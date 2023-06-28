Москва, калейдоскоп историй

Как Москва столицей стала?

Первое упоминание о Москве мы можем найти в летописях 1147 года. Изначально Москва - это небольшая крепость, которая не представляла никакого интереса для князей. Земли здесь не были столь плодородными как в южных регионах Киевской Руси, а сама Москва была маленькой и казалась не перспективной.

Основные причины возвышения Москвы:

Защищенность Москвы лесами со всех сторон.

Нахождение Москвы на пересечении торговых путей.

Московские князья смогли установить контакт с ханами Золотой Орды (возвышение Москвы происходит в годы зависимости Руси от татаро-монгольского ига).

Поддержка московских князей Русской православной церковью.

Интересные факты о Храме Христа Спасителя Храм был построен в честь победы над Наполеоном в 1812 г. Первый камень фундамента был заложен в октябре 1817 г. Но строительство не пошло всвязи с близкими подземными водами, рыхлой почвой и растаскиванием средств из казны. Строительство храма продолжалось 44 года. Расписывали храм 23 года. Здание было видно с разных точек Москвы. При храме собрали большую библиотеку. В 1931 г. храм взорвали 2 раза, так как в первый раз он уцелел. К 2000 г. Храм был заново возведен. В колоннах цокольного этажа установлены лифты, прачечная, химчистка, система кондиционирования, и охрана.

В соборе хранятся святыни — частица ризы Иисуса Христа, Гвоздь Креста Господня, частицы мощей святых.

Станция «Комсомольская» кольцевая – это не просто перрон, а парадный зал. Так и было задумано. Ведь те, кто приезжал в Москву на поезде, начинал знакомиться со столицей именно с этой станции. Дата основания - 1952 г.

Панно на станции Автозаводская Панно для Автозаводской выполнил Владимир Фролов в самый тяжёлый период блокады Ленинграда конца 1941 — начала 1942 года. Фролов на протяжении нескольких месяцев набирал из маленьких кусочков смальты 8 панно «Советский народ в годы Великой Отечественной Войны». Последние ящики с готовыми мозаиками Фролов отправил Москву на грузовиках по Дороге жизни в конце января 1942 г. Новокузнецкую также украшают панно созданные Фроловым по эскизам художника Дейнеки. Всего было изготовлено 14 панно площадью 6 кв.м каждое, в вестибюль Новокузнецкой поместилось лишь 7. 8-е было установлено в наземном вестибюле.

Куда делись остальные 6 привезенных из Ленинграда мозаик – загадка.

Кинотеатр «Авангард» в церкви Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот. 1680 г.

Церковь была построена в византийском стиле. Интерьер был богато украшен, а иконостас вырезан из мрамора.

В 1833 году московские купцы устроили необычную благотворительную акцию— в один день здесь венчались 36 пар, в которых невесты не имели приданого и получили его от меценатов.

1927 году церковь закрывают, и превращают в кинотеатр "Авангард"

В 1972 году церковь снесли, когда готовились встречать Ричарда Никсона. Полуразрушенное здание портило вид.

Археологические раскопки на Манежной площади. 1994 г. В XII - XIII вв. на месте современной Манежной площади была посадская территория — то есть заселенное место за пределами укрепленных сооружений. В 1994 году на площади велись археологические раскопки, благодаря которым ученые получили тысячи артефактов, составивших основу коллекции Музея археологии Москвы. Археологам удалось найти нательные серебряные кресты, оружие, выявить жилую застройку хозяйственных дворов, где сохранились изделия из бересты, кожи, разная посуда.

«Мы увидели то, как жила столица в XVII веке. Было интересно узнать, что мужчины-модники в те времена носили сапоги на высоком каблуке, который украшали латунными проволочками, напоминающими золотые», — отмечает Леонид Кондрашев, один из руководителей исследований на Манежной площади.

Усадьба сахарного короля или особняк Харитоненко.

Архитектор: Ф.О.Шехтель 1893 г. Здание было построено по заказу крупнейшего предпринимателя Павла Харитоненко, который снабжал сахаром пол-страны. С 1931 года особняк находится в ведении посольства Великобритании.

В разное время здесь бывали Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, её Величество Королева Елизавета II и принцесса Диана. «Особняк на Софийской набережной – самая красивая британская резиденция в мире» - Королева Елизавета II Здесь проводились приемы иностранных делегаций.

Гербер Уэллс писал:

«Особняк для гостей правительства, где мы жили вместе с г. Вандерлипом и предприимчивым английским скульптором, каким-то образом попавшим в Москву, чтобы лепить бюсты Ленина и Троцкого, — большое, хорошо обставленное здание на Софийской набережной, расположенное напротив высокой кремлёвской стены…»

5 мая 1926 года - первый книжный базар в Москве на Тверском бульваре. Главная аллея превратилась в сплошную галерею книжных киосков и лотков. Организовывались всевозможные книжные аукционы, лотереи, викторины. Мероприятие сопровождалось оркестровой музыкой.

Коронационное платье Екатерины II Коронационное платье состоит из четырёх частей - лиф, юбка, нижняя юбка и шлейф.

Сшито платье из гладкой серебряной парчи и подбито белой тафтой.

Декольте и рукава украшены тончайшими льняными "брабантскими кружевами". Но главное украшение платья — гербы!

Всего на платье 172 герба. Они вышиты шёлком, блёстками и золотными нитями.

«Слишком много орлов» - переводя взгляд с платья императрицы на стоящих позади нее братьев Орловых, переговаривались между собой особенно дерзкие придворные.

Башмачки тоже из серебряной парчи, высота каблучков - 6,5 см. Они были украшены пряжками, но те не сохранились. Находится платье в музее Московского Кремля.

Особняк С. П. Рябушинского Дата: 1903 г. Архитектор: Федор Шехтель

Я как-то о нем ставила подробный рассказ, но собрав несколько красивых фото решила о нем напомнить. Это усадьба, построенная Ф. Шехтелем для предпринимателя Степана Рябушинского в 1903 г. в стиле модерн. Первый этаж олицетворяет подводный мир, второй — воздушный, а третий — горный. В комнатах второго этажа владелец расположил свою коллекцию икон, которая считалась самой большой в

России. Несколько икон из его коллекции хранятся Государственной Третьяковской галерее. В 1931 г. там жил Максим Горький, этот дом недолюбливал:

«Но я совершенно точно знаю, что моё поселение во дворце или храме произведёт справедливо отвратительное впечатление на людей, которые, адски работая, обитают в сараях». В 1965 г. особняк стал музеем Москвы имени А.М. Горького.

Центральный универсальный магазин. 1908 г. Архитектор: Роман Клеин. Здесь расположился торговый дом «Мюр и Мерилиз» шотландских предпринимателей.

Магазин стал первым железобетонным зданием в Москве.

Москвичи и гости города были просто поражены красотой здания, диковинным антуражем и разнообразием ассортимента.

Сильное впечатление на людей производили вращающиеся двери, возле которых постоянно толпились зеваки и дети.

С этими дверями было связано немало конфузов и даже травм, поэтому их вскоре убрали.

Марина Цветаева часто любила бывать в «Мюр-Мерилизе» с дочкой. Особенно ярким было первое посещение и встреча с лифтом:

«Наконец-то и мы увидели то, что уже который день обсуждает вся Москва - сказочный лифт.

Светлая комнатка, которая легко воздушно скользит вверх и вниз, увозя дам, господинов, детей.

Ноги ступают как в лодку и мы медленно скользим вверх мимо проплывающих потолков..»

Ленинградский вокзал Архитектор: Рудольф Желязевич, 1849 г.

Это первый вокзал Москвы. В 1842 году Николай I подписал указ о сооружении железной магистрали между двумя городами –Санкт-Петербургом и Москвой.

Говорят, что царь с семьей боялись ехать в первом поезде и отправили опробовать дорогу солдат двух полков. Но на самом деле первыми стали сами инженеры-строители. Это единственный вокзал, который не принадлежит Московской железной дороге, а относится к Октябрьской.

Имел несколько названий:

до 1855 года — Петербургский вокзал, в 1855—1923 годах — Николаевский, в 1923—1937 годах — Октябрьский.

«Дом-Яйцо» на Чистых прудах Архитектор: Сергей Ткаченко, 2002 г.

Дом является ярким представителем лужковского стиля. Изначально дом в форме яйца задумывался как родильный. Но от проекта отказались и приняли решение уменьшить до размеров особняка. В доме есть прозрачный лифт, винтовая лестница, тренажерный зал и сауна, кухня с большой столовой. Помещения отделаны деревом, мрамором и венецианской штукатуркой. В доме 3 этажа и мансарда, а внизу даже имеется свой гараж на несколько авто. Общая площадь дома 324 м.

С момента постройки в дом так и никто и не заселился.

Ткаченко вскоре после постройки дома предложил выкупить его знаменитому художнику Никасу Сафронову за 1 200 000$, но тот отказался от покупки из-за маленького метража в 342 квадратных метра.

Сейчас дом продается и его цена составляет 573 970 800 ₽

Палаты Волковых-Юсуповых. 1555г. Согласно легенде хозяином этих палат был Иван Грозный.

Позже дворец принадлежал П.П.Шафирову - дипломату Петровского времени , в 1723 году тут гостил сам Император Петр. В начале 18 века дворцом завладела семья Юсуповых.

Юсуповы- самая богатая семья Российской Империи, ее состояние было сравнимо с императорской. Во время революции 1917 года дом заняли анархисты, искали семейные богатства Юсуповых и даже пытали слугу Григория Бужинского, но так ничего и не нашли. В 1925 году скучающий охранник случайно заметил, что часть стены под лестницей новая. Сотрудники ОГПУ изъяли сокровища: 1120 серебра и 13.5 килограмм золота. Чтобы понять какие уникальные богатства хранились в этом доме достаточно взглянуть на серьги, которые принадлежали французской королеве Марии - Антуанетте!