Кем же был «наш лётчик Ли Си Цин»?

О русском летчике Ли Си Цын пели песни, слагали анекдоты и армейские байки. Он сбивал американские истребители в китайском небе, наводил страх на вражеских летчиков над Кореей, руководил воздушными операциями во Вьетнаме. Истории этого псевдонима много десятков лет, и впервые это имя прозвучало еще во времена становления советской власти. Ли Си Цын не является конкретной исторической личностью, но легенды об этом воине объединили в себе подвиги целого ряда сражавшихся за земли дружественных стран советских летчиков.

Особая китайская миссия

Советские авиаторы в Халхин-Гол.

Японская экспансия в Китае в 30-х в конечном счете привела к полномасштабной агрессии. Несмотря на то, что СССР не сильно ладил с китайским главой Чан Кайши, Москве было выгодно, чтоб японцы увязли в столкновениях с Китаем и потеряли возможность атаковать русских. Осенью 1937-го Китай попросил у СССР военные самолеты и летчиков-добровольцев. Первая укомплектованная для отправки в помощь китайцам группа состояла из эскадрильи истребителей и бомбардировщиков. Общее количество советских военных добровольцев превышало 700 человек.

Боевые результаты летчиков в китайском небе выдались успешными. Одним из наиболее ярких эпизодов тех боестолкновений был налет русских самолетов на тайваньскую авиабазу японцев в феврале 1938 года.

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В ходе той операции уничтожено около 4 десятков самолетов. Координировал действия бомбардировочного объединения капитан Ф. Полынин, в Китае известный под псевдонимом Фынь По. Ведь на официальном уровне СССР с Японией не воевал, поэтому всех пребывавших в Китае российских летчиков называли по-китайски. Так в вышедших в 1940-м книгах о китайских боях с японцами появились имена пилотов-асов Ху Бе Нхо и Ли Си Цын. За этими словоформами легко угадывались видоизмененные русские фамилии Губенко и Лисицын. По такому же принципу советские военные под иностранными прозвищами участвовали в гражданской войне Испании.

Песенная реанимация собирательного образа летчика

!"Отвечал мне тот раскосый, Что командовал допросом." - слова из песни "Фантом" группы "Чиж"

Официально Страна Советов не участвовала и в войнах Тихоокеанского региона в 50-60-е. Но секретом участие летчиков СССР в Корейской войне не было. Позже, в ходе вьетнамского конфликта советские зенитчики всерьез осложняли жизнь американцам, а пилоты преподносили воздушные уроки. В разгар тех событий и возродился мифический Ли Си Цын. Его именем в шутку называл себя даже воевавший в Корее Герой Советского Союза Кожедуб. Особую популярность в народной молве Ли Си Цын приобрел с песенным хитом Чиж & Co «Фантом». Вдохновением для этой композиции неизвестного авторства изначально стала война во Вьетнаме вместе со слухами о русских летчиках-добровольцах. Затем песня на какое-то время канула в Лету, пока группа «Чиж & Co» не записала собственную версию положенной на ноты истории Ли Си Цына. Можете послушать ее ниже.



Во Вьетнаме советские военные были по большей части инструкторами, но случались и боевые вылеты. Причем американские летчики хорошо знали, что вьетнамская авиация включает в себя русских летчиков. Сбить вьетнамца было делом почётным и прибыльным, а вот с русскими тягаться было непросто. Русского летчика американец узнавал по опасным и уверенным маневрам.

Переодетые советские пилоты

Легендарный Кожедуб. Легендарный Кожедуб.

В корейском небе американские воздушные машины сбивал Герой Советского Союза Е. Пепеляев. И сбил он 23 машины. Позже он делился воспоминаниями об участии в той войне. Летчикам из СССР запрещалось пролетать над морем, где базировался американский флот, и приближаться к разграничительной линии фронта, чтобы при возможном падении не упасть на территорию врага и, как следствие, не оказаться в плену. Осведомленные об этих табу американцы умело пользовались ситуацией, уходя в сторону моря без вероятности преследования.

Взлетали русские пилоты и с корейскими опознавательными отличиями, и в китайской военной форме. Тот же Кожедуб лично руководил отбором опытных летчиков-фронтовиков, освоивших инновационный на тот момент реактивный МиГ-15. В документы участников воздушных боев вписывались китайские имена и фамилии, чаще всего трансформированные из русских на азиатский лад. Так СССР уходил от осуждения мировой общественности по причине вмешательства в корейские дела. А на деле же за весь период Корейской войны советскими летчиками совместно с ПВО-бойцами были уничтожены более тысячи вражеских самолетов.

Прототипы «Ли Си Цына» во Вьетнаме

Советские летчики-инструкторы во Вьетнаме.

Песня группы чиж о вьетнамской войне - любимая песня курсантов советских летных училищ

По утверждению самого Председателя Совмина Косыгина вьетнамская война обходилась советскому капиталу как минимум в миллион рублей в день. Но затраты не оказались напрасными, и в 1975 году победили вьетнамские коммунисты. Участие в войне СССР долгие годы являлось засекреченной информацией. Однако с развалом Союза всплыли свидетельства бывших военных, раскрывшие загадку советских Ли Си Цынов. Известны множество воспоминаний зенитчиков об участии во вьетнамских боевых действиях. Русские офицеры задействовались в качестве военных инструкторов.



Но в условиях вражеских налетов усидеть в штабной палатке не всегда представлялось возможным. Безусловно, боевые действия во Вьетнаме использовались в качестве военной практики. За пределами родины советские зенитчики обучались тактике ведения боя против современных американских самолетов. Отрабатывалась стратегия противодействия массированным бомбардировкам, разрабатывались методы борьбы с инновационными техсредствами, в частности, с установкой радиопомех и наводящимися по локатору ракетами.



Одним из командированных на территорию Вьетнама советских авиаторов был Герой Советского Союза лётчик-испытатель Василий Котлов. Он обучал применению в бое авиационных ракет «воздух-воздух». В одном из очередных полетов на двухместном МиГе Котлов координировал действия обучающегося вьетнамского пилота. Неожиданно в зоне видимости самолета появился «Фантом» с американцем за штурвалом. Бывалый испытатель Котлов, руководя каждым действием своего ученика, без раздумий повел его на атаку. В считанные минуты американец был ликвидирован. За этот эпизод советский полковник по инициативе правительства Вьетнама стал «Почетным гражданином Ханоя».

https://kulturologia.ru/blogs/031120/48035/