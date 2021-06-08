Пакистан отказал американцам в военных базах

«Здесь вам не тут» – заявил американцам министр обороны Пакистана Ахмед Мухтар. Конечно, официально его слова звучали несколько иначе, но суть была именно такой: "Никаких полетов американских самолетов с этой базы военно-воздушных сил больше не будет. Если с нее и будут взлетать какие-либо летательные аппараты, то только пакистанские".

С принятием окончательного решения о выводе американских экспедиционных сил из Афганистана, Вашингтон оказался в трудном положении. Америка формально мнит себя мировым гегемоном, но, кроме как домой, контингент перебазировать некуда. Не то, чтобы он особенно большой, что-то около 8700 солдат и офицеров.

При желании их вполне можно распихать по Кувейту, Бахрейну, Катару, Арабским Эмиратам, Оману, Саудовской Аравии и Иордании. На худой конец, их можно перебросить на остров Диего-Гарсия в Индийском океане. Но любой, кто знаком с географией, понимает, держать их там все равно, что сразу вернуть в родные пенаты.

Выйти из Афганистана американцы могут, а вот даже для отдельных рейдовых операций в него вернуться – уже нет. Через свою территорию американских военных точно не пропустит Иран. За прошедшие годы Вашингтон слишком сильно испортил с ним отношения. Теоретически можно было бы попробовать разместиться в бывших советских республиках Средней Азии, и это стоило бы «дяде Сэму» вполне приемлемых денег.

Но там сходу возникает принципиально нерешаемая проблема с логистикой. Каждую гайку, каждый новый аккумулятор, салфетку или памперс туда пришлось бы возить буквально «через два моря» и три страны. С постоянным риском «перекрытия кислорода» либо Турцией, либо Россией в Азербайджане, территорию или воздушное пространство которого США не могут обойти при всем желании.

Вот так и получилось, что Пакистан оставался страной «последней надежды». Тем более что расположенную в Белуджистане, в 30 километрах от афганской границы, пакистанскую авиабазу «Шамси» американцы активно использовали еще на этапе вторжения в Афганистан в 2001 году.

Но в 2006 году, по разным соображениям, они ее, и две других покинули, оставив лишь инфраструктуру для оперирования полевых групп ЦРУ. Но и они к 2011 году с местными рассорились окончательно, и в декабре вернули «Шамси» под контроль пакистанских военных окончательно.

А в 2017 году президент Трамп вообще почти открыто обвинил Исламабад в поддержке терроризма и предосудительном поведении в регионе. Тогда американским властям казалось, что Америке никто в мире не нужен. Если кто-то желает дружить, он должен платить, уступать и прогибаться.

Тем более какой-то Пакистан, на протяжении более семи лет демонстрирующий сближение с главным геополитическим противником Америки – Китаем. Дело дошло до отмены, по инициативе Исламабада, запланированного и уже анонсированного в СМИ визита представителя Госдепа.

Финальным гвоздем в пресловутую крышку гроба оказалась смена американских приоритетов, с предоставления Пакистану особо дружеского статуса, когда Америке требовалось воевать с шурави в Афганистане в 80-е, на принципиальный переход к дружбе с его главным геополитическим противником – Индией, для создания противовеса Китаю после 2010–2012 годов.

Стоит ли удивляться, что «ваших тут не стояло и стоять не будет» заявил не только прямолинейный пакистанский военный, но и глава дипломатического ведомства страны высказался в том же духе. «При (премьер-министре) Имране Хане на пакистанской земле не будет никаких американских баз. Забудьте о прошлом» - сказал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Таким образом, на наших глазах происходят сразу три практически эпохальных события. Во-первых, США терпят поражение в Афганистане и с треском проигрывают длившуюся почти 20 лет афганскую войну. И кому? «Талибы» (организация, запрещенная в РФ) с «берданками» победили самую высокотехнологичную военную державу.

Во-вторых, они теряют всякую возможность как бы то ни было влиять на Афганистан после окончательного вывода оттуда американских войск. Это полностью развязывает руки талибам (организация, запрещенная в РФ), причем, не только внутри страны, но и с соседями.

В-третьих, так и не закрепившись в Индии, Америка окончательно потеряла своего лучшего союзника в Юго-Восточной Азии.

Вот так и происходит эрозия геополитического влияния стареющих гегемонов. На этом фоне, единственное, что может предложить администрация Байдена России на переговорах 16 июня в Женеве – это дать возможность США уйти из Восточной Европы тихо, с сохранением лица.

Русстрат