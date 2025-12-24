Ельцин разрушил Ипатьевский дом, и вслед за этим Советский Союз

Мистическая подоплека ликвидации СССР 20 лет назад, 8 декабря 1991 года, в Беловежской Пуще

Ипатьевская тайна, пожалуй, одна из самых жгучих в отечественной истории. Ведь касается она шестой части Земли с названьем кратким Русь. Бывшей шестой части. 34 года назад ее раздробили на куски в Беловежской Пуще.

А начиналось все в Ипатьевском монастыре под Костромой. Там 14 марта 1613 года совершили торжественный обряд призвания на царство Михаила Романова, положивший конец Смутному времени на Руси. Через 305 лет в Ипатьевском же доме, только уже на Урале большевики тайком казнили последнего русского царя Николая Романова с царицей, наследником и дочерьми. Династия кончилась.

Так при Ельцине в Свердловске 22 сентября 1977 года крушили дом, где пролилась царская кровь.

Пир Валтасара

Одинаковое название монастыря и дома казни, сразу бросающееся в глаза, советские историки называли случайным совпадением. Неужто это действительно гримаса истории, как утверждают и ныне иные просвещенные интеллигенты?

Временное правительство сослало царскую семью в Тобольск. Захватившие власть большевики легко могли там же и прикончить ненавистных новому режиму арестантов. Однако нет, повезли на Урал. В Екатеринбурге много зданий. Но под тюрьму выбрали дом инженера Ипатьева. Инженер пояснил позже следователю, что приобрел его в 1918 году. В апреле Уральский совет большевиков в связи с чрезвычайным положением, о котором распространяться нет возможности, временно реквизировал дом. Есть версия, что Ипатьев совершил покупку специально, чтобы дать имя зданию, где свершилось вскоре ритуальное убийство.

Ведь он был хорошо знаком с влиятельным комиссаром Уралсовета, одним из организаторов казни - Петром Войковым, чье имя до сих пор носит станция метро в Москве. Так что большевики везли царскую семью из Тобольска в конкретный дом, специально обнесенный к их приезду высоким забором. Знали сами арестанты, в какую тюрьму их поместили? Из дневника императора Николая II (17.4.1918): «Яковлев передал нас здешнему областному комиссару, с кот. мы втроем сели в мотор и поехали пустынными улицами в приготовленный для нас дом - Ипатьева».

Из дневника императрицы Александры Федоровны (18.04.1918): «Среда. Дом Ипатьева». Понимали они зловещую символику названия дома и свой трагический исход? Несомненно. За 5 лет до того Россия широко праздновала 300-летие Дома Романовых. Ипатьевский монастырь был одним из центров торжеств.

В ночь на 17 июля Романовых расстреляли в подвале. Через пять дней Ипатьеву вернули ключи от дома. А вскоре Екатеринбург заняли белые. Адмирал Колчак создал комиссию по расследованию убийства. Возглавил ее генерал-лейтенант М. К. Дитерихс.

«Это было планомерное, заранее обдуманное и подготовленное истребление Членов Дома Романовых и исключительно близких им по духу и верованию лиц, - сделал вывод генерал.

- Прямая линия Династии Романовых кончилась: она началась в Ипатьевском монастыре Костромской губернии и кончилась - в Ипатьевском доме города Екатеринбурга».

Заметил символику и английский журналист Р. Вильтон, который вместе с комиссией Дитерихса «долго изучал места, где произошло екатеринбургское злодеяние, начав с Ипатьевского дома, имя которого зловеще совпадает с именем того Костромского монастыря, где первый Романов получил известие о своем избрании на Престол».

Однако на этом символика не кончается. На стене подвала, где расстреляли Романовых, следователь обнаружил строчки из стихов Гейне о пире царя Валтасара. По Библии, в разгар веселья на стене появились загадочные слова:

«МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН».

Иудейский пророк Даниил расшифровал их царю:

«МЕНЕ - исчислил Бог царство твое и положил конец ему;

ТЕКЕЛ - ты взвешен на весах и найден очень легким;

ПЕРЕС - разделено царство твое».

В ту же самую ночь царь Валтасар был убит. Сбылось пророчество!

А вот какой вывод сделал генерал М. К. Дитерихс:

«Валтасар был в эту ночь убит своими подданными», - говорила надпись, начертанная на стене комнаты расстрела и проливавшая свет на духовное явление происшедшей в ночь на 17 ­июля исторической трагедии. Как смерть Халдейского царя определила собой одну из крупнейших эр истории - переход политического господства в Передней Азии из рук семитов в руки арийцев, так смерть бывшего Российского Царя намечает другую грозную историческую эру - переход духовного господства в Великой России из области духовных догматов Православной эры в область материализованных догматов социалистической секты».

Кстати, в имени халдейского царя на стене ипатьевского подвала была ошибка. Явно не случайная. Имя читалось в переводе как Белый царь. Белым, как известно, звали на Востоке русского царя.

Черный человек

На этом загадки не кончаются. ЧЕТЫРЕ таинственных слова появились на стене перед Валтасаром. ЧЕТЫРЕ странных каббалистических знака нашел следователь Соколов на стене ипатьевского подвала. Начертанные теми же чернилами, что и строки Гейне. Позже их расшифровали:

«Здесь, по приказу тайных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения Государства. О сем извещаются все народы».

Романовых, как и Валтасара, убили НОЧЬЮ.

Видел Николай Второй перед смертью эти надписи и кто их сделал - неизвестно. Вряд ли их писали члены интернациональной расстрельной команды. Не было там каббалистов, знавших наизусть Гейне на немецком. Говорили о загадочном человеке с черной как смоль бородой, прибывшем в роковую ночь в дом Ипатьева с охраной из Москвы. А вот загадки продолжились. Теперь уже с самим домом. Бельгийская делегация молодежи в помещении, где была убита вся императорская семья. 20.11.21927г.

26 июля 1975 года из КГБ в ЦК КПСС ушла секретная записка № 2004-А

«О сносе особняка ИПАТЬЕВА в городе Свердловске.

Антисоветскими кругами на Западе периодически инспирируются различного рода пропагандистские кампании вокруг царской семьи РОМАНОВЫХ, и в этой связи нередко упоминается бывший особняк купца ИПАТЬЕВА в г. Свердловске. Дом ИПАТЬЕВА продолжает стоять в центре города. В нем размещается учебный пункт областного Управления культуры. Архитектурной и иной ценности особняк не представляет, к нему проявляет интерес лишь незначительная часть горожан и туристов. В последнее время Свердловск начали посещать зарубежные специалисты. В дальнейшем круг иностранцев может значительно расшириться, и дом ИПАТЬЕВА станет объектом их серьезного внимания. В связи с этим представляется целесообразным поручить Свердловскому обкому КПСС решить вопрос о сносе особняка в порядке плановой реконструкции города. Проект Постановления ЦК КПСС прилагается. Просим рассмотреть.

Председатель Комитета госбезопасности АНДРОПОВ».

30 июля Политбюро рассмотрело записку, единогласно проголосовав «за». 4 августа появилось Постановление ЦК КПСС № П185.34.

«Совершенно секретно.

О сносе особняка Ипатьева в гор. Свердловске.

1. Одобрить предложение Комитета госбезопасности при Совете Министров СССР, изложенное в записке № 2004-А от 26 июля 1975 г.

2. Поручить Свердловскому обкому КПСС решить вопрос о сносе особняка Ипатьева в порядке плановой реконструкции города».

«Этот дом никому не мешал!»

Дальнейшее известно из воспоминаний Ельцина:

«Вдруг я получаю пакет секретный из Политбюро - уничтожить дом Ипатьева. Сопротивляться было невозможно. И вот собрали технику и за одну ночь разрушили... В середине 70-х я воспринял это решение достаточно спокойно. Просто как хозяин города. Лишних скандалов тоже не хотел. К тому же помешать этому я не мог - решение высшего органа страны, официальное, подписанное и оформленное соответствующим образом. Не выполнить Постановление Политбюро? Я, как первый секретарь обкома, даже представить себе этого не мог. Но если бы даже и ослушался - остался бы без работы. Не говоря уж про все остальное. А новый первый секретарь обкома, который бы пришел на освободившееся место, все равно выполнил бы приказ».

На самом деле дом ломали ДВА дня, а не ОДНУ ночь. Ну тут Ельцин мог запамятовать, допустить ошибку в мемуарах. Но есть более серьезная нестыковка, которую провалами памяти не объяснить. Крушить дом стали 22 сентября 1977 года. Через ДВА ГОДА после решения Политбюро. Так долго шел секретный пакет из Москвы на Урал?

Да нет, пакет пришел сразу. К первому секретарю Свердловского обкома КПСС Якову Рябову. Однако тот не взял под козырек, не исполнил приказ. Почему? Звоню ветерану партии.

- А чего мне было торопиться? Он стоял в низине, никому не мешал. Я своим подчиненным сказал, мол, когда сделаем полный план реконструкции всего микрорайона, будем проводить там дорогу, а дом помешает дороге, тогда и решим.

- Ходят слухи, Рябов тогда до Брежнева дошел, Соломенцева подключил, спасая дом.

- Никуда я не ходил! Сдался мне этот дом!

- А что, Яков Петрович, при Ельцине план реконструкции микрорайона сделали?

- Нет, конечно! Выслужиться он решил перед Москвой. Он же всегда в Москву рвался на большой пост. Разрушитель! Не хочу даже слышать о нем!

Возможно, ветеран что-то скрывает до сих пор. Но факт есть факт. При Рябове Ипатьевский дом устоял. И ослушник не потерял работу, как пугал себя и читателей Ельцин. Наоборот, его взяли в Москву секретарем ЦК. Правда, долго в Кремле Яков Петрович не удержался. Пав жертвой аппаратных интриг, ушел в Госплан первым замом. Зато оставшийся вместо Рябова хозяином Свердловской области Ельцин быстро ликвидировал Ипатьевский дом. Многие сейчас сомневаются, а получал ли вообще Борис Николаевич секретный пакет из Москвы? Есть устойчивое мнение, что он сам инициативу проявил.

А забывшая про дом Москва его поддержала. Правду в ближайшие годы мы вряд ли узнаем.

Да по большому счету и не важно, кто был инициатором. Важно, что после той ликвидации Андропов Ельцина приметил. И взял на карандаш. Став генсеком, решил включить Ельцина в свою команду.

- Дело было так, - рассказал мне бывший член Политбюро Егор Лигачев, ведавший при Андропове партийными кадрами.

- В декабре позвонил из больницы Юрий Владимирович: «Егор Кузьмич, вы Ельцина знаете?»

- «Конечно, знаю».

- «Говорят, он хороший работник. Не могли бы съездить в Свердловск, посмотреть на него?»

- «Конечно, могу!»

Как раз в январе у них была партконференция. 2 дня на конференции с ним провел, 3 дня ездили вместе с утра до ночи по предприятиям, городам. И без преувеличения вам скажу, куда ни поедешь, спрашивали все: «Егор Кузьмич, вы что, приехали Ельцина забирать? Ни в коем случае, он нам здесь нужен!»

5 дней был абсолютно трезвый Борис Николаевич! Я потом спрашивал товарищей, которые с ним работали в Свердловске:

- «Ну что ж вы мне правду о нем не сказали?»

- «А мы хотели, чтобы он побыстрее отсюда уехал». Вернулся, доложил Юрию Владимировичу все про Ельцина. Но в феврале Андропов скончался. Пришел Черненко. Там уж было не до Ельцина. Короче, только через два года, при Горбачеве, Ельцина взяли в ЦК завотделом строительства. Михаил Сергеевич потом предложил избрать его секретарем ЦК, я поддержал. Когда его начали переводить в Москву первым секретарем вместо Гришина, я возражал. Не очень активно, правда. Столкнулись мы с ним на ­19-й партконференции. Известна моя фраза: «Борис, ты не прав!» Однако почему-то не вспоминают, что я сказал дальше:

«Борис, ты обладаешь энергией, но твоя энергия не созидательная, а разрушительная!» Я был бы очень рад, если бы тогда ошибся.

К сожалению, Лигачев оказался прав. И связано это с трагической судьбой моего ­Отечества, народа, Родины. Ельцин стал инициатором разрушения страны в Беловежской Пуще! Надо было их там всех арестовать, и дело с концом!Беловежская Пуща!

Ровно 20 лет назад, 8 декабря 1991 года, новые вожди Беларуси, России, Украины подписали там приговор СССР. Закоперщиком был Ельцин. Его окружение готовило документы, активно занималось редактированием формулировок приговора, пардон, договора. Конечно, проще назвать случайностью, что именно Ельцин, разрушив Ипатьевский дом, инициировал затем разрушение СССР. И вообще, мол, о чем разговор? Ну собрались в Пуще три мужика, наклюкались в баньке и по пьяни развалили великую страну.

Но не слишком ли много «случайностей» вокруг Ипатьевского дома? Не дает покоя мистическое пророчество в Библии царю Валтасару. То самое слово - ПЕРЕС - «разделено царство твое»! Не случайно именно с Валтасаром проводили параллель тайные организаторы убийства Николая Второго, начертав на стене подвала строки из Гейне о последнем халдейском царе. Хотя множество других правителей, реальных и ­библейских, закончили жизнь трагически. Не случайно оставили и каббалистическую шифровку: «Здесь, по приказу тайных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения Государства. О сем извещаются все народы».

Царь действительно был убит. Кончилась династия Романовых в Ипатьевском доме. Но Государство осталось. Сталин не позволил Троцкому, другим большевикам-ленинцам разрушить Россию, превратить ее в костер для разжигания мировой революции. Наоборот, укрепил, расширил. Неувязочка вышла с каббалой. И лишь после крушения Ипатьевского дома было, наконец, разрушено само Государство. Руками одного и того же человека. ПЕРЕС! Каббала торжествует.

Но кем был сам Ельцин? Организатором ПЕРЕСА или слепым орудием в чьих-то невидимых всемогущих руках? И почему именно БЕЛОВЕЖСКУЮ Пущу выбрали для крушения СССР?



