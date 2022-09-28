Сказка про иностранный легион

Депутаты Государственной думы обратились в министерство обороны с предложением создать в России аналог французского иностранного легиона. Хороший разбор полетов устроили на канале Рыбаря. Российский «Иностранный легион»: почему его пока не стоит ждать. На фоне частичной мобилизации в России в обществе вновь появились предложения допустить к службе ВС РФ иностранцев, добровольно изъязвивших желание участвовать в СВО. Действительно, предложения о создании в России собственного «Иностранного легиона» регулярно звучат последние лет 15.

🔻Почему же государство за долгие годы так и не озаботилось созданием такой структуры?

Ответ крайне прост: с далекого 1998 года законодательство и так позволяет гражданам других государств вступить в ряды российской армии. Так, согласно пункту 1 статьи 34 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/2976e6...)», иностранцы могут легально заключить контракт с Вооруженными силами России.

Кандидат лишь должен удовлетворять определенным требованиям, изложенным в специальном разделе (https://contract.mil.ru/career/soldiering/conditions/foreign...) на сайте Министерства обороны.

Поэтому даже без всяких «Иностранных легионов» де факто ничего не мешает привлекать выходцев из других стран в ВС РФ.

Вот только желающих за 20 лет особо не было: так, в 2010-2011 годах в российской армии официально служили всего лишь несколько десятков иностранцев.

🔻А можно ли что-то предпринять в этом направлении?

Например, упростить прием иностранцев на службу. Именно для этого уже приняты или находятся на рассмотрении меры законодательного или организационного характера:

▪️В Госдуме ободрили изменения в законодательство (http://duma.gov.ru/news/55276/), согласно которым иностранцы, заключившие контракт на период не менее одного года, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Ранее минимальный срок для этого составлял 3 года.

▪️Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал открыть (https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/20092022/503529) в многофункциональном миграционном центре в Сахарово пункт по набору иностранцев в ВС РФ. Правда, сроки его появления и порядок работы пока неясны.

▪️Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов пообещал подготовить предложение, обязывающее служить в ВС РФ выходцев из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, получивших гражданство менее 10 лет назад.

Инициатива является ответом на политику республик Средней Азии, которые запретили своим гражданам добровольно участвовать в СВО под угрозой уголовного преследования.

❗️Однако есть нюанс: под мобилизацию в этом случае попадут не только вчерашние мигранты, но и репатрианты по программе возвращения соотечественников. Многие годами проходили круги бюрократического беспредела ради получения российского гражданства, и отправка их на войну поставит крест на любых попытках вернуть русское население из Средней Азии.

Поэтому необходимо освободить эту категорию людей от мобилизации, оставив им лишь возможность добровольного участия в СВО.

🔻И что, после этого граждане других государств начнут активно вступать в ВС РФ?

Будем откровенны: едва ли меры смогут обеспечить огромный приток иностранцев в ряды российской армии.

▪️Жители большинства западных, восточноевропейских или латиноамериканских государств побоятся вступать в российскую армию из-за угрозы обвинения в наемничестве у себя дома.

▪️Огромного количества добровольцев среди граждан республик Средней Азии ждать тоже не стоит. Им нет смысла идти на войну ради ускоренного получения гражданства: из-за мигрантского лобби и коррумпированности ответственных структур средний выходец из Киргизии может при желании обзавестись российским паспортом всего за несколько месяцев.

🔻Но есть и ложка меда в бочке дегтя:

▪️Предложение обязать мигрантов заключать контракт вызвало их отток из столичного региона (https://t.me/rybar/39296). Это может ударить по пролоббированной бизнесом программы фактического замещения русского населения переселенцами из Средней Азии.

▪️В случае упрощения приема на службу в ВС РФ небольшая часть иностранных граждан действительно может присоединится к российской армии. Какой бы каплей в море это не было, в СВО сейчас явно нет избытка личного состава.

Ну а зарубежным военным специалистам с опытом куда проще будет попасть в российские частные структуры с мировым именем. Где очень мало бюрократии и много реальной боевой работы. https://t.me/rybar/39310

Но есть в частичной мобилизации — со всеми огрехами и оговорками (https://t.me/rybar/39287) — и положительные стороны.

В рамках объявленной Президентом РФ частичной мобилизации готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи.

Реализация данной инициативы будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине.

И на фоне объявленной несколько дней назад инициативы (https://t.me/kabanovkv/923) Кирилла Кабанова, предложившего обязать мигрантов проходить военную службу по контракту и выполнять задачи в зоне СВО, в столичном регионе происходит массовый отток представителей киргизской диаспоры.

Люди увольняются из предприятий общепита, бегут со строек и массово возвращаются домой.

То, чего не могли добиться годами противники пролоббированной бизнесом миграции и фактического замещения русского населения переселенцами из Средней Азии, за четыре дня сумели реализовать представители Министерства обороны.https://t.me/rybar/39296