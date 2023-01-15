В авангарде технологий - главные изобретения российских ученых в 2022 году

Нейроимпланты для восстановления зрения и слуха, состав для быстрого тушения пожаров, компактный ускоритель частиц и революционная стеклокерамика — вот далеко не полный список главных изобретений российских ученых за 2022 год. «Известия» собрали данные о самых интересных разработках.

Что изобрели российские ученые в 2022 году

Очень странные дела: зачем в России патентуют вечные двигатели ​​​​​​​С чем связана «доверчивость» Роспатента

В России ежегодно регистрируют около 25–30 тыс. изобретений. Одни впоследствии получают международное признание и иностранные патенты, другие продолжают развиваться внутри страны. В 2020 году Россия даже вошла в топ-10 международных лидеров по числу зарегистрированных изобретений международного патентного рейтинга IFI Claims Patent Service. Правда, в 2021-м она опустилась на 11-е место, но в любом случае российская наука живет и развивается, несмотря на все трудности.

Технологии

Специалисты из МФТИ, ОИВТ РАН и ФИ РАН представили компактный ускоритель частиц размером с комнату. Подобные разработки позволяют узнать устройство материи и создавать новые сплавы и полимеры, исследовать мир на атомарном уровне и даже лечить онкобольных. Компактный ускоритель частиц Фото: МФТИ

Инженеры МАИ создали электрический ракетный двигатель с гораздо большей тягой , чем у зарубежных и отечественных аналогов. Устройство предназначено для установки на самые маленькие спутники — кубсаты. Благодаря ему аппараты смогут дольше держаться на орбите, а также менять траекторию.

Мордовские технологи из МГУ им. Н.П. Огарева создали стеклокерамику, которая обладает высокой прочностью, низкой теплопроводностью, негорючестью и экологичностью. Она позволит строить здания в условиях вечной мерзлоты, утеплять АЭС и создавать конструкции для газо- и нефтедобычи. Ученые рассчитывают, что материал заменит импортируемое сейчас пеностекло. Стеклокерамика, созданная технологами МГУ им. Н.П. Огарева Фото: МГУ им. Н.П. Огарева

В Ленинградской области предприятие «Роскосмоса» МИТ разрабатывает поезд на магнитной подушке, или маглев. Первую пригородную ветку от метро «Девяткино» хотят запустить в 2025 году. Поезда на магнитных подушках уже давно используют в Германии, Китае и Японии, однако в России создается собственная технология. Поезд на магнитной подушке во время испытаний Фото: МИТ

Ход с огнем: в России создали «лыжи» для тушения пожаров Как работает новая технология и насколько она может быть эффективна

Также в МИТ разработали новый комплекс для тушения лесных пожаров с вертолета. В целом вертолетные системы для быстрого тушения лесных пожаров известны не одно десятилетие. Но в новинке реализован «ракетный» принцип работы, благодаря которому эффективность тушения увеличивается в разы. Состав для образования пены помещен в водный раствор, в котором пена формируется не сразу, а активируется со временем. Это позволяет распылять состав на большие расстояния. Помимо этого, иркутские инженеры создали «лыжи» для тушения низовых пожаров. Они оборудованы огнеупорной пластиной, которая защищает ноги спасателя и позволяет перекрыть доступ кислорода к возгоранию. В основу изобретения легли лыжи для хождения по болоту.

Технологи из российской компании «Экипо» создали двигатель из керамики, который позволит снизить массу космических аппаратов. Благодаря этому можно будет не только сэкономить на топливе, но и поднять на орбиту больше грузов. Фото: Экипо. Макет двигателя из керамики

Параллельный порт: российские импланты заменят органы чувств Как отечественная технология позволит вернуть зрение, слух, и облегчить хронические боли

Еще одна технология поможет убрать загрязнения из сточных вод. С помощью так называемых биомикрогелей твердые частицы, а также масла, жиры и нефтепродукты объединяются в крупные фракции, которые легко осаждаются и отделяются от воды.

Медицина

Вернуть зрение, слух, а также скорректировать серьезные заболевания мозга у ряда пациентов позволят разрабатываемые в РФ нейроимпланты. По заявлению создателей технологии лаборатории «Сенсор-Тех», с их помощью можно будет облегчить болезнь Паркинсона, синдром Туретта и другие неврологические расстройства.

Кроме того, московские ученые представили первый российский томограф нового поколения , которым рассчитывают заменить оборудование западных стран. К серийному производству разработки они рассчитывают перейти в течение трех лет. Стоимость одного устройства составит от 80 млн до 100 млн рублей. Презентация первого российского томографа нового поколения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Еще одна новинка — материал для увеличения груди от кубанских медиков. Отечественная разработка стоит в 50 раз дешевле западных аналогов, утверждают ее авторы. По словам пластических хирургов, изобретение поможет добиться более естественного внешнего вида груди, чем при установке силиконовых протезов. Фото: ТАСС/Александр Щербак

Спрей-вакцину от вновь вспыхнувшего в России свиного гриппа разработал Центр Гамалеи. Медики рассчитывают, что использование назальной вакцины позволит сформировать более длительный иммунитет, за счет чего прививаться нужно будет реже, чем раз в год.

Интернет и высокие технологии

Система NetTestBox от самарских инженеров сможет отслеживать внешние атаки на Рунет и несанкционированные утечки данных. В мире существуют только два ее глобальных аналога: американский и европейский. Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Другая технология представляет собой альтернативную GPS-навигацию для беспилотников. Она позволит машинам ориентироваться в пространстве даже при отсутствии сигнала GPS или ГЛОНАСС, «рассматривая» здания и «запоминая» здания и маршрут.

А петербургские инженеры создали материал для гибких дисплеев с возможностью самовосстановления. Чтобы восстановить такой материал после небольшого повреждения, его достаточно нагреть до 100 °C. Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Врезались в память: в РФ придумали новый носитель информации на основе алмаза Почему эксперты считают его более надежным, чем флешки и SSD-накопители

Еще одна технология позволит просто и недорого создавать оптические и электронные устройства на основе алмазов. Такой носитель информации будет надежным и долговременным, ведь ему, в отличие от флешки или жесткого диска, не страшно электромагнитное излучение.

Что изобретают в России в XXI веке

Главным результатом работы ученых в 2020 году стала вакцина от коронавируса. Но есть и другие поводы для гордости: космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые с рекордной четкостью осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне, наши ученые впервые синтезировали шесть самых тяжелых элементов с атомными номерами со 113-го по 118-й, а также получили Нобелевскую премию за работу с материалом будущего — графеном. Среди других изобретений — вакцина от туберкулеза, стабилизатор шасси автомобилей и дешевый способ получения солнечной энергии.