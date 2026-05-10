Наперекор Москве

Со дня открытия монумента Славы на свободном месте на пилоне «Призыв» добавлялись имена погибших воинов.



Окаменевшая от горя женщина безмолвно плачет по своим сыновьям.



Возможно, именно на этом пилоне женщина увидела изображение, похожее на её сына.



9 мая 1970 года установлена ежедневная вахта Памяти у Вечного огня на монументе Славы.



Все рельефы Александр Чернобровцев лепил в бывшей пирожковой.



Монумент Славы не имел официального названия 35 лет! Правового акта об этом просто не существовало. Только в 2003 году постановлением мэрии Новосибирска утверждено наименование «Мемориальный ансамбль “Монумент Славы”».Автор мемориального комплекса «Монумент Славы» — художник-монументалистАлександр Чернобровцев (1930–2014) так вспоминал о своём детище:«У нас у всех была война. Когда закончилась, у каждого было ощущение, что он победитель.Эти переживания испытал и я, мальчишкой. Тогда всем хотелось увековечить свои ощущения, чтобы рассказать потомкам, передать гордость за Великую Победу. И нужно было сделать так, чтобы новое поколение, которое никогда не слышало взрывов снарядов, глядя на памятники, гордилось героическим прошлым своей страны».Основная идея памятника и его суть — это фамилии. На оборотных сторонах пилонов буквами из металла выполнены имена 29 292 павших воинов. Это уточнённые данные. Долгое время называли цифру 30 266.— Большой проблемой стали ошибки и описки в фамилиях, допущенные писарями в военные годы, — говорит Константин Голодяев.— После открытия монумента люди понесли в райисполком заявления об ошибках в написании и о внесении новых фамилий. Чернобровцев специально оставлял на последнем пилоне свободное место для фамилий погибших земляков, но оно быстро заполнилось. При последней реконструкции мемориала 2019–2020 годов в очередной раз исправили ошибки в фамилиях и инициалах погибших новосибирцев.Многотысячный список стал основной причиной, по которой местные власти не давали осуществить идею художника-монументалиста.— В те годы не было принято говорить о гигантской цене, которую заплатила страна за Победу, — поясняет краевед.— Люди этого не осознавали. Думали, будет список поменьше. И когда всё посчитали — ахнули…А в Москве Чернобровцев и вовсе получил разнос, когда мемориал был уже почти готов: памятник уменьшить, сделать водоём посреди площади. В 1968 году в записке министра культуры Екатерины Фурцевой читаем: «…был отклонён в связи с низким уровнем художественного замысла».За один месяц был создан и отлит на заводе «Электротерм» горельеф скорбящей матери. Автор пилона — скульптор Борис Ермишин, который выразил в камне огромное горе, силу и стойкость русских женщин.— С пилоном случился казус, — рассказывает Константин.— При монтаже оказалось, что он выше остальных на 20 сантиметров. Пришлось его разбирать и сбивать излишек отбойными молотками. Аккуратно не получилось, и эта неровная трещина, замазанная гипсом, видна до сих пор.После поездки Чернобровцева в Москву в августе 1967 года стройку остановили, обнесли деревянным забором. Но остановить процесс, в котором участвовали несколько десятков предприятий района, тысячи служащих, студентов и комсомольцев, с точки зрения идеологии оказалось невозможным.— Чернобровцев описывает удивительный случай, — продолжает рассказ Голодяев,— Как-то вечером у огороженной стройки он встретился с первым секретарём горкома партии Филатовым, который бродил по территории с московским чиновником. К этой компании подошла неизвестная женщина. Она искала на стройке, на изготовленных, но не смонтированных пилонах «убитого мальчика». Оказалось, что памятник делали на заводе, где она работала. И, видимо, образ на рельефе был похож на сына, которого она потеряла на войне. Уже утром разрешение на строительство было дано на местном уровне, а после и Москва согласилась.Зимой 1970 года Кировский райком распорядился организовать постоянный пост из молодёжи и старших школьников у Вечного огня. А через три года здесь случилось страшное: днём 27 ноября Пост №1, на котором несли вахту памяти ребята из школы №55 (сейчас гимназия №9), был обстрелян.— Стрельба длилась несколько минут, — рассказывает историк.— Часовой — девятиклассник Михаил Маршуков — был ранен в бедро и упал. Рабочие монумента подхватили парня и отвезли в больницу, но остальные члены почётного караула мужественно остались на посту. Стрелком оказался пьяный учащийся ПТУ №2.Как вспоминал Александр Чернобровцев, самое трудоёмкое дело — лепка рельефов. Мастерская была неподалёку от стройки — в бывшей пирожковой. На кухне было 24 тонны гипса в мешках — под потолок, почти железнодорожный вагон. Лепил пилоны на полу в торговом зале. Говорил, что полтора года просидел на глине.