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Какой была Москва в декабре 1959 года

Сегодня решила вспомнить, как выглядела столица в далеком декабре 1959 года. Представляю вам подборку удивительных и красивых фотографий, хранящих воспоминания о моментах жизни города той морозной зимой…Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №1 - BigPicture.ruФотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №2 - BigPicture.ru1. На Красной площади. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №3 - BigPicture.ru2. Голуби на улицах Москвы. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №4 - BigPicture.ru3. Водолазы на Москве-реке.  Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №5 - BigPicture.ru4. Вдоль Китайгородской стены.

 Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №6 - BigPicture.ru5. Васильевский спуск. Раннее утро. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №7 - BigPicture.ru6. Сушка белья. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №8 - BigPicture.ru7. Бабушка и внучка рядом с гостиницей «Метрополь». Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №9 - BigPicture.ru8. Дорога вдоль Кремлевской стены по набережной Москвы-реки. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №10 - BigPicture.ru9. Ремонтные работы.Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №11 - BigPicture.ru10. В Александровском саду. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №12 - BigPicture.ru11. Лыжи — «национальный» спорт, досуг и в целом образ жизни. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №13 - BigPicture.ru12. «Детский мир» 1959 года. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №14 - BigPicture.ru13. Тоже предновогодний «Детский мир». Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №15 - BigPicture.ru14. Строительство первых московских хрущевок. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №16 - BigPicture.ru15. «Замороженный» Кремль.Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №17 - BigPicture.ru16. Московская труженица. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №18 - BigPicture.ru17. Дети на Суворовском бульваре. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №19 - BigPicture.ru18. Моржи и зрители. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №20 - BigPicture.ru19. Зоопарк. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №21 - BigPicture.ru20. Троллейбус.Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №22 - BigPicture.ru21. МГУ. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №23 - BigPicture.ru22. Очередь в Мавзолей… Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №24 - BigPicture.ru23. …несмотря на мороз. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №25 - BigPicture.ru24. Театральная площадь. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №26 - BigPicture.ru25. В районе МГУ.Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №27 - BigPicture.ru26. Газетный киоск. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №28 - BigPicture.ru27. Уличная торговля. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №29 - BigPicture.ru28. Советские дети. Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №30 - BigPicture.ru29. Уборка снега у вокзала… Фотография: Какой была Москва в декабре 1959 года №31 - BigPicture.ru30. …с применением техники.

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