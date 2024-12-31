Какой была Москва в декабре 1959 года

Сегодня решила вспомнить, как выглядела столица в далеком декабре 1959 года. Представляю вам подборку удивительных и красивых фотографий, хранящих воспоминания о моментах жизни города той морозной зимой…1. На Красной площади. 2. Голуби на улицах Москвы. 3. Водолазы на Москве-реке. 4. Вдоль Китайгородской стены.
5. Васильевский спуск. Раннее утро. 6. Сушка белья. 7. Бабушка и внучка рядом с гостиницей «Метрополь». 8. Дорога вдоль Кремлевской стены по набережной Москвы-реки. 9. Ремонтные работы.10. В Александровском саду. 11. Лыжи — «национальный» спорт, досуг и в целом образ жизни. 12. «Детский мир» 1959 года. 13. Тоже предновогодний «Детский мир». 14. Строительство первых московских хрущевок. 15. «Замороженный» Кремль.16. Московская труженица. 17. Дети на Суворовском бульваре. 18. Моржи и зрители. 19. Зоопарк. 20. Троллейбус.21. МГУ. 22. Очередь в Мавзолей… 23. …несмотря на мороз. 24. Театральная площадь. 25. В районе МГУ.26. Газетный киоск. 27. Уличная торговля. 28. Советские дети. 29. Уборка снега у вокзала… 30. …с применением техники.
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