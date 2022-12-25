Три лжи, что постоянно вбивают в наши головы

Что мы отстаиваем традиционные ценности. Что с нами Бог Что революция была величайшей трагедией. Самая главная из всех традиционных ценностей в России, за которую всегда сражались, это независимость своего уклада жизни, который отличался от всех других укладов требованием к чистоте души, к справедливости и уважению.

А какие ценности ныне провозглашены в России? Западные ценности - повышение материального уровня, то есть обогащение, свобода рынка, бизнес. На Западе есть много других, с которыми Россия не согласна, но это не даёт права говорить, что мы отстаиваем традиционные ценности русского народа.

Какой Бог с нами? Бог наживы, золота, обогащения, обмана, лжи? Бог потребления? Так это не Бог, это Дьявол. В церкви торгаши, обсыпанные золотистой мишурой, которые золотом покрывают купола и убаюкивают прихожан призывами к смирению, покорности. Бог с теми, кто чист душою, кто не грабит народ, не думает о личном благополучии, а о справедливости и уважении, кто заботится о подъёме общего нравственного уровня народа. А в России пока продолжают грабить народ, обогащаются на нужде, и нет заботы о его нравственном уровне. Церковь ненавидит коммунистическую идеологию, чурается её и власть. А ведь только она впитала заветы Христа, по которым все люди братья и смысл жизни заключается в служении народу. Не реальная человеческая жизнь главная ценность, а душа. Потому человек развивается, потом стареет и умирает, что в нём пестуется плод, главная ценность - Душа. Человек умирает, когда созревает этот плод. И выходит из уже ненужного тела. Душа продолжает в мироздании жизнь человеческой сути. Какой будет плод, такой и будет дальнейшая его жизнь. Кожура не может быть главной ценностью. Душа была главной заботой учения Христа.

Революция предстала способом высвобождения народа из рабской зависимости от богатых эксплуататоров, высвобождения творческих сил и организации жизни по заветам Христа.

Церковь это поддержала? Напротив. Когда Колчак объявил крестовый поход, в его отряды для усмирения и расправы над поднявшимся народом влились более 3,5 тысяч православных священнослужителей, в том числе 1,5 тысячи военного духовенства. По инициативе Колчака были сформированы отдельные боевые части, состоящие только из церковнослужителей и верующих (включая старообрядцев). Это Православная дружина "Святого Креста", "333-й имени Марии Магдалины полк", "Святая Бригада", три полка "Иисуса Христа", "Богородицы" и "Николая Чудотворца".

Теперь, когда они победили, церковь повсюду черпает блага, а народ живёт в нищете.

Что касается битвы против Запада, то пора понять, что нам в одиночку не победить собратьев по капиталистической идеологии. Народу всё равно, кто будет его грабить. Идеологию той же идеологией не победить. Победить способна только противоположная идеология - коммунистическая, на платформе которой объединятся все миролюбивые и нравственные силы планеты. А без этого мясорубка будет работать без шансов на успех. И никакого рая нам не будет.