужны». Скульптуру сочли слишком откровенной и не отвечающей «реалиям эпохи». В результате чего она была отправлена в Парк культуры и отдыха города Луганска. До наших дней статуя не сохранилась.

Когда не было ИИ и интернета, люди читали книги Знаменитая сцена из «Операции «Ы»», где Шурик в отчаянии ищет конспект и заглядывает в книгу к студентке Лиде, снималась у главного входа в Главное здание МГУ на Воробьёвых горах. Фоном послужили не просто стены университета, а бронзовые скульптуры «Юноша с книгой» и «Девушка с книгой», созданные Верой Мухиной — автором монумента «Рабочий и колхозница».

Именно она является и автором этих двух скульптур, которые часто называют «Вечная молодость науки» или просто «Студенты». Скульптуры установлены по обеим сторонам от главного входа в Главное здание МГУ со стороны Университетской площади (изначально парадного входа) Интересно, что Вера Мухина изначально предлагала установить перед университетом свою самую известную работу — «Рабочего и колхозницу», но получила отказ. Вместо этого она создала эту пару скульптур, которые идеально вписались в концепцию «храма науки».

Художественный замысел: Скульптуры изображают идеализированные образы советской молодёжи, целиком поглощённых учёбой.

Есть и традиция: перед экзаменами студенты подходят к «вечным читателям». Кто-то трогает книгу, кто-то — ладонь юноши. Говорят, помогает.

Где находится Лыщикова гора и где на горе находился сфинкс?

Лыщикова гора - это высокий берег Яузы у основания северного склона Таганского холма. Местность эта одна из древнейших в городе: здесь существовало домосковское поселение, датируемое Х веком.

Есть несколько версий о происхождении названия.

Первая версия гласит, что название произошло от слова «лысая», «голая» и говорило об отсутствии леса на этом берегу.

Вторая версия связывает происхождение названия с именем/прозвищем Лыщик (от слова лыщик – «пронырливый, бойкий человек»), которое могло принадлежать владельцу земельного участка на этой горе

Есть и красивая версия: лыщица – растение с белыми цветами, и они будто бы бурно цвели здесь в древности, покрывая гору. Кстати, Лыщикова гора иногда считается одним из семи холмов Москвы. А что насчет сфинкса? Ещё в 1970-е годы во дворе дома № 9/54 в Лыщиковом переулке, неподалёку от храма Покрова на Лыщиковой горе, возлежал вот такой сфинкс. Происхождение оного покрыто мраком.

Куда ушёл (или его ушли)тоже не известно...

А вот еще такой факт. Плавучий ресторан на Москве-реке, 1930 год. Конечно, если он и существовал, то не так и долго. Впрочем парочка таких же была и в 80-е годы. Насколько мне память не изменяет.

Вот еще одна старая фотография. Улица Горького, 1937 год.

А вы знали, что в Москве можно увидеть икону, на которой изображён поэт Александр Пушкин? В храме "Всех скорбящих радость" в Замоскворечье есть икона на которой изображён Александр Пушкин. Мы видим поэта рядом со святителем Филаретом.

Как же такое могло произойти?

В 1828 г. Пушкин написал стихотворение:

«Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?».

Близкая подруга поэта, дочь полководца Михаила Кутузова, передала произведение своему духовнику Филарету по собственной инициативе. Пушкин об этом не знал.

Прочитав стихи, Филарет написал ответ, с такими строками:

«Не напрасно, не случайно

Жизнь от Бога нам дана…» По свидетельству современников, Александр Сергеевич, прочитав эти строки, был восхищен. Именно этот эпизод из жизни святителя Филарета и поэта и изображен на иконе. ул. Большая Ордынка, 20

Не могу пройти и мимо такой истории. Любимые бани жены Александра Пушкина Один из старейших банных комплексов — Селезнёвские бани

Селезнёвские бани принадлежали купцу Крашенинникову. Посетители всегда отзывались о них, как о довольно мягких, находиться в парной — одно удовольствие!

Возникли бани еще в 18 веке — совсем рядом находились большие Неглиненские пруды. Комплекс был построен в 1851 году и включал два корпуса: один для дворян, другой — для простых москвичей. Бани стоят на дубовых сваях и не имеют фундамента, а воду для них берут из близлежащих прудов на реке Неглинной. Под банями протекают три реки — Синичка, Ленивка и Селезнёвка, возможно, давшая название этому уникальному месту.

В 1870-х годах был построен дальний корпус комплекса, а фасадную часть в 1888 году создал архитектор Александр Попов.

До Революции бани назывались Самотечными, по названию находящегося тогда поблизости Самотечного пруда.

Комплекс состоял из двух корпусов, предназначённых для разных социальных слоёв — простых горожан и дворян. В эти бани любила ходить париться супруга Александра Пушкина Наталья Гончарова.

После Октябрьской революции здание было национализировано.

А в советские времена Селезневские бани облюбовала партийная верхушка и интеллигенция.

К 1980-м годам комплекс пришёл в упадок и был реконструирован в 1987 году, а затем прошёл капитальный ремонт в 1996 году. В 2014 году бани оснащены самой большой купелью в Москве и уникальной системой парогенерации с низкой влажностью.

Сегодня бани вновь становятся популярными как места для оздоровительного отдыха.

Кадашевские бани.

К концу XIX века в Москве насчитывалось около сорока бань, среди которых особенно выделялись такие «флагманы», как Селезнёвские, Сандуновские, Центральные, Пресненские, Суконные и Малышевские. Притом, что некоторым из них уже больше 150 лет, они являются не только действующими банями, но и признанными памятниками архитектуры, уникальными объектами культурного наследия города.

Для осуществления своего генерального «банного плана» в 3-м Кадашевском переулке Кузнецов пригласил архитектора Адольфа Эрнестовича Эрихсона, одного из самых ярких мастеров московского модерна. Разномастной «визитной карточкой» архитектора, помимо всего прочего, является особняк Леман в Гранатном переулке, особняк А.К. Ферстер-Михельсона на Малой Никитской и Конторский дом Сытина на Тверской. Хотя сказать, что строительство общественных бань, представляющих собой двухэтажное здание с трехэтажной центральной частью и жилым полуподвалом, шло как по маслу, нельзя, «ставка» Кузнецова в конечном итоге сыграла. Когда общественные бани открылись, финансовые расходы полностью себя окупили, и замоскворецкое заведение, разместившиеся в эрихсоновском особняке в стиле модерн, стало весьма прибыльным. В банях, как водится, было несколько разных отделений, учитывающих достаток и статус многочисленных посетителей. Бани, прославившиеся отменной парилкой, а также кудесниками-цирюльниками, получили вполне заслуженное название – «Европейские».

В советское время акценты сместились, и они стали называться Кадашевскими, по названию переулка, сохранившего дух старой Москвы. В постперестроечные, 1990-е годы бани в конце концов закрылись.

Адрес: Кадашевский 3-й пер., дом 7-9

История Ваганьковских переулков. Староваганьковский переулок и Нововаганьковский переулок действительно берут своё имя от исторического села Ваганьково, упоминавшегося уже в XV веке.

Село Старое Ваганьково (иногда называемое Старовароньково) упоминается в летописях XIV–XV веков как владение князей и место, где располагался потешный двор с псарями и музыкантами на службе у монарха. Часто цитируемое объяснение — от глагола «ваганить», означающего «играть, шутить» (В. И. Даль зафиксировал его вологодское происхождение). Более достоверная версия связывает название с налогом за взвешивание товара — так называемой ваганной пошлиной. Место взвешивания называли «ваганец», и, возможно, село получил имя от этой функции.

Староваганьковский переулок обозначает территорию, где прежним владением было Старое Ваганьково. На старых картах встречались и другие названия (Шуйский, Благовещенский, Воздвиженский), но к концу XVIII века устоялось имя, связанное с селом.

Нововаганьковский переулок появился на Пресне, когда в XVII веке село перенесли туда (из-за переноса потешного двора и псарни). Именно отсюда и название «Новое Ваганьково», от которого позже наследовал переулок.

Все москвичи или были или знают о музее-панораме "Бородино". Однако не все знают, что первый музей-панорама открылся 29 августа 1912 года, на Чистопрудном бульваре. В основу экспозиции легла панорамная картина Франца Рубо. Собственно он и предложил строительство комплекса в 1909 году, потому что близился юбилей победы над Наполеоном. Проработал музей до 1918 года. Потом его новое здание возвели на Кутузовском проспекте и открыли уже в 1962 году.

Забытый пруд у стадиона «Динамо».

Сегодня территория вокруг стадиона «Динамо» известна как отдельный парк. Но исторически это всё ещё часть Петровского парка, созданного в начале XIX века по инициативе героя войны 1812 года генерала Александра Башилова. Именно его имя сохранилось в названиях близлежащих улиц — Новая Башиловка и Башиловская аллея. Там, где сегодня стоят жилые комплексы и офисные здания, когда-то плескался довольно большой пруд. Его происхождение до конца неясно. По одной версии, водоём был искусственным и появился в 1820-х годах, когда архитектор шотландского происхождения Адам Менелас закладывал регулярные аллеи и ландшафт Петровского парка. По другой — это был естественный старицовый пруд реки Пресни, которая сегодня скрыта в подземном коллекторе (её следы можно увидеть в прудах Московского зоопарка).

На старых планах Москвы пруд оставался безымянным. В мемуарах и путеводителях встречаются два названия: «Царский», вероятно, из-за близости к Петровскому дворцу — императорской резиденции, и «Башиловский» — по фамилии генерала Башилова.

В дореволюционные годы пруд был излюбленным местом отдыха москвичей. Здесь действовали купальни и лодочная станция, а прогулки по воде считались одним из «обязательных» развлечений для гостей парка. Воспоминания современников упоминают даже небольшой зверинец рядом с водоёмом.

Строительство стадиона «Динамо» в 1920-х пруд напрямую не затронуло — он находился чуть в стороне. Настоящие перемены пришли позже. В 1960-х годах появилась улица Новая Башиловка, а в преддверии Олимпиады-80 началась крупная реконструкция спортивного комплекса. На месте пруда возвели административное здание, и водоём попросту засыпали.

Сегодня о нём напоминают лишь карты старой Москвы и редкие упоминания в путеводителях конца XIX века.

И опять по названиям улиц.

Улица Коккинаки Такое необычное название с 1985 года носит бывшая 3-я Свободная улица в районе Аэропорт у станции МЦД Гражданская. Ну это знают либо коренные москвичи, либо те, кто холрошо знает историю нашей страны. Улица была названа в память о летчике-испытателе Владимире Коккинаки (1904-1985 гг), имевшего понтийско-греческие корни. В 1930-1960-х годах он испытывал военные бомбардировщики И-15, ЦКБ-26, ЦКБ-30 и гражданские лайнеры Ил-18, Ил-62, установив 22 мировых рекорда высоты и скорости полета.

Настоящие раскопки древнего московского храма 15 века находятся в пяти минутах ходьбы от Большого театра. Белокаменную кладку храма Святой Троицы на "Старых полях" обнаружили ещё в 2000- х. Тогда в Театральном проезде проводились уличные ремонтные работы. Там же, при раскопках были найдены старинные церковные принадлежности, глиняная посуда, каменные надгробья.

Вот это фото тоже интересно. Строительство Нового Арбата. Работы в районе Малого Николопесковского переулка, 1962 год.

Весьма фактурный и атмосферный московский дворик.

Он хорош тем, что находится практически в центре города. За фасадами неприступных, архитектурных гигантов скрывается настоящее сокровище! Полукруглые дома — старые флигели и конюшни, бывшие когда-то частью усадебного ансамбля 19 века — переделаны под художественные мастерские и квартиры. ул. Пречистенка, д. 32

Или вот. Вывеска гимназии им. Медеведниковых в Москве.

Серебряническая набережная в Москве Набережная была построена в XVIII веке. Свое название она получила в честь расположенной здесь ремесленной слободы — ее жители занимались чеканкой монет, изготовлением украшений и утвари из серебра.

Сейчас эта набережная считается единственной в Москве, где сохранилось чугунное ограждение 30–40-х годов ХХ века с изображением символики СССР.

Самая старая блинная Москвы На Воронцовской улице в Москве находится самая старая блинная, которой уже больше 60 лет.

Блинная открылась в районе Таганской, недалеко от метро «Марксистская» в 1962-м году. И хотя в то время этой станции ещё не существовало, за более чем полвека заведение стало настоящей московской легендой: район расширялся, обрастал метро и новомодными кафе, но эта закусочная никогда не шла на поводу у моды. Атмосфера и цены здесь как будто бы застряли в прошлом — порция блинов стоит 40 рублей. Кроме блинов можно заказать пельмени, супы, котлеты, гарниры и другие блюда, знакомые с детства. Интересно и то, что кафе работает круглосуточно! Воронцовская ул., 8

История Зубовского бульвара. Когда-то здесь стоял плотный Земляной вал, защищавший Москву. После его сноса в 1820-е годы возник зелёный бульвар, особенный тем, что центральная его часть была реально бульваром — с боковыми проездами, парком и аллеями, в отличие от остальных улиц Садового кольца. Название бульвара родилось от стрелецкой слободы, которую командовал полковник Иван Зубов — отсюда «Зубовский», по аналогии с Зубовской площадью.

Изначально бульвар опоясывали роскошные дворянские усадьбы и Провиантские склады (1829–1835 гг.)— ампирный комплекс, спроектированный В. П. Стасовым, ныне один из корпусов Музея Москвы. На № 27/26 находился особняк, где обитала актриса Е.С. Семёнова — Пушкин упомянул её имена в «Онегине». Позже, в начале XX века, здесь жил В.В. Вересаев. В доходном доме № 15 (1910–11) жили ученые и писатели: Вересаев, Кун, Булгаков, Бартрам — истинное «интеллектуальное общежитие».

В октябре 1917 года бульвар стал ареной боёв: в Провиантских складах красные сражались с защитниками Временного правительства. К середине XX века бульвар растерял зелёный ансамбль: стал широченным транспортным коридором (16 полос движения!), а парк уступил место асфальту. С 2017 года бульвар начал возвращаться людям: сократили количество полос, высадили деревья, обновили тротуары и обустроили пешеходные зоны. Проезжая часть стала на шаг ближе к форме «профитного бульвара» — более уютного и зеленого.

Где в Москве можно увидеть колокольню желаний Звонница бывшей церкви Великомученицы Екатерины на Бауманской была построена более 100 лет назад. На фото время, когда постройка заброшена, но у неё есть своя легенда. Говорят, что она исполняет желания. Нужно лишь дотронуться до неё левой рукой и подумать о том, чего вы очень сильно хотите. Плачевное зрелище. Ну хоть не снесли. И наконец в 2024 году летом закончилась ее реставрация. Так что теперь она выглядит достойно.

Бауманская, 18

Образ Спаса Смоленского на Спасской башне Изначально Спасская башня звалась Фроловской, и, конечно, при постройке на ней не было той самой красной звезды и курантов. Но уже тогда над воротами появился образ Спаса Смоленского.

Считается, что эта икона наделена огромной целительной силой. После революции её приказано было уничтожить. Однако один из реставраторов спас образ, укрыв его под сеткой рабицей и штукатуркой. Старинную икону извлекли и отреставрировали в 2010-м году, она была почти полностью сохранна. Сегодня образ занимает своё исконное место.

Берёзовая роща на Ходынке

В конце 1950-х годов в Хорошёвском районе шла бурная застройка: на месте старых кварталов один за другим вырастали многоэтажные дома. Жителям новых районов требовалось пространство для отдыха, спорта и прогулок. Так родилась идея разбить парк на месте бывшего пехотного лагеря на Ходынском поле — и именно здесь появилась «Берёзовая роща». История у парка непростая. Первые десятилетия после основания значительная его часть оставалась закрытой: землю всё ещё занимали военные части. Лишь к началу 2000-х территорию постепенно передали городу, началось благоустройство, прокладывались дорожки, появлялись детские площадки и зоны отдыха.

21 июня 1998 года на Москву обрушился мощнейший ураган. «Берёзовая роща» пострадала особенно сильно: десятки деревьев были повалены или переломаны, многие аллеи оказались завалены. Однако вместо разрушенных посадок парк постепенно восстанавливали, высаживали новые деревья и кустарники. Сейчас «Берёзовая роща» — это ухоженный зелёный остров среди плотной городской застройки. Здесь есть беговые и велодорожки, спортивные площадки, пруды и тихие прогулочные маршруты. В последние годы парк стал популярным местом семейного отдыха и экологических акций: москвичи приходят сюда не только гулять, но и участвовать в посадке новых деревьев. Интересный факт: по воспоминаниям старожилов, в 1960–70-е годы часть рощи использовали курсанты военных училищ для строевых занятий. Так что сегодняшние прогулочные дорожки когда-то служили плацами для учений.

Что стало с объектами, подготовленными к «Олимпиаде-80»? Довольно много для Олимпийских Игр 1980 года в Москве построили разных спортивных объектов: универсальный комплекс "Дружба" в Лужниках; крытый велотрек и кольцевую велотрассу в Крылатском; Конно-спортивный комплекс на Балаклавском проспекте; Дворцы спорта "Динамо" и "Крылья Советов" на улице Лавочкина и Толбухина; спортивный комплекс "Измайлово" на Сиреневом бульваре; универсальный спортивный комплекс ЦСКА на Ленинградском проспекте; спортивный комплекс "Олимпийский". Все перечисленные выше площадки работают до сих пор. За исключением двух последних.

"Олимпийский" около метро "Проспект Мира" в январе 2019 года закрыли на реконструкцию. Правда фактически старое здание снесли, а вместо него строят нечто новое. Это будет не только спортивная площадка, но и место для проведения концертов, кинотеатр и что-то вроде торгового центра. Надо сказать, что строительные работы довольно сильно затянулись. В конце 2024 года мэр Москвы сказал, что завершить их планируют не раньше конца 2026 или начала 2027 годов.

Универсальному спортивному комплексу ЦСКА в этом плане повезло намного меньше. В 2022 году его просто снесли. Официальная причина следующая: он морально устарел. Сейчас на месте бывшего комплекса сооружают новый баскетбольный стадион. Но работы там идут не так быстро, как хотелось бы. Рядом также к Олимпийским Играм 1980 года возвели и легкоатлетическо-футбольный комплекс. Он пока работает. Но, судя по отзывам, состояние у спортивного сооружения не лучшее.

Ну и напоследок.

Когда в Москве впервые отметили ее юбилей? Первоначально праздники по случаю Дня города в Москве проводились зимой, и только в год 800-летия столицы торжество состоялось в первые выходные сентября.

Впервые идея отметить юбилей Москвы родилась в 1847 году. Правда, тогда торжества ограничились единственным днем — 1 января — и широкого размаха не получили.

Масштабное празднование юбилея столицы состоялось только столетие спустя, вскоре после окончания Великой Отечественной войны.

Постановлением Совета Министров СССР от 30 мая 1947 года была утверждена дата проведения юбилея — 7 сентября. День был выбран не случайно — по инициативе советского партийного деятеля Георгия Попова праздник решено было провести в один день с юбилеем Бородинского сражения. Тогда же были заложены памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому и знаменитые столичные высотки.

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Семь знаменитых московских высоток

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