Какой была Москва в декабре 1959 года

Сегодня решила вспомнить, как выглядела столица в далеком декабре 1959 года. Представляю вам подборку удивительных и красивых фотографий, хранящих воспоминания о моментах жизни города той морозной зимой… 1. На Красной площади. 2. Голуби на улицах Москвы. 3. Водолазы на Москве-реке. 4. Вдоль Китайгородской стены.

5. Васильевский спуск. Раннее утро. 6. Сушка белья. 7. Бабушка и внучка рядом с гостиницей «Метрополь». 8. Дорога вдоль Кремлевской стены по набережной Москвы-реки. 9. Ремонтные работы. 10. В Александровском саду. 11. Лыжи — «национальный» спорт, досуг и в целом образ жизни. 12. «Детский мир» 1959 года. 13. Тоже предновогодний «Детский мир». 14. Строительство первых московских хрущевок. 15. «Замороженный» Кремль. 16. Московская труженица. 17. Дети на Суворовском бульваре. 18. Моржи и зрители. 19. Зоопарк. 20. Троллейбус. 21. МГУ. 22. Очередь в Мавзолей… 23. …несмотря на мороз. 24. Театральная площадь. 25. В районе МГУ. 26. Газетный киоск. 27. Уличная торговля. 28. Советские дети. 29. Уборка снега у вокзала… 30. …с применением техники.